Клеверенс
Автоматизация учета
Как точный учет основных средств помогает бухгалтеру при камеральных проверках?

Статья рассказывает, как точный учет основных средств помогает бухгалтеру успешно проходить камеральные проверки и снижать нагрузку за счет автоматизации. Кейс Tutu.ru показывает, что внедрение системы «Клеверенс. Учет имущества» сократило инвентаризацию с двух недель до одного дня.

Камеральная проверка — это проверка налоговой декларации и приложенных к ней документов, которую ИФНС проводит без выезда в организацию. Инспекторы анализируют предоставленные данные на соответствие законодательству, ищут ошибки и несоответствия. Если у компании есть основные средства (ОС), их учёт проверяют особенно тщательно — ведь здесь возможны ошибки в амортизации, налоге на имущество и списании.

Хорошая новость: если у вас налажен точный учёт ОС, проверка пройдёт гладко. Разберёмся, как организовать систему учёта имущества, чтобы быстро отвечать на запросы ИФНС и избежать доначислений.

Готовые отчёты по состоянию, местонахождению и истории обслуживания имущества

Бухгалтеру важно не только правильно отражать основные средства в учёте, но и оперативно предоставлять документы при проверке. Если инспектор запросит информацию о движении, амортизации или ремонте имущества, её нужно подготовить за несколько дней. Гораздо проще, когда все данные собраны в одной системе и отчёты формируются автоматически.

1. Почему налоговики придираются к учёту основных средств?

Налоговые органы уделяют особое внимание основным средствам, потому что здесь возможны ошибки в амортизации, переоценке или списании. Неверный расчёт налога на имущество или НДС-вычет по приобретённым основным средствам может привести к доначислениям и штрафам.

Если бухгалтер не может подтвердить документами историю объекта (например, дату ввода в эксплуатацию или текущее состояние), у инспекторов появляются вопросы. Автоматизированный учёт основных средств помогает избежать таких проблем — все данные хранятся в системе.

2. Как точный учёт имущества упрощает камеральные проверки?

Когда налоговая запрашивает сведения об основных средствах, бухгалтеру приходится собирать данные из разных источников: инвентарных карточек, актов, договоров. Это долго, и есть риск упустить важные детали.

С системой «Учёт 15» от Клеверенса всё иначе:

  • Быстрый доступ с мобильного устройства — состояние, амортизация, местоположение каждого объекта под рукой, не нужно долго искать в 1С

  • История обслуживания — ремонты, модернизации, перемещения

  • Интеграция с бухгалтерскими программами — данные синхронизируются, исключая ошибки

Теперь вместо дней на подготовку документов уходит несколько минут.

Кейс: как Tutu.ru автоматизировал инвентаризацию основных средств

Российский сервис поездок и путешествий №1 «Tutu.ru» с численностью более 400 сотрудников столкнулся с необходимостью эффективного учёта более 5 тысяч единиц основных средств и ТМЦ в офисных помещениях.

Проблема: инвентаризации проводились вручную — сотрудники с распечатанными списками обходили офис, сверяя инвентарные номера. Процесс занимал 1-2 недели.

Решение: внедрение системы «Клеверенс. Учёт имущества» с RFID-технологией. Терминал сбора данных считывает все метки в помещении на расстоянии до 3,5 метров.

Результат:

  • Инвентаризация проходит за 1 день вместо 2 недель

  • Автоматизация управленческого учёта ОС на 90%

  • Ускорение процесса инвентаризации в 3 раза

«Мы довольны, что внедрили программу «Клеверенс», так как она помогла решить задачу по учёту оборудования», — отмечает Геннадий Косеко, менеджер по работе с партнёрами Tutu.ru.

3.Как исключить ошибки при формировании отчётов для налоговой?

Налоговики могут попросить:

  • Инвентарные карточки (ОС-6) — подтверждение учёта объекта

  • Акты ввода в эксплуатацию и списания — законность отражения расходов

  • Документы по амортизации — правильность расчёта налога на прибыль

  • Данные о перемещении основных средств — актуальность информации в декларациях

Основные отчёты формирует 1С, но из-за ручного ввода о состоянии и движении ОС есть риск ошибок. «Учёт 15» синхронизируется с бухгалтерской программой и обеспечивает актуальность всей информации — так отчёты получаются без расхождений и неточностей.

4. Как автоматизация учёта основных средств избавляет от бумажной волокиты?

Ручной учёт — это бесконечные таблицы, риск ошибок и потерянные документы. Современные решения позволяют:

  • Вести единую базу основных средств с полной историей

  • Настраивать напоминания о переоценке, ремонте, списании

  • Исключать ошибки в отчётах и минимизировать ручной ввод данных

«Учёт 15» не только экономит время, но и снижает риски претензий при проверках.

Хотите узнать больше? Посмотрите видео-презентацию и вебинар по теме «Учёт 15» — там разбираются практические вопросы автоматизации учёта основных средств.

Заключение: меньше ошибок — спокойнее проверки

Точный учёт основных средств — это не просто требование закона, а способ сэкономить нервы и время при камеральных проверках. Автоматизация учёта основных средств избавляет от бумажной работы, исключает ошибки и позволяет быстро отвечать на запросы ИФНС.

Решение «Учёт 15» от Клеверенса помогает бухгалтерам держать все данные под контролем и проходить проверки без доначислений. Попробуйте автоматизировать учёт — и камералки больше не будут вызывать стресс!

