10 вопросов, которые предприниматель должен задать себе о финансах бизнеса

Финансовая грамотность предпринимателя — это не просто умение читать отчеты, а способность задавать правильные вопросы. Особенно когда речь идет о налогах и рентабельности. Мы собрали 10 ключевых пунктов для самодиагностики вашего бизнеса.
Обороты и Прибыль
Часто бывает так: выручка растет, клиентов становится больше, а денег в кассе не прибавляется. Знакомая ситуация?
«Большинство предпринимателей думают, что их цель — заработать миллион. На самом деле первая цель бизнеса — перестать терять деньги.»
Чтобы не работать «в ноль» и не платить лишних налогов, каждому владельцу бизнеса нужно честно ответить себе на несколько вопросов. Вот этот чек-лист.
1. Знаю ли я свою точку безубыточности?
Это базовый уровень выживания. Если вы не знаете, сколько единиц товара или услуг нужно продать, чтобы покрыть все расходы (аренду, налоги, зарплаты), вы управляете бизнесом вслепую.
«Точка безубыточности — это момент, когда бизнес перестаёт жить на энтузиазме и начинает жить на экономике.»
Совет: Рассчитайте этот минимум уже сегодня. Например: «Мне нужно продавать 50 столов в месяц, чтобы не уйти в минус». Держите эту цифру в голове как ориентир.
2. Сколько прибыли приносит одна продажа?
Предприниматели часто путают выручку с прибылью. Положили 100 рублей в кассу — хорошо. Но если себестоимость товара и сопутствующие расходы составили 95 рублей, радоваться рано.
У меня есть знакомый, который всё время говорит: Хочу оборотки -1 млрд. Но по факту часто жалуется на кассовые разрывы и, что не может даже свозить свою семью в отпуск.
«Выручка — это самолюбие предпринимателя. Прибыль — это здоровье бизнеса.»
Самая опасная фраза предпринимателя: «У нас большие обороты». Обороты без прибыли — это ускоренное банкротство."
Налоговый нюанс:
Знание маржинальности продукта помогает грамотно распределять налоговую нагрузку.
Бессмысленно платить налог с оборота, если прибыль с каждой единицы мизерная.
Всегда считайте налоги заранее !!!
На них может уйти вся прибыль. Ситуация, когда денег на счете нет, а налогов к уплате хулиард- очень печальная
3. Сколько стоит привлечение одного клиента?
Сложили стоимость рекламы, зарплату маркетолога и комиссии агрегаторов. Получили цифру. А теперь сравните её с прибылью из пункта 2.
«Если вы не считаете маржинальность, вашим бизнесом управляет случай.»
Тревожный сигнал: Если привлечение клиента стоит дороже, чем прибыль от его покупки, бизнес умрет при масштабировании. Вы будете тратить больше, чем зарабатывать.
4. Какой у меня средний чек?
Увеличить средний чек часто проще, чем найти нового клиента. Иногда достаточно внедрить доп. продажи или собрать товары в наборы.
«Часто предприниматели ищут новых клиентов, хотя прибыль лежит в увеличении среднего чека.»
Эффект: Рост среднего чека всего на 10% при тех же затратах на рекламу может удвоить прибыль. Это самый быстрый путь к точке безубыточности.
5. Какие расходы можно сократить без ущерба для бизнеса?
Эмоциональный вопрос, но необходимый. Проведите ревизию подписок, сервисов и подрядчиков.
«Бизнес чаще погибает не из-за отсутствия продаж, а из-за слишком высоких расходов.»
Пример из практики: Часто компании годами платят за «элитный» офис, хотя команда уже на удаленке. Оптимизация расходов = чистая прибыль.
6. Что произойдёт, если продажи упадут на 20%?
Это стресс-тест вашего бизнеса. Хватит ли у вас запаса прочности, чтобы пережить сезонный спад или кризис? Сможете ли вы платить налоги, если выручка просядет?
Вывод: Если ответ «нет», срочно создавайте резервы или снижайте постоянные расходы, чтобы повысить маневренность.
7. Есть ли у бизнеса финансовая подушка безопасности?
Личная подушка есть у многих, а бизнес-подушка — редкость. Это деньги, которые позволяют компании работать 3−6 месяцев без дохода.
Наличие резервов показывает, что бизнес устойчив. В случае сезонного падения продаж, у Вас будут средства продолжать работу.
8. Какие продукты или клиенты приносят больше всего прибыли?
Здесь работает принцип Парето: 20% ассортимента дают 80% прибыли. Найдите этих «золотых гусей».
Стратегия: Сконцентрируйте маркетинговые усилия на самых маржинальных продуктах. Откажитесь от того, что тянет ресурсы вниз.
9. Какой налоговый режим действительно выгоден моему бизнесу?
Многие предприниматели выбирают систему налогообложения «как все» или ту, что посоветовали знакомые. Это ошибка.
Например, на УСН «Доходы» ставка 6%, но если у вас высокие расходы, выгоднее может быть УСН «Доходы минус расходы». Переплата в 10−20% от оборота — это те деньги, которые могли бы остаться в бизнесе.
А с 2026 года все компании с оборотом свыше 20 миллионов должны еще и НДС платить
«Иногда достаточно поднять цену на 10%, чтобы прибыль выросла в два раза.»
10. Растёт ли прибыль быстрее, чем расходы?
Классическая ловушка роста: компания нанимает новых менеджеров, арендует больший офис, а выручка растет медленнее этих трат.
«Финансовая модель — это карта бизнеса. Без неё предприниматель едет вслепую.»
Контроль: Следите за динамикой. Если расходы «догоняют» и перегоняют доходы, бизнес становится тяжелым и неповоротливым.
Резюме
Финансовое здоровье компании начинается с честных ответов на эти вопросы. Выделите пару часов, возьмите отчеты и пройдите этот тест.
«Точка безубыточности — это не успех. Это просто момент, когда бизнес научился дышать.»
Но именно с этого момента и начинается настоящее развитие.
