ChatGPT подселили в голову андроиду, а Пол «Я типа Атрейдес, лол» Дуров дал интервью про Телеграм

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: кринж-выступление банка Тинькофф в суде, продажа замороженных активов россиян за 100 тыс. руб. вот-вот начнется, американцы прищемили ТикТок, а Боинги разваливаются по частям.

Верховный суд оценил степень наглости банка Тинькофф

В феврале-марте 2022 года курс рубля штормило. В какой-то момент ребята из банка Тинькофф несколько криворуко завели в систему взаимные курсы обмена между рублем, долларом, евро и фунтом — и возник своеобразный финансовый «баг», который позволял клиентам банка гонять обмен валюты по кругу и зарабатывать гарантированную прибыль «из воздуха».

Воспользоваться этим лайфхаком успели почти 850 человек. Но тут Тинькофф решил, что если банк наживается на клиентах — это называется «капитализм», а если клиенты на банке — то это уже «незаконное обогащение». В общем, Тинек всем таким предприимчивым трейдерам поблокировал счета и принудительно списал обратно в пользу банка заработанные на обмене деньги.

С тех пор уже два года вокруг этой ситуации идут суды. Сначала в судах в основном выигрывали клиенты, потом другие суды в ходе апелляции стали вставать на сторону банка — и вот, наконец, один из процессов дошел аж до Верховного суда РФ. Верховный суд сказал, что ему не кажется, что Тинькофф тут прав – и отправил дело на очередной пересмотр.

Но смешнее всего даже не это, а расшифровка судебного процесса. Там есть кусок с примерно таким смыслом:

— Адвокат Тинькофф: Господин судья, очевидно же, что недопустимо покупать и продавать валюту в одном и том же месте по разной цене с целью получения прибыли. Клиент здесь занимался злостным злоупотреблением.

— Судья: Подождите, так ваш банк же сам буквально этим и занимается постоянно. Покупает у клиентов валюту подешевле и продает им же подороже, чтобы нажиться на них, разве нет?

— Адвокат: РРРЯЯЯЯ, ЭТО ДРУГОЕ!! И вообще, получать такую прибыль можно только банкам и профессиональным инвесторам с образованием, а обычным клиентам «по понятиям» разрешено только себе в минус торговать!! 🤡🤡🤡

И сразу новость вдогонку: Группа Tинькофф объявила о намерении приобрести Росбанк (для финансирования этого дела они хотят провести допэмиссию акций Тинькофф). При этом, непосредственно объединять оба банка вроде как не планируют – они будут продолжать вести деятельность отдельно под своими брендами.

Россияне смогут получить по 100 тыс. руб. от продажи заблокированных инвестиций уже в июле

Появились подробности продажи санкционно-заблокированных активов от российских инвесторов зарубежным (в пределах суммы 100 тыс. руб.). Подробный гайд выложил РБК (есть еще презентация от брокера «Инвестиционная палата», который будет заправлять всем процессом, и их же FAQ), я же остановлюсь только на нескольких моментах.

Лично у меня примерно такие ассоциации с выбранным брокером

С 25 марта по 8 мая надо будет подать заявку на участие через своего брокера. Бумаги из своего портфеля выбираешь сам (в рамках списка допустимых и лимита в 100 тыс. руб.).

На базе всех заявок от россиян, для иностранных инвесторов сформируют лоты, куда внутри напихано всё подряд. То есть, иностранцы смогут выкупить только весь пакет целиком, выбирать «это хочу, а это не хочу» им не дадут.

Минимальная цена выкупа будет зафиксирована по биржевым котировкам иностранных бумаг на 22.03.2024 (в пересчете на рубли по курсу ЦБ), фактическая цена выкупа может оказаться выше.

Завершиться весь процесс должен к 29 июля.

Список подпадающих под этот процесс бумаг выложен на сайте Инвестпалаты (можете уже сейчас сходить туда и проверить, есть ли в списке ваши замороженные на счетах российских брокеров активы). Допускаются только те бумаги, которые учитываются через НРД (например, некоторые акции, которые проходили исключительно через инфраструктуру СПБ Биржи, не подойдут). Почти все фонды FinEx тоже есть в списке (кроме ETF FXRL и FXRU с российскими активами внутри, которые иностранцам особо не нужны).

Похоже, что те, кто выкупил себе через внебиржевую сделку внутри Тинькофф чужие фонды FinEx за ~20% от их справедливой цены – тоже смогут поучаствовать в этой движухе и продать их уже за полную стоимость (в пределах 100 тыс. руб., опять же).

Налоги станут справедливее [зачеркнуто] выше

Президент РФ в своей предвыборной речи пообещал сделать налогообложение в России более справедливым. В каком направлении тут идет полет мысли — подсказывает Bloomberg. (Замечу: это из неофициальных источников — речь идет только об одном обсуждаемом варианте налоговой реформы, и окончательно пока ничего не решено.)

Если совсем кратко, то «справедливее» в данном случае — это не «кто-то будет платить меньше, а кто-то больше», а скорее «все будут платить побольше»:

Базовая ставка НДФЛ останется 13%, но порог для активации повышенной ставки 15% сдвинется с дохода 5 млн руб. на 1 млн руб./год.

А те, кто зарабатывают свыше 5 млн руб. в год, начнут платить по новой ВИП-ставке 20% (с суммы превышения).

Налог на прибыль компаний хотят поднять с 20% до 25%.

