Цукерберг не стал покупать Твиттер, потому что у него уже есть дома Threads

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: нехватка рабочей силы в РФ, фронтальное сокращение бюджета на 10%, в правительстве объяснили происходящее с рублем, Райф передумал уходить из России, Минфин хочет запретить криптанов, а США пытается найти секретные резервы китайской партии.

Как давно вам повышали зарплату?

Ведомости пишут о том, что ситуация с нехваткой рабочей силы в России продолжает усложняться. В мае безработица достигла еще более рекордного минимума в 3,2%, и рекрутерам приходится даже (о ужас!) предлагать кандидатам повышенные зарплаты, чтобы закрывать возникающие вакансии. В результате в апреле рост реальной зарплаты год-к-году с поправкой на инфляцию достиг аж 10,4%.

Это я к чему: если вы работаете в России, и у вас давно з/п не повышалась — то, может быть, самое время обновить свое резюме и, так сказать, самолично проинспектировать ситуацию на рынке труда. Глядишь, и получите оффер с числом сильно повыше текущего…

На пенек сел – должен 10% отдать!

Силуанов предлагает в рамках бюджета РФ на 2024 год провести так называемое «фронтальное сокращение» расходов на 10%. Но не только лишь всех, а исключительно так называемых «незащищенных». Это значит, что военные расходы уменьшать никто не будет — а вот всякие менее нужные нынче в России статьи, вроде трат на национальную экономику и охрану окружающей среды, хотят подрезать.

Это почти что мем про филосораптора: если запланированное сокращение бюджета называется «фронтальным» — то почему оно не касается затрат на фронт? 🤔

КУРС КУРС КУРС

Как пошутило издание «**здуза» в Твиттере: «ЦБ перешел от плавающего курса рубля к тонущему». 6 июля в моменте биржевой курс доллара превышал 93 рубля, а евро — 102 рубля.

Жгун запостил шутку с, кажется, самым долгоиграющим панчлайном Твиттера (окей, вы меня раскрыли — вся новость ради этого мема!)

Ситуацию потихоньку начали комментировать разные видные люди:

Набиуллина сказала, что не надо строить эти ваши теории заговора о том, будто рубль роняют специально для наращивания нефтегазовых доходов бюджета. У нас хороший, годный плавающий рубль – и плывет он в ту сторону, куда его несет внешний торговый баланс!

Песков заявил, что с макроэкономикой России всё отлично, а в колебаниях курса повинны, вероятно, «спекулятивные игры».

Аксаков (глава парламентского комитета по финрынкам) вообще поделился своим ощущением, что «объективная стоимость рубля находится на уровне 70 рублей за доллар».

Анатолий Аксаков: лицо, с которым ты смотришь в торговый терминал, когда твой «психологический курс доллара» находится на уровне 70 рублей, а на экране почему-то другие циферки

Больше ETF богу ETF

С 12 июля на СПБ Бирже залистятся сразу 8 фондов ETF на азиатские акции, покупать их смогут даже российские неквалифицированные инвесторы. СПБ Биржа божится, что вся цепочка владения фондами проведена через «дружественные» депозитарии, а первичный листинг фондов значится на Гонконгской бирже – что снижает риски каких-то неожиданных блокировок.

Так что, если вы хотите, как и Майкл Бьюрри, вложиться на всю котлету в китайские акции — то это ваш шанс! (Учитывайте только, что китайский рынок акций периодически колбасит волатильностью не сильно хуже российского.) Более подробный обзор фондов можно почитать у Саши Елисеева вот здесь.

Бьюрри тут как будто позирует для плаката «Вложил 100 мегабаксов в китайский алиэкспресс? Партия награждать тебя красивый кошко-жена!»

Круговорот ценностей через границу

Федеральная таможенная служба сообщила, что с марта 2022 года россияне попробовали незаконно переместить через границу почти миллиард рублей в валюте. В одном только 2023 году возбудили более 5800 административных дел и 39 уголовных – так что будьте поаккуратнее с вывозом активов (напоминаю, что больше $10 тыс. в валюте сейчас везти через границу нельзя — подробнее про все нюансы вывоза денег я писал вот здесь.)

