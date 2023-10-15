Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Обзоры для бухгалтера

Российские предприниматели используют бизнес-магию, а Райф наказали за кринж-рекламу кэшбэка

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: президент начал принудительно укреплять рубль, Финляндия хочет попроще конфисковывать недвижку россиян, экономическую нобелевку дали за исследования про женский труд, а подруга Сэма Бэнкмана-Фрида рассказала суду про него всю правду.
19

Президент взял укрепление рубля в свои руки (по крайней мере, на полгода)

Как вы помните, неделей ранее курс доллара предательски опять превысил 100 рублей, и на борьбу с ним выкатили тяжелую артиллерию: президент подписал указ об обязательном возврате в Россию 80% валютной выручки и конвертации 90% от этой суммы в рубли. Интересно, что сам указ не опубликовали — он какой-то шибко секретный, и распространяется не на всех экспортеров, а только на некие «43 группы предприятий».

Ранее против обязательной продажи валюты выступала Эльвира Набиуллина, дескать «они же там не дураки сидеть в слабеющем рубле — как продадут, так сразу обратно и откупят сколько им нужно долларов!» На что Путин, судя по всему, ответил «а мы специальных валютных коммисаров в каждую компанию посадим, чтобы товарищи росфинмониторинг-майоры лично утверждали экспортерам графики не только продажи, но и покупки валюты». С — смекалочка!

Все эти меры вводятся сроком на 6 месяцев. Видимо, что там будет с курсом рубледоллара после выборов – это уже мало кого волновать должно.

Тем временем, сам доллар на таких новостях упал до 97 рублей и пока болтается где-то на этом уровне. Греф из Сбербанка немедленно заявил, что валютный контроль на курс повлиять особо не сможет; но доллар тем не менее должен «фундаментально» сползти до 90 рублей.

Впрочем, рыночные эксперты Сбера в целом славятся своими прогнозами – достаточно вспомнить легендарную «платиновую цитату» Цепляевой от января 2014 года.

Четверть российских предпринимателей не прочь использовать магию в бизнесе

По данным опроса, 24% руководителей малого и среднего бизнеса в России считают полезным использование сверхъестественной помощи для принятия правильных бизнес-решений.

С учетом такой статистики — с нетерпением жду курсов для предпринимателей от Аяза Шабутдинова «Продвинутая бизнес-аналитика с помощь карт таро» и «Волшебное поле чудес как способ вырастить EBITDA в 7 раз».

Также настаиваю на включении в MBA-программу Сколково учебника «Гарри Поттер и методы алхимических спекуляций фьючерсами на золото»

Райф заставят пройти искупление стыдом за «неправильную» рекламу кэшбэка

Банк Райффайзен когда-то крутил рекламу с лозунгами типа «Кэшбэк 1,5% на всё без условий и ограничений!!*», а под звездочкой было написано миллипизерным шрифтом в течение секунды что-то вроде «Ха-ха, вы чё купились, что-ли, дурачилы — конечно же, не на всё кэшбэк, вот вам список ограничений на пять экранов!».

Спустя какое-то время ФАС посчитал эту рекламу некорректной, ну и в итоге суд обязал Райф крутить по каналу Рен-ТВ видеоопровержение в течение недели хотя бы раз в день. Интересно — как будет выглядеть такой опровержительный ролик, будет ли он выполнен в виде такой же бодрой песни, и какой там будет зашит месседж?

Типа, «Да, мы вас обманывали тогда по поводу кэшбэка, но какая уже разница — всё равно мы собираемся российский бизнес продавать. Ах да, и удачи вам в отправке свифтов без нашего банка, счастливо оставаться!!» (Да, эту шутку я спёр у Леши Подклетнова.)

Роснано хочет банкротиться, и в Госдуме требуют назвать крайнего

Госкорпорация «Роснано» недавно объявила, что она устала от непомерного бремени финансовых обязательств, и вот-вот объявит дефолт. Депутат из КПРФ прикинул на салфетке, что деятельность корпорации принесла бюджету РФ ущерба минимум на 100 млрд рублей, — и попросил специальный комитет проверить ее деятельность с момента основания, чтобы потом передать результаты проверки в компетентные органы.

Кажется, не может быть никаких сомнений, что по итогам проверки виноватым назначат Чубайса.

