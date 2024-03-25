Apple просит у Гугла поделиться AI, а Илон Маск вводит моду на нейрогейминг

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Райффайзену не позволяют вытащить прибыль из РФ, японцы страдают от инфляции в несколько процентов, крупнейший бухгалтерский скандал с Evergrande, а также виртуальный тренажерный зал для роботов от Nvidia.

Крокус

Главная новость недели — это, конечно, ужасный теракт в Москве. Всем, кого он затронул — глубокие соболезнования. (Адрес для целевого сбора донатов находится вот здесь.)

Для всех остальных — надеюсь, что данный дайджест никак не связанных с этой трагедией новостей, поможет вам хоть немного отвлечься от думскроллинга.

Кто планирует выйти на российскую биржу

Ребята из Frank Media подбили статистику по IPO на Мосбирже в 2023–2024 году: за прошлый год 7 компаний вышли на биржу, за первые два месяца текущего — уже 3 штуки. Также вот картинка про тех, кто заявлял о планах по IPO до конца 2024 года:

Картинка от Frank Media

Моя краткая экспертная аналитика по этому списку: очень много компаний на букву S, это явно что-то значит! Также, похоже, известную фразу про «у России три пути — вебкам, закладки и айти» пора переделывать в «edtech, кредиты и IT»...

Облигационные неприятности

Среди некоторых российских инвесторов на прошлой неделе были слышны звуки страдания: рублевые облигации ОФЗ опять упали (многие закупились ими в ожидании скорого снижения ключевой ставки, а Набиуллина всё никак не приступит к этому делу, — пока оставляя ее на уровне 16%). Итого индекс российских гособлигаций с середины 2020 года принес 0% доходности в рублях (а курс доллара за это время вырос на +27%).

TradingView: RGBITR – индекс полной доходности ОФЗ

На всякий случай: какие-нибудь американские долларовые облигации с тех пор тоже находятся в просадке 20%+. Неблагодарное это дело — покупать длинные бонды на низах процентных ставок!

Налоговые льготы догнали ИИС-3

Госдума наконец приняла закон о том, как будут работать налоговые льготы по новым ИИС-3 (а то счета уже с начала года люди начали открывать, а закрепленных в законодательстве льгот по ним так и не было). Напомню, что по ИИС нового вида можно получать одновременно льготу по НДФЛ на внесенные деньги (не более 400 тыс. руб. в год) и освобождение инвестиционной прибыли от налога (но не по иностранным ценным бумагам), но взамен счет нельзя закрывать без потери льгот в течение минимум 5 лет.

Мыслями о том, как и когда имеет смысл конвертировать открытые до 2024 года старые счета ИИС в новые ИИС-3, делится Сергей Наумов вот здесь.

Дайджест банковских схемомуток

Пишут, что российская дочка международного банка HSBC должна продаться Экспобанку с каким-то диким дисконтом до 90%.

Понемногу появляются подробности про сделку по выкупу банком Тинькофф Росбанка: Тинькофф собирается провести допэмиссию на сумму до 445 млрд руб., при этом сам Росбанк вроде как стоит гораздо дешевле — так что, явно не вся сумма пойдет непосредственно на этот выкуп. У всех смутное ощущение, что каким-то образом в итоге каких-то миноритарных акционеров на этом всём кинут — но никто пока не может понять, как конкретно это произойдет.

Тем временем, российской дочке Райффайзенбанка, кажется, наоборот завернули сделку по хитрому выводу денег из РФ. Дело в том, что банк зарабатывает рекордные прибыли в России, только вот вытащить их никак нельзя – вот они и придумали оригинальный схематоз по выкупу этими деньгами (на полтора миллиарда евро) некой иностранной компании, по утверждению журналистов связанной с Дерипаской. Но Штаты им погрозили пальцем и намекнули, что таким заниматься некрасиво...

Йоханн Штробль (CEO группы Raiffeisen). Твое лицо, когда на бумаге у тебя копятся миллиарды евро в России — но засунуть их в портфель всё никак не выходит

Да и в целом, в новостном фоне опять активизировались сообщения о том, что на основные иностранные банковские дочки в России (Райф и Юникредит) давят из ЕЦБ, чтобы они потихоньку сворачивали удочки из страны.

Новый указ про платежи по заблокированным российским евробондам

Вышел новый указ президента РФ №198 от 19.03.2024, который касается евробондов российских эмитентов, которые подморозились во всяких западных Евроклирах/Клирстримах. Если у вас такая ситуация, а сами вы — российский гражданин, то почитайте посты Елены Рязановой с разбором этой всей истории (возможно, получится получить какие-то выплаты от эмитентов внутри России).

