Самые дикие налоговые проблемы, с которыми столкнулись эмигранты из РФ в 2022–2023

Времена нынче такие, что вероятность возникновения острой необходимости в какой-то момент сорваться с привычного места и поехать в другое (менее привычное) сильно повысилась для многих россиян. И если подойти к этому процессу недостаточно вдумчиво — то есть весьма неиллюзорный риск потерять много лишних денег на налоговых вопросах.
В этом материале я попросил юристов из NSV Consulting собрать для меня топ «фейлов» из их практики за 2022–2023 годы, которые отражают самые типичные налоговые ошибки эмигрантов из РФ (да и в целом всех россиян, у кого есть какие-либо активы за рубежом). Так что, пробираться через юридические дебри всех этих историй мне помогали Сергей Назаркин (управляющий партнер) и Анастасия Васильева (руководитель налоговой практики) из NSV Consulting.
Фейл №1: Эмигрировать куда-либо, не разобравшись в налоговых нюансах
В первой истории речь пойдет про парня, который переехал из России на Кипр в начале апреля 2022 года – давайте дадим ему кодовое имя «Василий». У Василия при этом осталась трехкомнатная квартира в Москве, купленная в 2020-м, а также несколько счетов с ценными бумагами у российских брокеров (исходя из объема нажитых активов — нетрудно догадаться, что наш Василий является по профессии айтишником).
Помимо вывоза из РФ самого себя, Василий решил сразу переместить за границу и свои капиталы, накопленные непосильным айтишным трудом: квартира и ценные бумаги были проданы, а средства выведены в европейские банки. Никаких налоговых вопросов со стороны России он не ожидал: ведь между РФ и Кипром действует соглашение об избежании двойного налогообложения, а значит — Василий как кипрский налоговый резидент теперь подлежит налогообложению только на Кипре, верно?
Но у налоговой отчего-то (ничто не предвещало, да?) было свое мнение на этот счет: в мае 2023-го, спустя год, Василий получил приглашение прийти в гости в налоговую инспекцию, где ему пояснили, что он обязан заплатить:
30% от прибыли, полученной при продаже ценных бумаг (собственно, это российские брокеры и «сообщили» про нашего Васю в ФНС — дескать, «у нас тут один обеспеченный парень неистовые прибыли себе натрейдил и всё вывел, удержать мы ничего не успели, кстати он еще и не налоговый резидент РФ — ну всё, давайте, дальше как-нибудь сами уже!»).
30% от всех денег, полученных при продаже квартиры (не с прибыли, а именно с выручки — вычет из налоговой базы, связанный с расходами на приобретение недвижимости, налоговым нерезидентам не положен) – фактом продажи которой с налоговиками тоже, конечно, делится Росреестр.
Дополнительно 30% от всех насчитанных выше налогов в связи с тем, что он самостоятельно свои доходы вовремя не задекларировал.
Ну и, вишенка на торте, при неуплате всех этих чудесных сумм до крайнего срока в середине июля — к ним должны приплюсоваться еще 40% дополнительных штрафных за «злой умысел» (ну, его, правда, еще доказать надо бы, по-хорошему).
Ах да, финальная капелька сиропа на вишенку на торте: уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах по ст. 198 УК начинается в РФ от сумм в размере 2,7 млн руб. за три года — понятно, что одни только 30% от трехкомнатной квартиры в Москве у Василия с запасом перекрыли этот порог.
Разрулить заваренную Васей кашу нам в итоге удалось только частично:
Налог с продажи ценных бумаг смогли обнулить. Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Кипром – это действительно тот редкий случай, когда налоговый резидент Кипра может облагать его только по «местной» кипрской ставке (которая, кстати, составляет 0%), несмотря на то, что в России под это дело предусмотрена более высокая ставка. Но для этого нужно предоставить брокерам документы, подтверждающие кипрское налоговое резидентство.
От уплаты 30% с цены квартиры по факту совершения сделки, всё-таки, отвертеться было уже невозможно. Если бы Василий пришел к налоговым юристам чуть пораньше — можно было бы рассмотреть разные варианты (досидеть до начала действия льготы по давности владения – через 3 или 5 лет от даты покупки; либо подарить квартиру родственнику-налоговому резиденту РФ).
Штраф за неподачу налоговой декларации удалось снизить с 30% от суммы налога до всего 1 тысячи рублей (именно столько составляет штраф при поздней подаче 3-НДФЛ до наступления крайнего срока уплаты налога — а ФНС про это услужливо не упоминает, сразу заходя «с козырей» про 30%).