Твое лицо, когда пытаешься вспомнить, почему компания называется «Роснано» – а финансовая дыра у нее на балансе вышла отнюдь не «нано»

Финны придумали лайфхак с конфискацией недвижимости у иностранцев

Россияне ранее успели накупить недвижимости в Финляндии. Потом в 2022 году россиянам массово позакрывали счета в этой стране и несколько затруднили въезд в нее. В результате по этой недвижке копятся долги по ЖКХ и налогам (оплачивать-то их неоткуда).

Какое решение предлагают ребята из финского Министерства юстиции? Конечно же, упростить отъем недвижки у таких несознательных владельцев! Сейчас перед конфискацией такого имущества нужно обязательно связаться с его владельцем – что, с учетом проблем с почтовым сообщением между Финляндией и Россией, может быть непросто. Вот финны и предлагают вписать в закон, чтобы такое уведомление можно было делать через интернет.

Лина Мери (финский министр юстиции) be like: «Адрес электронной почты есть? А если найду?»

Цены в Америке продолжают расти быстрее, чем того хотят сами американцы

Инфляция в США упорно не хочет падать ниже 3,7% (напомню, что Федрезерв очень хочет ее видеть на уровне 2%). Инвесторы опасаются, что ФРС придется держать ставку процента дольше и выше — в октябре доходность по десятилетним гособлигациям США достигала уже 4,8% годовых.

Джером Пауэлл (глава ФРС) осуждающе смотрит на свежие ценники в Walmart, вижу так

Почему для инвесторов такие доходности облигаций – это не самая плохая штука, писал подробнее вот здесь.

Почему женщинам платят меньше: свежая нобелевка 2023-го года

Нобелевскую премию по экономике выдали Клавдии Голдин за исследования про женщин на рынке труда.

В частности, она выяснила, что тезис «женщины исторически не работали, и только просвещенный XX век дал им такую возможность» — это ерунда: наоборот, это XIX век был недолгим в контексте истории моментом, когда женщины временно перестали работать. А до этого они в полный рост работали дома «на удаленке» практически наравне со своими мужьями.

U-график занятости женщин по Голдин: в XIX веке работа переместилась из дома на всякие фабрики, поэтому совмещать домохозяйство с работой стало уже не с руки

Еще Голдин установила, что женщины в профессиональном плане страдают от своего рода «проклятия материнства»: до рождения ребенка им платят столько же, сколько мужчинам, а после — уже сильно меньше мужиков. А всё дело в том, что женщины с детьми отчего-то уже не так рвутся отдавать все силы работе: им подавай более гибкий график и возможность уделять время детям.

Одним из самых известных исследований Голдин стал анализ влияния слепых прослушиваний на долю женщин в американских оркестрах. Пока оценивающая комиссия видела кандидатов в оркестранты — всем было «очевидно», что женщины по определению не могут играть так же хорошо, как мужики. А как только между прослушиваемыми и оценивающими натянули ширмочку в 70-х годах, то женщин внезапно стали нанимать гораздо бодрее.

Криптобиржу Garantex пытаются привязать к палестинцам

Wall Street Journal пишет, что палестинских боевиков перед нападением на Израиль якобы профинансировали на $93 млн через популярную в России криптобиржу Garantex. Она и раньше-то с 2022-го была под санкциями США, ну а теперь и подавно на нее поди поставят черную метку.

Так что, несмотря на то, что Garantex до сих пор является одной из немногих крупных бирж, позволяющих торговать криптой за рубли — будьте готовы, что приобретенную таким образом криптовалюту вы никуда в «рукопожатное» место для торговли или хранения перевести не сможете.

Кстати, Станислав Другалев (основатель Гарантекса) в 2021 году внезапно упал с моста в Дубае

Чудеса на кудряшах: FTX сочинял себе страховой фонд генератором случайных чисел

Продолжается суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом. На прошлой неделе допрашивали Кэролайн Эллисон — бывшую боевую подругу Сэма и руководительницу хедж-фонда Аламеда, который, собственно, и просадил выведенные с криптобиржи FTX клиентские деньги.

Основные лулзы прошлой недели:

  • Эллисон рассказала, что в какой-то момент по заданию Сэма подготовила аж 7 разных бухгалтерских балансов Аламеды, пытаясь сделать хоть какой-то вариант, который выглядел бы относительно финансово устойчивым и не напугал бы кредиторов фонда.

