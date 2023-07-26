Самые дикие налоговые проблемы, с которыми столкнулись эмигранты из РФ в 2022–2023

Попытка налоговой взыскать в совокупности 51% от цены проданной квартиры, налог 88 млн руб. с полученной прибыли меньше 10 млн руб. «благодаря» автообмену с зарубежным банком, а также арест заграничных счетов в ОАЭ – в этой статье мы собрали самые жуткие истории из жизни, с которыми налоговые юристы сталкивались на практике.

Времена нынче такие, что вероятность возникновения острой необходимости в какой-то момент сорваться с привычного места и поехать в другое (менее привычное) сильно повысилась для многих россиян. И если подойти к этому процессу недостаточно вдумчиво — то есть весьма неиллюзорный риск потерять много лишних денег на налоговых вопросах.

В этом материале я попросил юристов из NSV Consulting собрать для меня топ «фейлов» из их практики за 2022–2023 годы, которые отражают самые типичные налоговые ошибки эмигрантов из РФ (да и в целом всех россиян, у кого есть какие-либо активы за рубежом). Так что, пробираться через юридические дебри всех этих историй мне помогали Сергей Назаркин (управляющий партнер) и Анастасия Васильева (руководитель налоговой практики) из NSV Consulting.

Сергей Назаркин и Анастасия Васильева

Фейл №1: Эмигрировать куда-либо, не разобравшись в налоговых нюансах

В первой истории речь пойдет про парня, который переехал из России на Кипр в начале апреля 2022 года – давайте дадим ему кодовое имя «Василий». У Василия при этом осталась трехкомнатная квартира в Москве, купленная в 2020-м, а также несколько счетов с ценными бумагами у российских брокеров (исходя из объема нажитых активов — нетрудно догадаться, что наш Василий является по профессии айтишником).

Помимо вывоза из РФ самого себя, Василий решил сразу переместить за границу и свои капиталы, накопленные непосильным айтишным трудом: квартира и ценные бумаги были проданы, а средства выведены в европейские банки. Никаких налоговых вопросов со стороны России он не ожидал: ведь между РФ и Кипром действует соглашение об избежании двойного налогообложения, а значит — Василий как кипрский налоговый резидент теперь подлежит налогообложению только на Кипре, верно?

Но у налоговой отчего-то (ничто не предвещало, да?) было свое мнение на этот счет: в мае 2023-го, спустя год, Василий получил приглашение прийти в гости в налоговую инспекцию, где ему пояснили, что он обязан заплатить:

30% от прибыли, полученной при продаже ценных бумаг (собственно, это российские брокеры и «сообщили» про нашего Васю в ФНС — дескать, «у нас тут один обеспеченный парень неистовые прибыли себе натрейдил и всё вывел, удержать мы ничего не успели, кстати он еще и не налоговый резидент РФ — ну всё, давайте, дальше как-нибудь сами уже!»).

30% от всех денег, полученных при продаже квартиры (не с прибыли, а именно с выручки — вычет из налоговой базы, связанный с расходами на приобретение недвижимости, налоговым нерезидентам не положен) – фактом продажи которой с налоговиками тоже, конечно, делится Росреестр.

Дополнительно 30% от всех насчитанных выше налогов в связи с тем, что он самостоятельно свои доходы вовремя не задекларировал.

Ну и, вишенка на торте, при неуплате всех этих чудесных сумм до крайнего срока в середине июля — к ним должны приплюсоваться еще 40% дополнительных штрафных за «злой умысел» (ну, его, правда, еще доказать надо бы, по-хорошему).

Ах да, финальная капелька сиропа на вишенку на торте: уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах по ст. 198 УК начинается в РФ от сумм в размере 2,7 млн руб. за три года — понятно, что одни только 30% от трехкомнатной квартиры в Москве у Василия с запасом перекрыли этот порог.

