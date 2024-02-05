Илона Маска лишают честно заработанных $50 млрд, а российские банки будут ловить уехавших через геолокацию

Российским банкам поручат отлов поуехавших граждан
«Известия» где-то раздобыли проект постановления от Минфина, согласно которому банки хотят заставить следить за геолокацией клиентов по данным смартфонов. Таким образом хотят отлавливать «тайных эмигрантов»: тех, кто уехал из России, но официально об этом нигде не отметился (так как, в общем-то, по закону и не обязан был).
Сейчас банки спрашивают клиентов о статусе налогового резидентства при первичном открытии счета; ну и потом, как правило, раз в год просят его подтвердить – при этом проверкой базового ответа по умолчанию «я налоговый резидент РФ» никто не занимается (наоборот, если вы признаетесь в утрате налогового резидентства — могут заставить «доказывать» это предоставлением копий всех страниц загранпаспорта с отметками о пересечении границы).
Сейчас же хотят всё поменять наоборот: если какой-то банк увидит по данным геолокации смартфона, что клиент заходит в мобильное приложение (или в личный кабинет на сайте) не из родного географического ареала – до надо его «допросить с пристрастием», чтобы тот признался в потере налогового резидентства (о чем банк должен незамедлительно уведомить налоговые органы). Если клиент не хочет добровольно признаваться – банкам предлагается принудительно закрывать счета таким несознательным гражданам и смело выгонять их на мороз.
Интересно, что помимо, собственно, статуса налогового резидентства, банки хотят обязать выпытывать у клиентов-путешественников — есть ли у них какие-то заграничные счета или иное имущество. Что странно вдвойне: ведь по текущим законам те, кто уехал из России более чем на 183 дня в году, как раз и не обязаны декларировать в ФНС свои заграничные счета.
На всякий случай напомню: о том, как потеря налогового резидентства может привести к весьма ощутимым денежным штрафам, я писал подробнее вот здесь.
Сдаешь недвижимость в аренду за рубежом? Получай штраф до 40%, валютный мошенник!
Если после прочтения предыдущей новости у вас вдруг возник вопрос «а зачем это российским налоговикам знать о том, что происходит на зарубежных счетах граждан?» — то вот вам как раз наглядный пример.
Российский гражданин как физлицо сдавал несколько объектов недвижимости в Германии. Российская ФНС посчитала так: раз сдача в аренду, да еще и сразу несколько площадей — значит это предпринимательская деятельность; раз предпринимательская деятельность — то можно считать, как будто у гражданина есть российское ИП (даже если он его и не открывал); раз есть ИП в России — то значит гражданин должен следовать правилам валютного контроля для юрлиц в РФ; а раз российские юрлица имеют право получать валютную выручку только на счета в российских банках (что в текущих условиях для арендной платы из Европы откровенно малореально) — то надо впилить этому Штирлицу штраф 30% со всего оборота за нарушение валютного законодательства.
Надо сказать, что тут на каждом шаге этой цепочки к логике ФНС могут появиться вопросики (см. подробнее вот здесь). Но если вы думаете, что в случае попадания в такую ситуацию вы просто без проблем объясните налоговому инспектору, что он неправильно трактует законы РФ — то, ну, желаю удачи (она вам, скорее всего, понадобится)!
СПБ Биржа придумала, как снизить риски убытков от санкций (но есть нюанс)
Просто приведу вам заголовки трех новостей, которые вышли в один день — 1 февраля. Как говорится, в комментариях не нуждается:
«В ЦБ выразили надежду на успешную разблокировку активов на СПБ Бирже»;
«Депозитарий СПБ Биржи не будет обращаться в OFAC за продлением лицензии»;
И наконец: «СПБ Биржа застраховала ответственность руководителей на 1,5 миллиарда рублей».
Ну то есть, пока ЦБ оптимистично надеется на разблокировку, менеджмент СПБ Биржи думает уже на шаг вперед: о том, кто будет оплачивать судебные издержки по искам, которые подадут в их адрес благодарные клиенты.
