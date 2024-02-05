Илона Маска лишают честно заработанных $50 млрд, а российские банки будут ловить уехавших через геолокацию

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: налоговая начала штрафовать россиян за предпринимательство за рубежом, Мета будет платить дивиденды, британцы построили наебизнес на экологичных ветряках, айтишник смог выбрать свою любовь из 5000 девушек с помощью ChatGPT, а FTX полностью расплатится с клиентами.

Российским банкам поручат отлов поуехавших граждан

«Известия» где-то раздобыли проект постановления от Минфина, согласно которому банки хотят заставить следить за геолокацией клиентов по данным смартфонов. Таким образом хотят отлавливать «тайных эмигрантов»: тех, кто уехал из России, но официально об этом нигде не отметился (так как, в общем-то, по закону и не обязан был).

POV: Менеджер банка требует срочно прислать селфи — и тебе необходимо как-то наглядно показать, что ты точно находишься именно в России [Фото: Ольга Баранцева]

Сейчас банки спрашивают клиентов о статусе налогового резидентства при первичном открытии счета; ну и потом, как правило, раз в год просят его подтвердить – при этом проверкой базового ответа по умолчанию «я налоговый резидент РФ» никто не занимается (наоборот, если вы признаетесь в утрате налогового резидентства — могут заставить «доказывать» это предоставлением копий всех страниц загранпаспорта с отметками о пересечении границы).

Сейчас же хотят всё поменять наоборот: если какой-то банк увидит по данным геолокации смартфона, что клиент заходит в мобильное приложение (или в личный кабинет на сайте) не из родного географического ареала – до надо его «допросить с пристрастием», чтобы тот признался в потере налогового резидентства (о чем банк должен незамедлительно уведомить налоговые органы). Если клиент не хочет добровольно признаваться – банкам предлагается принудительно закрывать счета таким несознательным гражданам и смело выгонять их на мороз.

Интересно, что помимо, собственно, статуса налогового резидентства, банки хотят обязать выпытывать у клиентов-путешественников — есть ли у них какие-то заграничные счета или иное имущество. Что странно вдвойне: ведь по текущим законам те, кто уехал из России более чем на 183 дня в году, как раз и не обязаны декларировать в ФНС свои заграничные счета.

Кажется, древнее пророчество начинает сбываться

На всякий случай напомню: о том, как потеря налогового резидентства может привести к весьма ощутимым денежным штрафам, я писал подробнее вот здесь.

Сдаешь недвижимость в аренду за рубежом? Получай штраф до 40%, валютный мошенник!

Если после прочтения предыдущей новости у вас вдруг возник вопрос «а зачем это российским налоговикам знать о том, что происходит на зарубежных счетах граждан?» — то вот вам как раз наглядный пример.

Российский гражданин как физлицо сдавал несколько объектов недвижимости в Германии. Российская ФНС посчитала так: раз сдача в аренду, да еще и сразу несколько площадей — значит это предпринимательская деятельность; раз предпринимательская деятельность — то можно считать, как будто у гражданина есть российское ИП (даже если он его и не открывал); раз есть ИП в России — то значит гражданин должен следовать правилам валютного контроля для юрлиц в РФ; а раз российские юрлица имеют право получать валютную выручку только на счета в российских банках (что в текущих условиях для арендной платы из Европы откровенно малореально) — то надо впилить этому Штирлицу штраф 30% со всего оборота за нарушение валютного законодательства.

«А вас, товарищ индивидуальный предприниматель, я попрошу остаться!»

Надо сказать, что тут на каждом шаге этой цепочки к логике ФНС могут появиться вопросики (см. подробнее вот здесь). Но если вы думаете, что в случае попадания в такую ситуацию вы просто без проблем объясните налоговому инспектору, что он неправильно трактует законы РФ — то, ну, желаю удачи (она вам, скорее всего, понадобится)!

СПБ Биржа придумала, как снизить риски убытков от санкций (но есть нюанс)

Просто приведу вам заголовки трех новостей, которые вышли в один день — 1 февраля. Как говорится, в комментариях не нуждается:

«В ЦБ выразили надежду на успешную разблокировку активов на СПБ Бирже»;

«Депозитарий СПБ Биржи не будет обращаться в OFAC за продлением лицензии»;

И наконец: «СПБ Биржа застраховала ответственность руководителей на 1,5 миллиарда рублей».

Ну то есть, пока ЦБ оптимистично надеется на разблокировку, менеджмент СПБ Биржи думает уже на шаг вперед: о том, кто будет оплачивать судебные издержки по искам, которые подадут в их адрес благодарные клиенты.