Мораль: Если вы собрались переезжать из одной страны в другую, обязательно возьмите консультацию у юристов, специализирующихся на налоговом праве каждой из участвующих в процессе переезда стран – и точки отправления, и финальной точки назначения (для айтишников: затраты на это надо смело включать в релокационный пакет). Сделать это крайне желательно до того, как вы начнете совершать какие-либо крупные действия со своими активами.
Фейл №2: Думать, что длинные руки ФНС вас ни за что не достанут за границей
Многие эмигранты после отъезда из РФ достаточно легкомысленно относятся к перспективам любых попыток со стороны России прищучить их по каким-либо налогово-валютным претензиям. С обоснованием вроде «обратно я всё равно не вернусь — что они мне вообще сделают?!».
Понятно, что если у вас в России осталось какое-то имущество (банковские счета, недвижимость, и так далее), то его могут арестовать, а вот если у вас там совсем ничегошеньки уже нет — то можно, выходит, спать спокойно?
Ну, не совсем... Помните недавнее громкое дело «королевы инфобизнеса» Елены Блиновской? Так вот, у нее (и у ее семьи, кстати) арестовали не только 21 объект недвижимости и 50 банковских счетов в России, но и 35 иностранных счетов!
Как так? Да всё просто: Генпрокуратура РФ на основании международных соглашений попросила ОАЭ (крайне любимую, кстати, релокантами из РФ страну) проверить наличие имущества Блиновской для компенсации ущерба бюджету РФ. Ну и эмиратские шейхи, видимо, для своих уважаемых друзей из России действительно нашли всё, что от них попросили.
Вообще, на текущий момент у РФ заключено около 50 договоров о правовой помощи по уголовным делам; при этом с «недружественными» государствами — порядка 15 (в том числе с США и частью стран Европейского союза), оставшиеся же договоры заключены с «дружественными» государствами: Турция, страны СНГ, Китай (и Гонконг), уже упомянутые ОАЭ, Панама, и ряд других стран.
Но даже помимо специальных договоров об «уголовной взаимопомощи», у России еще пока действуют 84 соглашения об избежании двойного налогообложения (большинство из них предусматривают обмен налоговой информацией, а некоторые — и помощь в сборе налогов), ну и плюс еще есть Конвенция ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам – которую, помимо РФ, подписали почти 150 стран.
Так что случай с Блиновской является отнюдь не единичным. Генпрокуратура РФ в своих докладах периодически хвастается, сколько и чего им там удалось наарестовывать в других странах — в «тучные» годы речь идет об активах на миллиарды долларов. Конечно, наибольшая вероятность попасть под такие межстрановые запросы есть у фигурантов громких дел на большие суммы, но...
Мораль: Вероятность реализации налоговых рисков порой сложно оценить, но крайне редко она строго равна нулю. Если есть возможность всё сделать аккуратно и в полном соответствии с законом — лучше ей воспользоваться.
Фейл №3: Думать, что о ваших заграничных счетах никто не узнает
Один российский бизнесмен (назовем его Геннадием) с 2015 года имел счет в частном европейском банке — покупал там всякие ценные бумаги. Счет был открыт на иностранную компанию, оформленную на Геннадия — и он всё это время был уверен, что происходящее внутри этого счета касается только его самого, европейский банк и юрисдикцию, в которой зарегистрирована компания.
Однако, в 2022 году Гене пришел Акт от российской ФНС с примерно следующими тезисами: «1) Мы тут узнали, что вы на зарубежном счете тайно заработали 450 млн рублей; 2) Поэтому заплатите-ка нам налогов на сумму 88 млн рублей (все штрафы мы уже учли, не благодарите!)».
Причем, Геннадий точно знал, что реальная прибыль по операциям с ценными бумагами составляет менее 10 млн руб. — так откуда вообще взялись 450 млн?! Он пошел разбираться к налоговому инспектору, и тот ему показал чудесную информационную систему АИС «Налог-3», на экране которой отображалось «Доход: 450 млн руб.». А внутрь АИС эти данные попали в рамках автоматического обмена финансовой информацией с европейским банком.
Тут Гена возмутился, что это всё полная ерунда, и вообще: он имеет право на презумпцию невиновности, таинственные циферки на экране его ничуть не убеждают — а на ФНС лежит полное бремя доказывания этого мифического «дохода». На что налоговый инспектор ему ласково ответил: «Информация из автоматического обмена, полученная от компетентного органа соответствующей юрисдикции, является официальной — а значит, может использоваться в качестве доказательства совершения правонарушения».
На всякий случай, еще раз: зарубежный банк при автообмене может вписать любую ерунду в графу «доход» (даже если это просто тупо общая сумма поступлений на счет за отчетный год), а российская налоговая на эту сумму бодро насчитает налог – и будет пытаться вас убедить, что бремя доказывания абсурдности переданной информации лежит именно на вас.
