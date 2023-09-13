Расчеты по отмене крепостного права. Крепостной FIRE и правило 6%

В 1861 году всех крестьян как бы освободили от крепостной зависимости. Но на самом деле их просто переназвали «временнообязанными» — а чтобы в действительности стать свободными, им еще надо было выкупить у помещиков землю.
Для определения выкупной цены земли, видимо, прибегли к лучшим наработкам финансовых блогеров того времени. Помещики, по сути, сказали: «Ок, землю мы вам отдадим. Но мы тут раньше с нее получали пассивный доход в виде оброка от вас же — так вот, мы его хотим полностью сохранить. Выйдем, так сказать, на полноценный FIRE!»
В результате выкупную цену на землю считали по принципу «сколько надо положить в банк, чтобы при ставке доходности 6% можно было бессрочно получать тот же оброк, что и раньше». Если условный крепостной крестьянин платил оброк 6 рублей в год — то для окончательного освобождения ему надо было выложить «за землю» сразу 100 рублей, чтобы барин смог фаернуться. («За землю» в кавычках — потому что из нее же автоматом деньги не вываливаются; в оброк был зашит еще элемент крестьянского труда, который они, получается, тоже выкупали.)
Хорошо хоть, помещики тогда не знали про «правило 4%» безопасного изъятия из портфеля, а то при такой расчетной ставке выкупные платежи автоматом выросли бы еще в полтора раза. Но даже такую сумму подавляющее большинство крестьян, конечно, никогда в жизни даже близко в руках не держали – а значит, им приходилось влезать в специальную государственную ипотеку. По ее условиям первоначальный взнос 20% надо было отдать сразу, а остаток размазывался на 49 лет (!) аннуитетным методом таким образом, чтобы ежегодный платеж составлял всё те же 6% от суммы. В итоге, короче, получилось так, что для окончательного освобождения крестьянину надо было выложить примерно 50 своих годовых расходов на оброк (такой мощный коэффициент финансовой свободы даже я в своей книге «Метод улитки» постеснялся предлагать).
Вообще, учитывая то, что ожидаемая продолжительность жизни (с учетом детской смертности) у мужчин не превышала тогда 30 лет — влезание в ипотеку почти на 50 лет выглядело очень, э-э, оптимистичной затеей. А кончилось, кстати, тем, что в 1906 году (через 45 лет) всю эту «ипотечную программу» окончательно свернули и всем, кто остатки долга не успел довыплатить, их просто законодательно «простили». Таким образом, как мы видим, даже 150 лет назад досрочное погашение ипотеки не всегда было самой выгодной стратегией!
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