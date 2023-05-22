Двойные налоги для эмигрантов, а также попытки регулировать ИИ по всему миру

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: новый «ресторанный» налог в 1% на нужды СВО, «инфоцыган» хотят официально запретить, Яндекс готовятся продать со скидкой в 50%, Тесла-боты научились ковылять, Сэм Альтман хочет буквально заполучить ваши глаза, а у криптанов подгорело из-за холодных кошельков.

Минфин окончательно определился, как и чем он собирается облагать релокантов

В середине 2022 года Минфин предложил начать удерживать с эмигрантов, которые продолжают работать на российские компании, НДФЛ в размере 30% (вместо отсутствия налогообложения в РФ вообще, как сейчас это работает с налоговыми нерезидентами на удаленке). Но потом что-то засмущался и свой законопроект отозвал.

Месяц назад Минфин сделал второй «подход к снаряду»: предложил налогообложение трудовых договоров не трогать, зато впаять налог в 30% фрилансерам-эмигрантам, которые, опять же, работают на российские компании. Но и тут некое смущение одолело подопечных министра Силуанова, и законопроект опять молниеносно отозвали.

Лицо Силуанова (главы Минфина), когда очень хочется повысить кому-нибудь налоги – но каждый раз не можешь достаточно собраться с духом

Ну и вот — на прошлой неделе налоговый невод закинули в законодательное море в третий раз: теперь предлагается всех уехавших из страны, которые продолжают поддерживать отечественную экономику своим трудовым ресурсом, облагать одинаковым налогом — стандартным НДФЛ 13% (15% для тех буратин, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год). Причем неважно: будет ли этот эмигрант налоговым резидентом РФ или нет, работает ли он по трудовому договору или как фрилансер — всё едино, плати с 1 января 2024 года НДФЛ по «стандартным» ставкам! ИП-шников и самозанятых, к счастью, решили не трогать: для них ничего не поменяется (потеря российского налогового резидентства и раньше никак не влияла на эти налоговые режимы).

И это всё звучит, в целом, не так уж и плохо и относительно разумно. Ведь уехавшим эмигрантам так и так в большинстве случаев придется платить налог с доходов из России по месту своего нового налогового резидентства — а ставки налога на доходы в РФ по мировым меркам весьма небольшие. Так что можно будет просто зачесть уже уплаченный в России налог, и доплачивать в стране нового резидентства «недостающую» разницу до местной более высокой ставки, а совокупные налоги для вас не вырастут!

Ха-ха, вы чё, поверили что ли? Конечно же нет — всё будет очень плохо и выйдет попадос на бабки! Переходим к следующей новости...

Россиянам хотят устроить двойное налогообложение

Источники Forbes говорят о том, что уже в июне можно ожидать выход нового указа президента РФ, который приостановит действие соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) со всеми «недружественными» странами.

В совокупности с предыдущей новостью это будет означать, что если вы живете в какой-нибудь Европе, а работать продолжаете на российскую фирму — то в скором времени вам, вполне возможно, придется платить налоги два раза: 13% у источника дохода в России, а потом еще раз «полную» ставку налога в вашей новой стране резидентства. Так что, если вы находитесь в такой ситуации — возможно, стоит-таки начать обновлять резюме и потихоньку искать работу уже на новом месте.

Вижу так косплей Экзибита в исполнении президента

Отдельно порадуются отмене СИДН и российские инвесторы: раньше, например, Штаты удерживали у них 10% со всех дивидендов от американских компаний и фондов, а потом им нужно было доплатить всего 3% в родную казну. После отмены же СИДН налоговая ставка по таким дивидендам, так сказать «сделает иксы»: в США начнут удерживать 30%, а в РФ придется доплачивать еще 13%.

В общем, жить определенно становится всё интереснее и интереснее!

Не все хотят делиться с ФНС (информацией)

На прошедшей налоговой конференции Александра Кадет из ФНС пожаловалась на то, текущий процесс обмена финансовой информацией с зарубежными странами усеян, так сказать, «сюрпризами». Большинство «недружественных» стран отчего-то больше не горят желанием делиться с ФНС информацией о деньгах россиян; да и с «дружественными» тоже не всегда всё гладко происходит.

Кто-то может усмотреть в этом и плюсы (ну типа, «меньше знает российская налоговая — крепче спишь!»), но и минусы тоже присутствуют. Так, если Россия официально исключит какую-то страну из списка обменивающихся финансовой информацией — то это может повлечь за собой резкое сокращение разрешенных с точки зрения валютного регулирования РФ операций со счетами в этой стране, а там уже и штрафы в размере до 40% от суммы незаконной операции не за горами (подробнее писал об этом здесь).