Правда, юристы комментируют, что в этом есть значительный элемент выдавания желаемого за действительное со стороны налоговой:
Получение информации налоговыми органами по каналам автообмена не лишает «автоматически» налогоплательщика права на защиту, а также презумпции его добросовестности и невиновности. Кроме того, получение такой информации из-за рубежа является лишь поводом для назначения налоговой проверки, и по-прежнему не освобождает налоговые органы от сбора допустимых, относимых, достоверных и достаточных доказательств вины налогоплательщика в совершении налогового правонарушения.
Анастасия Васильева, NSV Consulting
Геннадию отбиться от завышенных претензий мы в итоге помогли (благо, необходимые документы для доказательства абсурдности позиции налоговой у него были), но вообще — это повод чуть подробнее поговорить про автообмен финансовой информацией между странами.
Работает это так: страны, которые заключили между собой соглашение об автоматическом обмене фин. информацией, раз в год собирают в кучку от всех своих банков/брокеров данные по клиентам с налоговым резидентством в «стране-партнере» — и передают друг другу. Супер-детальной инфы там нет — в основном речь идет только о номерах счетов в конкретных банках, об остатках по каждому счету на начало и на конец периода, а также об агрегированных данных по оборотам и об общей сумме дохода за год (методология конкретного расчета и классификации этого дохода может, как видим, оказаться совершенно рандомной).
Формально, зарубежный банк должен передавать о вас информацию в Россию только в том случае, если вы являетесь ее налоговым резидентом. Но на практике случается всякое: даже если вы потеряли налоговое резидентство РФ, не факт, что это будет точно отражено в базе данных банка. Вполне возможно, что сам факт открытия счета за рубежом на российский паспорт затриггерит данный конкретный банк проставить галочку в графе «а давайте-ка про этого парня всё расскажем коллегам-налоговикам в РФ!».
По правилам, информация за предыдущий год должна поступать в налоговые органы РФ не позднее 30 сентября текущего года; но как это будет работать в текущих условиях – до сих пор до конца непонятно. Можно предположить, что обмен инфой с «недружественными» странами окажется несколько затруднен — но это не значит, что он невозможен...
Мораль: Страны обмениваются между собой данными – будьте готовы, что и информацию о ваших счетах и активах тоже могут передать «куда надо». На основании этой обрывочной информации налоговые органы вполне могут насчитать вам несколько, кхм, завышенные штрафы (совершенно без злого умысла, конечно же!) — поэтому часто здесь выгоднее действовать превентивно и с наличием всех подтверждающих документов.
Фейл №4: Не уведомлять ФНС про свои зарубежные компании
У некоторых российских граждан зарегистрированы за рубежом юридические лица – кому-то через них удобно совершать инвестиции (получая некислые налоговые льготы в странах их регистрации), кто-то ведет на их базе полноценный бизнес. В 2015 году в России был объявлен курс на так называемую «деофшоризацию» — и правила в отношении таких зарубежных юрлиц ужесточились. Появилось понятие КИК (контролируемых иностранных компаний) — это такие юрлица, которыми владеют и/или которые контролируют российские налоговые резиденты.
Про наличие таких КИКов физлица должны обязательно уведомлять российское государство, иногда подавать всякие финансовые отчетности с аудитами, ну и плюсом — платить налог с прибыли КИК, как будто бы эта прибыль является непосредственно доходом самого физлица-налогового резидента РФ. Причем от этого налога де-факто освободили самых «скромных» предпринимателей (с прибыли ниже 10 млн руб. в год платить не надо), и самых богатых (эти могут платить фиксированный налог 5 млн руб. в год, независимо от фактического размера прибыли) — а вот большинство бизнесменов должны регулярно заносить в казну.
Так вот, с этими самыми КИКами есть 100500 российских налоговых нюансов, которые либо помогают либо сэкономить кучу денег, либо наоборот — напороться на большие затраты из-за их незнания. Вот несколько примеров типичных ошибок, которые совершают российские резиденты с заграничными юрлицами:
Пропуск сроков подачи уведомления о КИК. За 3 года промедления у вас легко может набежать сумма штрафов за неуведомление на уровне 1+ млн рублей.
Отсутствие корректировок к расчету прибыли КИК. У одного предпринимателя было юрлицо с ценными бумагами на Сейшелах. В «местной» сейшельской годовой отчетности у компании получился убыток — вот он и решил, что в РФ с этого убытка уж точно ничего платить не надо. Однако, НК РФ требует при расчете налоговой базы по КИК делать определенные корректировки — и после того, как налоговый инспектор их затребовал, убыток внезапно превратился в солидную прибыль, а наш герой словил конские штрафы и недоимки за «попытку неуплаты» причитающихся налогов.