Думаю, анонима №2 на картинке на самом деле зовут Василием

Разрулить заваренную Васей кашу нам в итоге удалось только частично:

Налог с продажи ценных бумаг смогли обнулить. Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Кипром – это действительно тот редкий случай, когда налоговый резидент Кипра может облагать его только по «местной» кипрской ставке (которая, кстати, составляет 0%), несмотря на то, что в России под это дело предусмотрена более высокая ставка. Но для этого нужно предоставить брокерам документы, подтверждающие кипрское налоговое резидентство.

От уплаты 30% с цены квартиры по факту совершения сделки, всё-таки, отвертеться было уже невозможно. Если бы Василий пришел к налоговым юристам чуть пораньше — можно было бы рассмотреть разные варианты (досидеть до начала действия льготы по давности владения – через 3 или 5 лет от даты покупки; либо подарить квартиру родственнику-налоговому резиденту РФ).

Штраф за неподачу налоговой декларации удалось снизить с 30% от суммы налога до всего 1 тысячи рублей (именно столько составляет штраф при поздней подаче 3-НДФЛ до наступления крайнего срока уплаты налога — а ФНС про это услужливо не упоминает, сразу заходя «с козырей» про 30%).

Мораль: Если вы собрались переезжать из одной страны в другую, обязательно возьмите консультацию у юристов, специализирующихся на налоговом праве каждой из участвующих в процессе переезда стран – и точки отправления, и финальной точки назначения (для айтишников: затраты на это надо смело включать в релокационный пакет). Сделать это крайне желательно до того, как вы начнете совершать какие-либо крупные действия со своими активами.

Фейл №2: Думать, что длинные руки ФНС вас ни за что не достанут за границей

Многие эмигранты после отъезда из РФ достаточно легкомысленно относятся к перспективам любых попыток со стороны России прищучить их по каким-либо налогово-валютным претензиям. С обоснованием вроде «обратно я всё равно не вернусь — что они мне вообще сделают?!».

Понятно, что если у вас в России осталось какое-то имущество (банковские счета, недвижимость, и так далее), то его могут арестовать, а вот если у вас там совсем ничегошеньки уже нет — то можно, выходит, спать спокойно?

Ну, не совсем... Помните недавнее громкое дело «королевы инфобизнеса» Елены Блиновской? Так вот, у нее (и у ее семьи, кстати) арестовали не только 21 объект недвижимости и 50 банковских счетов в России, но и 35 иностранных счетов!

Как так? Да всё просто: Генпрокуратура РФ на основании международных соглашений попросила ОАЭ (крайне любимую, кстати, релокантами из РФ страну) проверить наличие имущества Блиновской для компенсации ущерба бюджету РФ. Ну и эмиратские шейхи, видимо, для своих уважаемых друзей из России действительно нашли всё, что от них попросили.

Вижу так лицо сотрудника прокуратуры из ОАЭ, когда он слушает объяснения Блиновской «а эти миллиарды мне послала Вселенная с помощью Марафона желаний – кстати, не хотите пройти?»

Вообще, на текущий момент у РФ заключено около 50 договоров о правовой помощи по уголовным делам; при этом с «недружественными» государствами — порядка 15 (в том числе с США и частью стран Европейского союза), оставшиеся же договоры заключены с «дружественными» государствами: Турция, страны СНГ, Китай (и Гонконг), уже упомянутые ОАЭ, Панама, и ряд других стран.

Но даже помимо специальных договоров об «уголовной взаимопомощи», у России еще пока действуют 84 соглашения об избежании двойного налогообложения (большинство из них предусматривают обмен налоговой информацией, а некоторые — и помощь в сборе налогов), ну и плюс еще есть Конвенция ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам – которую, помимо РФ, подписали почти 150 стран.

Так что случай с Блиновской является отнюдь не единичным. Генпрокуратура РФ в своих докладах периодически хвастается, сколько и чего им там удалось наарестовывать в других странах — в «тучные» годы речь идет об активах на миллиарды долларов. Конечно, наибольшая вероятность попасть под такие межстрановые запросы есть у фигурантов громких дел на большие суммы, но...

