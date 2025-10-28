Частичное списание ОС: когда можно списать часть основного средства

Что такое частичное списание основных средств

Частичное списание основных средств (ОС) — это ситуация, когда из состава объекта ОС исключается часть (деталь, узел, агрегат, конструктивный элемент) без полного снятия объекта с учёта. После этого объект продолжает использоваться, но уже с изменённой стоимостью и характеристиками.

Например: у станка вышел из строя узел, который невозможно заменить, и организация решает демонтировать его, оставив остальной станок в эксплуатации. Это и есть частичное списание.

В российском законодательстве нет чётко прописанного термина «частичное списание основных средств». Однако такая операция признаётся на практике и отражается в бухгалтерском учёте по общим правилам ликвидации или выбытия части объекта, если оставшаяся часть продолжает использоваться.