Частичное списание ОС: когда можно списать часть основного средства

Ведение учета основных средств — одна из ключевых задач любого предприятия. Но что делать, если не весь объект, а лишь его часть утратила свое значение или перестала быть полезной? Именно об этом — о частичном списании основных средств — мы и поговорим.

Что такое частичное списание основных средств

Частичное списание основных средств (ОС) — это ситуация, когда из состава объекта ОС исключается часть (деталь, узел, агрегат, конструктивный элемент) без полного снятия объекта с учёта. После этого объект продолжает использоваться, но уже с изменённой стоимостью и характеристиками.

Например: у станка вышел из строя узел, который невозможно заменить, и организация решает демонтировать его, оставив остальной станок в эксплуатации. Это и есть частичное списание.

В российском законодательстве нет чётко прописанного термина «частичное списание основных средств». Однако такая операция признаётся на практике и отражается в бухгалтерском учёте по общим правилам ликвидации или выбытия части объекта, если оставшаяся часть продолжает использоваться.

Когда частичное списание допустимо

Частичное списание допустимо, если:

  • объект после удаления части всё ещё может использоваться по назначению;

  • демонтируемая часть не является неотъемлемой конструктивной составляющей;

  • стоимость и амортизация выбывающей части могут быть обоснованно определены;

  • оформлены все необходимые документы;

  • операция экономически обоснована и зафиксирована в учётной политике.

Если же после удаления часть объекта теряет способность выполнять свои функции, то речь идёт уже о полном списании или о реконструкции, а не о частичном выбытии.

Какие документы нужны

Для корректного оформления частичного списания нужны:

  1. Приказ руководителя о создании комиссии по списанию.

  2. Акт комиссии, где отражаются: состояние объекта, причины частичного выбытия, процент или сумма стоимости выбывающей части.

  3. Акт списания (можно использовать форму ОС-4 либо собственный документ).

  4. Расчёт стоимости и амортизации выбывающей части.

  5. Документы демонтажа и, при необходимости, оприходования пригодных материалов.

Комиссия обязана документально подтвердить техническое состояние объекта и возможность его дальнейшего использования.

Примеры из практики

Пример 1. Станок

Станок первоначальной стоимостью 600 000 руб. имеет накопленную амортизацию 400 000 руб. (остаточная стоимость — 200 000 руб.). Комиссия определяет, что узел, подлежащий списанию, составляет 10 % от стоимости объекта.

  • Первоначальная стоимость списанной части — 60 000 руб.

  • Амортизация на неё — 40 000 руб.

  • Остаточная стоимость списанной части — 20 000 руб.

После списания станок остаётся в эксплуатации с первоначальной стоимостью 540 000 руб. и скорректированной амортизацией.

Пример 2. Серверный блок

Из серверной стойки демонтирован один устаревший модуль хранения данных. Первоначальная стоимость всей стойки — 900 000 руб., начисленная амортизация — 450 000 руб. (остаточная стоимость — 450 000 руб.).
Комиссия определила, что стоимость выбывающего модуля составляет 15 % от общей стоимости объекта. Тогда:

  • Первоначальная стоимость списанной части = 900 000 × 15 % = 135 000 руб.

  • Амортизация на эту часть = 450 000 × 15 % = 67 500 руб.

  • Остаточная стоимость выбывающего модуля = 135 000 – 67 500 = 67 500 руб.

После списания стойка продолжает функционировать, но её показатели меняются:

  • Новая первоначальная стоимость = 765 000 руб.

  • Новая амортизация = 382 500 руб.

  • Остаточная стоимость = 382 500 руб.

Демонтаж оформляется актом частичного списания, а корректировки отражаются в бухгалтерском учёте.

Пример 3. Здание

Складское здание имеет первоначальную стоимость 12 000 000 руб., накопленная амортизация — 5 000 000 руб., остаточная стоимость — 7 000 000 руб..
В ходе обследования комиссия решает ликвидировать аварийную пристройку площадью 100 м², которая составляет 8 % от общей площади здания.

Расчёт:

  • Первоначальная стоимость списанной части = 12 000 000 × 8 % = 960 000 руб.

