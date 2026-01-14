Туристический налог — это местный налог, который с 1 января 2025 года заменил прежний курортный сбор

🧾 Динамика ставок и региональные особенности

Общефедеральный лимит ставок

2025 год — до 1%

2026 год — до 2%

2027 год — до 3%

2028 год — до 4%

2029 и далее — до 5%

Конкретные ставки устанавливают местные власти в пределах этих лимитов. Они могут быть дифференцированы: например, выше в высокий сезон или в зависимости от категории отеля («звездности»).

Ставка может быть и нулевой, но даже в этом случае (кроме случаев с льготами) применяется минимальный налог в 100 рублей за сутки.