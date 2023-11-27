Аргентина выбрала президента по кличке «Поехавший», а Сэм Альтман всех переиграл и уничтожил

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: как будут размораживать активы инвесторов из РФ, криптобиржи помогают банкротить россиян, прокуратура США победила Чанпэна Чжао из Binance, а режиссер-криптан просадил деньги Нетфликса на лудоманию.

Размораживание активов россиян (по 100к руб. на брата) обрастает деталями

Forbes узнал подробности планируемой схемы обмена заблокированных российских активов на заблокированные деньги иностранцев.

Вкратце это должно выглядеть так: брокеры соберут у российских инвесторов оферты на продажу замороженных активов и их обособят на специальных счетах; потом некий организатор торгов предложит иностранцам с замороженными на российских счетах средствами перевести свои деньги на другой спецсчет. Ну и в итоге между этими спецсчетами должны произойти (не ранее 2024 года) торги, в ходе которых бумаги поменяются на деньги.

Неиронично хочу увидеть мюзикл «Frozen Assets», в котором Эльвира Сахипзадовна исполняет песню «Let It Go», обращаясь к российским инвесторам!

Главная интрига здесь — это кто и каким образом будет определять цены на такой обмен активов? Ну и вторая неясность — это насколько много желающих вызовется поучаствовать в процедуре со стороны нерезидентов (ведь сам процесс предполагает определенную степень взаимодействия с российским депозитарием НРД, на который наложены санкции ЕС).

FXRU: активное управление наносит ответный удар пассивным инвесторам!

FinEx объявил, что их многострадальный фонд FXRU (это тот ETF, который чуть не унес в могилу его братик с хеджированием курса) переформатируется из пассивного фонда на российские еврооблигации в активный фонд на корпоративные облигации из развивающихся стран. Ранее получаемые купоны и гашения облигаций вкладывали в US Treasuries, а теперь вот решили на них покупать что-то более близкое к первоначальной идее фонда.

Формулировки из пресс-релиза как будто бы обтекаемо намекают на оптимизм руководства Финекс в отношении возможности получения лицензии от бельгийского регулятора для разморозки фонда каким-либо образом; но пока что-то никаких позитивных новостей в эту сторону не слышно.

Рубрика «российская экономика поднимается с колен»

Бегущей строкой несколько заголовков из новостного фона:

Курс доллара упал ниже 90 рублей и последние пару недель продолжает болтаться ниже этой отметки.

Доля нефтегазовых доходов российского бюджета опустилась до минимальной за 16 лет: по итогам 9 месяцев 2023 года она составила 28%. Пишут, что тут играет роль и снижение нефтяных цен, и рост всяких разных не связанных с черной жижей доходов.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года дефицит бюджета выйдет в два раза меньше, чем планировали первоначально: 1% ВВП вместо ожидавшихся 2%.

То чувство, когда она попросила сказать ей на ухо три самых главных слова: «ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА СНИЖАЕТСЯ»

Главой аргентинского государства выбрали анархиста (и не пишите мне в комментах слово «оксюморон»)

Во втором туре президентских выборов в Аргентине победил анкап-либертарианец Хавьер Милей по прозвищу «Поехавший» (El Loco). В ходе предвыборной кампании Милей активно обещал разогнать суковатой палкой весь аргентинский ЦБ целиком (за ненадобностью), а также отменить обесценивающиеся местные песы (напомню, у них там инфляция свыше 100% в год) и вместо них поставить экономику на рельсы всепобеждающей долларизации.

Короче, тот еще затейник он, этот ваш Хавьер

Пока некоторые предрекали мгновенный крах аргентинского фондового рынка вслед за избранием такого неоднозначного персонажа, он взял, и вовсе даже наоборот резко вырос. А батя Трамп заявил, что вот такие вот люди как Милей и сделают Аргентину по-настоящему Great Again.

Правда, Блумберг пишет, что не успел еще высохнуть в стаканах Мальбек от празднования победы, как новоиспеченный президент поспешил откреститься от своих прежних экономических советников (которые топили за «долой ЦБ, вся власть анкапу!!») — а вместо это пригласил в свою команду вполне себе традиционных пацанов с Уолл Стрит, которые помогали рулить аргентинской экономикой и при прежней администрации.

