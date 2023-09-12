«Черное зеркало» по-русски, а также возможность продажи фондов FinEx

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Райффайзен придумал себе новое имя на случай «ухода из семьи», белорусские паспорта запретили выдавать за рубежом, Илон Маск уже готов превращать X/Twitter в крипто-кошелек, а основателя турецкой скам-криптобиржи посадили в тюрьму на 11 000 лет.

Фонды FinEx теперь можно продать, но цена вас не порадует

Тинькофф начал потихоньку позволять своим клиентам покупать друг у друга на внебиржевом рынке фонды FinEx, заблокированные после февраля 2022 года. Продавать их можно всем (если фонды были у вас на счету в Тинькофф Инвестициях на 21.11.2022), а покупать — только самым смелым ребятам [зачеркнуто] квалифицированным инвесторам.

Первыми расчехлили на пробу не самые популярные фонды: FXBC, FXRD, FXIP, FXEM. При этом список обещали в будущем расширять, но популярные FXRU (российские еврооблигации) и FXRL (российские акции) туда заведомо не войдут.

В общем, мы получили возможность воочию наблюдать, каким образом рыночек оценивает реальную стоимость фондов в условиях крайне туманных перспектив разблокировки. Сделок там не супер-много – но те, которые есть, проходят по ценам в диапазоне 30–40% от расчетной «справедливой» стоимости.

Некоторые тролли даже специально выставляют заявки на покупку по смешным ценам в надежде на то, что кто-то попытается продать свои бумаги «не глядя». И иногда это срабатывает – какой-то бедолага уже умудрился сбросить по 6 копеек за штуку свои паи FXIP со справедливой стоимостью 67,5 рублей. Скидка в 99,9% — вот это от души!

Оптимист: «стакан наполовину полон», пессимист: «стакан наполовину пуст», рукожоп: «продал акции в стакан не глядя с убытком –99,9%» (источник: канал «Доказательное Инвестирование»)

Кстати, вот здесь пишут, что на рынке перепродажи прав требования к обанкротившимся криптокомпаниям вроде FTX, Celsius и BlockFi торговля сейчас идет по похожим ценам 25–40 центов за доллар. Буду говорить потом детям, что FinEx – это на самом деле наш отечественный FTX!! (Disclaimer: судя по всему, Райан Селкис из Messari позже удалил оригинальный твит с этими данными, что намекает, что сильно доверять им не стоит.)

Райф готовится к косплею не-райфа

Райффайзен банк подал заявку на регистрацию торгового знака R Bank. Что ж, теперь мы, по крайней мере, знаем, каким будет брендинг в случае окончательного «отпочковывания» российской дочки от своей австрийской мамы...

Ррррррр банк. Рыбанк, короче!!

Слава богу, в этот раз пока обошлось без инвестиций от Тимати – а то мы, возможно, увидели бы какой-нибудь «RaiФФeisenbank и точка» (ну или напишите свой вариант в комментах, каким должен был бы быть ребрендинг в этом случае).

Alena Is Awful, или «Черное зеркало» по-русски

В последнем сезоне сериала Black Mirror была серия про то, как псевдо-Netflix этой вымышленной вселенной начал с помощью AI массово снимать сериалы о жизнях клиентов стриминга — так как в длинной портянке Terms of Use сервиса на 638-й странице было написано «передаю права на любое использование моей жизни для создания медиа-контента».

Так вот, мы тут в очередной оказались в ситуации «life imitates art»: актриса озвучки Алёна Андронова подает в суд на Тинькофф, так как тот запилил нейросетку Tinkoff VoiceKit на базе ее голоса — и теперь любой может при желании использовать его для, например, озвучки любовных утех в локализации прона.

Алёна Андронова, скриншот из видео «Из голоса банка — в фильмы 18+»

Сама Алена утверждает, что изначально речь шла только о начитывании массива голосовых данных для внутреннего тинькоффского коллцентр-робота по имени Олег — а юристы Тинькофф говорят, что формулировки договора про «возможную переработку записи голоса третьими лицами» включают в себя также и свободный синтез вообще чего угодно.

В Америке, сейчас, кстати, происходят нешуточные забастовки актеров ровно по этому же поводу: ребята не хотят, чтобы их всех оцифровали — а потом быстро и эффективно строгали новые фильмы и сериалы с цифровыми двойниками без какой-либо оплаты в адрес мясных оригиналов. Чем это всё закончится – пока точно непонятно.

