Российские предприниматели используют бизнес-магию, а Райф наказали за кринж-рекламу кэшбэка

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: президент начал принудительно укреплять рубль, Финляндия хочет попроще конфисковывать недвижку россиян, экономическую нобелевку дали за исследования про женский труд, а подруга Сэма Бэнкмана-Фрида рассказала суду про него всю правду.

Президент взял укрепление рубля в свои руки (по крайней мере, на полгода)

Как вы помните, неделей ранее курс доллара предательски опять превысил 100 рублей, и на борьбу с ним выкатили тяжелую артиллерию: президент подписал указ об обязательном возврате в Россию 80% валютной выручки и конвертации 90% от этой суммы в рубли. Интересно, что сам указ не опубликовали — он какой-то шибко секретный, и распространяется не на всех экспортеров, а только на некие «43 группы предприятий».

Ранее против обязательной продажи валюты выступала Эльвира Набиуллина, дескать «они же там не дураки сидеть в слабеющем рубле — как продадут, так сразу обратно и откупят сколько им нужно долларов!» На что Путин, судя по всему, ответил «а мы специальных валютных коммисаров в каждую компанию посадим, чтобы товарищи росфинмониторинг-майоры лично утверждали экспортерам графики не только продажи, но и покупки валюты». С — смекалочка!

Все эти меры вводятся сроком на 6 месяцев. Видимо, что там будет с курсом рубледоллара после выборов – это уже мало кого волновать должно.

Тем временем, сам доллар на таких новостях упал до 97 рублей и пока болтается где-то на этом уровне. Греф из Сбербанка немедленно заявил, что валютный контроль на курс повлиять особо не сможет; но доллар тем не менее должен «фундаментально» сползти до 90 рублей.

Впрочем, рыночные эксперты Сбера в целом славятся своими прогнозами – достаточно вспомнить легендарную «платиновую цитату» Цепляевой от января 2014 года.

Четверть российских предпринимателей не прочь использовать магию в бизнесе

По данным опроса, 24% руководителей малого и среднего бизнеса в России считают полезным использование сверхъестественной помощи для принятия правильных бизнес-решений.

С учетом такой статистики — с нетерпением жду курсов для предпринимателей от Аяза Шабутдинова «Продвинутая бизнес-аналитика с помощь карт таро» и «Волшебное поле чудес как способ вырастить EBITDA в 7 раз».

Также настаиваю на включении в MBA-программу Сколково учебника «Гарри Поттер и методы алхимических спекуляций фьючерсами на золото»

Райф заставят пройти искупление стыдом за «неправильную» рекламу кэшбэка

Банк Райффайзен когда-то крутил рекламу с лозунгами типа «Кэшбэк 1,5% на всё без условий и ограничений!!*», а под звездочкой было написано миллипизерным шрифтом в течение секунды что-то вроде «Ха-ха, вы чё купились, что-ли, дурачилы — конечно же, не на всё кэшбэк, вот вам список ограничений на пять экранов!».

Спустя какое-то время ФАС посчитал эту рекламу некорректной, ну и в итоге суд обязал Райф крутить по каналу Рен-ТВ видеоопровержение в течение недели хотя бы раз в день. Интересно — как будет выглядеть такой опровержительный ролик, будет ли он выполнен в виде такой же бодрой песни, и какой там будет зашит месседж?

Типа, «Да, мы вас обманывали тогда по поводу кэшбэка, но какая уже разница — всё равно мы собираемся российский бизнес продавать. Ах да, и удачи вам в отправке свифтов без нашего банка, счастливо оставаться!!» (Да, эту шутку я спёр у Леши Подклетнова.)

Роснано хочет банкротиться, и в Госдуме требуют назвать крайнего

Госкорпорация «Роснано» недавно объявила, что она устала от непомерного бремени финансовых обязательств, и вот-вот объявит дефолт. Депутат из КПРФ прикинул на салфетке, что деятельность корпорации принесла бюджету РФ ущерба минимум на 100 млрд рублей, — и попросил специальный комитет проверить ее деятельность с момента основания, чтобы потом передать результаты проверки в компетентные органы.

Кажется, не может быть никаких сомнений, что по итогам проверки виноватым назначат Чубайса.

Твое лицо, когда пытаешься вспомнить, почему компания называется «Роснано» – а финансовая дыра у нее на балансе вышла отнюдь не «нано»

Финны придумали лайфхак с конфискацией недвижимости у иностранцев

Россияне ранее успели накупить недвижимости в Финляндии. Потом в 2022 году россиянам массово позакрывали счета в этой стране и несколько затруднили въезд в нее. В результате по этой недвижке копятся долги по ЖКХ и налогам (оплачивать-то их неоткуда).

Какое решение предлагают ребята из финского Министерства юстиции? Конечно же, упростить отъем недвижки у таких несознательных владельцев! Сейчас перед конфискацией такого имущества нужно обязательно связаться с его владельцем – что, с учетом проблем с почтовым сообщением между Финляндией и Россией, может быть непросто. Вот финны и предлагают вписать в закон, чтобы такое уведомление можно было делать через интернет.

