Руководство «Как понять айтишника?», или говорите, пожалуйста, на понятном языке!

В около IT-шной среде то и дело всплывают в разговоре странные словечки. Разработчики нет-нет, да не «коммитятся», а дизайнеры требуют какие-то «моки». Но даже если вы не понимаете, о чём речь, это не повод отрицать существование особого языка — IT-жаргона.

«Птичий» язык

Большинство жаргонизмов и заимствованных слов для IT-сферы пришли к нам из английского языка, аналогов в русском не имеют и обычным человеком воспринимаются как «птичий язык». Но это не значит, что их использование в профессиональной среде является попыткой испортить родную речь. Наоборот, короткие и ёмкие, они, порой, заменяют целые предложения, тем самым ускоряя устное общение IT-специалистов.

Чтобы вы могли понимать, о чём говорят коллеги, мы собрали небольшую подборку самых нетривиальных жаргонизмов и сленговых выражений из IT-сферы в целом и автоматизации бизнес-процессов в частности. Надеемся, это поможет вам в общении и позволит не переспрашивать через слово, что же имел в виду собеседник.

Мы оптимизировали воркфлоу на складе, чтобы ускорить обработку заказов

Воркфлоу (Workflow) Это процесс или последовательность задач, выполняемых для достижения конкретной цели. В автоматизации работы на складах или в производстве важно правильно настроить воркфлоу, чтобы улучшить эффективность.

Клиент выбрал эту платформу из-за ее скалируемости, она будет расти вместе с его бизнесом

Скалируемость (Scalability)

В автоматизации бизнеса скалируемость означает способность системы увеличивать свою мощность и производительность по мере роста компании или объёма данных. Ну, или простыми словами — это масштабируемость.

Баг в системе управления запасами не позволил обновить количество товара

Баг (Bug)

Один из самых известных терминов в ИТ-жаргоне. Означает ошибку в программном обеспечении или в автоматизированном процессе, которая мешает нормальному функционированию системы. В контексте автоматизации бизнеса баги могут тормозить работу.

На старой системе был огромный техдолг, поэтому нужно полностью переработать архитектуру

Техдолг (Technical Debt)

Термин, описывающий решения, которые были приняты быстро и временно, чтобы решить проблему, но с долгосрочной точки зрения способные привести к усложнению поддержки и обновлений системы. В автоматизации часто приходится сталкиваться с техдолгом при быстром внедрении новых технологий.

Я на это не коммитился, вернусь лучше к приоритетным задачам

Коммититься От англ. ответственность — обещание выполнить определённый объём работы в обозначенные сроки. Точнее, это сознательное обязательство перед самим собой и командой. Если ты закоммитился, то расшибись, но выполни то, что пообещал реализовать. Может быть использовано в речи в значении «сохранение изменений в файлах».

Так по твоим мокам же делала! Какие претензии?

Мок/Мокап (mock-up) Хотя английское слово переводится на русский как «эскиз» или «прототип», в IT-среде означает уже готовый макет с UX-дизайном для разработки.

Запроси спеку и бери задачу в работу

Спецификация (specification) Документ с подробным описанием требований, условий и технических характеристик работы разрабатываемого функционала.

Сматчи эти два мока к завтрашнему совещанию

Совпадать (match) Процесс сопоставления/объединения одного с другим до полного соответствия чего-либо с чем-либо.

Линтер тебе в помощь!

Линтер (Linter) Инструмент для проверки кода на ошибки. Он позволяет анализировать исходный код, находить синтаксические ошибки, потенциальные баги и несоответствия с код-стайлом.

Разверну, пожалуй, песочницу, на ней потренируюсь обновлять!

Песочница (sandbox) Специальная область или среда для безопасного выполнения программы. Здесь можно проводить различные эксперименты без ущерба для системы. А вот ещё несколько примеров ИТ-жаргона, который активно юзают в разговорной речи сисадмины, разрабы, внедренцы и интеграторы. Эти термины могут быть использованы как в профессиональной, так и в повседневной беседе. Черрипикнуть хотфикс – быстро внести определённые правки, не затрагивая остальной код.

Тамагочить – узнавать нужную информацию, расспрашивать максимально настойчиво.

Сорцы/сырцы – исходный код.

Змея – язык Python (Питон).

Скоуп — объём чего-либо: работ, кейсов, проекта.

Колобок — аватар пользователя или маленькое изображение.

Пагинация — набор ссылок, которые позволяют пользователю переходить между страницами содержимого.

Тоггл (Toggle) — переключатель для включения/выключения настройки.

Асучивать — устанавливать средства автоматизации и/или вычислительной техники.

Заключение