Вкусно и точка (огневая?)

Новости из рубрики «бешеный принтер»: в Госдуму внесен законопроект о новом налоге, который будет предполагать перечисление 1% от любых трат в ресторанах на нужды СВО.

В Твиттере уже давно идут дискуссии на тему того, насколько этично в сложившихся обстоятельствах платить налоги в казну РФ. Если новый закон примут, то я буду с нетерпением ждать новых тейков о том, что «есть еду в России — это аморально!»

Прошлогодние кринж-рекламные кампании среди блогеров про 1%, кажется, можно будет смело расчехлять и запускать заново без каких-либо изменений

Платежи между физлицами хотят контролировать еще сильнее

И еще один веселый законопроект: Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание паспортных данных или ИНН получателя для любых банковских переводов между физлицами с 2026 года.

Так и представляю, как это будет происходить в будущем: «Васян, ты вчера в баре за меня расплатился — можешь плз прислать нотариальную копию паспорта и свидетельства о постановке на налоговый учет, чтобы я тебе вернуть смог?»

ЦБ хочет более жестко карать незаконную раздачу инвестиционных советов

Михаил Мамута (руководитель службы по защите прав потребителей в ЦБ) на днях заявил, что надо бы прищучить всех этих доморощенных инвест-гуру и мамкиных инвесторов в Телеграме — дескать, раздают дрянные советы почем зря, а обычные люди от этого страдают! В общем, надо срочно ужесточить ответственность за раздачу незаконных инвестиционных советов.

В основном в жалобах люди говорят: «я, следуя совету такого-то блогера или такого-то телеграм-канала, купил что-то и в итоге все потерял, мои деньги делись неизвестно куда» Михаил Мамута (РИА Новости)

По мнению представителя ЦБ, только официально аккредитованные в специальном реестре Центробанка инвестиционные советники могут раздавать по-настоящему годные и безопасные инвестиционные рекомендации. И правда: разве можно предположить, что уважаемые люди из специального реестра Банка России могут у себя в Телеграм-каналах распространять недостоверную информацию?!

Пример того, как аккредитованный член Единого реестра инвестиционных советников Банка России №49 делится полезной крипто-экспертизой примерно за неделю до обнуления UST

Окончательный запрет «инфоцыган» в России

На прошлой неделе Надежда Деметер предложила Путину запретить употребление слова «инфоцыгане» как разжигающего межнациональную рознь – вплоть до блокировок использующих его интернет-ресурсов. Президент отреагировал, вроде бы, одобрительно (по крайней мере, в части контроля за риторикой, используемой государственными СМИ).

Передача «Цитаты из жизни: Цыганские саги Надежды Деметер», телеканал Культура

С нетерпением также жду, когда Ассоциация буддистов России подаст петицию о запрете словосочетания «инвестиционный гуру», как порочащего институт уважаемых духовных учителей.

Но если серьезно, то, конечно, надо признать: использование слова «инфоцыгане» — это, как ни крути, дурновкусие как минимум. Надо срочно придумать какой-нибудь нейтральный термин на замену, который будет одинаково обиден для всех национальностей (а не для какой-то одной). Напишите плз в комментах, какой новый термин подойдет заместо привычного старого — надо будет срочно исправлять все старые статьи!

В Яндексе, возможно, будет распродажа со скидкой в 50%

По данным Bloomberg, контрольный пакет акций Яндекса якобы собираются приобрести Владимир Потанин (Норникель) или Вагит Алекперов (Лукойл). Компания оценивается ими примерно в $7 млрд (это уже с учетом обязательной по закону скидки в 50% к рыночной цене, без которой россияне сейчас не имеют права выкупать бизнесы у «недружественных» иностранных инвесторов).

Если зеленый свет дадут именно предложению Потанина — то, можно сказать, что кармическое колесо сансары наконец-то замкнется: в 2020-м Олег Тиньков в последний момент вышел из сделки по продаже своего банка Яндексу и написал сотрудникам в скандальном внутреннем письме: «А давайте МЫ, а не они, купим этот гавно-Яндекс!». А теперь вот Потанин, текущий владелец банка Тинькофф, и правда собирается приобрести российского айти-гиганта...

Твое лицо, когда древнее пророчество трехлетней давности почти что сбывается, но ты в нем уже не участвуешь

Российских инвесторов ориентируют на «дружественные» развивающиеся рынки

Буквально бегущей строкой пара коротких новостей:

Роман Горюнов из СПБ Биржи пообещал к концу 2023 года организовать цепочку учета прав собственности на гонконгские бумаги, обращающиеся на бирже, таким образом, чтобы там были только «дружественные» депозитарии и всё было безопасно. Как выглядит текущая цепочка хранения бумаг – СПБ Биржа благоразумно публично не раскрывает...

