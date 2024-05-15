Ушел из жизни основатель лучшего хедж-фонда всех времен и народов, а FTX вернет клиентам 118% долгов

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Верховный суд РФ выпустил дисс на Тинькофф, Легион-Лохотрон начал распирамидиваться, Гугл случайно чуть не оставил австралийцев без пенсии, Баффет выбрал себе ску(ч/ф)ного преемника, а главного «науко-доказательного» зожника-подкастера поймали на глупейшей ошибке.

Верховный суд РФ объяснил, почему Тинькофф — ****** (неправы)

В 2022 году Тинькофф накосячил с кросс-курсами обмена валют в своем приложении, и некоторые клиенты банка (~850 человек) в связи с этим «нафармили» себе круговыми конвертациями неплохую прибыль. Тинькофф потом с их счетов всё это принудительно списал, и уже два года по этому поводу идут суды — банк их сначала проигрывал, потом стал выигрывать, а теперь опять похоже начал проигрывать.

В марте Верховный суд РФ вынес по этому поводу знаковое решение (не в пользу банка), а сейчас вот появилась более подробная информация с обоснованием этого решения суда. Там есть пара важных тезисов:

Банк сам определял курсы обмена и предлагал их всем своим клиентам; а уж как и для чего его клиенты этими курсами пользовались — это уже откровенно не его дело. Аргументация, что «те кто один раз поменял по предложенным курсам молодцы, кто 100 раз — мошенники!» — это полная ерунда.

Банк не имел права по решению своей левой пятки признавать деньги на счетах своих клиентов «полученными из-за злоупотреблений» и сразу списывать их. Это сначала надо доказать (например, в суде).

Короче, знайте свои права!

Лох не мамонт, и имя им — легион

Красноярская компания ООО «Торгово-финансовый альянс Легион» уже лет пять принимает у граждан деньги, чтобы обеспечить им доходность 100% годовых на торговле куриными лапками. Чувствуете этот ни с чем не сравнимый запах? Пальцы сами собой складываются в форму пирамидки, губы нежно шепчут буквы «эм-эм-эм»...

Вячеслав с канала «Агрессивный инвестор» уже два года пытается доканать этих лохотронщиков, но пока без результата. На прошлой неделе он выложил статью про то, что Легион перестал платить своей пастве — судя по всему, проекту уже недолго осталось.

По ссылке выше можно посмотреть видеоотзывы тех, кто в это вляпался, а также почитать изрядные скрины переписки в чате «сообщества». Там возникает стойкое ощущение, что кордицепс уже полностью захватил нервную систему носителей.

Андрею Викторовичу сейчас не по себе (подозреваю, что он хоть и хороший человек – но, вероятно, срочно выбирает себе билет на самолет в Эмираты)

Если в кране нет воды – виноваты в том Гуглы

Есть в Австралии такой пенсионный фонд UniSuper, внутри которого лежит $120 млрд пенсионных бабок 600 тысяч австралийских преподов и ученых. Так вот, на прошлой неделе сервис облачного хранения данных от Google совершенно случайно удалил их аккаунт вместе со всей базой данных...

Чувакам крайне повезло, что у них был бэкап базы на сторонней платформе, и всё удалось восстановить — иначе мог бы получиться обидный конфуз. Типа, «извините, но кот младшего интерна в Гугле прогулялся по клавиатуре, и теперь у вас не будет пенсии!»

Обнаружен Баффет 2.0

Уоррену Баффету уже 93 года — немолод, короче. На прошлой неделе он наконец назвал имя своего преемника, который будет рулить Беркширом после ухода Баффета: им станет молоденький Грег Абель (всего 61 год).

Абель выглядит просто как наискучнейший (наискуфнейший?) чувак. Короче, идеальный кандидат для управления инвестиционной империей Berkshire из Омахи

В новостях все пишут про то, как Berkshire продает по кусочкам Apple, а также накапливает рекордную подушку кэша под $200 млрд. Вообще, не все знают, что портфель ценных бумаг составляет примерно лишь 35% стоимости Berkshire, еще 20% — это тот самый кэш (короткие гособлигации США, конечно же), а оставшаяся почти половина — это конгломерат всяких бизнесов, которыми Беркшир прямо владеет/управляет.

За последние 10 лет компания Баффета (BRK.A) и индекс S&P500 (SPY) показали примерно одинаковую доходность, и оба они сильно опередили индекс акций всего мира (ACWI)

RIP Джим Саймонс

На 87-ом году ушел из жизни Джим Саймонс — математик, который смог «пройти» фондовый рынок. Его хедж-фонд Medallion (уже давно закрытый для внешних инвестиций) 30 лет подряд зарабатывал 66% годовых (до комиссий за управление, за вычетом выходит 39%) – совершенно безумные показатели! Для сравнения: у Биткоина за последние 8 лет доходность около 85% годовых.

Секрет успеха Саймонса был в том числе в тезисе «вертели мы на одном месте ваших финансистов, будем нанимать только топовых ученых и математиков — пусть они придумывают для нас самые более лучшие алгоритмы торговли!»

Мистер Саймонс be like: «Просто интегрироваем вот здесь, и мы только что заработали еще 30 миллиардов баксов! А теперь домашнее задание...»

Протон показал нам, что такое «кибербезопасность курильщика»

Швейцарцы из Proton Mail делают самый конфиденциальный в мире сервис сверх-зашифрованной электронной почты с тройной анальной защитой от взлома. Так вот, новость в том, что на прошлой неделе эти ребята выдали властям Испании личные данные одного чувачка-активиста из Каталонии.

