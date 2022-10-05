Обжаловать действия налоговиков с Нового года стало проще!

Под новый порядок не попадают жалобы, поданные на решения налоговых органов в соответствии со статьями:

жалобы должна быть направлена в соответствии с порядком и формой (КНД 1110121) представления жалоб в электронной форме, утвержденными приказом ФНС России ;

в жалобе надо указать на рассмотрение в упрощенном порядке;

Жалобу в упрощенном порядке налоговый орган будет рассматривать в течение 7 дней. При отказе жалобу перенаправят в вышестоящий налоговый орган, где она будет рассматриваться в общем порядке (в течение 15 дней).