Мораль: Вероятность реализации налоговых рисков порой сложно оценить, но крайне редко она строго равна нулю. Если есть возможность всё сделать аккуратно и в полном соответствии с законом — лучше ей воспользоваться.

Фейл №3: Думать, что о ваших заграничных счетах никто не узнает

Один российский бизнесмен (назовем его Геннадием) с 2015 года имел счет в частном европейском банке — покупал там всякие ценные бумаги. Счет был открыт на иностранную компанию, оформленную на Геннадия — и он всё это время был уверен, что происходящее внутри этого счета касается только его самого, европейский банк и юрисдикцию, в которой зарегистрирована компания.

Однако, в 2022 году Гене пришел Акт от российской ФНС с примерно следующими тезисами: «1) Мы тут узнали, что вы на зарубежном счете тайно заработали 450 млн рублей; 2) Поэтому заплатите-ка нам налогов на сумму 88 млн рублей (все штрафы мы уже учли, не благодарите!)».

Причем, Геннадий точно знал, что реальная прибыль по операциям с ценными бумагами составляет менее 10 млн руб. — так откуда вообще взялись 450 млн?! Он пошел разбираться к налоговому инспектору, и тот ему показал чудесную информационную систему АИС «Налог-3», на экране которой отображалось «Доход: 450 млн руб.». А внутрь АИС эти данные попали в рамках автоматического обмена финансовой информацией с европейским банком.

Тут Гена возмутился, что это всё полная ерунда, и вообще: он имеет право на презумпцию невиновности, таинственные циферки на экране его ничуть не убеждают — а на ФНС лежит полное бремя доказывания этого мифического «дохода». На что налоговый инспектор ему ласково ответил: «Информация из автоматического обмена, полученная от компетентного органа соответствующей юрисдикции, является официальной — а значит, может использоваться в качестве доказательства совершения правонарушения».

Представляю именно так лицо Геннадия в тот момент, когда он слушал объяснения налоговика

На всякий случай, еще раз: зарубежный банк при автообмене может вписать любую ерунду в графу «доход» (даже если это просто тупо общая сумма поступлений на счет за отчетный год), а российская налоговая на эту сумму бодро насчитает налог – и будет пытаться вас убедить, что бремя доказывания абсурдности переданной информации лежит именно на вас.

Правда, юристы комментируют, что в этом есть значительный элемент выдавания желаемого за действительное со стороны налоговой:

Получение информации налоговыми органами по каналам автообмена не лишает «автоматически» налогоплательщика права на защиту, а также презумпции его добросовестности и невиновности. Кроме того, получение такой информации из-за рубежа является лишь поводом для назначения налоговой проверки, и по-прежнему не освобождает налоговые органы от сбора допустимых, относимых, достоверных и достаточных доказательств вины налогоплательщика в совершении налогового правонарушения.

Анастасия Васильева, NSV Consulting

Геннадию отбиться от завышенных претензий мы в итоге помогли (благо, необходимые документы для доказательства абсурдности позиции налоговой у него были), но вообще — это повод чуть подробнее поговорить про автообмен финансовой информацией между странами.

Работает это так: страны, которые заключили между собой соглашение об автоматическом обмене фин. информацией, раз в год собирают в кучку от всех своих банков/брокеров данные по клиентам с налоговым резидентством в «стране-партнере» — и передают друг другу. Супер-детальной инфы там нет — в основном речь идет только о номерах счетов в конкретных банках, об остатках по каждому счету на начало и на конец периода, а также об агрегированных данных по оборотам и об общей сумме дохода за год (методология конкретного расчета и классификации этого дохода может, как видим, оказаться совершенно рандомной).

Формально, зарубежный банк должен передавать о вас информацию в Россию только в том случае, если вы являетесь ее налоговым резидентом. Но на практике случается всякое: даже если вы потеряли налоговое резидентство РФ, не факт, что это будет точно отражено в базе данных банка. Вполне возможно, что сам факт открытия счета за рубежом на российский паспорт затриггерит данный конкретный банк проставить галочку в графе «а давайте-ка про этого парня всё расскажем коллегам-налоговикам в РФ!».

