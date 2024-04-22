Дуров рассказал как сесть между двумя стульями, а исторический халвинг Биткоина дал неожиданный результат

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: прекращение льготных ипотек в РФ, Дональд Трамп готовится к стрижке биржевых хомяков, Китай банит WhatsApp и Telegram, Атлант расправил электрические культяпки, нейросети дают ответы на самые важные вопросы (про енотов), а крипто-кузен Ави всё-таки сядет в тюрьму.

Дельготизация ипотеки

Минфин считает, что надо завершить все действующие программы льготной ипотеки, кроме семейной. Короче, судя по всему, из актуальных проблем выписаны: привлечение в страну айтишников (эти буратины богатые, и сами накопят, если надо), поддержка жилищного строительства (новостройщики сами виноваты, нефиг было мутить мутки вместе с банками в направлении «ипотека за 0%»).

Зато поддержка деторождения по-прежнему остается в приоритете (мем unrelated, но давайте представим, что эта культовая девочка родилась и выросла благодаря семейной ипотеке, idk)

Штаты, Евросоюз и GB цинично жаждут купить российские активы

Алексей Седушкин (генеральный директор «Инвестиционной палаты» — брокера, которого назначили ответственным за обмен российских заблокированных инвестактивов на деньги иностранцев в пределах 100к руб.) заявил, что иностранный спрос на выкуп активов россиян уже превышает имеющееся предложение.

Это хорошо — выше вероятность, что выкуп произойдет, и произойдет по хорошей цене (превышающей зафиксированную ранее минимальную цену). Правда, санкционно-юридические вопросы по поводу этого процесса выкупа всё еще остаются, так что совсем уж радоваться пока точно рано.

Гендир «Инвестпалаты» действительно чем-то неуловимо напоминает «инвестбоярина» (на фото явно не хватает блинцов с икоркой)

Также в интервью прозвучали сомнительные советы «предъявлять к выкупу наиболее ликвидные позиции, чтобы увеличить вероятность их выкупа» — выкупать-то будут не у индивидуальных инвесторов, сначала все активы перемешают и напихают в единые лоты. Так что предъявляйте то, что выгодно вам по цене (в начале месяца уже обсуждали принцип), а не то, что «наиболее ликвидно».

И еще из интервью мы узнали, что Инвестпалата сострижет с иностранцев по 2% от суммы сделки. Эх, выгодное это всё-таки дело — вовремя оказаться настоящим инвестбоярином в нужном месте! 🤔

Палата представителей США одобрила конфискацию российских активов в размере $4–5 млрд

Собственно, сабж. Теперь этот документ должен еще одобрить Сенат (в том, что в этом случае Байден его подпишет, сомнений особых нет).

Как заработать на мемных акциях, если ты сам — человек-мем

Трамп придумал игрушечную компанию DJT, которая якобы развивает соцсетку Truth Social. Фанаты оранжевого деда разогнали эту компанию на фондовом рынке до капитализации в $7 млрд. Проблема в том, что у самой компании от этого дичайшего пампа на бирже денег больше не становится.

Но решение этой проблемы, конечно же, было найдено: в DJT объявили, что в будущем они могут выкинуть на рынок еще 146 млн своих акций (большая часть из которых может пойти напрямую из кармана самого Трампа, которому принадлежит больше половины компании, ну и плюс 21 млн совсем новых акций дополнительно). Как говорится, если твои верные последователи готовы покупать на бирже воздух за миллиарды долларов — то нет времени объяснять, надо этот самый воздух насосить изо всех сил!

В руки нашей редакции попало редчайшее фото инвестора в DJT за считанные минуты до того, как Трамп начнет выбрасывать на рынок новые акции

Китай обидел Дурова и Цукерберга

В ответочку на угрозы полного бана ТикТока в США, Китай заставил Apple отобрать у китайцев возможность скачивать на айфоны приложения WhatsApp, Threads, Signal и Telegram.

Где-то в Дубае в этот момент соленые слезы Дурова падают в бочку со льдом, заставляя ее переполняться (в глазах при этом читается немой вопрос «меня-то за что??»)

Ну или может Китай просто готовится предпринять какие-нибудь крайне непопулярные в мире действия, и под это дело вычищает неподконтрольные мессенджеры, в которых сложно пушить пропаганду исключительно в нужную сторону... (Да, я тоже, конечно, надеюсь, что 2024 год будет лучше 2022-го и 2023-го — но хз, как в итоге получится.)

Художественный фильм Snatch в переводе на вьетнамский

Вьетнамскую олигарх_иню Чыонг Ми Лан приговорили к смертной казни за то, что она мошеннически выкачала в карман своего банка $12 млрд (примерно 3% ВВП страны). И не скажешь сразу на первый взгляд, что во Вьетнаме коммунизм – похоже, со знанием дела там воруют, вполне себе по-капиталистически!

Думаю, глядя на это фото, госпожа Блиновская мысленно возносит хвалу Одину, что у нее российские паспорт и прописка, а не вьетнамские

Атлант расправил железные культяпки

Уходит эпоха: Boston Dynamics прощаются со своим гуманоидным роботом Atlas. 11 лет его хреначили шваброй изо всех сил – и вот теперь отправляют на пенсию (доканали пенсионера, выходит).