Дурову дали денег

В прошлом дайджесте новостей я иронизировал по поводу того, что недавнее недоинтервью Павла Дурова является эвфемизмом для просьбы выдать ему немножко денег на Телеграм. Подтверждение не заставило себя ждать: на прошлой неделе Дуров заявил, что TG выпустил облигации на сумму в $330 млн.

Окей, вы же понимаете, что вся эта новость — только повод, чтобы в очередной раз насладиться принцеперсидской фоткой Павла? 🤔

Дамодаран не видит пузыря (пока)

Асват Дамодаран (виднейший мировой академический эксперт по оценке компаний) дал интервью Financial Times — на мой взгляд, интересное, тем кто интересуется инвестициями будет любопытно прочесть (избранные цитаты на русском приводят ребята из Movchan's).

Когда я работал аудитором, самое частое, что приходилось слышать при построении финансовых моделей – «ну, это надо посмотреть у Дамодарана...»

Несколько хайлайтов:

Асват оценивает премию за риск в американских акциях на уровне 4,0–4,5% годовых сверх безрисковой доходности US Treasuries – на уровне средней за последние 60 лет. Получается, ожидаемая номинальная доходность S&P500 на горизонте 10 лет выходит около 8,5% — короче, профессор не топит за «а-а-а, пузырь, мы все умрем!»

Ну окей, в секторе AI он допускает некоторое возможное пузырение. =)

Но несмотря на то, что Нвидию он считает переоцененной, полностью он ее акции продавать не спешит. Типа, «если стрельнет еще выше, мне же обидно будет!!»

Вы испугали японского деда (инфляцией)

Уходит эпоха: японский ЦБ впервые за 17 лет поднимает процентную ставку аж на 0,1%. То есть, теперь она из отрицательной стала просто нулевой, лол. =)

Японцы так долго пытались вызвать у себя стабильную инфляцию хотя бы в 2% годовых, но всё как-то не выходило. Только недавно цены у них опять начали расти вверх какими-то смешными по нашим меркам темпами – в ТикТоке можно посмотреть уморительные видосы про то, как непривыкшие к таким раскладам самураи-миллениалы пугаются роста ценников.

По вот этим данным, индекс потребительских цен в Японии за последние 25 лет вырос примерно на несколько процентов. Это не годовых, это всего, в совокупности за все эти годы!!

Enlarge Your Hui (без регистрации и смс)

Интересные детали про банкротящегося китайского супергиганта-строителя Evergrande: пишут, что чуваки за пару лет преждевременно нарисовали себе выручки по непостроенной недвижимости аж на $78 млрд баксов!

Получается, это самый крупный бухгалтерский скандал за всю историю

К аудиторам из PricewaterhouseCoopers, которые это всё проверяли, сразу возникли вопросики. Китайскому олигарху по имени @уй, который владел Evergrande, вопросики задавать уже бесполезно — ему, похоже, заниматься такими штуками на роду было написано.

Apple приходится надеяться на чужой AI

По слухам, Apple ведет переговоры с Google о том, чтобы встроить их нейросетку Gemini в будущие айфоны. Собственная языковая модель Ajax у них, похоже, никак не вылупляется в достаточном качестве — поэтому пришлось идти на поклон к конкурентам.

Параллельно против Эппл подали в США новый большой антимонопольный иск: их хотят прижучить за то, что они слишком злоупотребляют своей рыночной властью. Ну там: заставляют умные часы эпплвочи нормально работать только с айфонами, не пускают другие телефоны чатиться в свой iMessage с красивыми синими облачками...

Не удивлюсь, если в этом контексте Сундар Пичаи (CEO Google) скажет Тиму Куку: «Ты приходишь у меня просить нейросетку, но ты делаешь это без достаточного уважения...»

Нейрогейминг войдет в моду повсеместно уже вот-вот

В одном из прошлом выпусков дайджестов я пошутил, что первый человеческий пациент с вживленным в мозг интерфейсом Neuralink сразу примется играть в Counter Strike. Так вот, ребята из Нейралинка выложили новый видос про этого парня, и мне приходится публиковать опровержение: не в CS, оказывается, он играет в Civilization VI!

Следующий шаг, по словам Илона Маска, — это разработка импланта Blindsight, который позволит обрести зрение слепым. (Мне сразу вспомнилась топовая н/ф книга Питера Уоттса Blindsight, которую мы обсуждали полтора года назад вот здесь.)

И к другим новостям Илона Маска: в начале марта он дал интервью популярному ведущему Дону Лемону, который должен был начать вести новое эксклюзивное телешоу прямиком в Хвиттере. Правда, вопросы мистер жиган-лемон задавал Маску какие-то неправильные, без достаточного уважения — поэтому сразу после записи интервью сделку с ним Илон разорвал.

