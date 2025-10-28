Частичное списание ОС: когда можно списать часть основного средства

Что такое частичное списание основных средств
Частичное списание основных средств (ОС) — это ситуация, когда из состава объекта ОС исключается часть (деталь, узел, агрегат, конструктивный элемент) без полного снятия объекта с учёта. После этого объект продолжает использоваться, но уже с изменённой стоимостью и характеристиками.
Например: у станка вышел из строя узел, который невозможно заменить, и организация решает демонтировать его, оставив остальной станок в эксплуатации. Это и есть частичное списание.
В российском законодательстве нет чётко прописанного термина «частичное списание основных средств». Однако такая операция признаётся на практике и отражается в бухгалтерском учёте по общим правилам ликвидации или выбытия части объекта, если оставшаяся часть продолжает использоваться.
Когда частичное списание допустимо
Частичное списание допустимо, если:
объект после удаления части всё ещё может использоваться по назначению;
демонтируемая часть не является неотъемлемой конструктивной составляющей;
стоимость и амортизация выбывающей части могут быть обоснованно определены;
оформлены все необходимые документы;
операция экономически обоснована и зафиксирована в учётной политике.
Если же после удаления часть объекта теряет способность выполнять свои функции, то речь идёт уже о полном списании или о реконструкции, а не о частичном выбытии.
Какие документы нужны
Для корректного оформления частичного списания нужны:
Приказ руководителя о создании комиссии по списанию.
Акт комиссии, где отражаются: состояние объекта, причины частичного выбытия, процент или сумма стоимости выбывающей части.
Акт списания (можно использовать форму ОС-4 либо собственный документ).
Расчёт стоимости и амортизации выбывающей части.
Документы демонтажа и, при необходимости, оприходования пригодных материалов.
Комиссия обязана документально подтвердить техническое состояние объекта и возможность его дальнейшего использования.
Примеры из практики
Пример 1. Станок
Станок первоначальной стоимостью 600 000 руб. имеет накопленную амортизацию 400 000 руб. (остаточная стоимость — 200 000 руб.). Комиссия определяет, что узел, подлежащий списанию, составляет 10 % от стоимости объекта.
Первоначальная стоимость списанной части — 60 000 руб.
Амортизация на неё — 40 000 руб.
Остаточная стоимость списанной части — 20 000 руб.
После списания станок остаётся в эксплуатации с первоначальной стоимостью 540 000 руб. и скорректированной амортизацией.
Пример 2. Серверный блок
Из серверной стойки демонтирован один устаревший модуль хранения данных. Первоначальная стоимость всей стойки — 900 000 руб., начисленная амортизация — 450 000 руб. (остаточная стоимость — 450 000 руб.).
Комиссия определила, что стоимость выбывающего модуля составляет 15 % от общей стоимости объекта. Тогда:
Первоначальная стоимость списанной части = 900 000 × 15 % = 135 000 руб.
Амортизация на эту часть = 450 000 × 15 % = 67 500 руб.
Остаточная стоимость выбывающего модуля = 135 000 – 67 500 = 67 500 руб.
После списания стойка продолжает функционировать, но её показатели меняются:
Новая первоначальная стоимость = 765 000 руб.
Новая амортизация = 382 500 руб.
Остаточная стоимость = 382 500 руб.
Демонтаж оформляется актом частичного списания, а корректировки отражаются в бухгалтерском учёте.
Пример 3. Здание
Складское здание имеет первоначальную стоимость 12 000 000 руб., накопленная амортизация — 5 000 000 руб., остаточная стоимость — 7 000 000 руб..
В ходе обследования комиссия решает ликвидировать аварийную пристройку площадью 100 м², которая составляет 8 % от общей площади здания.
Расчёт:
Первоначальная стоимость списанной части = 12 000 000 × 8 % = 960 000 руб.
Амортизация на неё = 5 000 000 × 8 % = 400 000 руб.