  • Амортизация на неё = 5 000 000 × 8 % = 400 000 руб.

  • Остаточная стоимость списанной части = 960 000 – 400 000 = 560 000 руб.

После ликвидации пристройки здание остаётся в эксплуатации с новыми показателями:

  • Первоначальная стоимость — 11 040 000 руб.

  • Амортизация — 4 600 000 руб.

  • Остаточная стоимость — 6 440 000 руб.

Корректировки отражаются в бухгалтерском учёте, а акт комиссии подтверждает частичное списание и новую стоимость объекта.

Как отражается частичное списание в учёте

В бухгалтерском учёте

  • Первоначальная стоимость объекта уменьшается на сумму стоимости ликвидируемой части.

  • Амортизация также уменьшается пропорционально списанной части.

  • Остаточная стоимость объекта корректируется.

  • Разница между балансовой стоимостью списанной части и её амортизацией отражается как прочий расход или доход.

  • При применении ФСБУ 6/2020 «Основные средства» изменение стоимости объекта фиксируется на дату утверждения акта комиссии.

В налоговом учёте

  • Первоначальная стоимость уменьшается на сумму частично ликвидированной части.

  • При линейном методе амортизации недоначисленная часть амортизации может быть учтена в расходах.

  • При нелинейном методе корректировка проводится в составе амортизационной группы.

  • Если после демонтажа остаются пригодные детали, их стоимость включается во внереализационные доходы.

Почему точность учёта и автоматизация имеют значение

Даже небольшие ошибки при частичном списании могут привести к искажению бухгалтерской отчётности и налоговым рискам. Важно точно определять долю выбывающей части, своевременно оформлять документы и корректировать данные в учёте.

Современные цифровые решения значительно упрощают этот процесс.

Как решения Клеверенс помогают при частичном списании основных средств

Программные продукты Клеверенс — такие как Учёт 15 и Учёт имущества — обеспечивают автоматизацию учёта основных средств, включая частичное списание.

Преимущества использования

  • Мобильный учёт: сотрудники фиксируют операции прямо на месте с помощью смартфона или терминала сбора данных.

  • Штрихкоды и RFID-метки: каждая часть объекта ОС получает уникальный идентификатор, что позволяет точно отслеживать замену, демонтаж или списание.

  • История эксплуатации: система сохраняет полную хронологию — когда, кем и какая часть объекта была заменена или списана.

  • Синхронизация с 1С: данные об изменении стоимости и составе ОС автоматически передаются в 1С:Бухгалтерию, что исключает ошибки ручного ввода.

  • Контроль инвентаризации: любое расхождение между фактическим и учётным состоянием фиксируется и проверяется.

Такая интеграция позволяет избежать путаницы, ускорить оформление документов и обеспечить прозрачность операций даже в крупных организациях с сотнями объектов.

Заключение

Частичное списание основных средств — это не исключение из правил, а инструмент рационального управления имуществом. Главное — оформить всё корректно, определить долю списания, скорректировать учёт и использовать современные инструменты автоматизации.

ПО от Клеверенс делает этот процесс точным, прозрачным и безопасным — без ошибок, лишней бумажной работы и риска для бухгалтерской отчётности.

FAQ

1. Можно ли списать часть объекта без комиссии?
 Нет, все решения о списании, даже частичном, принимает комиссия и утверждает руководитель.

2. Нужно ли менять срок полезного использования после частичного списания?
 Только если изменение состава объекта существенно влияет на его срок службы. В остальных случаях срок остаётся прежним.

3. Можно ли оформить частичное списание как ремонт?
 Нет. Если элемент удаляется без замены — это списание. Если устанавливается новый, улучшающий характеристики — это модернизация.

4. Обязательно ли использовать автоматизацию?
 Нет, но при большом количестве объектов учёта автоматизация помогает избежать ошибок и ускоряет процесс.

5. Нужно ли уведомлять налоговую службу о частичном списании?
 Нет, отдельного уведомления не требуется. Главное — корректно отразить операцию в бухгалтерском и налоговом учёте.

