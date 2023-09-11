Про инвестиции понятными словами. Разумный ответ

Юлиана спрашивает: «Являются ли ИСЖ и НСЖ безопасными и удобными инструментами для людей, которые не хотят глубоко погружаться в тему инвестиций? Тем более, что там обещается защита капитала (как раз то, чего нет на фондовом рынке и что всех пугает)».

Инвестиционное и накопительное страхование жизни — это то, что больше всего любят навяливать любому залетному клиенту с деньгами сотрудники банков. Почему? Потому что этим самым сотрудникам платят приятные премии за каждый проданный страховой полис. Зачем? А затем, что сам банк получает еще более внушительные «откаты» от страховой компании с каждого такого договора (всё абсолютно легально, не беспокойтесь!). Как так, кто платит за весь этот банкет? Юлиана, вы не поверите…

Ну ок, если серьезно: страховые компании зашивают внутрь таких продуктов конские комиссии — и их с лихвой хватает и на большую прибыль для самой страховой, и на щедрое умасливание агентскими вознаграждениями всех участников продажного процесса по цепочке. Первоисточником и спонсором всей этой дележки пирога является, конечно же, сам клиент — который вкладывает свои кровно заработанные деньги внутрь страховой программы.

Итоговая доходность после обкусывания внесенного вами капитала всеми участниками «шведского стола», скорее всего, будет несколько разочаровывающей. По данным ЦБ РФ, среднегодовая доходность закончившихся в 2021 году (возьмем данные до печальных событий 2022-го) пятилетних полисов ИСЖ составила 4,9%. Это еле-еле отбило инфляцию в размере 4,6% годовых за этот же период; не говоря уже о том, что размещение денег на обычный советский депозит в банке принесло бы 7,8% годовых (почти на целых 3 п.п. больше).

Вот вам и «защита капитала». Как видим, классический депозит с ней справляется гораздо лучше (что неудивительно — ведь в него не зашито никаких хитрых скрытых комиссий). Если же вы готовы были бы пожертвовать защитой от просадок в пользу более высокой ожидаемой доходности, то индекс акций Мосбиржи за эти пять лет мог бы дать вам доходность 18,4% годовых. Получается, с учетом сложного процента, внесенные на средний договор ИСЖ деньги приросли на +27% за пять лет, а рынок акций преумножил бы их на +133%. Как говорится — почувствуйте разницу!

Так что, Юлиана, отвечая на ваш вопрос кратко: нет, пожалуй, я не рискну назвать ИСЖ/НСЖ безопасными и удобными инструментами для людей, которые не хотят глубоко погружаться в тему инвестиций. Как видим, и с доходностью есть определенные проблемы, да и к безопасности и удобству тоже есть вопросики (к слову, в отличие от депозитов, страховки не подпадают под государственную защиту АСВ; а если вы попытаетесь забрать деньги из полиса досрочно — то почти наверняка нарветесь на огромные штрафы за разрыв договора).

Разве что, налоговые льготы по страховкам можно отнести к плюсам. Но об этом в следующий раз.