Остаточная стоимость списанной части = 960 000 – 400 000 = 560 000 руб.
После ликвидации пристройки здание остаётся в эксплуатации с новыми показателями:
Первоначальная стоимость — 11 040 000 руб.
Амортизация — 4 600 000 руб.
Остаточная стоимость — 6 440 000 руб.
Корректировки отражаются в бухгалтерском учёте, а акт комиссии подтверждает частичное списание и новую стоимость объекта.
Как отражается частичное списание в учёте
В бухгалтерском учёте
Первоначальная стоимость объекта уменьшается на сумму стоимости ликвидируемой части.
Амортизация также уменьшается пропорционально списанной части.
Остаточная стоимость объекта корректируется.
Разница между балансовой стоимостью списанной части и её амортизацией отражается как прочий расход или доход.
При применении ФСБУ 6/2020 «Основные средства» изменение стоимости объекта фиксируется на дату утверждения акта комиссии.
В налоговом учёте
Первоначальная стоимость уменьшается на сумму частично ликвидированной части.
При линейном методе амортизации недоначисленная часть амортизации может быть учтена в расходах.
При нелинейном методе корректировка проводится в составе амортизационной группы.
Если после демонтажа остаются пригодные детали, их стоимость включается во внереализационные доходы.
Почему точность учёта и автоматизация имеют значение
Даже небольшие ошибки при частичном списании могут привести к искажению бухгалтерской отчётности и налоговым рискам. Важно точно определять долю выбывающей части, своевременно оформлять документы и корректировать данные в учёте.
Современные цифровые решения значительно упрощают этот процесс.
Как решения Клеверенс помогают при частичном списании основных средств
Программные продукты Клеверенс — такие как Учёт 15 и Учёт имущества — обеспечивают автоматизацию учёта основных средств, включая частичное списание.
Преимущества использования
Мобильный учёт: сотрудники фиксируют операции прямо на месте с помощью смартфона или терминала сбора данных.
Штрихкоды и RFID-метки: каждая часть объекта ОС получает уникальный идентификатор, что позволяет точно отслеживать замену, демонтаж или списание.
История эксплуатации: система сохраняет полную хронологию — когда, кем и какая часть объекта была заменена или списана.
Синхронизация с 1С: данные об изменении стоимости и составе ОС автоматически передаются в 1С:Бухгалтерию, что исключает ошибки ручного ввода.
Контроль инвентаризации: любое расхождение между фактическим и учётным состоянием фиксируется и проверяется.
Такая интеграция позволяет избежать путаницы, ускорить оформление документов и обеспечить прозрачность операций даже в крупных организациях с сотнями объектов.
Заключение
Частичное списание основных средств — это не исключение из правил, а инструмент рационального управления имуществом. Главное — оформить всё корректно, определить долю списания, скорректировать учёт и использовать современные инструменты автоматизации.
ПО от Клеверенс делает этот процесс точным, прозрачным и безопасным — без ошибок, лишней бумажной работы и риска для бухгалтерской отчётности.
FAQ
1. Можно ли списать часть объекта без комиссии?
Нет, все решения о списании, даже частичном, принимает комиссия и утверждает руководитель.
2. Нужно ли менять срок полезного использования после частичного списания?
Только если изменение состава объекта существенно влияет на его срок службы. В остальных случаях срок остаётся прежним.
3. Можно ли оформить частичное списание как ремонт?
Нет. Если элемент удаляется без замены — это списание. Если устанавливается новый, улучшающий характеристики — это модернизация.
4. Обязательно ли использовать автоматизацию?
Нет, но при большом количестве объектов учёта автоматизация помогает избежать ошибок и ускоряет процесс.
5. Нужно ли уведомлять налоговую службу о частичном списании?
Нет, отдельного уведомления не требуется. Главное — корректно отразить операцию в бухгалтерском и налоговом учёте.