Неиспользование разных налоговых льгот по КИК. Тут есть куча нюансов, не будем вдаваться в детали. Но суть в том, что российский Налоговый кодекс предоставляет довольно много возможностей оптимизации налога по иностранным компаниям — зачастую на налогах можно экономить за счет переноса убытков прошлых лет на будущие периоды, зачитывать уплаченные суммы иностранного корпоративного налога, и так далее. Те владельцы КИКов, кто этим «не заморачивается», очень часто теряют зря большие деньги.
Отдельная категория «удачливых ребят по жизни» — это те, кто относится к своим зарубежным компаниям как к своему «личному карману», с которым можно делать любые операции. Поучительная история: у одного российского предпринимателя было открыто два юрлица в разных странах, со счетами в одном и том же европейском частном банке. В какой-то момент он решил все ценные бумаги «переставить» со счета одной компании на другую — ну и в банке ему это быстренько организовали (конечный собственник у обеих компаний одинаковый, так что для банка это супер-простая и очевидная операция).
Правда, когда дело дошло до составления отчетности и уплаты налогов, выяснились, так сказать, нюансы. Аудиторы сказали: «Это что, одно юрлицо просто так подарило бумаги другому? Вы там вообще в порядке?!» Российская налоговая сказала: «О, прикол, у второй компании теперь возникла прибыль в размере внезапно появившихся ценных бумаг? Будьте добры теперь НДФЛ 15% с этой прибыли нам отстегнуть!»
Мораль: Если вы являетесь российским налоговым резидентом, и у вас есть иностранные компании — то при любых операциях с ними вам неплохо было бы задаться вопросом вроде «а что на этот счет скажет Джон Уэйн [зачеркнуто] российская налоговая?»
Фейл №5: Не следить за последними изменениями в валютном/антисанкционном законодательстве
За последние полтора года в России напринимали столько неочевидных указов и разъяснений, что в них периодически запутываются даже профессиональные юристы. Особой «радости» добавляет тот факт, что большинство ограничительных указов действуют на так называемых «резидентов России» — и, вопреки интуиции, речь тут идет не про налоговых резидентов (проживающих на территории РФ не менее 183 дней в году), а вовсе даже про всех граждан России (даже тех, которые переехали из страны давным-давно).
Вот буквально пара примеров, которые могут оказаться для вас критичными (таких подводных камней, конечно, сейчас существует гораздо больше):
До сих пор запрещено выводить на зарубежные счета дивиденды от российских акционерных компаний, или распределяемую российскими ООО прибыль. Получил на брокерский счет дивиденды по акциям какого-нибудь Газпрома — и всё, теперь есть риск, что любой перевод денег с этого счета за рубеж могут попробовать признать запрещенным!
Приобрести зарубежную недвижимость у «недружественных» лиц тоже можно только в ограниченных случаях. Если вы планировали купить домик на побережье Испании или Франции — то будьте внимательны, у кого вы его покупаете. Если это будет, например, гражданин ЕС, то вам надо будет использовать зарубежный счет, о котором вы ранее уведомляли российские налоговые органы, иначе выйдет нарушение (потенциальный риск штрафа до 40% от суммы операции — хотя, вопрос ответственности за нарушение «антисанкционных» указов пока является дискуссионным).
На практике засада может подстерегать вас с той стороны, откуда вы совсем не ждете. Был в нашей практике один бизнесмен (назовем его Дмитрием), который владел торговыми центрами в РФ через российские юрлица и компании, зарегистрированные на Кипре.
В 2022 году Дмитрий решил на всякий случай избавиться от прослойки из кипрских компаний и оформить владение на себя лично. Приходит он к нотариусу, а нотариус ему и говорит: «Я сделку без разрешения Правительственной комиссии Минфина РФ не оформлю, так как Кипр — недружественное государство!»
Ну что ж — наш предприниматель прочитал требования для получения разрешения этой самой Правительственной комиссии, собрал огромный пакет документов (не быстро), направил заявление. Ждал ответа 3 месяца (очередь длинная — всем же надо!). Пришел ответ, Дима несет его нотариусу, а тот говорит: «Ответ не информативен, из него не очевидно, что сделка вам действительно разрешена». Парам-парам-пам, пиу!
Мораль: Не пытайтесь найти смысл, логику и какую-либо справедливость в хитросплетениях этих свежих указов 2022–2023 годов. Их нужно тупо принимать как факт, и оценивать риски тех или иных действий применительно к их (порой весьма туманным) формулировкам.
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Комментарии1
Борис МальцевКлерк
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