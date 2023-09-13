Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Ипотека

Расчеты по отмене крепостного права. Крепостной FIRE и правило 6%

Начали с женой проходить курс по истории России 20 века. Меня там в первой лекции заинтересовали расчеты по отмене крепостного права.
10
Расчеты по отмене крепостного права. Крепостной FIRE и правило 6%

В 1861 году всех крестьян как бы освободили от крепостной зависимости. Но на самом деле их просто переназвали «временнообязанными» — а чтобы в действительности стать свободными, им еще надо было выкупить у помещиков землю.

Для определения выкупной цены земли, видимо, прибегли к лучшим наработкам финансовых блогеров того времени. Помещики, по сути, сказали: «Ок, землю мы вам отдадим. Но мы тут раньше с нее получали пассивный доход в виде оброка от вас же — так вот, мы его хотим полностью сохранить. Выйдем, так сказать, на полноценный FIRE!»

В результате выкупную цену на землю считали по принципу «сколько надо положить в банк, чтобы при ставке доходности 6% можно было бессрочно получать тот же оброк, что и раньше». Если условный крепостной крестьянин платил оброк 6 рублей в год — то для окончательного освобождения ему надо было выложить «за землю» сразу 100 рублей, чтобы барин смог фаернуться. («За землю» в кавычках — потому что из нее же автоматом деньги не вываливаются; в оброк был зашит еще элемент крестьянского труда, который они, получается, тоже выкупали.)

Хорошо хоть, помещики тогда не знали про «правило 4%» безопасного изъятия из портфеля, а то при такой расчетной ставке выкупные платежи автоматом выросли бы еще в полтора раза. Но даже такую сумму подавляющее большинство крестьян, конечно, никогда в жизни даже близко в руках не держали – а значит, им приходилось влезать в специальную государственную ипотеку. По ее условиям первоначальный взнос 20% надо было отдать сразу, а остаток размазывался на 49 лет (!) аннуитетным методом таким образом, чтобы ежегодный платеж составлял всё те же 6% от суммы. В итоге, короче, получилось так, что для окончательного освобождения крестьянину надо было выложить примерно 50 своих годовых расходов на оброк (такой мощный коэффициент финансовой свободы даже я в своей книге «Метод улитки» постеснялся предлагать).

Вообще, учитывая то, что ожидаемая продолжительность жизни (с учетом детской смертности) у мужчин не превышала тогда 30 лет — влезание в ипотеку почти на 50 лет выглядело очень, э-э, оптимистичной затеей. А кончилось, кстати, тем, что в 1906 году (через 45 лет) всю эту «ипотечную программу» окончательно свернули и всем, кто остатки долга не успел довыплатить, их просто законодательно «простили». Таким образом, как мы видим, даже 150 лет назад досрочное погашение ипотеки не всегда было самой выгодной стратегией!

Если материал оказался для вас полезным — буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал RationalAnswer про разумные подходы к личным финансам и инвестициям.

RationalAnswer

RationalAnswer

Single Family Office

22 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговый учет при УСН

    Новый раздел с фиксированными взносами в книге доходов по УСН с 2024 года: как заполнять

    С нового года книга доходов и расходов по УСН изменится. Туда добавляют раздел 5, в котором отражаются фиксированные взносы, уменьшающие налог.

    Новый раздел с фиксированными взносами в книге доходов по УСН с 2024 года: как заполнять
    430
    Логотип ktarasov
    ktarasov
    Ведение бизнеса

    Зависшие сделки. Клиенты, которые не отказались

    Недавно разбирали ситуацию с зависшими сделками: небольшая компания полгода запускает продажи нового продукта, и в их воронке без продвижения висит порядка 15-ти клиентов с суммарной выручкой на 9 млн.

    Зависшие сделки. Клиенты, которые не отказались
    24
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Расчетный счет

    Второй расчетный счет: а надо? Надо, Федя, надо

    Почему? Вроде как уже ЦБ подчистил ряды банков, которые были уличены в отмывании и всяком-разном пособничестве, остались более-менее чистые, прозрачные, надежные банки. Тогда с чего бы нам иметь два счета? И можно ли вообще иметь больше чем один счет?

    Второй расчетный счет: а надо? Надо, Федя, надо
    158
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Девушкам-бухгалтерам на заметку. Гель-лак вреден? Разбор дерматолога💅🏻

    Гель-лак не имеет резкого запаха, быстро высыхает, долго сохраняется на ногтях и почти не скалывается. Преимуществ много, но это не значит, что он полезен для наших ногтей. Рассказывает дамам бухгалтерам дерматолог DocMed Екатерина Кандинская.

    Девушкам-бухгалтерам на заметку. Гель-лак вреден? Разбор дерматолога💅🏻
    124
    Логотип lawkitchenspb
    lawkitchenspb
    Цифровой рубль

    Чем цифровой рубль отличается от безналичных денег. Полный обзор юристов

    В чём отличие цифрового рубля от безналичных денег/ Как бы на первый взгляд не были похожи эти имущественные права, они, несомненно, имеют ряд отличий, которые подробно описаны ниже.

    Чем цифровой рубль отличается от безналичных денег. Полный обзор юристов
    2
    211
    Логотип Такском
    Такском
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Какие ошибки бухгалтеры совершают в уведомлениях. Как их исправить 

    Налоговики проанализировали существующую практику и выявили ошибки, которые совершают бухгалтеры при подаче уведомлений об исчисленных суммах налога. О них и поговорим.

    Какие ошибки бухгалтеры совершают в уведомлениях. Как их исправить 
    202
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    ФСБУ Аренда

    Как арендодателю учесть инвестиции в аренду

    Если аренда квалифицирована как финансовая, арендодатель обязан признать в бухгалтерском учете инвестицию в аренду. Рассказываем, как ее оценить, признать и учитывать в дальнейшем.

    Как арендодателю учесть инвестиции в аренду
    149
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    НДС

    Проблемы налогообложения управляющих компаний. Массовые претензии ФНС. Разбор реального дела

    Льготу по НДС, предусмотренную пп. 30 п.3 ст.149 НК — содержание и ремонт общего имущества в МКД, как известно, можно применять на суммы дохода, переданные в подряд, но не в случае, если УК своими силами будет выполнять работы (оказывать услуги).

    24
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Самозанятые

    Самозанятые: формирование чеков

    Самозанятые должны формировать чеки. Они понадобятся не только покупателям, но и налоговой. Именно на основании чеков ИФНС рассчитает налог к уплате. В статье рассказываем о порядке формирования чека (даже при отсутствии интернета), а также о порядке их аннулирования

    Самозанятые: формирование чеков
    1
    1,1 тыс.
    Читать еще