Если подумать, то в каком-то смысле стоимость этой страховки оплачивают все, у кого есть акции самой СПБ Биржи (премия же платится из прибыли компании). С учетом того, что у многих из таких акционеров наверняка есть и заблокированные американские акции на этой бирже – получаем остроумную ситуацию: ребята сами оплачивают руководству СПБ Биржи «индульгенцию» за то, что те не смогли наладить нормальную инфраструктуру на случай реализации самого очевидного риска последних полутора лет — введение санкций США.

Руководителей СПБ Биржи поздравляю, всем остальным – примите мои соболезнования

Волчистый подход в мире санкций

Пишут, что страны ЕС вроде как окончательно договорились по поводу того, что конфисковывать прибыль от инвестирования замороженных российских активов — это ок. Интересно, что ретроспективной силы это правило иметь не будет: те $4,4 млрд, которые Euroclear уже успел таким образом «заработать» за 2023 год — это, типа, его законная добыча. Прикольный это бизнес – чужие деньги хранить!

Лив Мостри (глава Euroclear) получает какую-то премию. Вообще, делать награду в финансовой сфере в виде пирамиды – это, надо признать, довольно смело...

Еще на прошлой неделе свою обновленную стратегию внешней политики выпустила Швейцария, там местами интересно. Они жалуются на сильных мира сего (США, Евросоюз и Китай) — что те, дескать, в одностороннем порядке пытаются проводить всякие квази-законодательные инициативы, соблюдать которые де-факто заставляют весь мир. Свое присоединение к санкциям против России швейцарцы обосновывают не высокими идеалами, а банальным «да вы бы нас просто загнобили в противном случае, и всю финансовую систему нашу порушили бы, знаем мы вас!»

В США всё слишком хорошо, и это как бы плохо

В Америке беда: экономика продолжает неистово скакать вперед на мощных лапищах – новые рабочие места всё растут и растут (правда, одновременно с этим людей массово увольняют из тех-компаний). От этого Джером Пауэлл (глава ФРС) грустит: ведь ему уже хотелось бы начать снижать процентную ставку, а с таким рынком труда это делать страшновато — а ну как инфляция опять начнет переть вверх?

В общем, это немного контринтуитивно, но Штатам сейчас хотелось бы, чтобы в экономике дела пошли чутка похуже. Чтобы деловая активность немножко зачихала и захворала – ну так, самую малость, ничего жуткого.

Такая вот ситуация, да

Из-за того, что процентные ставки остаются высокими, продолжают немного переживать американские банки: ведь у них на балансе скопилась куча длинных облигаций, которые в таких рыночных условиях на самом деле стоят гораздо меньше, чем стоимость, по которой они отражены у них на балансе.

А тут еще вскрылись проблемы у банка New York Community Bancorp, акции которого на прошлой неделе обвалились почти напополам. Всего год назад Bancorp бодро «спасал» оказавшийся тогда на пороге банкротства Signature Bank – а теперь вот выяснилось, что по выданным банком кредитам под залог недвижимости много кто не платит, и в конце 2023 года пришлось признавать солидные убытки. За компанию от испуга и котировки акций банковской отрасли в целом подупали.

Метаиронические метадивиденды

Экстремистская на территории РФ корпорация Мета-Фейсбук (запрещена в РФ) впервые за всю историю объявила квартальные дивиденды в размере аж 50 центов на акцию. При том, что одна акция сейчас стоит $475 — дивдоходность получается примерно на уровне 0,4% годовых (в этот момент дивидендные инвесторы из России со средним потоком дивидендов примерно раз в 20 выше падают на пол в приступе неконтролируемой смеховой асфиксии).

Но американские инвесторы таким маневром впечатлились, и котировки акций резко подскочили аж на +20%.

В общем, раздал акционерам чуть больше миллиарда долларов мелкими монетками – поднял капитализацию компании сразу на $200 млрд. Такая вот занятная финансовая психология!

Самый доходный бизнес — экологичная генерация анти-энергии

Зеленая энергогенерация — это хорошо! Поэтому в Великобритании понастроили ветряков с мощными лопастищами.

Но сети электропередачи у англо-саксов очень паршивые, если подать на них слишком много электричества — то всё поломается. Поэтому в дни, когда по острову гуляют особо сильные ветра, ветрогенераторы настоятельно просят не производить слишком много энергии.

Понятно, что хозяева ветряков недовольны: «Как это, мы тут вложили кучу денег в эти ваши экологичные пропеллеры – а вы теперь нам говорите, что мы не можем производить электричество и продавать его??». Поэтому им приходится приплачивать за то, что они останавливают крутилки и НЕ производят электроэнергию. И чем больше ветряки НЕ производят электричество — тем больше надо доплачивать!