Так что, возможно окажется, что на словах-то Хавьер «Поехавший Толстой», а на деле – так сказать, бюрократ простой...

Я глубоко извиняюсь, но это очень смешная шутка

Богатые тоже плачут: Шакира не смогла уклониться от испанских налогов

Певица Шакира уже давно живет в Испании, а налоговое резидентство она при этом до 2015 года указывала на Багамах (там, видимо, ставка чуть поменьше будет). Испанские налоговые прокуроры прошерстили весь ее Инстаграм и последние несколько лет пытались доказать, что на самом деле Шакира с семьей больше половины года физически находилась именно в Испании — и поэтому должна довнести в бюджет более $15 млн неуплоченных налогов.

Ну и вот, на прошлой неделе эта ситуация кончилась тем, что Шакира признала себя виновной и словила штраф в размере $8 млн, а также условный трехлетний уголовный срок.

Нашел для вас свежий испаноязычный мем под оказию, не знаю про что тут (надеюсь, никакого криминала). Просьба к лингвистам и филологам перевести в комментах!

Короче, всем эмигрантам и релокантам на заметку: налоговые вопросы — штука нешуточная, обязательно консультируйтесь с профильными юристами при любом переезде. А у испанцев, кстати, еще есть и такая редкая штука, как wealth tax: обеспеченные ребята с капиталом свыше 3 млн евро должны платить в бюджет от 1,7% до 3,5% от накопленного добра ежегодно.

Сэм Альтман всех переиграл и уничтожил

Неделю назад мы обсуждали скандал с увольнением Сэма Альтмана из OpenAI — и, oh boy, сколько всего веселого там успело напроисходить... Напомню, что в пятницу 17 ноября совет директоров OpenAI внезапно одним днем выгнал Сэма на мороз, а вместе с ним сами ушли Грег Брокман и еще несколько ключевых сотрудников компании. В самом OpenAI за выходные успели поменять несколько новых директоров, а Сэма с командой скоропостижно наняла Microsoft (не пропадать же таланту).

Казалось, что на этом всё и закончится; но уже ко вторнику 21 ноября 95% (!) сотрудников OpenAI подписали требование «верните Альтмана, или мы все уволимся» — и его таки действительно вернули (вместе с Брокманом и компанией), прежний совет директоров разогнали, а Илья Суцкевер (который вроде как был главным заговорщиком-переворотчиком) написал публичное покаяние в стиле «простите меня, не ведал, что творил, бес меня попутал!»

Довольный Грег Брокман по-царски заехал обратно в здание (пишут, что сам Илья Суцкевер на вечеринку по поводу возвращения ключевых сотрудников OpenAI отчего-то не пришел)

В итоге, короче, харизматичный фаундер-стартапер всех задоминировал, и получил в свои руки еще большую власть, чем раньше. А вот что за хрень пытался сделать совет директоров OpenAI, и что послужило причиной такого косплея «Игры престолов» — так и осталось непонятным. Публике успели явить сразу несколько разных версий завязки всей это истории:

По данным источников Reuters, незадолго до всей этой катавасии Мира Мурати (которая пробыла и.о. гендира заместо Сэма примерно одни выходные) отправила в совет директоров письмо с описанием новой родившейся в недрах OpenAI секретной нейросетки Q* (Кью-стар), которая внезапно научилась правильно щелкать гораздо более сложные математические задачки (и вообще, типа, размышляет каким-то новым для LLM способом) — а коварный Сэм, стало быть, вот это всё от них утаил.

В октябре одна из членов совета директоров Хелен Тонер опубликовала научную статью, которая содержала критику подхода OpenAI к обеспечению безопасности ИИ. Говорят, что Альтман ее жестко раскритиковал за это — дескать, нечего выносить сор из избы и вредить своим же; и предложил ее из состава директоров убрать. Что для некоммерческой организации с миссией «создать безопасный ИИ» выглядит не очень красиво.