Из хайлайтов этого интервью: Илон Маск заявил, что сидит на кетамине исключительно в интересах акционеров Tesla. Типа, без таблетки раз в две недели становится грустным и злым, а кому нужен злой Маск? Вообще, я частями смотрел это видео в Твиттере — там забавно, что обе стороны (либералы-противники Маска и консерваторы-сторонники) приводят одни и те же фрагменты с диаметрально противоположными оценками «Лемон похоронил Маска» / «Маск уничтожил Лемона», лол.

Nvidia: Нужно больше роботов!

Nvidia провели большую ежегодную конференцию GTC 2024, где представили много всякого разного. Было много про роботов: Нвидия делают специальную ИИ-платформу GR00T (да, Грут), заточенную на то, чтобы научить роботов ловко двигаться, понимать речь, и так далее.

Интересно также, что Nvidia сильно топит за использование виртуальных симуляций окружающего мира (с правдоподобной физикой) для обучение робота, так как это быстрее дешевле. Помочь в этом должна специальная «Матрица для роботов» под названием Isaac Sim (напоминает дискуссию про модели мира, которую мы обсуждали в этой статье, только тут подход именно нацелен на более традиционные движки).

Вообще, оригинальный библейский Исаак — это же сын Авраама, которого Бог потребовал принести в жертву. В этом контексте бренд «Симулятор Исаака» как будто звучит немного пугающе. 🤔

Tether зарегулируют в ЕС?

Криптобиржа OKX отменила у себя торговые пар со стейблкоином USDT в Европе. Пишут, что это последствия нового европейского крипторегулирования, которое начнет вступать в силу с середины 2024 года.

Интересно, насколько это будет массовая тенденция для USDT в будущем. Пока не понял, в чем конкретно там камень преткновения с точки зрения возможности соблюдать требования европейцев — будем наблюдать.

SEC загубили птичку Ethereum Foundation

Пишут, что вездесущая Комиссия по ценным бумагам США (SEC) начинает поползновения в сторону того, что признать Эфир (ETH, «родную» криптомонету блокчейна Ethereum) ценной бумагой. Этим решительно везде видятся ценные бумаги; а как только они сами себя в этом убеждают – то следом идут живительные штрафы за нарушение всяких ценно-бумажных регуляторных правил.

Интересно, что для сообщения такой новости Ethereum Foundation пришлось прибегнуть к ритуальному «уничтожению» специальной «повесточной канарейки» (warrant canary). Это птичка, которую компании лепят на свой сайт, чтобы показать, что к ним не приходят вежливые люди из органов с тайными запросами. Как только птичка пропадает из подвала сайта – значит, пришли. Детали таких запросов, конечно, раскрывать органы не позволяют.

Вижу так лицо эфирной канарейки, когда к ней подходит Виталик Бутерин со словами «прости, родная, но к нам только что пришла повестка — твое время пришло...»

В гостях у Мурзилки: обмен крипты в товарищем майором

В середине марта на Кипре полицейские арестовали известного местного крипто-менялу по прозвищу «Мурзик». Разоблачительная статья по ссылке может похвастаться орфографическими ошибками примерно в каждом втором предложении, да и выглядит весьма желтушно — но у нас тут на Кипре не то чтобы широкий выбор высококачественных журналистских источников...

Самый толстый наброс из статьи — это то, что Мурзик якобы плотно сотрудничает с ФСБ. Не берусь утверждать, насколько это правдиво (обоснований там внятных примерно никаких), но если вдруг правда, то выбрать ником «Мурзик» в таком контексте — это просто троллинг 80-го уровня.

Теперь невольно любой эмигрантский крипто-чат представляю именно так

Интервью недели: Сэм Альтман

Новая рубрика – я делюсь одним интервью, которое мне показалось интересным (из тех, которые я прослушал на прошлой неделе). В этот раз у нас очередной визит Сэма Альтмана к Лексу Фридману.

Что мне показалось интересным:

Как Альтман красиво позиционирует в публичном поле всю эту историю с советом директоров OpenAI так, чтобы это не вредило его имиджу.

В этом же ключе – комментарии по поводу его «ссоры с Илоном Маском», очень технично всё отработал.

Обсуждение того, как у создателей контента (типа художников), на котором обучаются нейросети, должен быть выбор: либо opt-out (отказаться предоставлять доступ для обучения), либо какой-то способ монетизации.

Обсуждение рисков ИИ (в какой-то момент Альтман заявил что-то вроде «не удивлюсь, если на мою жизнь будет покушение из-за этого вопроса»).

Compute и вычислительная мощность – это будущий самый важный «мета-ресурс» (типа спайса в Дюне).

Тут набросал совсем тезисно, в видеоверсии чуть подробнее свои мысли наговорил.

Хорошая новость недели

Это было непросто. Но я справился: в сочинениях в рамках ЕГЭ по русскому языку разрешили ссылаться на аниме и видеоигры. И это хорошо!

Выбрал для вас лучший мем по теме

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