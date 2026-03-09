10 вопросов, которые предприниматель должен задать себе о финансах бизнеса

2. Сколько прибыли приносит одна продажа?

Предприниматели часто путают выручку с прибылью. Положили 100 рублей в кассу — хорошо. Но если себестоимость товара и сопутствующие расходы составили 95 рублей, радоваться рано.



У меня есть знакомый, который всё время говорит: Хочу оборотки -1 млрд. Но по факту часто жалуется на кассовые разрывы и, что не может даже свозить свою семью в отпуск.



«Выручка — это самолюбие предпринимателя. Прибыль — это здоровье бизнеса.»



Самая опасная фраза предпринимателя: «У нас большие обороты». Обороты без прибыли — это ускоренное банкротство."



Налоговый нюанс:

Знание маржинальности продукта помогает грамотно распределять налоговую нагрузку.

Бессмысленно платить налог с оборота, если прибыль с каждой единицы мизерная.



Всегда считайте налоги заранее !!!

На них может уйти вся прибыль. Ситуация, когда денег на счете нет, а налогов к уплате хулиард- очень печальная