Также пишут, что на внутренней встрече с сотрудниками Суцкевер как-то уж совсем жидко обосновал увольнение Альтмана тем, что тот «поручил один и тот же проект двум разным людям, а еще двум разным членам совета директоров дал отличающийся фидбек на одного и того же сотрудника». В контексте происходившего – выглядит как совсем детсад какой-то.

Интересно, что по поводу Сэма Альтмана в OpenAI проведут некое «внутреннее расследование». То есть, судя по всему, какие-то потенциально серьезные причины для обвинений всё-таки были — но их почему-то все участники этого шапито не захотели обнародовать.

Кстати, тут еще припомнили, как в 2014 году известный венчурист Пол Грэм силовыми методами отстранял Сэма Альтмана от руководства инкубатором Y Combinator, так как тот «ставил свои личные интересы выше интересов организации».

The whole thing in a nutshell

Как бы то ни было, на практике выяснилось, что организационная структура «независимый совет директоров помогает держать некоммерческую организацию по разработке AGI в узде» не то чтобы супер-эффективно работает. С одной стороны — этому совету директоров бы научиться публично и внятно ртом говорить о том, что его беспокоит. Но с другой — выходит, как будто бы опять «бабло победило зло» (как это обычно происходит в обыкновенных, коммерческих организациях).

Криптобиржи помогают банкротить россиян

Хотели заныкать при банкротстве бабло в крипте, чтобы не отдавать кредиторам? Сбербанк рассказал, что даже в этих раскладах криптобиржи вроде Bybit, Bitstamp, Bitrue, Gate.io и OKX с радостью делятся с арбитражными управляющими данными о том, сколько криптобаблишка спрятали на счетах российские граждане.

Хотя, с другой стороны, ничего вам не мешает вывести эту крипту на некастодиальный кошелек и «потерять его в кораблекрушении»...

Прокуратура США основательно ухватила главу Бинанс за их самых

Недолго лысый Чанпэн Чжао радовался публичному грехопадению кудрявого Сэма Бэнкмана-Фрида: вот и его самого настигла кара небес [зачеркнуто] американского правосудия. На прошлой неделе стало известно, что CZ готов признать свою вину в нарушении антиотмывочного законодательства, и согласился уйти в отставку; а криптобиржа Binance должна будет выплатить под это дело аж $4,3 млрд штрафов (но при этом ей позволят продолжить работать).

Времена меняются – и только завидная способность журнала Forbes выбирать для своих обложек «успешных успехов» с повышенным риском очутиться за решеткой остается неизменной...

Причем речь тут идет не только о стандартных гражданских исках SEC в адрес криптобиржи (которые американская Комиссия по ценным бумагам традиционно раздает направо и налево — вон, на днях и бирже Kraken такая пришла), а вовсе даже и об уголовном обвинении, за которое можно присесть. Готовность Чанпэна на сделку со следствием как бы намекает, что там всё предельно серьезно, но посадки по договорняку, видимо, удастся избежать.

Впрочем, домой в Эмираты Чжао до вынесения приговора всё равно не отпустили — сказали, что боятся коварного убегания от звездно-полосатого правосудия.

Рубрика «нравы криптанов», выпуск №236

Не сильно известный режиссер би-муви получил от Netflix 55 миллионов баксов на съемку научно-фантастического сериала, а вместо, собственно, съемок решил «немножк потрейдить на бирже» на это бабло.

На акциях кино-криптан ожидаемо практически сразу просадил почти $6 млн, а вот меткие вложения в Dogecoin, наоборот, принесли ему аж $27 млн. Но вместо того, чтобы положить прибыль в карман и вернуть Нетфликсу их деньги, чувак пошел зачем-то покупать себе пять роллс-ройсов... Сейчас, понятно, ребята судятся там между собой.

По лицу видно — надежный человек, на фигню деньги не потратит!! Опять же, с Киану Ривзом фильмец когда-то снял

Хорошая новость недели

На Госуслугах запустили сервис, который позволяет уведомить о получении ВНЖ или второго гражданства (если вы не хотите получить дело за уклонение от этой обязанности после приезда в РФ, а идти лично в МВД в гости вам не хочется). Я уже всё потестил — фича работает. И это хорошо!

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