Банкир в Европе be like: «Спасибо за ваши денежки, герр Иванофф, сейчас всё аккуратно посчитаем и напишем письмо в ваш Фатерлянд!»

По правилам, информация за предыдущий год должна поступать в налоговые органы РФ не позднее 30 сентября текущего года; но как это будет работать в текущих условиях – до сих пор до конца непонятно. Можно предположить, что обмен инфой с «недружественными» странами окажется несколько затруднен — но это не значит, что он невозможен...

Мораль: Страны обмениваются между собой данными – будьте готовы, что и информацию о ваших счетах и активах тоже могут передать «куда надо». На основании этой обрывочной информации налоговые органы вполне могут насчитать вам несколько, кхм, завышенные штрафы (совершенно без злого умысла, конечно же!) — поэтому часто здесь выгоднее действовать превентивно и с наличием всех подтверждающих документов.

Фейл №4: Не уведомлять ФНС про свои зарубежные компании

У некоторых российских граждан зарегистрированы за рубежом юридические лица – кому-то через них удобно совершать инвестиции (получая некислые налоговые льготы в странах их регистрации), кто-то ведет на их базе полноценный бизнес. В 2015 году в России был объявлен курс на так называемую «деофшоризацию» — и правила в отношении таких зарубежных юрлиц ужесточились. Появилось понятие КИК (контролируемых иностранных компаний) — это такие юрлица, которыми владеют и/или которые контролируют российские налоговые резиденты.

Про наличие таких КИКов физлица должны обязательно уведомлять российское государство, иногда подавать всякие финансовые отчетности с аудитами, ну и плюсом — платить налог с прибыли КИК, как будто бы эта прибыль является непосредственно доходом самого физлица-налогового резидента РФ. Причем от этого налога де-факто освободили самых «скромных» предпринимателей (с прибыли ниже 10 млн руб. в год платить не надо), и самых богатых (эти могут платить фиксированный налог 5 млн руб. в год, независимо от фактического размера прибыли) — а вот большинство бизнесменов должны регулярно заносить в казну.

Так вот, с этими самыми КИКами есть 100500 российских налоговых нюансов, которые либо помогают либо сэкономить кучу денег, либо наоборот — напороться на большие затраты из-за их незнания. Вот несколько примеров типичных ошибок, которые совершают российские резиденты с заграничными юрлицами:

Пропуск сроков подачи уведомления о КИК. За 3 года промедления у вас легко может набежать сумма штрафов за неуведомление на уровне 1+ млн рублей.

Отсутствие корректировок к расчету прибыли КИК. У одного предпринимателя было юрлицо с ценными бумагами на Сейшелах. В «местной» сейшельской годовой отчетности у компании получился убыток — вот он и решил, что в РФ с этого убытка уж точно ничего платить не надо. Однако, НК РФ требует при расчете налоговой базы по КИК делать определенные корректировки — и после того, как налоговый инспектор их затребовал, убыток внезапно превратился в солидную прибыль, а наш герой словил конские штрафы и недоимки за «попытку неуплаты» причитающихся налогов.

Неиспользование разных налоговых льгот по КИК. Тут есть куча нюансов, не будем вдаваться в детали. Но суть в том, что российский Налоговый кодекс предоставляет довольно много возможностей оптимизации налога по иностранным компаниям — зачастую на налогах можно экономить за счет переноса убытков прошлых лет на будущие периоды, зачитывать уплаченные суммы иностранного корпоративного налога, и так далее. Те владельцы КИКов, кто этим «не заморачивается», очень часто теряют зря большие деньги.

Отдельная категория «удачливых ребят по жизни» — это те, кто относится к своим зарубежным компаниям как к своему «личному карману», с которым можно делать любые операции. Поучительная история: у одного российского предпринимателя было открыто два юрлица в разных странах, со счетами в одном и том же европейском частном банке. В какой-то момент он решил все ценные бумаги «переставить» со счета одной компании на другую — ну и в банке ему это быстренько организовали (конечный собственник у обеих компаний одинаковый, так что для банка это супер-простая и очевидная операция).

