Статформы в ФТС

Статформы должны сдавать как импортеры, так и экспортеры товаров.

Статистическая форма — электронный документ, в котором участник ВЭД отражает сведения о перемещении товаров между Россией и государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Таможенного контроля между этими странами нет, и такая форма отчета нужна государству для сбора информации о товарообороте со странами ЕАЭС

Статистические формы сдают до десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором отгрузили или получили товары. Следовательно, если товар приехал в РФ в декабре и получен компанией в декабре, то статформу нужно сдать в январе.

Штрафы:

Если не сдать, опоздать со сдачей статистических форм или подать недостоверные сведения, бизнес могут оштрафовать:

ИП или руководителя компании — на 10 000—15 000 ₽, при повторном нарушении — на 20 000—30 000 ₽;

Малые предприятия — на 10 000—25 000 ₽, при повторном нарушении — на 25 000—50 000 ₽.

Средние и крупные организации — на 20 000—50 000 ₽, при повторном нарушении — на 50 000—100 000 ₽.

⚠️Кроме того, так как теперь ФТС направляет сведения в ЦБ РФ, участнику ВЭД необходимо обратить особое внимание при заполнении граф, сведения из которых используются для целей валютного контроля.