  • Кэролайн вела в секретном гуглдоке для себя длинный файлик со списком под названием «вещи, от которых у Бэнкмана-Фрида рвет кукуху». Вообще, если у вашей женщины есть такой список про вас — то это, пожалуй, red flag (до конца не уверен, правда, — в большей степени в отношении нее или вас).

  • На сайте FTX в режиме онлайн демонстрировался объем «страхового фонда», который должен был защитить клиентов биржи в случае чего. Так вот, в суде выяснилось, что показываемое число тупо выводилось с помощью генератора случайных чисел — ни о какой связи с реальными деньгами даже речи не шло.

  • В 2021 году китайские регуляторы заблокировали кошельки на биржах OKX и Huobi на $1 млрд. Кэролайн рассказала, как они с SBF пытались выкачать эти замороженные деньги на кошельки «тайских работниц секс-индустрии». Но с этим как-то не срослось, так что в итоге, кажется, просто за разморозку забашляли взятку китайцам.

Кэролайн Эллисон. Короче, решительно все подельники Сэма сдали его с потрохами. Так что, сидеть они будут все вместе. Но подельники недолго, а вот сам Сэм – до упора...

Хорошая новость недели

В конце сентября африканская страна под названием Ангола ввела безвизовый режим с Россией (и еще с 89-ю странами впридачу). Наш старый знакомый Арт Крумпан (который прожил там почти 7 лет) приглашает подписчиков устроить там слёт-встречу — говорит, «да там безопасно, меня всего несколько раз грабили, ну и разок я сам в бубен дал прохожему». Душевно, короче!!

Больше финансовых новостей и авторской аналитики у меня в Телеграм-канале RationalAnswer.

RationalAnswer

RationalAnswer

Single Family Office

22 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркетплейсы

    Как продвигать товары на Ozon: способы и инструменты

    Как сделать продающую карточку товара и продвинуть ее в поиске Ozon, какие платные и бесплатные механики сейчас работают на маркетплейсе — в этой статье. Актуальные советы от эксперта с примерами.

    Как продвигать товары на Ozon: способы и инструменты
    3
    Трудовые отношения

    Можно ли установить трудовым договором индивидуальный режим рабочего времени

    Минтруд разъяснил, можно ли в трудовой договор условия об индивидуальном режиме рабочего времени и времени отдыха работника.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1,7 тыс.

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

    Даем добро на саморекламу! Коллеги, каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК вы можете написать в комментариях под этим постом о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
    1
    26
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Надо ли сдавать уточнённые уведомления по смене адреса?

    Коллеги, добрый день! Компания сменила адрес в пределах одной налоговой, но сменился ОКТМО. Уведомления были поданы со старым ОКТМО. Надо ли сейчас сдавать уточнённые уведомления или по декларациям всё встанет на места?

    4
    Логотип Клерк
    Клерк
    Финансовый анализ

    Как бухгалтеру анализировать отчетность компании и давать директору полезные советы

    Если вы думаете, что бухгалтер умеет только сводить дебет и кредит, то нет. Современный квалифицированный бухгалтер на основе данных баланса и отчета о финансовых результатах сможет очень подробно рассказать о финансовом состоянии организации, даже не запрашивая дополнительных документов.

    Как бухгалтеру анализировать отчетность компании и давать директору полезные советы
    6
    714

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзор законопроектов

    Индексация пенсий инвалидам, период дожития, пенсия на день рождения. Обзор пенсионного права

    Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права пенсионеров.

    Индексация пенсий инвалидам, период дожития, пенсия на день рождения. Обзор пенсионного права
    11
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    1
    472

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день. В целях избежания слета с доходов лимита самозанятого. Сейчас работаем как самозанятый. Как Открыть ИП оставаясь на НПД и при превышении доходов попасть на УСН. Расскажите шаги. Если зар

      Открыть ИП с самозанятого

    • Добрый день, нами приобретено здание, которое будет использовано для сдачи в аренду. Договор заключен 14.09.2023 года, деньги полностью перечислены продавцу 26.09.2023г. Акт сдачи приемки оформлен 02.