А помните, кстати, что когда впервые вводили повышенную ставку НДФЛ 15% с 2021 года, то там это всё подавалось под соусом «целевой сбор исключительно на лечение детей с редкими заболеваниями»? Возникает легкое ощущение, что в большой картине вещей, как будто, собранные в федеральный бюджет деньги концептуально на что-то другое в итоге идут? 🤔

Но есть и хорошие новости: пишут, что Минфин собирается пересмотреть подход к налогообложению длинных вкладов. Сейчас, если у тебя открыт вклад на три года с выплатой процентов в конце срока, то вычет из налоговой базы в размере % с необлагаемого 1 млн руб. можно применить только за один год – а хотят сделать, чтобы можно было за каждый год действия вклада по 1 млн посчитать. Это логично!

Дуров вышел из пустыни и молвил мысль

Павел Дуров дал первое мини-интервью с 2017 года: в нем он рассказал, что Телеграм готовятся вывести на IPO (предварительная оценка – $30 млрд), а сам мессенджер уже вот-вот превратится из убыточного в прибыльный. Кажется в переводе со стартаперского это означает «дайте нам срочно денег, ну пожалуйста, мы даже, возможно, отдадим (но это не точно!)».

А еще Павел выложил новое гачимучи-фото в стиле «косплей Пола Атрейдеса на стероидах»

Кстати, пару недель назад в Телеграме еще объявили, что начнут платить владельцам каналов 50% выручки от рекламы, которая в них принудительно размещается. Правда, в России такая монетизация будет отключена: возможно, дело тут в том, что оплату планируется производить дуровским криптотокеном TON – а по российским законам покупать или продавать что-либо за крипту строго запрещено.

Очередные зверства режима по притеснению свободных соцсетей

Популярная в стране соцсеть, из которой огромное количество ее пользователей узнают о самых свежих новостях, вызвала негодование правительства. Власти заявили о том, что эта соцсеть является инструментом влияния иностранных агентов, которые ставят своей целью разрушение традиционных скреп общества. В результате перед соцсетью поставили ультиматум: либо полная блокировка на территории страны, либо продажа бизнеса местным уважаемым людям. О готовности приобрести компанию уже заявил один из олигархов (внезапно оказавшийся бывшим главой Минфина).

Ну вы же поняли из контекста, о какой конкретно стране идет речь?

Конечно же, это новость про Америку: Конгресс США объявил, что у ТикТока есть полгода на продажу бизнеса (иначе его заблокируют на клюшку) от недружественных китайских владельцев каким-нибудь местным бизнесменам. Бывший глава Минфина США Стивен Мнучин уже выскребает сусеки, чтобы выкупить актив.

Тот самый Стив Мнучин показывает жене: «Дорогая, смотри, теперь я тоже могу делать принтером БР-Р-Р-Р!» (не фотошоп, нет)

С Боингом что-то не ок

На прошлой неделе бортопроводник на одном из самолетов Боинга случайно задел некий хитрый переключатель на сиденье пилота — тот отъехал, потерял управление, и самолет спикировал вниз. Непристегнутые пассажиры на себе испытали, каково это — Н Е В Е С О М О С Т Ь ! Обошлось, к счастью, без летальных исходов.

Еще 7 марта у другого Боинга при взлете отвалилось колесо. С кем не бывает, дело житейское (я уж не говорю про отвалившийся давеча кусок обшивки)! После отлетевшей в начале года во время полета куда-то в стратосферу двери это уже не так страшно выглядит.

Забугорная Панорама пишет: «На борт Боингов разрешили брать в ручной клади отвертки — чтобы пассажиры в случае чего смогли помогать с ремонтом»

Короче, дела с безопасностью у Boeing идут откровенно так себе. Зато по части судебных разбирательств у компании не всё так плохо: бывший quality-инженер Боинга, который давал разоблачительные показания в суде про отсутствие этого самого кволити – на прошлой неделе был найден на парковке выстрелившим сам в себя (но это еще не точно).

Figure сделали робота, которого можно послать на три буквы (и он поймет)

Компания Figure AI делает гуманоидных роботов. А знаете, что круче роботов, похожих на людей? Такие же, которые еще и говорить могут!

Так вот, на прошлой неделе ребята из Figure объявили о партнерстве с OpenAI — теперь они вставляют внутренний ChatGPT в своих роботов, так что с ними и поболтать можно, и попросить что-нибудь сделать.

Посмотрите это видео на пару минут — оно довольно прикольное

Кстати, помните ИИ-исследователя по имени Ян Лекун, который рулит разработкой искусственного интеллекта в Фейсбуке и супер-скептически смотрит на умственные способности текстовых нейросеток? В недавней статье Игорь Котенков рассказывал смешные истории о том, как предсказания Лекуна на тему «очевидно, что ChatGPT никогда не сможет сделать ХХ...» оказывались опровергнуты с рекордной скоростью.

Так вот, произошел новый мем: в совсем свежем интервью у Лекса Фридмана Лекун заявил «эта ваша ЧатЖПТ не может научиться убирать со стола», а в видеоролике выше жестяного гуманоида от Figure со встроенной LLM как раз просят убрать со стола. Ну, она и убирает...

Игорь: «Мистер Лекун как часы. Как сломанные, но точные часы.»

Впрочем, британские ученые, возможно, обнаружили причину, по которой Лекун не может поверить в рассуждательные способности больших языковых моделей: недавно он признался, что у него начисто отсутствует такая штука, как внутренний монолог. Ну а если он сам внутри себя словами не думает — то очевидно же, что и никто другой словами мыслить не способен. Шах и мат, робофилологи недобитые!!

Хорошая новость недели

Помните новость о том, что Евросоюз внедряет новую систему, которая не позволит въезжать на его территорию без биометрического загранпаспорта? Так вот, они там подумали, и решили, что всё-таки и без него тоже ок должно быть. И это хорошо!

А еще Роберту Дауни-младшему наконец дали оскара за роль Штрауса. Сам фильм я еще не смотрел, но вальсы его уважаю...

Надеюсь, когда-нибудь я стану таким же смелым, как усы Иоганна Штрауса

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