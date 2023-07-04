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Курсы валют

У рубля есть традиция: раз в пару лет он громко чебурахается по какому-нибудь поводу

Последний долгоиграющий «чебурах» длится уже ровно 12 месяцев: 30 июня была годовщина достижения в 2022-м курса 52 RUB/USD. За прошедший с того момента год наш юбиляр сильно сдал: курс доллара вырос на 71% и в пятницу превысил 89 рублей.
37
У рубля есть традиция: раз в пару лет он громко чебурахается по какому-нибудь поводу

В минуты душевного смятения, порожденного конвульсиями родной валюты, любого россиянина волнуют важные вопросы: то ли нужно срочно покупать баксы «на всю котлету», то ли надо по-Варламовски не менее срочно продавать все схороненные зеленые бумажки по высокому курсу, пока дают (запомните этот твит).

Я лично считаю, что это всё – от лукавого. Моя первая статья на называлась «Рубль падает, кризис начался, мы все умрём — что делать?», и она по-прежнему остается вполне актуальной для перечитывания в каждый валютный кризис. Несколько ключевых тезисов оттуда:

🐌 Не читайте «прогнозы экспертов» по валюте — большинство из них совершенно бесполезны (а те, в которых есть какой-то смысл, вы заранее всё равно не сможете достоверно отличить).

🐌 Важнее не то, что вы делаете в момент валютного шока, а то, что вы делали со своими деньгами до него. Ваше базовое распределение капитала по валютам должно не делать вам сильно больно при резком изменении обменных курсов как в одну, так и в другую сторону.

🐌 Кредиты надо брать в валюте, в которой вы получаете доходы (никакой долларовой ипотеки, если зарплата в рублях), а капитал держать в той валюте, в которой планируете тратить (глупо копить в рублях, планируя эмиграцию, например, в Европу).

🐌 Но при этом надо еще принимать во внимание базовые ожидания долгосрочных изменений курсов валют — к примеру, исходя из разницы темпов инфляции в экономиках. Если в условной Аргентине инфляция устойчиво держится на уровнях, близких к 100% годовых, то в базовый сценарий дальнейшего развития событий логично заложить обесценение песо к доллару с похожими темпами, и учитывать это при принятии решений.

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Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    8 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    по-Варламовски

      ))) 

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Морозова Наталия
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Логотип RationalAnswer
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Курсы валют

У рубля есть традиция: раз в пару лет он громко чебурахается по какому-нибудь поводу

Последний долгоиграющий «чебурах» длится уже ровно 12 месяцев: 30 июня была годовщина достижения в 2022-м курса 52 RUB/USD. За прошедший с того момента год наш юбиляр сильно сдал: курс доллара вырос на 71% и в пятницу превысил 89 рублей.

У рубля есть традиция: раз в пару лет он громко чебурахается по какому-нибудь поводу
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