АБД против МВД

Ассоциация больших данных (туда входят чуть ли не все крупные технологичные банки, операторы сотовой связи и всякие Яндексы/VK) выступила с публичной критикой инициативы МВД, согласной которой предлагается сильно упростить доступ силовиков к любой информации, передаваемой через интернет.

АБД пишет, что после принятия этих поправок МВД, ФСБ и ФСИН смогут, по факту, получить онлайн-доступ практически к любым звонкам и перепискам россиян.

Вижу так примерный перечень данных, к которым силовики хотят получить полный досудебный доступ

Белорусские паспорта теперь смогут размножаться только в неволе

Лукашенко запретил выдавать белорусам новые паспорта за рубежом, для этого теперь обязательно нужно будет ехать непосредственно в Беларусь. Вообще, как правило, любые паспорта имеют срок действия — а жизнь за границей совсем без валидного паспорта какой-либо страны может оказаться крайне непростой.

Может ли быть такое, что тот в итоге насоветует и этому? Хз, но совсем исключать этого я бы не стал

Кстати, fun fact: российским гражданам разрешено иметь больше одного загранпаспорта одновременно. Если он у вас вдруг один — то, мне кажется, сейчас самое чудесное время, чтобы сходить сделать себе свежий биометрический загран на 10 лет (в консульствах за границей лайфхак тоже работает). А то, бывает такое, что сейчас какое-то благо доступно в изобилии и без проблем – а в будущем оно внезапно становится дефицитным...

Если вы слишком хорошо считаете карты, то из казино вас попросят на выход

У Мэтта Левина на той неделе вышла прикольная колонка про очередную скам-форекс контору (да, некоторые люди до сих пор продолжают через них «зарабатывать на форексе»!).

Там в целом всё стандартно: американская комиссия по ценным бумагам SEC нахлобучила форекс-шарашку под названием Traders Global, которая дербанила с пользователей лишние комиссии, рисовала придуманные цены сделок, – ну и, конечно же, не выводила своих клиентов ни на какой «FOREX-рынок», а на самом деле играла с ними в казино сугубо внутри себя.

Красивая девушка на сайте Traders Global предлагает вместе с ней BECOME MORE PROFITABLE – хм-м, на что она намекает, и что здесь может пойти не так?

Но угарно там другое: меньше сотни их клиентов (из 24 тысяч) умудрялись хоть что-то на этом самом форексе да заработать. Так вот, с этими ребятами Traders Global просто переставала играть в «кухню» (то есть, не занимала вторую сторону сделок самостоятельно) — и действительно выводила их сделки на «внешний» рынок с настоящими контрагентами.

Мораль тут простая: чем ты глупее — тем выгоднее с тобой торговать; а с чуть более умными ребятами пусть лучше сделки делает кто-то другой. Так что, когда вы видите кринж-рекламу финансовых разводил в стиле «зоработай с нами 120% за месиц» – то помните, что с их стороны это не баг, а фича (удобный фильтр на входе, который отсекает слишком башковитых жертв).

Ждем переименования Твиттера в Barker

X/Твиттер обзавелся лицензией на осуществление крипто-платежей. А еще брат Илона Маска по имени Кимбал слил журналистам инфу, что тот якобы уже давно тайно финансирует разработку Догекоина (хотя, что там так уж сильно надо финансировать и разрабатывать – лично я не очень понимаю). Совпадение? Не думаю!!

Каноническая Доге по имени Кабосу, кстати, сейчас выглядит так — ей аж 17 лет, и на нее можно подписаться в Инстаграме вот тут

Крипто-шоколад ни в чем не виноват

Турецкий криптан по имени Фарук Озер пришел к успеху: в 22 года он организовал криптобиржу Thodex. Правда, через четыре года (в 2021-м) она лопнула.

А на прошлой неделе турецкий суд приговорил его за мошенничество вместе с двумя братьями к срокам по 11 тысяч лет тюрьмы каждому. Думаю, Бэнкман-Фрид сейчас читает эти новости и судорожно вытирает испарину со лба, тихо приговаривая «ух, б**...»

Говорят, этот высадил клиентов биржи примерно на пару миллиардов долларов (хотя прокурор вписал в обвинение всего $13 млн). Это что же, получается, Сэма должны усадить минимум раз в пять наподольше?

Хорошая новость недели

Помните новость про «суд Канады признал, что можно заключить юридически обязывающий договор с помощью эмодзи»? Так вот, ростовский суд тоже решил с ноги заскочить в арьергард развития цивилизации, и аналогично признал 👍 достаточным основанием, чтобы считать доп. соглашение между сторонами заключенным.

Главное только, чтобы отдающий честь эмодзи не признали в итоге информированным согласием на добровольную службу по контракту...