Владислав Кочетков (Финам), в свою очередь, к концу текущего года пообещал российским квалифицированным инвесторам доступ на рынки акций в Южной Корее, Бразилии и Мексике.

Владислав Кочетков, кажется, здесь показывает направление, в котором надо идти российским инвесторам (в Латинскую Америку!)

Чешские банки начали закрывать счета россиянам

Эстафету избирательного закрытия счетов клиентам с российским гражданством из слабеющих рук кипрских банков переняли чешские: пишут, что эти процессы активизировали у себя сразу три заведения — Creditas, UniCredit Bank и ČSOB.

Сцена в чешском банке, вижу так

Теслаботы, трансформируемся!

Команда Илона Маска выпустила новый видос с Тесла-ботами — они научились медленно и неуклюже ходить (со стороны выглядит так, как будто у соседа по подъезду дяди Толи похмелье, и он боится ненароком стругануть при любом неудачном шаге), а также раскладывать предметы по коробочкам.

До роботов-эквилибристов от Boston Dynamics пока далеко, но прогресс уже выглядит неплохим. Кстати, Илоновских ботов зовут «Оптимусами». Слава богу, что не «Евангелионами» – иначе уже точно стало бы понятно, что человечеству осталось жить не так долго (кроме пацанов в Токио, конечно же!).

Сэм Альтман хочет больше регуляции в области искусственного интеллекта

Сэм Альтман (CEO OpenAI) почти три часа выступал перед Сенатом США и отвечал на всякие разные вопросы про искусственный интеллект в целом и ChatGPT в частности.

Основная мысль, которую пытался донести Сэм – это то, что новые языковые модели несут в себе риски: от самых ближайших и насущных (типа вмешательства ботов в грядущие президентские выборы в США), к среднесрочным (безработица из-за волчистых нейронок, способных работать на куче работ одновременно) и совсем глобальным (полный конец обеда для человечества из-за восстания машин).

И поэтому надо бы срочно сделать новый государственный орган, который будет регулировать отрасль ИИ. В частности – выдавать лицензии на разработку новых, более мощных языковых моделей; и преследовать тех, кто занимается такими штуками без соответствующей авторизации.

Сэм Альтман на слушании в Сенате рассказывает как должно быть: «Создал новую LLM — выпил — в тюрьму!»

По этому поводу у окружающих есть две полярных реакции:

Сэм Альтман — красавчик: пытается осторожно и разумно подходить к развитию новой, потенциально опасной технологии! Сэм Альтман — хитрюга: хочет закорешиться с политиками, и никому не давать лицензии на новые нейросетки, чтобы только OpenAI могла безраздельно властвовать в песочнице больших языковых моделей!

Какая из этих точек зрения ближе к реальности — решать вам. Может быть, даже обе справедливы в какой-то степени одновременно...

AI-регулирование в ЕС уже не за горами

Пока в США еще только начинают думают о регулировании ИИ, в Евросоюзе уже пилят черновые версии законов в этой области. На прошлой неделе специальный комитет в Европарламенте утвердил так называемый EU AI Act — что значительно приближает его к превращению в настоящий закон.

Закон предлагает разделять все «базовые» ИИ-модели на несколько степеней риска, и применять более жесткое регулирование к потенциально более рискованным моделям. Ряд моделек собираются признать заведомо «недопустимыми» ни при каких раскладах, в частности: ИИ-системы для социального скоринга и оценки степени доверия к людям (постойте, в банках же такие уже давно используются?), пополнение баз данных для распознавания лиц путем «пылесосения» по всему интернету, и так далее.

В общем, если ты — «крайне опасная ИИ модель», то тебя уже вот-вот сможет жахнуть тяжелым молоточком Роберта Метсола (глава Европарламента)

В любом случае, даже при изготовлении моделей с меньшим риском, их создателям придется проводить и документировать процедуры по проверке их безопасности, очистке тренировочных данных от защищенной копирайтом информации, и другие веселые (и весьма недешевые) мероприятия. Уже предвижу появление новой профессии с огромной зарплатой под названием «Chief AI Compliance Officer»!

Реакции от разработчиков на европейский законопроект в основном довольно панические, в стиле «индустрия окажется отброшена далеко назад, ЕС проиграет гонку с Китаем и США, а все open-source нейросетки вымрут целиком, так как у них нет денег на дорогостоящее лицензирование!», но есть и альтернативные мнения.

