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Инвестиции

Процентные ставки и окружающая инвестиционная реальность. Разумный ответ

Александр пишет: «Если сравнивать между с собой ставки по облигациям, то необходимо принимать во внимание текущую и ожидаемую инфляцию. Может случиться так, что вложиться под 0% в один момент времени будет плюсовее, чем под 5% в другой».
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Процентные ставки и окружающая инвестиционная реальность. Разумный ответ
фото freepik.com

Под постом про процентные ставки развернулась интересная дискуссия, подсвечу для начала один комментарий:

Александр пишет: «Если сравнивать между с собой ставки по облигациям, то необходимо принимать во внимание текущую и ожидаемую инфляцию. Может случиться так, что вложиться под 0% в один момент времени будет плюсовее, чем под 5% в другой.»

Это абсолютно справедливо! Облигации в целом скверно себя чувствуют в условиях растущей инфляции (в том числе и потому, что процентную ставку для борьбы с ней приходится тоже задирать). Именно поэтому те же десятилетние US Treasuries бодро падают уже три года подряд – мы с вами сейчас находимся в самой длинной и глубокой облигационной просадке за последние 50 лет.

Но и с учетом инфляции, текущая ситуация с процентными ставками в США выглядит близкой к «среднеисторической норме». Сейчас можно купить американские гособлигации с защитой от инфляции (TIPS) с погашением через 10 лет и зафиксировать реальную доходность в размере 2% годовых сверх инфляции.

А знаете, какая получается средняя доходность облигаций (как американских, так и в целом по миру), если взять данные за последние 125 лет? 2% годовых сверх инфляции! То есть, получается, сейчас при желании можно «подписаться» на то, чтобы хотя бы в облигациях практически гарантированно получить тот самый «среднеисторический» результат.

Жалко, что с акциями аналогичный трюк провернуть принципиально невозможно. =)

Значит ли это, что нужно обязательно покупать бумаги с защитой от инфляции «на всю котлету», а обычными облигациями пренебречь? Далеко не факт: какой вид облигаций по итогу следующих 10 лет окажется более выгодным — заранее непонятно. Если фактическая долларовая инфляция на этом периоде превысит текущий зашитый в цену TIPS уровень ожиданий в 2,4% годовых, то они окажутся более выгодной покупкой, чем стандартные US Treasuries. Если инфляция окажется ниже — то TIPS «проиграют» US Treasuries.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Процентные ставки и окружающая инвестиционная реальность. Разумный ответ

    Александр пишет: «Если сравнивать между с собой ставки по облигациям, то необходимо принимать во внимание текущую и ожидаемую инфляцию. Может случиться так, что вложиться под 0% в один момент времени будет плюсовее, чем под 5% в другой».

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