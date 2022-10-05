Как и когда можно восстанавливать НДС

Вопрос: если в 2024 превысили 60 млн, в 2025 г плательщик НДС, выбрали ставку 20%, но в 2025г доходы меньше 60 млн, как тогда в 2026 г, нужно ли восстанавливать НДС за 2025 г и если да, то за весь период?

Ответ:

Восстановить НДС нужно будет только в отношении тех товаров (работ, услуг), которые используются для операций, освобождаемых от НДС и , которые не были учтены в расходах в 2025 году.

Пример:

Вы купили в 2025 году товар на 2.4 млн. руб, в том числе НДС 400 млн.

Весь НДС приняли к вычету.

Но продали в 2025 году товар на 1.2 млн. руб.

При освобождении от НДС в 2026 году в 4 квартале 2025 года нужно восстановить НДС 200 тыс. рублей.

!‼️Восстановление к уплате в бюджет сумм входного НДС, ранее принятого к вычету по приобретенным основным средствам, производится пропорционально остаточной стоимости такого основного средства.