Руководство «Как понять айтишника?», или говорите, пожалуйста, на понятном языке!

В около IT-шной среде то и дело всплывают в разговоре странные словечки. Разработчики нет-нет, да не «коммитятся», а дизайнеры требуют какие-то «моки». Но даже если вы не понимаете, о чём речь, это не повод отрицать существование особого языка — IT-жаргона.
«Птичий» язык
Большинство жаргонизмов и заимствованных слов для IT-сферы пришли к нам из английского языка, аналогов в русском не имеют и обычным человеком воспринимаются как «птичий язык». Но это не значит, что их использование в профессиональной среде является попыткой испортить родную речь. Наоборот, короткие и ёмкие, они, порой, заменяют целые предложения, тем самым ускоряя устное общение IT-специалистов.
Чтобы вы могли понимать, о чём говорят коллеги, мы собрали небольшую подборку самых нетривиальных жаргонизмов и сленговых выражений из IT-сферы в целом и автоматизации бизнес-процессов в частности. Надеемся, это поможет вам в общении и позволит не переспрашивать через слово, что же имел в виду собеседник.
Мы оптимизировали воркфлоу на складе, чтобы ускорить обработку заказов
Воркфлоу (Workflow)
Это процесс или последовательность задач, выполняемых для достижения конкретной цели. В автоматизации работы на складах или в производстве важно правильно настроить воркфлоу, чтобы улучшить эффективность.
Клиент выбрал эту платформу из-за ее скалируемости, она будет расти вместе с его бизнесом
Скалируемость (Scalability)
В автоматизации бизнеса скалируемость означает способность системы увеличивать свою мощность и производительность по мере роста компании или объёма данных. Ну, или простыми словами — это масштабируемость.
Баг в системе управления запасами не позволил обновить количество товара
Баг (Bug)
Один из самых известных терминов в ИТ-жаргоне. Означает ошибку в программном обеспечении или в автоматизированном процессе, которая мешает нормальному функционированию системы. В контексте автоматизации бизнеса баги могут тормозить работу.
На старой системе был огромный техдолг, поэтому нужно полностью переработать архитектуру
Техдолг (Technical Debt)
Термин, описывающий решения, которые были приняты быстро и временно, чтобы решить проблему, но с долгосрочной точки зрения способные привести к усложнению поддержки и обновлений системы. В автоматизации часто приходится сталкиваться с техдолгом при быстром внедрении новых технологий.
Я на это не коммитился, вернусь лучше к приоритетным задачам
Коммититься
От англ. ответственность — обещание выполнить определённый объём работы в обозначенные сроки. Точнее, это сознательное обязательство перед самим собой и командой. Если ты закоммитился, то расшибись, но выполни то, что пообещал реализовать. Может быть использовано в речи в значении «сохранение изменений в файлах».
Так по твоим мокам же делала! Какие претензии?
Мок/Мокап (mock-up)
Хотя английское слово переводится на русский как «эскиз» или «прототип», в IT-среде означает уже готовый макет с UX-дизайном для разработки.
Запроси спеку и бери задачу в работу
Спецификация (specification)
Документ с подробным описанием требований, условий и технических характеристик работы разрабатываемого функционала.
Сматчи эти два мока к завтрашнему совещанию
Совпадать (match)
Процесс сопоставления/объединения одного с другим до полного соответствия чего-либо с чем-либо.
Линтер тебе в помощь!
Линтер (Linter)
Инструмент для проверки кода на ошибки. Он позволяет анализировать исходный код, находить синтаксические ошибки, потенциальные баги и несоответствия с код-стайлом.
Разверну, пожалуй, песочницу, на ней потренируюсь обновлять!
Песочница (sandbox)
Специальная область или среда для безопасного выполнения программы. Здесь можно проводить различные эксперименты без ущерба для системы.
А вот ещё несколько примеров ИТ-жаргона, который активно юзают в разговорной речи сисадмины, разрабы, внедренцы и интеграторы. Эти термины могут быть использованы как в профессиональной, так и в повседневной беседе.
Черрипикнуть хотфикс – быстро внести определённые правки, не затрагивая остальной код.
Тамагочить – узнавать нужную информацию, расспрашивать максимально настойчиво.
Сорцы/сырцы – исходный код.
Змея – язык Python (Питон).
Скоуп — объём чего-либо: работ, кейсов, проекта.
Колобок — аватар пользователя или маленькое изображение.
Пагинация — набор ссылок, которые позволяют пользователю переходить между страницами содержимого.
Тоггл (Toggle) — переключатель для включения/выключения настройки.
Асучивать — устанавливать средства автоматизации и/или вычислительной техники.
Заключение
ИТ-жаргон в автоматизации бизнес-процессов активно используется профессионалами, занимающимися внедрением и обслуживанием автоматизированных систем. Понимание этих терминов помогает лучше ориентироваться в современном мире технологий и более эффективно взаимодействовать с коллегами, партнёрами и клиентами.
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