Не успели все вытереть слезки от ностальгического ролика, как выяснилось, что это «прощание» – своего рода трюк. Покидает нас старый, гидравлический Атлант, зато нам презентовали нового Атланта – на электромоторчиках (типа, более ловкого и умелого). Электро-Атлас всё еще выглядит как гуманоид – но двигаться у него суставы могут во все стороны, что выглядит немного крипово.

Нейроновости в стиле «Зова джунглей» (про енотов и лам)

Яндекс выпустил «Нейро» — интегрированную в поиск нейронку, которая синтезирует ответ на ваш вопрос на базе найденных источников информации.

Вынужден признать: развитие искусственного интеллекта уже достигло небывалых высот — вот-вот мы продвинемся к окончательному разрешению самых важных вопросов, волнующих человечество

Тем временем, в мире продолжается международная гонка по мерянью пиписьками в плане размера и мощности языковых LLM-моделей (да, я знаю, что это тавтология — deal with it!): Цукерберг презентовал новую Llama под номером 3. Уже готовая модель может похвастаться 70 млрд параметров, а Цукерберг пообещал еще вот-вот допилить уж совсем монструозного кракена на 400 млрд параметров (читайте подробнее у Игоря Котенкова вот здесь).

Получается, Llama 3 — это сейчас самая мощная языковая модель, которая способна максимально проникнуть в тайны бытия. Пока неизвестно, задавали ли ей Самый Важный Вопрос (про енотов). Надеюсь только, что ответ Лламы не звучал как «42».

Вообще, нейросети уже становятся неиронично (нейронично?) хороши в художественном сложении буков в тексты

«Халвинг Биткоина 2024: Не со взрывом, а с подхрюком»

Не смог удержаться, чтобы не вынести в заголовок название статьи Forbes о событии (читай: tradfi-журналисты не впечатлены).

В субботу произошел четвертый в истории халвинг Биткоина: количество новых Биткоинов, достающихся майнерам за их нелегкий шахтерский труд, в очередной раз уполовинилось. Чё делать всем, кто уже успел накупить дорогих видеоускорителей специально под майнинг? Наверное, переквалифицироваться в «майнеров» искусственного интеллекта, это нынче более модное занятие (хз правда, есть ли специальные пулы для участия в этом деле).

Исторически три предыдущих халвинга совпадали с началом дичайшего роста цены Биткоина, но, как мы знаем, «correlation is not causation» — так что, как там нынче получится, никто точно не знает

Пока, понятно, никакого мгновенного роста котировок Биткоина в связи с халвингом не произошло. Зато произошло увеличение комиссий за транзакцию с Биткоинами аж на +550%. Дело в том, что вместе с халвингом к Биткоину прикрутили специальный протокол Runes, который позволяет «вписывать» новые токены прямо внутрь кусочков BTC. Все ринулись минтить эти новые приколюхи, и вот результат — цена за одну транзакцию с Биткоином скакнула под $130.

График стоимости одной транзакции с BTC в баксах. Помогите Дашеньке найти момент халвинга на картинке!

Криптокузен Ави таки присядет

В октябре 2022 года чувак по имени Авраам «Ави» Айзенберг хитро поигрался с defi-протоколом Манго — долго объяснять, но по сути, он нашел лазейку в коде, которая позволяла ему с помощью манипулирования рыночными ценами на токены прикарманить $110 млн в крипте. При этом, сам Ави заявил, что это «не взлом, а просто прибыльная трейдинг-стратегия» (буквально, «это другое!»), а управляющая протоколом Mango децентрализованная организация DAO согласилась отказаться от претензий к нему в обмен на возврат $67 млн (получается, более $40 млн осталось в кармане у Ави).

Казалось бы — идеальное преступление! Но какой-то челик из пострадавших пользователей Mango всё-таки настучал на нашего рыжего Ави в органы, и на прошлой неделе присяжные вынесли свой вердикт: «Мы в крипте особо не разбираемся, но Snatch смотрели — это точно какое-то мошенничество, выдайте Кузену Ави до 20 лет тюрьмы, пожалуйста!»

Эх, Ави, лучше бы ты как и раньше бриллиантами приторговывал — ну чего тебя в крипту понесло? 🤔

Интервью недели: Дуров у Такера Карлсона

В этой рубрике я делюсь одним подкастом, который я слушал на прошлой неделе. На этот раз — это свежее интервью с Павлом Дуровым у Такера Карлсона.

Само интервью неинтересное, но своими мыслями по мотивам я, как обычно, поделился в видеоверсии этого дайджеста (вообще, в последнее время выпуски на видео раза в два объемнее и интереснее текстовой версии — подписывайтесь на мой ТГ, чтобы их не пропустить).

Хорошая новость недели

В этот раз спонсором новости выступает всё то же интервью с Дуровым. Итак, хорошая новость: выяснилось, что два легендарных предмета мебели действительно существуют!

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