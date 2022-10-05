Учет в расходах страховых взносов у ИП

🧮Напомню, что за 2024 год ИП должны заплатить:
✅ Фиксированные страховые взносы 49500 рублей до конца 2024 года.
✅ 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей- до 01.07.2025 года.
🧮Напомню, что за 2024 год ИП должны заплатить:
✅ Фиксированные страховые взносы 49500 рублей до конца 2024 года.
✅ 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей- до 01.07.2025 года.
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