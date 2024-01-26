Конфискация имущества за фейки, а также разоблачение феминитивного экстремизма

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ИИС будут страховать, репарационные облигации Украины, стать коренным немцем теперь будет гораздо проще, а Илон Маск шантажирует акционеров Теслы складыванием футболки.

Декудринизация структуры собственности Яндекса

В конце 2022 года Алексею Кудрину предложили 5% Яндекса за то, что он поможет разрулить раздел компании «с кем надо». Он уволился из правительства и получил красивую должность в Яндексе; но потом с процессом митоза холдинга что-то пошло не так, и само деление почкованием всё никак не произойдет.

Ну и вот под это дело новые будущие владельцы Яндекса предложили обещанную Кудрину долю подрезать в 2–3 раза, эдак до 1,5%. Чувствую, если так дело пойдет и дальше — то скоро еще и должен останется!

«Просчитался... но где?»

Застрахуй ИИСуху, застрахуй!

Президент РФ поручил до 1 марта разработать механизм страхования рисков банкротства брокера для средств, внесенных на новый ИИС 3-го типа. Страховать будут по классике — 1,4 млн рублей на нос.

Речь, естественно, не идет о страховке от рыночного риска уменьшения стоимости неудачных инвестиций; но хотя бы снижает вероятность потерять вложенное из-за криворуко-мошеннических действий брокера (а это, как я подробно рассказывал вот здесь, в России случается не так уж редко).

Налог на матвыгоду при покупке «уцененных» бумаг с 2024 года

В 2022–2023 годах в определенных кругах инвесторов был популярен выкуп российских ценных бумаг на иностранных рынках с внушительными «скидками» (у тех, кто по понятным причинам держать их больше не хотел). С 2024 года при таких покупках (с дисконтом свыше 20% от рыночной цены) автоматически будет возникать налог на материальную выгоду в виде НДФЛ на разницу этих цен. При будущей продаже таких бумаг, уже уплаченный налог можно будет зачесть в уменьшение НДФЛ с прибыли.

Юани и лиры чуть повысили градус своей паранойи

В прессе пишут, что банки Китая и Турции стали с большей осторожностью подходить к проведению операций для российских бизнесов из-за опасений вторичных санкций со стороны США.

Тем временем, российские клиенты Interactive Brokers опытным путем обнаружили лайфхак, который решает проблему с выводом юаней в РФ (о которой я писал на прошлой неделе): для этого нужно всего лишь поменять банк-корреспондент с российского Bank of China на гонконгский Bank of China. Немного контринтуитивно, но ок...

«Слушай, Пятачок, а у нас юаневые переводы в Россию всё-таки входят или выходят?» 🤔

Препарации к репарации

Reuters советует Украине выпустить облигации на $300 млрд под обеспечение будущих репарационных платежей со стороны России. Правда, гарантий получения этих платежей никаких нет — поэтому, если такие облигации и будут размещаться, то наверняка с огромным дисконтом к номиналу (читай: с зашитой в них весьма высокой доходностью).

Остается вопрос, что появится раньше — «патриотические облигации» от Минфина РФ, или «репарационные облигации» от Украины? И будет ли специальный хедж-фонд, который станет зарабатывать на хитром структурном арбитраже между этими двумя бумагами?

Конфискация имущества за «фейки» и «антигосударственные призывы»

В России собираются принять новый закон, который вводит ответственность в виде конфискации имущества по ряду оснований, в том числе за публичное распространение фейков об армии РФ и за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (если вот это всё совершено «из корыстных побуждений» или «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»).

Правда, там еще надо будет доказать, что конфисковываемое имущество осужденный либо получил благодаря своим противозаконным действиям, либо использовал для их совершения. Но тут уж как полетит фантазия следователя — уверен, при должном желании, связь найдется.

Одним из авторов закона выступил Сергей Миронов. Волнуюсь за него — а то вдруг вот это фото в свете прошлогодних событий посчитают «публичным призывом к деятельности против безопасности государства»? Глядишь, и конфискуют имущество... 🤔

Наконец-то по главным признакам ЛГБТ-экстремизма появилась ясность (нет)

На жительницу Саратова составили протокол за радужный флаг, опубликованный в соцсетях. Под это дело Верховный суд РФ также выпустил 19-страничное решение, где он от души дал волю фантазии и порассуждал: а что же это вообще такое — демонстрация символики этого самого «международного движения ЛГБТ»?

В частности, судьи пришли к выводу, что характерным признаком движения является использование феминитивов, таких как «руководительница, директорка, авторка, психологиня». Слава богу, главный насаждатель ЛГБТ-традиций на Руси по фамилии Ожегов до текущего момента не дожил — а то, боюсь, за включение «руководительницы» в свой словарь сейчас бы имел все шансы резко присесть (возможно, с конфискацией имущества).