Если подумать, то в каком-то смысле стоимость этой страховки оплачивают все, у кого есть акции самой СПБ Биржи (премия же платится из прибыли компании). С учетом того, что у многих из таких акционеров наверняка есть и заблокированные американские акции на этой бирже – получаем остроумную ситуацию: ребята сами оплачивают руководству СПБ Биржи «индульгенцию» за то, что те не смогли наладить нормальную инфраструктуру на случай реализации самого очевидного риска последних полутора лет — введение санкций США.
Волчистый подход в мире санкций
Пишут, что страны ЕС вроде как окончательно договорились по поводу того, что конфисковывать прибыль от инвестирования замороженных российских активов — это ок. Интересно, что ретроспективной силы это правило иметь не будет: те $4,4 млрд, которые Euroclear уже успел таким образом «заработать» за 2023 год — это, типа, его законная добыча. Прикольный это бизнес – чужие деньги хранить!
Еще на прошлой неделе свою обновленную стратегию внешней политики выпустила Швейцария, там местами интересно. Они жалуются на сильных мира сего (США, Евросоюз и Китай) — что те, дескать, в одностороннем порядке пытаются проводить всякие квази-законодательные инициативы, соблюдать которые де-факто заставляют весь мир. Свое присоединение к санкциям против России швейцарцы обосновывают не высокими идеалами, а банальным «да вы бы нас просто загнобили в противном случае, и всю финансовую систему нашу порушили бы, знаем мы вас!»
В США всё слишком хорошо, и это как бы плохо
В Америке беда: экономика продолжает неистово скакать вперед на мощных лапищах – новые рабочие места всё растут и растут (правда, одновременно с этим людей массово увольняют из тех-компаний). От этого Джером Пауэлл (глава ФРС) грустит: ведь ему уже хотелось бы начать снижать процентную ставку, а с таким рынком труда это делать страшновато — а ну как инфляция опять начнет переть вверх?
В общем, это немного контринтуитивно, но Штатам сейчас хотелось бы, чтобы в экономике дела пошли чутка похуже. Чтобы деловая активность немножко зачихала и захворала – ну так, самую малость, ничего жуткого.
Из-за того, что процентные ставки остаются высокими, продолжают немного переживать американские банки: ведь у них на балансе скопилась куча длинных облигаций, которые в таких рыночных условиях на самом деле стоят гораздо меньше, чем стоимость, по которой они отражены у них на балансе.
А тут еще вскрылись проблемы у банка New York Community Bancorp, акции которого на прошлой неделе обвалились почти напополам. Всего год назад Bancorp бодро «спасал» оказавшийся тогда на пороге банкротства Signature Bank – а теперь вот выяснилось, что по выданным банком кредитам под залог недвижимости много кто не платит, и в конце 2023 года пришлось признавать солидные убытки. За компанию от испуга и котировки акций банковской отрасли в целом подупали.
Метаиронические метадивиденды
Экстремистская на территории РФ корпорация Мета-Фейсбук (запрещена в РФ) впервые за всю историю объявила квартальные дивиденды в размере аж 50 центов на акцию. При том, что одна акция сейчас стоит $475 — дивдоходность получается примерно на уровне 0,4% годовых (в этот момент дивидендные инвесторы из России со средним потоком дивидендов примерно раз в 20 выше падают на пол в приступе неконтролируемой смеховой асфиксии).
Но американские инвесторы таким маневром впечатлились, и котировки акций резко подскочили аж на +20%.
Самый доходный бизнес — экологичная генерация анти-энергии
Зеленая энергогенерация — это хорошо! Поэтому в Великобритании понастроили ветряков с мощными лопастищами.
Но сети электропередачи у англо-саксов очень паршивые, если подать на них слишком много электричества — то всё поломается. Поэтому в дни, когда по острову гуляют особо сильные ветра, ветрогенераторы настоятельно просят не производить слишком много энергии.
Понятно, что хозяева ветряков недовольны: «Как это, мы тут вложили кучу денег в эти ваши экологичные пропеллеры – а вы теперь нам говорите, что мы не можем производить электричество и продавать его??». Поэтому им приходится приплачивать за то, что они останавливают крутилки и НЕ производят электроэнергию. И чем больше ветряки НЕ производят электричество — тем больше надо доплачивать!
