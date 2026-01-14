8095 Премиум моб 1
Людмила Ганичева
Туристический налог

Туристический налог — это местный налог, который с 1 января 2025 года заменил прежний курортный сбор

📌Он обязателен к уплате на территориях тех муниципалитетов или городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), где местные власти приняли соответствующее решение.

🏨 Кто является плательщиком налога?

Платить налог обязаны все организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по временному проживанию в классифицированных средствах размещения.

К ним относятся:

✅гостиницы, отели, хостелы, санатории, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги и аналогичные объекты.

Объект размещения должен быть включен в Единый реестр классифицированных средств размещения.

⚡️Важно: владельцы квартир или жилых помещений, сдаваемых посуточно, не являются плательщиками туристического налога, так как такие объекты не входят в официальный реестр.

📊 Как рассчитывается налог?

Налог рассчитывается от стоимости услуги проживания, и есть два ключевых правила.

Налоговая база:

Стоимость проживания без учета НДС и суммы самого туристического налога

Формула и минимальный платеж:

💰 Основная формула: Налог = Стоимость проживания * Ставка налога

💰Минимальная сумма: 100 рублей за каждые сутки проживания.

💰К уплате подлежит большая из двух сумм: рассчитанная по формуле или минимальная.

Пример расчета:

⛷️ Гость А: Номер стоимостью 4000 руб./сутки на 5 суток.

Налог по ставке (1%): (4000 5) 1% = 200 руб.

Минимальный налог: 100 * 5 = 500 руб.

К уплате: 500 руб. (так как минимальный налог больше).

🏂Гость Б: Номер стоимостью 12 000 руб./сутки на 2 суток.

· Налог по ставке (1%): (12000 2) 1% = 240 руб.

· Минимальный налог: 100 * 2 = 200 руб.

· К уплате: 240 руб. (так как рассчитанная сумма больше).

Особенность для санаториев: При оказании услуг по санаторно-курортному лечению налог всегда уплачивается в размере минимального — 100 рублей за сутки проживания, независимо от стоимости путевки.

🧾 Динамика ставок и региональные особенности

Общефедеральный лимит ставок

  • 2025 год — до 1%

  • 2026 год — до 2%

  • 2027 год — до 3%

  • 2028 год — до 4%

  • 2029 и далее — до 5%

Конкретные ставки устанавливают местные власти в пределах этих лимитов. Они могут быть дифференцированы: например, выше в высокий сезон или в зависимости от категории отеля («звездности»).

Ставка может быть и нулевой, но даже в этом случае (кроме случаев с льготами) применяется минимальный налог в 100 рублей за сутки.

⏰ Порядок и сроки уплаты

  • Налоговый период: квартал.

  • Срок уплаты налога: не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Информации об авторе

