Людмила Ганичева
Налоговые проверки

Обжаловать действия налоговиков с Нового года стало проще!

С 01.01.2025 года налоговые органы могут быстрее рассматривать жалобы. Для этого при ее подаче нужно указать упрощенный порядок рассмотрения.

В чём простота и быстрота?

  • жалобу рассматривает та налоговая, чьи действия/бездействия решил обжаловать налогоплательщик

  • срок рассмотрения - 7 дней

Новые условия для подачи жалоб закреплены в статье 140.1 НК РФ

  • в жалобе надо указать на рассмотрение в упрощенном порядке;

  • жалобы должна быть направлена в соответствии с порядком и формой (КНД 1110121) представления жалоб в электронной форме, утвержденными приказом ФНС России ;

Под новый порядок не попадают жалобы, поданные на решения налоговых органов в соответствии со статьями:

  • 101 НК РФ. «Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки»

  • 101.4 НК РФ. «Производство по делу о предусмотренных настоящим Кодексом налоговых правонарушениях»

Отправить жалобу в упрощенном порядке можно:

Срок рассмотрения

Жалобу в упрощенном порядке налоговый орган будет рассматривать в течение 7 дней. При отказе жалобу перенаправят в вышестоящий налоговый орган, где она будет рассматриваться в общем порядке (в течение 15 дней).

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