Туристический налог — это местный налог, который с 1 января 2025 года заменил прежний курортный сбор

🏨 Кто является плательщиком налога?
Платить налог обязаны все организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по временному проживанию в классифицированных средствах размещения.
К ним относятся:
✅гостиницы, отели, хостелы, санатории, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги и аналогичные объекты.
Объект размещения должен быть включен в Единый реестр классифицированных средств размещения.
⚡️Важно: владельцы квартир или жилых помещений, сдаваемых посуточно, не являются плательщиками туристического налога, так как такие объекты не входят в официальный реестр.
📊 Как рассчитывается налог?
Налог рассчитывается от стоимости услуги проживания, и есть два ключевых правила.
Налоговая база:
Стоимость проживания без учета НДС и суммы самого туристического налога
Формула и минимальный платеж:
💰 Основная формула: Налог = Стоимость проживания * Ставка налога
💰Минимальная сумма: 100 рублей за каждые сутки проживания.
💰К уплате подлежит большая из двух сумм: рассчитанная по формуле или минимальная.
Пример расчета:
⛷️ Гость А: Номер стоимостью 4000 руб./сутки на 5 суток.
Налог по ставке (1%): (4000 5) 1% = 200 руб.
Минимальный налог: 100 * 5 = 500 руб.
К уплате: 500 руб. (так как минимальный налог больше).
🏂Гость Б: Номер стоимостью 12 000 руб./сутки на 2 суток.
· Налог по ставке (1%): (12000 2) 1% = 240 руб.
· Минимальный налог: 100 * 2 = 200 руб.
· К уплате: 240 руб. (так как рассчитанная сумма больше).
Особенность для санаториев: При оказании услуг по санаторно-курортному лечению налог всегда уплачивается в размере минимального — 100 рублей за сутки проживания, независимо от стоимости путевки.
🧾 Динамика ставок и региональные особенности
Общефедеральный лимит ставок
2025 год — до 1%
2026 год — до 2%
2027 год — до 3%
2028 год — до 4%
2029 и далее — до 5%
Конкретные ставки устанавливают местные власти в пределах этих лимитов. Они могут быть дифференцированы: например, выше в высокий сезон или в зависимости от категории отеля («звездности»).
Ставка может быть и нулевой, но даже в этом случае (кроме случаев с льготами) применяется минимальный налог в 100 рублей за сутки.
⏰ Порядок и сроки уплаты
Налоговый период: квартал.
Срок уплаты налога: не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