К счастью, представитель Proton Mail поспешил развеять все опасения: говорит, «мы же вам обещали, что содержимое переписки будет не взломать, всё так и есть — а тут мы всего лишь слили ментам личные данные клиента (а не сами письма), так что пустяки, дело житейское...»

Ну, вы поняли

Про Signal («самый зашифрованный мессенджер») тоже накидывают от души, что он там под крылом ЦРУ вовсю ходит. Под это дело Леша Подклетнов вот тут вспоминает уморительную историю про то, как ФБР внедряли в оргпреступность псевдозащищенный мессенджер Anom, чтобы комфортно всех бандосов подслушивать.

Тем временем, российские силовики просят у Минцифры раскрывать им еще побольше данных о российских пользователях интернета: не могут, по ходу, «вычислить твою мамку по айпи», теперь еще и адреса портов им подавай. Товарищи айтишники, поясните — как это работает, чего они потом с этими портами делать будут? 🤔

Новости FTX: Всем Всё Платится! (Мы Можем Многое)

Управляющие банкротством FTX заявили, что если их план одобрят — то они готовы будут возместить клиентам-физлицам криптобиржи 118% от того, что им причиталось на момент краха FTX. Получается, старина Бэнкман-Фрид рискует оказаться редким примером проходимца, который сел на 25 лет за то, что коварно обогатил огромную кучу людей банкротством своей компании... (Понятно, что такой «счастливый конец» возможен главным образом благодаря взрывному росту крипты за последний год.)

Окей, там есть нюанс, конечно: выдавать будут согласно долларовой оценке обязательств перед клиентами на дату банкротства; а крипта с тех пор бодро выросла в несколько раз — так что держатели всяких Биткоинов и Солан таким раскладом будут недовольны. Но, с другой стороны, примерно 2/3 средств клиентов на счетах приходилось именно на баксы и стейблкоины, и вот для таких кредиторов получить свои деньги обратно с прибылью 9% годовых — это прямо какое-то «банкротство сына маминой подруги», небывалая удача.

Тем временем, в прессе появился рассказ о жизни самого Бэнкмана-Фрида за решеткой. Пишут — рукопожатие крепкое, учит надзирателей трейдить щиткоины, не унывает.

Говорят, Сэму даже какой-то местный зарешеточный модный барбер сделал новую прическу – за которую пришлось расплатиться четырьмя упаковками скумбрии (?)

Да, новости такие, что в американской тюряге якобы недавно запретили курить — так что вместо сижек пришлось выбирать новую универсальную валюту. И ей стала именно скумбрия почему-то (сдачу можно еще попробовать выдать почтовыми марками и суповыми кубиками Кнорр — не шучу!).

Сам Бэнкман-Фрид, говорят, уже вовсю пытается заниматься финансовым арбитражом на внутритюремном рынке риса. Правда, в Твиттере опасаются, что если он особенно успешно заманипулирует рынком и заработает на своих сокамерниках сверхприбыль — то те не пойдут в суд (как происходит на фондовом рынке), а просто незатейливо воткнут ему заточку в бок. 🤔

Криптоновости бегущей строкой

TradFi-пенсы из BlackRock запустили инвестфонд для DeFi-инвестиций на Эфириуме на $100 млн. Криптаны узнали адрес криптокошелька фонда — и теперь развлекаются, посылая туда похабные щиткоины и переводы от подсанкционного Tornado Cash. (Собственно, о том, что такие ситуации будут неизбежны, я говорил в видеоверсии дайджеста новостей двухнедельной давности.)

Дональд Трамп открыл пожертвования на предвыборную кампанию в крипте. Как быстро ему насуют в криптокошелек гребучих обезьян и санкционочки из Tornado Cash? Делайте ваши ставки!

Revolut запустил свою криптобиржу, правда, пока только для бритишей.

Анти-интервью недели: Эндрю Губермана отменяют всем Твиттером*

Есть такой крайне популярный ЗОЖ-подкастер Андрей Губерман с огромной аудиторией. Пару месяцев назад его несмело пытались отменить за то, что он одновременно встречался с 6 (шестью) женщинами, не поставив их об этом в известность.

А тут пацаны из Твиттера (запрещен в РФ) обратили внимание, что на подкасте годовой давности он заявил «для женщины вероятность забеременеть в одном половом акте составляет 20% — так что, если она займется сексом 6 раз, то беременность произойдет с вероятностью 120%!» (см. видос с таймкодом ниже).

*(запрещен в РФ)

Любому, кто хоть немного имел дело с вероятностями, очевидно, что это несусветная чушь — и приличный «популяризатор науки» в сфере здоровья (чувак — профессор нейробиологии в Стэнфорде, на минуточку) просто не может допускать такие глупые ошибки. Ну то есть, буквально — если бы это была оговорка, то в этот момент он должен был бы сказать своей команде «сорян, я что-то заговорился, давайте это место перезапишем». Короче, несите другого эксперта — этот порвался!

Постебать бородача, кажется, посчитал своим долгом каждый второй твиттерский

Ну и в целом, к товарищу Губерману есть вопросики, короче. Мораль: не всё, что пытается казаться «супер-доказательным контентом для science-нёрдов» таковым на самом деле является.

Хорошая новость недели

Neuralink рассказали новости о том, как себя чувствует их первый пациент с электродами в черепушке (прошло уже 100 дней с момента операции!). Краткий TLDR можно почитать в Сиолошной Игоря Котенкова, но вот вам спойлер: всё ништяк! Чувак активно двигает мышой по 10 часов в день, получается всё ловчее, вживленные нити почти не «отваливаются» от контактов. И это хорошо!

Наш орел

Больше финансовых новостей и авторской аналитики у меня в Телеграм-канале RationalAnswer.