Правда, когда дело дошло до составления отчетности и уплаты налогов, выяснились, так сказать, нюансы. Аудиторы сказали: «Это что, одно юрлицо просто так подарило бумаги другому? Вы там вообще в порядке?!» Российская налоговая сказала: «О, прикол, у второй компании теперь возникла прибыль в размере внезапно появившихся ценных бумаг? Будьте добры теперь НДФЛ 15% с этой прибыли нам отстегнуть!»

В Твиттере объясняют, как работают налоги

Мораль: Если вы являетесь российским налоговым резидентом, и у вас есть иностранные компании — то при любых операциях с ними вам неплохо было бы задаться вопросом вроде «а что на этот счет скажет Джон Уэйн [зачеркнуто] российская налоговая?»

Фейл №5: Не следить за последними изменениями в валютном/антисанкционном законодательстве

За последние полтора года в России напринимали столько неочевидных указов и разъяснений, что в них периодически запутываются даже профессиональные юристы. Особой «радости» добавляет тот факт, что большинство ограничительных указов действуют на так называемых «резидентов России» — и, вопреки интуиции, речь тут идет не про налоговых резидентов (проживающих на территории РФ не менее 183 дней в году), а вовсе даже про всех граждан России (даже тех, которые переехали из страны давным-давно).

Тэглайн: «У нее есть красное платье и красный паспорт, и за что-то из этого она может получить штраф до 40% от суммы незаконной валютной операции» (да, я знаю — я тоже на такой фильм не пошел бы...)

Вот буквально пара примеров, которые могут оказаться для вас критичными (таких подводных камней, конечно, сейчас существует гораздо больше):

До сих пор запрещено выводить на зарубежные счета дивиденды от российских акционерных компаний, или распределяемую российскими ООО прибыль. Получил на брокерский счет дивиденды по акциям какого-нибудь Газпрома — и всё, теперь есть риск, что любой перевод денег с этого счета за рубеж могут попробовать признать запрещенным!

Приобрести зарубежную недвижимость у «недружественных» лиц тоже можно только в ограниченных случаях. Если вы планировали купить домик на побережье Испании или Франции — то будьте внимательны, у кого вы его покупаете. Если это будет, например, гражданин ЕС, то вам надо будет использовать зарубежный счет, о котором вы ранее уведомляли российские налоговые органы, иначе выйдет нарушение (потенциальный риск штрафа до 40% от суммы операции — хотя, вопрос ответственности за нарушение «антисанкционных» указов пока является дискуссионным).

На практике засада может подстерегать вас с той стороны, откуда вы совсем не ждете. Был в нашей практике один бизнесмен (назовем его Дмитрием), который владел торговыми центрами в РФ через российские юрлица и компании, зарегистрированные на Кипре.

Ну вы поняли – те самые знаменитые кипрские ТЦ!

В 2022 году Дмитрий решил на всякий случай избавиться от прослойки из кипрских компаний и оформить владение на себя лично. Приходит он к нотариусу, а нотариус ему и говорит: «Я сделку без разрешения Правительственной комиссии Минфина РФ не оформлю, так как Кипр — недружественное государство!»

Ну что ж — наш предприниматель прочитал требования для получения разрешения этой самой Правительственной комиссии, собрал огромный пакет документов (не быстро), направил заявление. Ждал ответа 3 месяца (очередь длинная — всем же надо!). Пришел ответ, Дима несет его нотариусу, а тот говорит: «Ответ не информативен, из него не очевидно, что сделка вам действительно разрешена». Парам-парам-пам, пиу!

Мораль: Не пытайтесь найти смысл, логику и какую-либо справедливость в хитросплетениях этих свежих указов 2022–2023 годов. Их нужно тупо принимать как факт, и оценивать риски тех или иных действий применительно к их (порой весьма туманным) формулировкам.