Ну вы поняли, да? Ребятам как бы оплачивают не фактический выпуск, а «воображаемый», потенциальный. Электричество, которое могло бы быть произведено (в теории). Я думаю, вы уже чуете, к чему дело идет: головастые аналитики собрали в кучу и проанализировали данные за последние много лет – и выяснилось, что операторы ветряков регулярно приукрашивали размер «возможной» электрогенерации в ветренные дни, чтобы получить побольше компенсаций за «упущенную прибыль».
Такая вот экологичная электроэнергетика, малята!
Evergrande всё.
Суд в Гонконге постановил, что крупнейшая в мире китайская стройфирма Evergrande должна быть ликвидирована. Как реструктуризировать ее долг на $300 млрд никто придумать не смог — поэтому решили, что проще дать компании скончаться. RIP!
Суд штата Делавэр по беспределу кинул Маска на 50 миллиардов баксов
В 2018 году компания Тесла стоила на фондовом рынке $50 млрд. Совет директоров в то время договорился с Илоном Маском, что если тот сможет увеличить капитализацию компании более чем в 10 раз — до $650 млрд — то ему в качестве бонуса отвесят пакет акций стоимостью $50+ млрд (крупнейшее вознаграждение CEO любой компании в истории).
В прессе тогда над этим всем откровенно потешались: ну типа, ОЧЕВИДНО ЖЕ, что такой рост котировок акций для и так переоцененной Теслы попросту невозможен!!
Long story short: уже в 2021 году капитализация Теслы превысила 1 триллион баксов. Батя Маск, как обычно, совершил невозможное. Казалось бы — акционеры должны быть счастливы от такого внезапно свалившегося на них удвадцатирения стоимости акций! (Ну ок, к текущему моменту капитализация обратно спустилась к ~$600 млрд, но не суть.)
Так вот, всё не так просто: один из миноритарных акционеров Теслы подал в суд Делавэра (где зарегистрирована компания) иск о том, что Маску заплатили слишком много. Судья немного подумал, да и согласился.
Ход мыслей там был такой: у Маска на момент утверждения советом директоров плана вознаграждения было 22% акций Теслы — значит, он был контролирующим акционером, и вообще мог выкручивать членам борда руки. А раз так, значит совет директоров не мог независимо оценивать справедливость такого вознаграждения, и это должен сделать делавэрский дед-судья (на самом деле – судьица).
Дальше у судьи там мощный сюжетный твист: раз у Маска и так был пакет более чем 20% акций, то от увеличения цены акций на 1400% он и так бы стал сильно богаче (чисто на приросте существующей доли). А значит, дополнительно его мотивировать на сверх-свершения совету директоров и не нужно было! Шах и мат, Маск, возвращай свои мошеннически добытые миллиарды!!
У меня родилась идея-лайфхак для всех остальных корпораций из этого штата, следите за руками:
Выдаете каждому наемному работнику по одной акции компании.
Ждете 5 лет.
Подаете в суд иск о конфискации всей уже уплаченной работникам за пять лет зарплаты обратно в казну компании, так как рост котировок выданных ранее акций должен был являться достаточной компенсацией за их труд – а дополнительная выплата з/п сверх этого была очевидно несправедливой.
PROFIT!!
Чипизация идет по плану
Но есть и хорошие новости: компания Neuralink Илона Маска успешно чипировала первого человека. Тот вроде чувствует себя хорошо, рукопожатие крепкое, может теперь двигать мышкой по экрану силой мысли. Девайс решили назвать «Телепатия» – чтобы всем сразу было понятно, о чем речь.
У меня тут только один вопрос к американскому судье из предыдущей новости: а он точно хочет ссориться с самым богатым человеком на планете, который вот-вот начнет массово вживлять чипы в головы людей? 🤔 Мой опыт знакомства с классическими сюжетами комиксов говорит о том, что есть какие-то подводные камни в этом плане...
Айтишник нашел себе жену, прогнав 5000 тиндерских через нейросеть
Помните паренька, который год назад громко защитил диплом, написанный с помощью ChatGPT? Так вот, он вышел на новый уровень: на прошлой неделе он выложил Твиттер-тред на 8 млн просмотров с говорящим тайтлом «Сделал предложение девушке, с которой ChatGPT общался за меня год».