Ребята, признавайтесь – кто случайно вступил в экстремистское движение еще в школе, прочитав феминитив в словаре вот этого деда??

Депутат Милонов пошел еще дальше, и в беседе с Собчак заявил, что «феминитивы, гомосексуалитивы и прочие "сатанизмы" должны быть признаны экстремизмом, как минимум в сфере грамотности».

Твое лицо, когда случайно подумал о гомосексуалитивах и о том, как сильно хочется с ними побороться. Кстати, что это такое, и где можно посмотреть их список, чтобы случайно не употребить? 🤔 Спрашиваю для друга!

Если Олегу дали оффер, скоро придется вставать на консульский учет

Правительство РФ утвердило разные интересные планы в отношении миграционной политики. В частности, там есть идея об обязательной регистрации в консульствах России для всех российских граждан, проживающих за рубежом, с середины 2025 года. Зачем конкретно хотят «всех посчитать» — пока что-то не сообщают.

Для иностранцев же, прибывающих в Россию, планируют делать специальный цифровой профиль с использованием биометрии и геномной регистрации (?).

Миграционные новости Европы

В Германии приняли закон, упрощающий получение гражданства: теперь не надо будет отказываться от первого гражданства, а сам паспорт можно будет получить через пять лет вместо восьми (иногда даже через три года).

На Кипре одобрили закон, который будет позволять приезжающим сюда высококвалифицированным спецам получать Blue Card Евросоюза (карточка, которая позволяет при желании менять место работы по всей Европе).

И чуть менее веселые новости: министр обороны Финляндии Антти Хяккянен обещает уже с весны 2024 года запретить россиянам любые сделки с финской недвижимостью.

Г-н Хяккянен. Кажется, сегодня они пришли за российской недвижимостью, а завтра отберут дома у нации рыбов!!

Илону Маску нужны только деньги, деньги, деньги

В 2022 году Илон Маск пролюбил акций Теслы примерно на $40 млрд, чтобы купить (и нехило обесценить) Хвиттер. Теперь его доля в Тесле всего 13% — что, по мнению самого Маска, примерно в два раза меньше, чем хотелось бы.

Но исправить это очень легко, считает Илон: совет директоров должен просто подарить ему «недостающий» пакет акций (по факту, за счет кармана всех остальных акционеров). А если нет — то Маск загрустит от того, что его доля ниже 25%, и уйдет пилить свой исскуственно-интеллектуальный стартап по выращиванию AGI в одну каску, отдельно от Теслы.

Лицо, с которым почти что самый богатый человек планеты смотрит на всех остальных миноритарных акционеров Теслы, которые не хотят скидываться ему на удвоение доли

Видимо, чтобы подкрепить могучесть лапищ будущего бесценного ИИ, Маск выложил в Хвиттер видос, в котором его робо-Оптимус аккуратно складывает футболку (задача, которая требует недюжинной точности и координации движений). Правда, остальные хвиттерские почти сразу заподозрили, что роботом на самом деле удаленно управляет человек — что Илону и пришлось чуть позже подтвердить уточняющим постом. С нетерпением жду — когда же теслабота наконец переименуют в «Фёдора»?

Робот маминой подруги, которые умеет убирать за собой срач в комнате (нет)

Пупа получил косарь евро в стейблокинах, и теперь ЕС его изучит под лупой...

Две недели назад мы с вам обсуждали, что в США налоговая служба теперь хочет знать о всех сделках бизнесов с американцами в крипте на сумму свыше $10'000.

Евросоюз на это почесал репу и решил, что он потребует от своих криптофирм проводить проверку всех криптотранзакций на сумму свыше 1'000 евро.

С нетерпением жду заявления Набиуллиной о том, что сделки с цифровым рублем будут отслеживаться со стопроцентным покрытием, начиная с одной цифрокопейки и выше. Надо утереть нос англосаксам!!

Смешной криптовидос недели: Всё было хорошо, пока не пришел Саташи

Джейми Даймон (глава JPMorgan) на прошедшем Всемирном Экономическом Форуме сделал мощное заявление: «Откуда вы вообще взяли, что этих ваших Биткоинов ограниченное количество? Я не встречал ни одного криптана, который считал бы это фактом!! И вообще, как можно проверить, что завтра не вылезет этот ваш САТАШИ, и не превратит все эти криптофантики в тыкву с демоническими улюлюканиями??»

Снимаю шляпу перед глубиной погружения в предмет. Наверное, примерно с такими же чувствами настоящие криптаны читают мои заметки по теме...

Хорошая новость недели

Ценовой индекс американских акций S&P500 впервые с начала 2022 года обновил исторический максимум. И это хорошо!

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