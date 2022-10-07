В России приняли за неделю почти все возможные законы, а Дуров рассказал о сотне «high quality» детей

Приняты криптозаконы в РФ: всё могло бы быть хуже, но, кажется, пронесло
Госдума приняла закон о майнинге криптовалют, при этом из него исключили пункт про «запрет на организацию оборота криптовалют» – судя по всему, вероятность того, что всевозможные обменники продолжат функционировать на территории РФ как и раньше, повысилась. Про это планируем с юристом выпустить отдельный разбор чуть позже.
Параллельно приняли еще и законопроект об экспериментальных расчетах в криптовалюте, который потенциально позволит вести внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптой. Пацаны с СПБ Биржи сразу же заявили, что они в первых рядах готовы организовать возможность потрейдить крипту, а депутат Аксаков уже рассказывает, как уже вот-вот Биткоины начнут менять на цифровые рубли.
Роскомнадзор хочет посчитать всех блогеров
Также молниеносно был принят Госдумой и Совфедом закон о регистрации блогеров: если у вас 10 тыс. подписчиков или больше – надо будет «встать на учет» в специальном реестре Роскомнадзора. А иначе будет запрещено размещать на этих каналах рекламу, репостить оттуда посты и, судя по всему, собирать донаты тоже.
Напомню еще, что чуть раньше Ассоциация блогеров и агентств (это что вообще за покемоны, кстати?) предложила обязать блогеров отдавать 5% общего объема контента под социальную рекламу. Предпосылок к тому, что примут вот эту конкретную дичь, вроде бы пока не наблюдается – но если вдруг, то я прямо предвкушаю, о принудительном постинге какого рода, кхм, «социальной рекламы» шла бы речь...
Госдума УСПЕЛА ВООБЩЕ ВСЁ
В продолжение предыдущих двух новостей: российская Госдума 31 июля завершила свою весеннюю сессию – и, судя по всему, депутаты постарались успеть принять в последний день вообще весь бэклог накопившихся законов:
Закон о лишении приобретенного российского гражданства за отказ от воинского учета. Параллельно там еще пообсуждали, что «понаехавшим» новым гражданам РФ надо бы еще впаять повышенный возраст призыва и удлинненный срок службы в армии – но эту вишенку на торт, кажется, решили добавить чуть позже.
Для защиты от преступлений с использованием мобильной связи соцсети с более чем 500 тыс. посетителей в сутки обяжут передавать РКН и ФСБ данные о пользователях, а правила продажи sim-карт мигрантам ужесточат (для россиян тоже ввели ограничение – не более 20 симок на одного человека, проверить можно будет на Госуслугах).
Минцифры наделили правом собирать от операторов связи персональные данные, «обезличивать» их и компоновать в реестры. Также теперь можно без согласия человека передавать его персональные данные в виде фото и записи голоса, если они при этом обезличены (как конкретно в данном случае работает обезличивание – я хз, если честно).
Льготную IT-ипотеку подрезали: подняли ставку с 5% до 6%, а обязательный срок «отработки» в айти-компании поменяли с 5 лет с момента выдачи кредита то бесконечности (то есть, при увольнении айтишникам придется кредит закрыть). Москвичей и питерцев вообще лишили льготной «итпотеки» (ну, ИТ-ипотеки, типа).
Закон о запрете треш-стримов. Любые стримы, «оскорбляющие человеческое достоинство и выражающие явное неуважение к обществу» теперь будут запрещены, трансляция умышленных преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством. Интересно, распространяется ли это на стримы с распространением так называемых «фейк ньюс»?
Ряд законопроектов принять не успели, просто анонсировали или внесли (это еще не значит, что их примут в будущем):
Запрет на льготные налоговые режимы (УСН, патенты, НПД) для иностранцев.
Запрет для мигрантов работать врачами и учителями, а также курьерами с з/п свыше 100–120 тыс. руб.
Впервые в истории Яндекс объявил дивиденды в размере 2%
Сабж. Вот что митоз животворящий делает!
YouTube в РФ еще не всё. Но уже существенно ближе к этому состоянию
Древнее пророчество сбылось: с начала августа Ютуб в России начал работать хреново.
Пока основная версия – это то, что ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые понаставили в сетях операторов связи согласно закону «о суверенном рунете», научились «ловить» ютубные пакеты данных с серверов Гугла и их избирательно не пущать. Сами операторы связи путанно отвечают всякое разное, а айтишники уже публикуют разные варианты решения проблемы на стороне конечного пользователя.