OpenAI готовится саморазоблачиться

Интересно, что несмотря на призывы к достаточно строгому регулированию новых ИИ, а также на весьма закрытую политику в отношении ноу-хау своих флагманских больших языковых моделей (ChatGPT/GPT-4), OpenAI, похоже, не хочет упускать и бурно развивающийся рынок «самодельных» народными силами моделек.

Кратко о текущих хайповых трендах

На прошлой неделе некие таинственные источники якобы слили информацию о том, что OpenAI готовится выпустить open-source языковую модель (исходный код которой будет доступен широкой публике). Она-де будет не такой сильной и смелой (ловкой-умелой), как топовая GPT-4 — но зато позволит порадовать армию ИИ-энтузиастов, которые уже сейчас по всему миру всё более успешно развлекаются выведением новых нейросеток на дому.

Правда, сроки этого релиза никакие конкретные пока не называются, так что остается только ждать.

Сэму Альтману нужны ваши глаза

Также в новостях: Сэм Альтман решил напомнить всем, что он еще и криптан, и готовится привлечь новые 100 миллионов долларов в свой проект Worldcoin.

Идея Ворлдкоина в том, что каждому желающему будет выдаваться специальный криптокошелек, привязанный к его уникальному рисунку радужки глаза. Идентификация будет осуществляться путем заглядывания в специальный агрегат под названием «Орб» для сканирования — при этом никаких данных (кроме глазных) собирать с людей не планируют. Таким образом ребята планируют добиться уникальности пользователей без потери их анонимности.

Как это водится у криптанов — под это дело навыпускают специальных монет и раздадут всем ранним пользователям Worldcoin, которые пройдут окулистическую идентификацию.

Алекс Бланиа и Сэм Альтман — ко-фаундеры Ворлдкоина

У меня тут только один вопрос: автор самого могущественного на текущий момент искусственного интеллекта в мире делает стартап по сканированию глаз всех людей с помощью агрегата «The Orb» — вам это ничего не напоминает? Если это не завязка истории становления нового супер-злодея во вселенной Марвел или DC — то я, наверное, в этой жизни уже ничего не понимаю...

Холодный кошелек Ledger внезапно «согрелся»

Среди зажиточных криптанов популярна такая штука, как «холодные аппаратные кошельки». Идея там в том, что секретный ключ от вашей крипты хранится внутри устройства, не подключенного к сети — и только вы можете в нужный момент, нажав на спец-кнопочку на девайсе, позволить ему подписать нужную транзакцию этим самым ключом прямо внутри устройства. Как говорится — unhackable! (Если не брать в расчет терморектальный криптоанализ, конечно.)

Disclaimer: если вы не понимаете этот мем — то, возможно, вам еще пока рано вкатываться в крипту серьезными суммами

Одним из самых популярных производителей таких приблуд является компания Ledger. И вот на прошлой неделе они анонсировали новую фичу под названием Recover: типа, если вы боитесь из-за собственной рукожопости потерять пароли доступа к своему кошельку — то мы вам поможем (всего за $9 в месяц)! Ваш ключ доступа хитрым образом зашифруется, будет разделен на три части, и попадет на надежное хранение в три разных фирмы — доступ к крипте можно будет получить, только собрав хотя бы 2 кусочка из 3-х, так что сами эти фирмы пошукать в вашем кошельке самовольно не смогут. А вот если вы к ним «с паспортом» придете и покаетесь в потере доступов — то после идентификации личности вам эти самые кусочки пазла в разных местах выдадут. У — удобство!

После этого анонса в крипто-сообществе начался настоящий shitstorm: криптаны внезапно поняли, что сама конструкция имеющихся у них устройств предполагает возможность со стороны разработчиков из Ledger при желании «вынуть» секретные ключи из их кошелечков. Сами ребята из Леджера отреагировали в Твиттере в стиле «ха-ха, да эта возможность всегда же была, вы чё все встрепенулись только сейчас, лол?», что только подлило масла в огонь.

Но вообще — у меня есть сильное подозрение, что какие-то похожие штуки конструктивно зашиты почти во все популярные модели аппаратных криптокошельков (иначе этим девайсам было бы гораздо сложнее поддерживать совместимость со всякими обновляющимися блокчейн-протоколами). Просто у других производителей хватило ума особо не распространяться на эту тему на весь Твиттер...

Хорошая новость недели

Правящие партии Германии согласовали законопроект об упрощенном получении гражданства. Если его примут, то получить немецкое гражданство потенциально можно будет уже через 5 лет проживания в стране (а не через 8, как сейчас) – или даже совсем через 3 года, если ваше знание Deustche Sprache находится на высочайшем уровне. При этом от предыдущего гражданства отказываться не потребуют (сейчас это делать по закону надо).

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