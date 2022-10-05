Подписаться Учет в расходах страховых взносов у ИП ИП на УСН «Доходы минус Расходы» может отражать в КУДИР начисленные страховые взносы даже если они не уплачены.

🧮Напомню, что за 2024 год ИП должны заплатить: ✅ Фиксированные страховые взносы 49500 рублей до конца 2024 года. ✅ 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей- до 01.07.2025 года. 📜Письмо ФНС от 11.11.2024 № СД-4-3/12849@