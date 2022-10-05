Займы и кассовые чеки

Письмо Минфина от 01.07.2024 № 30-01-15/61395 говорит, при получении % по займам нужно применять ККТ (кассу).

Минфин считает, что «проценты, уплачиваемые клиентом за предоставление займа, являются платой за данную услугу, и, соответственно, при приеме денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений за оказанные услуги у организации возникает обязанность применения контрольно-кассовой техники».

У многих касс не было и нет. И тратить на это деньги ради одного чека в месяц — не хотелось бы никому😢

⁉️Кстати, банки кому-нибудь присылают чеки на % по кредитам? У меня, к счастью, кредитов нет, поэтому не знаю.

Кстати , в этом же письме Минфина говорится, что чеки не нужно выбивать при получении неустоек, пеней …🧚‍♂️💫