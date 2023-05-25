ChatGPT: Человечество против искусственного интеллекта

Может ли развитие нейросетевых языковых моделей вроде ChatGPT представлять угрозу для человечества? В этом ролике мы пытаемся разобраться в этой непростой теме...

Доделали наконец ролик о том, почему проблема контроля сильного искусственного интеллекта — это довольно серьезная штука, и отмахиваться от нее как от полной ерунды не стоило бы. (Ранее материал выходил в текстовой форме, можно ознакомиться вот здесь (https://t.me/RationalAnswer/663).)

Сам процесс записи видео у меня затянулся, поэтому пока я переделывал дубли — за окном уже начало темнеть. В итоге случайно получился художественный эффект: по мере нагнетания напряжения в ролике, картинка становится всё более и более мрачной. Надеюсь, вы оцените. =)

Напоминаю, что этот материал родился как коллаб, и активно рекомендую вам подписаться на других его соавторов (и моих бро):

Вастрик — периодически выпускает чуть ли не самые интересные лонгриды в Рунете про технологии (и в целом за жизнь). У него на канале появляется примерно один новый материал в месяц, но зато каждый – это настоящий кайф и событие.

Игорь Котенков — лучший канал про искусственный интеллект и нейросети на русском языке.

Кстати, у меня еще на подходе целое супер-интересное интервью про AI alignment с одной широко известной в тусовке AI/ML-специалистов особой – как говорится, следите за анонсами!