Тем временем, президент РФ поручил продлить на 2024–2025 годы мораторий на наказание тех, кто вынужден был нарушить российское валютное законодательство из-за санкций. Правда, это вам еще как-то доказать придется, что вы именно из-за санкций нарушали — так что совсем сильно не обольщайтесь…

Кстати, о санкциях: введенные ограничения со стороны Евросоюза предполагают запрет на импорт автомобилей из России. А немецкие таможенники решили, что это нужно читать как «вообще любой ввоз машин запрещен» — так что они теперь бодро арестовывают транспортные средства россиян, которые пытаются заехать на территорию Германии на личных автомобилях с российскими номерами. Хорошо хоть, что у обуви, ноутбуков и мобильных телефонов «страновых номеров» нет — а то, глядишь, их бы тоже на немецкой таможне отбирали у эмигрантов (там же аналогично импорт запрещен).

Загуглил по словам «Deutsche Zoll» (немецкая таможня) и что-то, скажу я вам, если эти парни захотят у вас отжать автомобиль — то там с ними особо сильно не забалуешь, похоже

Райффайзен, кажется, передумал уходить из России

Собственно, сабж. Говорят, что австрийские власти решили немножко впрячься «за своих» перед остальными странами Евросоюза — так что, обещанная продажа российского филиала банка пока откладывается. Тем более, что и российские власти не горят желанием такую продажу согласовывать: ведь сейчас через Райф идет примерно половина международных платежей из РФ; а если он станет сугубо российским — то эту финансовую «трубу» вполне могут перекрыть.

Штаты ищут золото китайской партии

С 2007 по 2014 год официальные валютные резервы Китая примерно утроились, а вот потом внезапно перестали расти и стабилизировались на отметке в $3 триллиона. Bloomberg полагает, что китайцы просто с 2014-го (хм-м…) начали распихивать свои резервы по всяким неофициальным «кубышкам», и на самом деле уже накопили аж $6 трлн. Это что же, получается — хитрый Си Цзиньпин уже тогда понял, к чему всё дело идет?!

Как говорится – мудрый Пух всегда оставляет часть своих горшочков с медом в тайне от Пятачка с Тигрой...

Холодная ИИ-война набирает обороты

И еще про Китай: помните новость прошлой недели о том, что Штаты хотят им укоротить импорт чипов для искусственного интеллекта? Так вот, ответочка от китайцев не заставила себя долго ждать: с 1 августа они ограничивают экспорт галлия и германия (редких металлов, которые как раз используются в произодстве чипов). А в Китае, на минуточку, сейчас производят примерно 94% этого самого галлия.

Ждем следующий шаг от США, что они придумают в ответ? Неужто обратно разрешат Midjourney генерировать смешные картинки с Си Цзиньпином?

К такой эскалации, мне кажется, мир еще не готов...

В России, тем временем, жалуются на то, что стоимость разработки систем искусственного интеллекта и так уже выросла на 30% (из-за подорожания «железа» и отъезда профильных спецов), а к концу года может скакнуть еще на 50%.

Twitta Killa

Пока Маск барахтается в попытках позволить твиттерским читать чуть больше 600 сообщений в день — Цукерберг подсуетился и выпустил свой клон Твиттера под названием Threads на базе экосистемы Инстаграма. Новинка сразу стрельнула: за первые двое суток приложение скачали более 70 млн юзеров.

Цукерберг be like: «Привет, человеки, я слышал, что вам нравится делать треды и вас обижает злой ракетостроитель — поэтому я сделал вам отдельную приложуху с тредами, но без того парня»

У самого Илона с таких раскладов, судя по всему, знатно подгорело — и он заслал юриста Твиттера с официальной депешей Цукербергу в стиле «вы украли наши торговые секреты, мы вас засудим!». В чем конкретно заключаются секреты, пока не очень понятно. Не думает же Маск, что у него отныне есть эксклюзивная лицензия во всей наблюдаемой Вселенной на идею «микроблог для щитпостинга»?

Не, ну определенное сходство в концепциях, всё же, есть — давайте признаем

Ведущие эксперты в Телеграм-каналах сейчас все вместе гадают — станет ли Threads будущим топовым приложением, или сгинет в безвестности через пару месяцев по примеру расхайпованного Клабхауса? Anyway, срочно подписывайтесь на мой Threads на всякий случай (без понятия, зачем, но надо)!

Умные часы знают про вас больше, чем вы думаете

Сергей Цыпцын пишет у себя на канале «Метаверсище и ИИще»:

Используя данные умных часов, исследователи смогли идентифицировать людей с Паркинсоном за семь лет до того, как им поставили клинический диагноз. Они обнаружили, что люди, которым спустя годы после сбора данных поставили диагноз, уже демонстрировали замедление движений и снижение качества сна.

