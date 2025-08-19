Как точный учет основных средств помогает бухгалтеру при камеральных проверках?

Хорошая новость: если у вас налажен точный учёт ОС, проверка пройдёт гладко. Разберёмся, как организовать систему учёта имущества, чтобы быстро отвечать на запросы ИФНС и избежать доначислений.

Камеральная проверка — это проверка налоговой декларации и приложенных к ней документов, которую ИФНС проводит без выезда в организацию. Инспекторы анализируют предоставленные данные на соответствие законодательству, ищут ошибки и несоответствия. Если у компании есть основные средства (ОС), их учёт проверяют особенно тщательно — ведь здесь возможны ошибки в амортизации, налоге на имущество и списании.

Готовые отчёты по состоянию, местонахождению и истории обслуживания имущества

Бухгалтеру важно не только правильно отражать основные средства в учёте, но и оперативно предоставлять документы при проверке. Если инспектор запросит информацию о движении, амортизации или ремонте имущества, её нужно подготовить за несколько дней. Гораздо проще, когда все данные собраны в одной системе и отчёты формируются автоматически.

1. Почему налоговики придираются к учёту основных средств?

Налоговые органы уделяют особое внимание основным средствам, потому что здесь возможны ошибки в амортизации, переоценке или списании. Неверный расчёт налога на имущество или НДС-вычет по приобретённым основным средствам может привести к доначислениям и штрафам. Если бухгалтер не может подтвердить документами историю объекта (например, дату ввода в эксплуатацию или текущее состояние), у инспекторов появляются вопросы. Автоматизированный учёт основных средств помогает избежать таких проблем — все данные хранятся в системе.

2. Как точный учёт имущества упрощает камеральные проверки?

Когда налоговая запрашивает сведения об основных средствах, бухгалтеру приходится собирать данные из разных источников: инвентарных карточек, актов, договоров. Это долго, и есть риск упустить важные детали. С системой «Учёт 15» от Клеверенса всё иначе: Быстрый доступ с мобильного устройства — состояние, амортизация, местоположение каждого объекта под рукой, не нужно долго искать в 1С

История обслуживания — ремонты, модернизации, перемещения

Интеграция с бухгалтерскими программами — данные синхронизируются, исключая ошибки Теперь вместо дней на подготовку документов уходит несколько минут. Кейс: как Tutu.ru автоматизировал инвентаризацию основных средств Российский сервис поездок и путешествий №1 «Tutu.ru» с численностью более 400 сотрудников столкнулся с необходимостью эффективного учёта более 5 тысяч единиц основных средств и ТМЦ в офисных помещениях. Проблема: инвентаризации проводились вручную — сотрудники с распечатанными списками обходили офис, сверяя инвентарные номера. Процесс занимал 1-2 недели. Решение: внедрение системы «Клеверенс. Учёт имущества» с RFID-технологией. Терминал сбора данных считывает все метки в помещении на расстоянии до 3,5 метров. Результат: Инвентаризация проходит за 1 день вместо 2 недель

Автоматизация управленческого учёта ОС на 90%

Ускорение процесса инвентаризации в 3 раза «Мы довольны, что внедрили программу «Клеверенс», так как она помогла решить задачу по учёту оборудования», — отмечает Геннадий Косеко, менеджер по работе с партнёрами Tutu.ru.

3.Как исключить ошибки при формировании отчётов для налоговой?

Налоговики могут попросить: Инвентарные карточки (ОС-6) — подтверждение учёта объекта

Акты ввода в эксплуатацию и списания — законность отражения расходов

Документы по амортизации — правильность расчёта налога на прибыль

Данные о перемещении основных средств — актуальность информации в декларациях Основные отчёты формирует 1С, но из-за ручного ввода о состоянии и движении ОС есть риск ошибок. «Учёт 15» синхронизируется с бухгалтерской программой и обеспечивает актуальность всей информации — так отчёты получаются без расхождений и неточностей.

4. Как автоматизация учёта основных средств избавляет от бумажной волокиты?