Суть там в том, что он сначала отправил бота свайпать и общаться с ~пятью тысячами девушек в Тиндере, потом помариновал немного четырех «победительниц» чуть более длинным общением с нейросеткой, и в итоге сконцентрировал все усилия на НЕЙ, Карине.
При общении с ней Александр тоже активно юзал ChatGPT: бот общался за него, когда он слишком долго бездействовал; анализировал диалоги и подсказывал удачные коммуникативные стратегии, ну и в итоге сказал, что пора жениться (и даже рассказал, что конкретно надо говорить).
Если кратко резюмировать основные претензии, до больше всего нейро-казанове досталось от твиттерских за кринжовое предложение руки и сердца, за «полное отсутствие эмоционального интеллекта», подозрения на психопатологию и экспериментирование на ничего не подозревающих людях. Его будущей жене тоже отсыпали от души.
Лично я массовые диагнозы по юзерпику обычно не приветствую, потому что сам прекрасно знаю: стоит написать в интернете что-то из своей жизни – и к тебе сразу придет целая очередь хамоватых ребят, готовых популярно пояснить, что звать тебя никак и живешь ты неправильно.
Могу лишь сказать за себя: если бы я встречался с девушкой год, а потом бы узнал, что всё это время со мной вместо нее переписывался чатбот – я бы это счел серьезным оскорблением. Но если Карине такое норм – то ей, наверное, виднее.
Правда, непонятно, что делать с остальными 5000 девушек – которые потратили свое время на переписку с ЧатЖПТ и на свидания, которые им назначал бот, а его «хозяин» просто забивал на это болт и не приходил на них.
Одно можно сказать точно: виральный маркетолог из Александра Жадана вышел первоклассный! Осталось только начать продавать инфопродукт «Нейрознакомства и GPT-секс за 6 недель» — и деньги можно грести лопатой...
Моральный компас для жестяного товарища майора
Глядя на такие успехи роботизации, в «Госуслуги» тоже собрались встраивать русскоязычную нейросеть. Сначала даже журналисты истрактовали слова Максута Шадаева, что это типа будет ChatGPT от OpenAI – но, понятно, речь шла об отечественных аналогах.
Премьер Мишустин еще вдогонку на диджитал-форуме заявил, что у российского ГигаЧата от Сбера внутре находятся наши, правильные скрепы (в отличие от бездуховных западных нейросеток):
«В «мозгах» российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое хорошо, а что такое плохо. И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли, например в науку, медицину, промышленность, важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам»
Михаил Мишустин (РБК)
Михаил Мишустин (РБК)
Рунет упал (а потом поднялся)
30 января кто-то умудрился на 4 часа поломать весь российский интернет: не работало ничего в доменной зоне RU. Айтишники говорят, что всему виной проблемы с неким DNSSEC, но мы-то знаем правду...
FTX вернет клиентам всё взад (но, возможно, не совсем так, как они этого бы хотели)
Управляющие процессом банкротства криптобиржи FTX заявили, что в итоге всем клиентам получится полностью вернуть всё, что им причитается.
«Как так, куда делась дырка в балансе на 8 миллиардов долларов, о которой нам говорили всё это время?» — хотите спросить вы. Разгадка проста: за прошедший год котировки крипты резко выросли, и всякие разные щиткоины на балансе FTX стали стоить в разы больше. А обязательства перед клиентами считают в долларах на момент начала банкротства криптобиржи, когда Биткоин стоил всего ~$20k.
Так что, в баксах как будто бы всем всё вернут, но есть нюанс... Если бы у клиентов FTX осталась на руках настоящая крипта — то к текущему моменту они были бы кратно более богатыми ребятами.
Хорошая новость недели
Виталику Бутерину (основателю блокчейна Ethereum) 31 января исполнилось 30 лет. Поздравляем! Совсем большой стал. =)
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Комментарии1
Вот тут хороший обзор этой ситуации: https://www.klerk.ru/user/2227196/595815/
А вот это какая то жесть жестянная