Когда смотришь на часы, чтобы узнать сколько времени, а там написано «пришло время Паркинсона»

Я вот тоже уверен, что лет через десять носимые на себе девайсы (wearables) вместе с анализом больших данных и ИИ весьма сильно поменяют превентивную медицину. Базы данных по сердцебиению, давлению, уровню глюкозы в крови и прочим метрикам будут собирать решительно все гаджеты, дальше ее будут анализировать нейросетки и выдавать всякие выводы в стиле «нет времени объяснять, но через 8,5 лет ты умрешь от инфаркта левой пятки!»

Короче, съездил вчера купил себе Apple Watch на всякий случай — пусть начинает собирать про меня папочку с разными данными, пригодится потом.

Это птица? Это самолет? Нет, это супер-элайнмент!

Ребята из OpenAI (авторы ChatGPT) решили, что мы как человечество недостаточно делаем для решения проблемы AI alignment, и нам нужно сразу делать Superalignment. (Если вы не понимаете, о чем речь, то вам срочно нужно прочитать нашу с Вастриком статью на эту тему. Если вкратце, то AI alignment — это согласование ценностей искусственного интеллекта с человеческими таким образом, чтобы он нас всех не порешил, когда у него появится такая возможность.)

Человечество против искусственного интеллекта: может ли развитие нейросетей привести к катастрофе

История про «восстание машин» давно знакома всем любителям научной фантастики, но после взрывного роста возможностей нейросетевых языковых моделей (вроде ChatGPT) об этом риске заговорили и вполне серьезные исследователи. В этой статье мы попробуем разобраться — есть ли основания у таких опасений, или это всего лишь бред воспаленной кукухи?

По сути, OpenAI пообещали выделять в течение ближайших четырех лет 20% имеющихся у них вычислительных мощностей на попытки решить задачу элайнмента. Рулить этой командой будут видные люди — Илья Суцкевер и Ян Лейке, ну и вы тоже можете к ней присоединиться на з/п в $250–450к в год (заодно, может, и человечество спасете).

Задача состоит в том, чтобы изладить специальный ИИ, который будет помогать людям решать проблемы AI alignment не хуже мясных исследователей. Дескать, как только мы такую робо-няньку сделаем — то сразу заживем!

Я думаю, наиболее ироничным концом этой истории может быть, только если в итоге погибелью человечества станет именно вот этот самый жестяной эксперт по супер-элайнменту от OpenAI.

Криптанов хотят запретить в Беларуси и РФ

В 2017 году Беларусь легализовала криптовалютную деятельность в стране, и вообще была впереди планеты всей в этой области. А сейчас там хотят вернуть всё взад: запретить обмен крипты между физлицами — ведь этим занимаются еще и всякие нехорошие мошенники, а это терпеть никак нельзя. Такие дела.

Также на прошлой неделе в СМИ появилась информация со ссылкой на «источники», что Минфин РФ якобы тоже хочет полностью запретить обращение крипты на территории России. Что немного странно — ведь раньше это ЦБ выступал за тотальный запрет криптовалют, а Минфин, наоборот, говорил «давайте это всё аккуратно регулировать, и налогами может заодно еще облагать!». А теперь вот в защитники крипты внезапно записались ФСБ и Следственный комитет — говорят, типа «вы всё позапрещаете, все криптаны уйдут в тень, а как нам их ловить-то потом?»

Следственный комитет расследует криптопреступление. Вижу так!

Дела у криптобиржи Huobi идут примерно в соответствии с ее названием

На прошлой неделе издание Bitcoinist знатно набросило с лопаты на вентилятор по поводу криптобиржи Huobi со ссылкой на криптана под ником Вилли Ву. Дескать, объем крипты на бирже упал в 10 раз с пика ее величия в конце 2020-го, трафик на их сайт скукожился раз в 15, и так далее. Несмотря на громкое название статьи «Слухи о банкротстве растут», ничего конкретного про надвигающееся банкротство там нет — но, с другой стороны, в криптомире всегда будет не лишним оставаться начеку.

Фаундер Huobi Леон Ли (справа) с бывшим советником Путина и непризнанным «экономическим гением» Сергеем Глазьевым (слева). Хз, просто фото показалось интересным.

Хорошая новость недели

С начала года российский рынок акций вырос на 37%. Правда, курс доллара к рублю за это же время тоже вырос на 32%… Но даже в долларе, выходит, индекс Мосбиржи всё еще в плюсе. И это хорошо!