Корректировка таможенной стоимости —стоит ли искать справедливость?

Корректировка таможенной стоимости товаров может осуществляться в течение трех лет после их выпуска в свободное обращение. Эта корректировка проводится на основании камеральной таможенной проверки, если будет установлено, что декларант представил недостоверные данные о стоимости ввезенных товаров.

Стоит ли оспаривать решение ФТС и искать правду в суде? Или таможне виднее и спорить бесполезно?

Конечно стоит! Сейчас расскажу Вам на примере одного из дел.

По итогам камеральной таможенной проверки ФТС приняла решение о

доначислениях в связи с некорректным кодом ТН ВЭД. Общество обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решений

Внуковской таможни ООО “Стар Дизель” на протяжении многих лет занимается импортом.

Таможенное декларирование масляных и топливных фильтров для

двигателей внутреннего сгорания оформлялось с кодом 8421 23 000 0 ТН ВЭД

ЕАЭС -"Оборудование и устройства для фильтрования масла или топлива в

двигателях внутреннего сгорания" - ставка ввозной таможенной пошлины - 0%.



Решениями таможенного органа товар классифицирован в соответствии с

ОПИ 1 и 6 по коду 4823 70 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС "Прочие изделия из бумажной

массы, формованные или пресованные", ставка ввозной таможенной пошлины -

10%, и внесены соответствующие изменения в ДТ, предусматривающие

доначисление таможенных платежей, что послужило основанием для

оформления таможней корректировки декларации на товары (далее - КДТ).



На ровном месте плюс 10 % Компания не согласилась и пошла в суд. Суды

трех инстанций встали на сторону налогоплательщика.



Дело NoА40-167079/2023