Ну вы поняли, да? Ребятам как бы оплачивают не фактический выпуск, а «воображаемый», потенциальный. Электричество, которое могло бы быть произведено (в теории). Я думаю, вы уже чуете, к чему дело идет: головастые аналитики собрали в кучу и проанализировали данные за последние много лет – и выяснилось, что операторы ветряков регулярно приукрашивали размер «возможной» электрогенерации в ветренные дни, чтобы получить побольше компенсаций за «упущенную прибыль».

Такая вот экологичная электроэнергетика, малята!

Короче, бриты переизобрели старый анекдот про поручика Ржевского, который сел играть в покер с джентльменами и выяснил, что те друг другу верят на слово. Тут-то ему и попёрла карта!!

Evergrande всё.

Суд в Гонконге постановил, что крупнейшая в мире китайская стройфирма Evergrande должна быть ликвидирована. Как реструктуризировать ее долг на $300 млрд никто придумать не смог — поэтому решили, что проще дать компании скончаться. RIP!

Суд штата Делавэр по беспределу кинул Маска на 50 миллиардов баксов

В 2018 году компания Тесла стоила на фондовом рынке $50 млрд. Совет директоров в то время договорился с Илоном Маском, что если тот сможет увеличить капитализацию компании более чем в 10 раз — до $650 млрд — то ему в качестве бонуса отвесят пакет акций стоимостью $50+ млрд (крупнейшее вознаграждение CEO любой компании в истории).

В прессе тогда над этим всем откровенно потешались: ну типа, ОЧЕВИДНО ЖЕ, что такой рост котировок акций для и так переоцененной Теслы попросту невозможен!!

Пацаны из New York Times в 2018-м постановили: такая договоренность – это всего лишь «маркетинговый трюк», чтобы собрать классы с недалеких фанатов Маска

Long story short: уже в 2021 году капитализация Теслы превысила 1 триллион баксов. Батя Маск, как обычно, совершил невозможное. Казалось бы — акционеры должны быть счастливы от такого внезапно свалившегося на них удвадцатирения стоимости акций! (Ну ок, к текущему моменту капитализация обратно спустилась к ~$600 млрд, но не суть.)

Так вот, всё не так просто: один из миноритарных акционеров Теслы подал в суд Делавэра (где зарегистрирована компания) иск о том, что Маску заплатили слишком много. Судья немного подумал, да и согласился.

Ход мыслей там был такой: у Маска на момент утверждения советом директоров плана вознаграждения было 22% акций Теслы — значит, он был контролирующим акционером, и вообще мог выкручивать членам борда руки. А раз так, значит совет директоров не мог независимо оценивать справедливость такого вознаграждения, и это должен сделать делавэрский дед-судья (на самом деле – судьица).

Дальше у судьи там мощный сюжетный твист: раз у Маска и так был пакет более чем 20% акций, то от увеличения цены акций на 1400% он и так бы стал сильно богаче (чисто на приросте существующей доли). А значит, дополнительно его мотивировать на сверх-свершения совету директоров и не нужно было! Шах и мат, Маск, возвращай свои мошеннически добытые миллиарды!!

Илон отреагировал на решение твитом в стиле «В гребаный Делавэр – больше ни ногой!»

У меня родилась идея-лайфхак для всех остальных корпораций из этого штата, следите за руками:

Выдаете каждому наемному работнику по одной акции компании. Ждете 5 лет. Подаете в суд иск о конфискации всей уже уплаченной работникам за пять лет зарплаты обратно в казну компании, так как рост котировок выданных ранее акций должен был являться достаточной компенсацией за их труд – а дополнительная выплата з/п сверх этого была очевидно несправедливой. PROFIT!!

Чипизация идет по плану

Но есть и хорошие новости: компания Neuralink Илона Маска успешно чипировала первого человека. Тот вроде чувствует себя хорошо, рукопожатие крепкое, может теперь двигать мышкой по экрану силой мысли. Девайс решили назвать «Телепатия» – чтобы всем сразу было понятно, о чем речь.

У меня тут только один вопрос к американскому судье из предыдущей новости: а он точно хочет ссориться с самым богатым человеком на планете, который вот-вот начнет массово вживлять чипы в головы людей? 🤔 Мой опыт знакомства с классическими сюжетами комиксов говорит о том, что есть какие-то подводные камни в этом плане...