Лина Мери (финский министр юстиции) be like: «Адрес электронной почты есть? А если найду?»

Цены в Америке продолжают расти быстрее, чем того хотят сами американцы

Инфляция в США упорно не хочет падать ниже 3,7% (напомню, что Федрезерв очень хочет ее видеть на уровне 2%). Инвесторы опасаются, что ФРС придется держать ставку процента дольше и выше — в октябре доходность по десятилетним гособлигациям США достигала уже 4,8% годовых.

Джером Пауэлл (глава ФРС) осуждающе смотрит на свежие ценники в Walmart, вижу так

Почему для инвесторов такие доходности облигаций – это не самая плохая штука, писал подробнее вот здесь.

Почему женщинам платят меньше: свежая нобелевка 2023-го года

Нобелевскую премию по экономике выдали Клавдии Голдин за исследования про женщин на рынке труда.

В частности, она выяснила, что тезис «женщины исторически не работали, и только просвещенный XX век дал им такую возможность» — это ерунда: наоборот, это XIX век был недолгим в контексте истории моментом, когда женщины временно перестали работать. А до этого они в полный рост работали дома «на удаленке» практически наравне со своими мужьями.

U-график занятости женщин по Голдин: в XIX веке работа переместилась из дома на всякие фабрики, поэтому совмещать домохозяйство с работой стало уже не с руки

Еще Голдин установила, что женщины в профессиональном плане страдают от своего рода «проклятия материнства»: до рождения ребенка им платят столько же, сколько мужчинам, а после — уже сильно меньше мужиков. А всё дело в том, что женщины с детьми отчего-то уже не так рвутся отдавать все силы работе: им подавай более гибкий график и возможность уделять время детям.

Одним из самых известных исследований Голдин стал анализ влияния слепых прослушиваний на долю женщин в американских оркестрах. Пока оценивающая комиссия видела кандидатов в оркестранты — всем было «очевидно», что женщины по определению не могут играть так же хорошо, как мужики. А как только между прослушиваемыми и оценивающими натянули ширмочку в 70-х годах, то женщин внезапно стали нанимать гораздо бодрее.

Криптобиржу Garantex пытаются привязать к палестинцам

Wall Street Journal пишет, что палестинских боевиков перед нападением на Израиль якобы профинансировали на $93 млн через популярную в России криптобиржу Garantex. Она и раньше-то с 2022-го была под санкциями США, ну а теперь и подавно на нее поди поставят черную метку.

Так что, несмотря на то, что Garantex до сих пор является одной из немногих крупных бирж, позволяющих торговать криптой за рубли — будьте готовы, что приобретенную таким образом криптовалюту вы никуда в «рукопожатное» место для торговли или хранения перевести не сможете.

Кстати, Станислав Другалев (основатель Гарантекса) в 2021 году внезапно упал с моста в Дубае

Чудеса на кудряшах: FTX сочинял себе страховой фонд генератором случайных чисел

Продолжается суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом. На прошлой неделе допрашивали Кэролайн Эллисон — бывшую боевую подругу Сэма и руководительницу хедж-фонда Аламеда, который, собственно, и просадил выведенные с криптобиржи FTX клиентские деньги.

Основные лулзы прошлой недели:

Эллисон рассказала, что в какой-то момент по заданию Сэма подготовила аж 7 разных бухгалтерских балансов Аламеды, пытаясь сделать хоть какой-то вариант, который выглядел бы относительно финансово устойчивым и не напугал бы кредиторов фонда.

Кэролайн вела в секретном гуглдоке для себя длинный файлик со списком под названием «вещи, от которых у Бэнкмана-Фрида рвет кукуху». Вообще, если у вашей женщины есть такой список про вас — то это, пожалуй, red flag (до конца не уверен, правда, — в большей степени в отношении нее или вас).

На сайте FTX в режиме онлайн демонстрировался объем «страхового фонда», который должен был защитить клиентов биржи в случае чего. Так вот, в суде выяснилось, что показываемое число тупо выводилось с помощью генератора случайных чисел — ни о какой связи с реальными деньгами даже речи не шло.

В 2021 году китайские регуляторы заблокировали кошельки на биржах OKX и Huobi на $1 млрд. Кэролайн рассказала, как они с SBF пытались выкачать эти замороженные деньги на кошельки «тайских работниц секс-индустрии». Но с этим как-то не срослось, так что в итоге, кажется, просто за разморозку забашляли взятку китайцам.

Кэролайн Эллисон. Короче, решительно все подельники Сэма сдали его с потрохами. Так что, сидеть они будут все вместе. Но подельники недолго, а вот сам Сэм – до упора...

Хорошая новость недели

В конце сентября африканская страна под названием Ангола ввела безвизовый режим с Россией (и еще с 89-ю странами впридачу). Наш старый знакомый Арт Крумпан (который прожил там почти 7 лет) приглашает подписчиков устроить там слёт-встречу — говорит, «да там безопасно, меня всего несколько раз грабили, ну и разок я сам в бубен дал прохожему». Душевно, короче!!

Больше финансовых новостей и авторской аналитики у меня в Телеграм-канале RationalAnswer.