      Расходы по УСН при приобретении основного средства
    Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Ведение бизнеса

    Учетные таблицы для бухгалтерского агентства, которые увеличат вашу выручку в первый же месяц использования от 30%

    При развитии бухгалтерского бизнеса, перед нами встает ряд важных вопросов, ответы на которые мы, к сожалению, пытаемся почувствовать. Мы принимаем решения наугад, пальцем в небо, и потом удивляемся почему же у нас так много работы и так мало чистой прибыли, почему мы не можем вырасти, почему наши сотрудники ничего не успевают.

    Учетные таблицы для бухгалтерского агентства, которые увеличат вашу выручку в первый же месяц использования от 30%
    59
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Российские предприниматели используют бизнес-магию, а Райф наказали за кринж-рекламу кэшбэка

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: президент начал принудительно укреплять рубль, Финляндия хочет попроще конфисковывать недвижку россиян, экономическую нобелевку дали за исследования про женский труд, а подруга Сэма Бэнкмана-Фрида рассказала суду про него всю правду.

    19
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    УСН

    УСН при использовании в производстве драгоценных металлов. Разъяснения Минфина

    Рассматривается возможность применения упрощенной системы обложения при производстве приборов с использованием драгоценных металлов

    13
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Требуется ли маркировка и регистрация для передачи корма и медикаментов?

    Подскажите, пожалуйста: ООО на осно планирует закупить и передать в приют для животных (будут договор пожертвования, акт приёма-передачи от официального благотворительного фонда) корм и медикаменты. Нужно ли для такой разовой передачи иметь Меркурий, Честный знак, регистрацию ещё где-либо в рамках маркировки, прослеживаемости и прочих подобных им?

    17
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как учитываются расходы на бесплатное питание сотрудникам?

    Предоставление бесплатного питания сотрудникам (УСН Д-Р), индивидуальные порции, нет вредности, включено в колл договор. Особенности включения в расходы ( кажется, можно было бы учесть в расходах на ОТ), обложения страховыми, НДФЛ (вижу что надо)? Я так понимаю, по страховым есть разночтения в арбитр практике и рекомендациях фискалов. Кто как учитывает?

    29
    Логотип Такском
    Такском
    6-НДФЛ

    Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты

    По окончании третьего квартала работодатели обязаны сдать в ИФНС отчет 6-НДФЛ. Расчет включает суммы полученного работниками дохода, исчисленного с него налога и предоставленные налоговые вычеты. Разберем, в какой срок и по какой форме нужно сдать расчет 6-НДФЛ и как отразить в нем различные выплаты. 

    Путеводитель для бухгалтера по 6-НДФЛ за 9 месяцев: как отражать отпускные, больничные и другие выплаты
    1,3 тыс.

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: Аренза на размещении

    Умение появиться в нужное время и в нужном месте — это 80% успеха, и Аренза появилась с новым выпуском облигаций как раз вовремя, чтобы напомнить о себе. Также, как сейчас это можно, Аренза готовится выйти на IPO в течение ближайших двух лет, а для этого нужно как минимум себя хорошо зарекомендовать и поднять рейтинг.

    Свежие облигации: Аренза на размещении
    20
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5498. Новые работники не хотят долго ждать первую зарплату и жалуются в Роструд

    Но законных оснований для недовольства у них нет.

    110
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как правильно вести переводы средств ИП на личную карту?

    Добрый день! На какой счет вешать перевод средств ИП на личную карту в качестве дохода ?

    6
    600
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли уменьшить налог УСН за 2023 год при уплате страховых взносов в 2023 году?

    Добрый день! Если страховые взносы за 2022 год были уплачены в 2023 году, можно ли уменьшить на них налог УСН за 2023 и плюсом уменьшить на страховые за 2023 ?

    1
    237
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Доплата к пенсии прабабушкам и прадедушкам, осуществляющим опеку

    Предлагается установить доплату к пенсии за опеку.

    106
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзор законопроектов

    Повышение налогов, отмена транспортного налога, мировые соглашения в обзоре налоговых новостей

    Рассматриваются наиболее интересные налоговые события за месяц.

    2 тыс.
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Больничный: 100% выплаты после 8 лет стажа, общий или компании?

    Здравствуйте, а можете разъяснить по поводу больничных, 100% выплачивается при стаже от 8 лет, это стаж в определенной компании или стаж общий беспрерывный? Просто на работе часто говорят про то, что в данной компании, насколько это правомерно?

    3
    388
    Мнения