Айтишник нашел себе жену, прогнав 5000 тиндерских через нейросеть

Помните паренька, который год назад громко защитил диплом, написанный с помощью ChatGPT? Так вот, он вышел на новый уровень: на прошлой неделе он выложил Твиттер-тред на 8 млн просмотров с говорящим тайтлом «Сделал предложение девушке, с которой ChatGPT общался за меня год».

Начало платинового треда. Краткое содержание можно прочитать вот здесь.

Суть там в том, что он сначала отправил бота свайпать и общаться с ~пятью тысячами девушек в Тиндере, потом помариновал немного четырех «победительниц» чуть более длинным общением с нейросеткой, и в итоге сконцентрировал все усилия на НЕЙ, Карине.

При общении с ней Александр тоже активно юзал ChatGPT: бот общался за него, когда он слишком долго бездействовал; анализировал диалоги и подсказывал удачные коммуникативные стратегии, ну и в итоге сказал, что пора жениться (и даже рассказал, что конкретно надо говорить).

Думаю, можно не упоминать, какой массовый подрыв пуканов произошел в интернете от этой истории

Если кратко резюмировать основные претензии, до больше всего нейро-казанове досталось от твиттерских за кринжовое предложение руки и сердца, за «полное отсутствие эмоционального интеллекта», подозрения на психопатологию и экспериментирование на ничего не подозревающих людях. Его будущей жене тоже отсыпали от души.

Лично я массовые диагнозы по юзерпику обычно не приветствую, потому что сам прекрасно знаю: стоит написать в интернете что-то из своей жизни – и к тебе сразу придет целая очередь хамоватых ребят, готовых популярно пояснить, что звать тебя никак и живешь ты неправильно.

Могу лишь сказать за себя: если бы я встречался с девушкой год, а потом бы узнал, что всё это время со мной вместо нее переписывался чатбот – я бы это счел серьезным оскорблением. Но если Карине такое норм – то ей, наверное, виднее.

Если вам интересна точка зрения самой невесты, то «Такие дела» записали комментарии от нее – можно почитать вот здесь

Правда, непонятно, что делать с остальными 5000 девушек – которые потратили свое время на переписку с ЧатЖПТ и на свидания, которые им назначал бот, а его «хозяин» просто забивал на это болт и не приходил на них.

Одно можно сказать точно: виральный маркетолог из Александра Жадана вышел первоклассный! Осталось только начать продавать инфопродукт «Нейрознакомства и GPT-секс за 6 недель» — и деньги можно грести лопатой...

Моральный компас для жестяного товарища майора

Глядя на такие успехи роботизации, в «Госуслуги» тоже собрались встраивать русскоязычную нейросеть. Сначала даже журналисты истрактовали слова Максута Шадаева, что это типа будет ChatGPT от OpenAI – но, понятно, речь шла об отечественных аналогах.

Премьер Мишустин еще вдогонку на диджитал-форуме заявил, что у российского ГигаЧата от Сбера внутре находятся наши, правильные скрепы (в отличие от бездуховных западных нейросеток):

«В «мозгах» российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое хорошо, а что такое плохо. И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли, например в науку, медицину, промышленность, важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам» Михаил Мишустин (РБК)

Михаил Мишустин (РБК)

Скрепный AGI приходит к самоосознанию, вижу так

Рунет упал (а потом поднялся)

30 января кто-то умудрился на 4 часа поломать весь российский интернет: не работало ничего в доменной зоне RU. Айтишники говорят, что всему виной проблемы с неким DNSSEC, но мы-то знаем правду...

FTX вернет клиентам всё взад (но, возможно, не совсем так, как они этого бы хотели)

Управляющие процессом банкротства криптобиржи FTX заявили, что в итоге всем клиентам получится полностью вернуть всё, что им причитается.

«Как так, куда делась дырка в балансе на 8 миллиардов долларов, о которой нам говорили всё это время?» — хотите спросить вы. Разгадка проста: за прошедший год котировки крипты резко выросли, и всякие разные щиткоины на балансе FTX стали стоить в разы больше. А обязательства перед клиентами считают в долларах на момент начала банкротства криптобиржи, когда Биткоин стоил всего ~$20k.

Так что, в баксах как будто бы всем всё вернут, но есть нюанс... Если бы у клиентов FTX осталась на руках настоящая крипта — то к текущему моменту они были бы кратно более богатыми ребятами.

Думаю, сам Бэнкман-Фрид немного покекал в камере от того, что биржа как бы формально «разбанкротилась» в обратную сторону благодаря росту рынка, но на уменьшение его срока это никак не повлияет...

Хорошая новость недели

Виталику Бутерину (основателю блокчейна Ethereum) 31 января исполнилось 30 лет. Поздравляем! Совсем большой стал. =)

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