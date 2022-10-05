Людмила Ганичева
ВЭД

Корректировка таможенной стоимости —стоит ли искать справедливость?

Корректировка таможенной стоимости товаров может осуществляться в течение трех лет после их выпуска в свободное обращение. Эта корректировка проводится на основании камеральной таможенной проверки, если будет установлено, что декларант представил недостоверные данные о стоимости ввезенных товаров.
Корректировка таможенной стоимости —стоит ли искать справедливость?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Стоит ли оспаривать решение ФТС и искать правду в суде? Или таможне виднее и спорить бесполезно?

Конечно стоит! Сейчас расскажу Вам на примере одного из дел.
По итогам камеральной таможенной проверки ФТС приняла решение о
доначислениях в связи с некорректным кодом ТН ВЭД. Общество обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решений
Внуковской таможни ООО “Стар Дизель” на протяжении многих лет занимается импортом.

Таможенное декларирование масляных и топливных фильтров для
двигателей внутреннего сгорания оформлялось с кодом 8421 23 000 0 ТН ВЭД
ЕАЭС -"Оборудование и устройства для фильтрования масла или топлива в
двигателях внутреннего сгорания" - ставка ввозной таможенной пошлины - 0%.

Решениями таможенного органа товар классифицирован в соответствии с
ОПИ 1 и 6 по коду 4823 70 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС "Прочие изделия из бумажной
массы, формованные или пресованные", ставка ввозной таможенной пошлины -
10%, и внесены соответствующие изменения в ДТ, предусматривающие
доначисление таможенных платежей, что послужило основанием для
оформления таможней корректировки декларации на товары (далее - КДТ).

На ровном месте плюс 10 % Компания не согласилась и пошла в суд. Суды
трех инстанций встали на сторону налогоплательщика.

Дело NoА40-167079/2023

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