Святая криптомыш
В 2021 году на буме крипты появилась онлайн-школа «Святая мышь», которая за жалкие 100к рублей обещала научить своих студентов надежно зарабатывать на крипте, без регистрации и смс. С передачей скиллов по безумным заработкам в итоге не сложилось, с возвратом денег тоже – поэтому сейчас бывшие ученики десятками подают на школу исковые заявления.
САНКЦИИ САНКЦИИ САНКЦИИ
Хитрые юристы придумали новую схему по разблокировке активов российских граждан в Euroclear, которая не требует наличия европейского гражданства или ВНЖ. Детали рассказывает РБК.
США и Великобритания продлили срок завершения операций с попавшими под санкции Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября (раньше крайний срок был 13 августа). Зачем – хз, конкретных причин не называется, но в сети гуляет «конспирологическая» версия, что это чтобы помочь провести обмен активами по 844-му указу президента РФ. =)
The Wall Street Journal выпустили большой любопытный материал с исторической ретроспективой американских санкций и их влиянием на всякое в мире: How four U.S. presidents unleashed economic warfare across the globe.
Ввод и вывод денег из Interactive Brokers еще более затрудняется
Популярный американский брокер Interactive Brokers сделал рассылку по клиентам с российским резидентством о том, что он прекращает обрабатывать пополнения в 12 валютах (включая юани), а вывод средств в этих валютах перестанет работать после 30 августа.
Штатовская экономика зачихала
В США неожиданно подскочила безработица с 4,1% до 4,3%. Некоторые стали говорить, что «зря Пауэлл ставочку не подснизил в июле», а рынок резко повысил оценку вероятности увидеть снижение ставки ФРС в сентябре аж сразу на 0,5%. Доходность 10-летних US Treasuries спикировала вниз до 3,8% годовых – такого уровня мы не видели с декабря 2023 года.
Тем временем, компания Intel объявила о том, что «были приняты некоторые неправильные решения», и теперь надо бы перестать платить дивиденды и уволить 15% сотрудников. Акции красиво упали отвесно вниз примерно на 20%+.
Павел Дуров: Двести тысяч единиц уже готовы, еще миллион на подходе...
Не успели мы осознать семейный скандал Бакальчуков, как подоспел новый сезон денежно-генеалогической драмы: некая Ирина Болгар из Швейцарии написала с пруфами в Forbes, что им в их списке богатеев надо поправить счетчик детей Дурова с 2 до 5. К самому Павлу никаких предъяв публично не анонсировано, но это явно похоже на какой-то квази-семейный конфликт (не знаю, как тут правильно писать, с учетом того, что они не расписаны).
В ответной реакции Дуров решил повысить ставочки: в своем Телеграм-канале он написал, что он вообще-то батя больше чем 100 детей. Дело в том, что 15 лет назад он начал сдавать свою «high quality donor material» (не шучу, так и написано) сперму в специальные клиники – и к текущему моменту из нее вылупилось 100+ бейбиков (с трудом удержался, чтобы не написать «маленьких Дуриков»).
У меня только один вопрос после прочтения канала Дурова: почему он использует странные смайлы в таких количествах, будто за него посты пишет 14-летняя девочка, которая в 2006 году впервые завела себе ICQ? 🤔
Фото недели: Стрельбовая мемология
На олимпийских соревнованиях по стрельбе все пришли с модными приблудами и спец-очками «+20 to accuracy», а батя-турок выступал на чилле без всего, и в итоге взял серебряную медаль. Ну и, понятно, стал героем всех возможных мемов:
Правда, в мемах как-то потерялось, что в индивидуальном зачете турок был только 13-м, а второе место они заняли именно в командном зачете с девушкой-турчанкой. Но девушка, видать, выступала не очень мемабельно – а это нынче главный залог успеха!
Интервью недели: Лебедев у Дудя
В этой рубрике я делюсь одним интересным интервью, которое я послушал на прошлой неделе. В этот раз смотрим свежее интервью Артемия Лебедева у Юрия Дудя (он иноагент).
Как обычно, более подробно о том, что мне показалось интересным в этом подкасте, я рассказываю в видеоверсии этого дайджеста вот здесь.
Хорошая новость недели
Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными. И это хорошо!
Ну и вдобавок смешанная новость: послезавтра улетаю в отпуск в Японию (это хорошо), так что ближайшие две недели полноценные текстовые дайджесты новостей я публиковать не смогу (это уже не очень хорошо). Но будут краткие подборки ключевых новостей у меня в ТГ-канале – можно подписаться, если не хотите пропустить.
Бонусные посты: Завершение эпичной серии о том, как Эд Торп разоблачал пирамиду Берни Мэдоффа за 17 лет до ее развала, а также как ему удалось угореть по ЗОЖу и выглядеть в 90 лет минимум годов на двадцать моложе. Ну и обсуждаем волчистую этику, заодно.
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