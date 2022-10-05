Обжаловать действия налоговиков с Нового года стало проще!

В чём простота и быстрота?
жалобу рассматривает та налоговая, чьи действия/бездействия решил обжаловать налогоплательщик
срок рассмотрения - 7 дней
Новые условия для подачи жалоб закреплены в статье 140.1 НК РФ
в жалобе надо указать на рассмотрение в упрощенном порядке;
жалобы должна быть направлена в соответствии с порядком и формой (КНД 1110121) представления жалоб в электронной форме, утвержденными приказом ФНС России ;
Под новый порядок не попадают жалобы, поданные на решения налоговых органов в соответствии со статьями:
101 НК РФ. «Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки»
101.4 НК РФ. «Производство по делу о предусмотренных настоящим Кодексом налоговых правонарушениях»
Отправить жалобу в упрощенном порядке можно:
по телекоммуникационным каналам связи
Срок рассмотрения
Жалобу в упрощенном порядке налоговый орган будет рассматривать в течение 7 дней. При отказе жалобу перенаправят в вышестоящий налоговый орган, где она будет рассматриваться в общем порядке (в течение 15 дней).
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