Как и когда можно восстанавливать НДС

Ответ:
Восстановить НДС нужно будет только в отношении тех товаров (работ, услуг), которые используются для операций, освобождаемых от НДС и , которые не были учтены в расходах в 2025 году.
Пример:
Вы купили в 2025 году товар на 2.4 млн. руб, в том числе НДС 400 млн.
Весь НДС приняли к вычету.
Но продали в 2025 году товар на 1.2 млн. руб.
При освобождении от НДС в 2026 году в 4 квартале 2025 года нужно восстановить НДС 200 тыс. рублей.
!‼️Восстановление к уплате в бюджет сумм входного НДС, ранее принятого к вычету по приобретенным основным средствам, производится пропорционально остаточной стоимости такого основного средства.
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