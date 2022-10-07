В России приняли за неделю почти все возможные законы, а Дуров рассказал о сотне «high quality» детей

Приняты криптозаконы в РФ: всё могло бы быть хуже, но, кажется, пронесло

Госдума приняла закон о майнинге криптовалют, при этом из него исключили пункт про «запрет на организацию оборота криптовалют» – судя по всему, вероятность того, что всевозможные обменники продолжат функционировать на территории РФ как и раньше, повысилась. Про это планируем с юристом выпустить отдельный разбор чуть позже.

Параллельно приняли еще и законопроект об экспериментальных расчетах в криптовалюте, который потенциально позволит вести внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптой. Пацаны с СПБ Биржи сразу же заявили, что они в первых рядах готовы организовать возможность потрейдить крипту, а депутат Аксаков уже рассказывает, как уже вот-вот Биткоины начнут менять на цифровые рубли.

Вижу руководство СПБ Биржи так. Ну вы понимаете: из-за санкций торговать там американскими акциями, как раньше, уже нельзя – вот и приходится мысленно примеривать на себя разные новые бизнес-модели...

Роскомнадзор хочет посчитать всех блогеров

Также молниеносно был принят Госдумой и Совфедом закон о регистрации блогеров: если у вас 10 тыс. подписчиков или больше – надо будет «встать на учет» в специальном реестре Роскомнадзора. А иначе будет запрещено размещать на этих каналах рекламу, репостить оттуда посты и, судя по всему, собирать донаты тоже.

Заседание Госдумы не смотрел, но очень надеюсь, что представитель от Роскомнадзора зачитал там с трибуны знаменитую «речь козленка, который хотел всех посчитать»

Напомню еще, что чуть раньше Ассоциация блогеров и агентств (это что вообще за покемоны, кстати?) предложила обязать блогеров отдавать 5% общего объема контента под социальную рекламу. Предпосылок к тому, что примут вот эту конкретную дичь, вроде бы пока не наблюдается – но если вдруг, то я прямо предвкушаю, о принудительном постинге какого рода, кхм, «социальной рекламы» шла бы речь...

Госдума УСПЕЛА ВООБЩЕ ВСЁ

В продолжение предыдущих двух новостей: российская Госдума 31 июля завершила свою весеннюю сессию – и, судя по всему, депутаты постарались успеть принять в последний день вообще весь бэклог накопившихся законов:

Закон о лишении приобретенного российского гражданства за отказ от воинского учета. Параллельно там еще пообсуждали, что «понаехавшим» новым гражданам РФ надо бы еще впаять повышенный возраст призыва и удлинненный срок службы в армии – но эту вишенку на торт, кажется, решили добавить чуть позже.

Для защиты от преступлений с использованием мобильной связи соцсети с более чем 500 тыс. посетителей в сутки обяжут передавать РКН и ФСБ данные о пользователях, а правила продажи sim-карт мигрантам ужесточат (для россиян тоже ввели ограничение – не более 20 симок на одного человека, проверить можно будет на Госуслугах).

Минцифры наделили правом собирать от операторов связи персональные данные, «обезличивать» их и компоновать в реестры. Также теперь можно без согласия человека передавать его персональные данные в виде фото и записи голоса, если они при этом обезличены (как конкретно в данном случае работает обезличивание – я хз, если честно).

Льготную IT-ипотеку подрезали: подняли ставку с 5% до 6%, а обязательный срок «отработки» в айти-компании поменяли с 5 лет с момента выдачи кредита то бесконечности (то есть, при увольнении айтишникам придется кредит закрыть). Москвичей и питерцев вообще лишили льготной «итпотеки» (ну, ИТ-ипотеки, типа).

Закон о запрете треш-стримов. Любые стримы, «оскорбляющие человеческое достоинство и выражающие явное неуважение к обществу» теперь будут запрещены, трансляция умышленных преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством. Интересно, распространяется ли это на стримы с распространением так называемых «фейк ньюс»?

...и будут ли считаться неуважением к обществу стримы какой-нибудь условной Amouranth? 🤔

Ряд законопроектов принять не успели, просто анонсировали или внесли (это еще не значит, что их примут в будущем):

Запрет на льготные налоговые режимы (УСН, патенты, НПД) для иностранцев.

Запрет для мигрантов работать врачами и учителями, а также курьерами с з/п свыше 100–120 тыс. руб.

Впервые в истории Яндекс объявил дивиденды в размере 2%

Сабж. Вот что митоз животворящий делает!

Можно ли теперь официально считать Яндекс настоящей «дивидендной коровой»? Отвечает Александр Друзь

YouTube в РФ еще не всё. Но уже существенно ближе к этому состоянию

Древнее пророчество сбылось: с начала августа Ютуб в России начал работать хреново.

Пока основная версия – это то, что ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые понаставили в сетях операторов связи согласно закону «о суверенном рунете», научились «ловить» ютубные пакеты данных с серверов Гугла и их избирательно не пущать. Сами операторы связи путанно отвечают всякое разное, а айтишники уже публикуют разные варианты решения проблемы на стороне конечного пользователя.

Святая криптомыш

В 2021 году на буме крипты появилась онлайн-школа «Святая мышь», которая за жалкие 100к рублей обещала научить своих студентов надежно зарабатывать на крипте, без регистрации и смс. С передачей скиллов по безумным заработкам в итоге не сложилось, с возвратом денег тоже – поэтому сейчас бывшие ученики десятками подают на школу исковые заявления.

TLDR: Получается, святая мышь на деле оказалась банальной крысой

САНКЦИИ САНКЦИИ САНКЦИИ

Хитрые юристы придумали новую схему по разблокировке активов российских граждан в Euroclear, которая не требует наличия европейского гражданства или ВНЖ. Детали рассказывает РБК.

США и Великобритания продлили срок завершения операций с попавшими под санкции Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября (раньше крайний срок был 13 августа). Зачем – хз, конкретных причин не называется, но в сети гуляет «конспирологическая» версия, что это чтобы помочь провести обмен активами по 844-му указу президента РФ. =)

The Wall Street Journal выпустили большой любопытный материал с исторической ретроспективой американских санкций и их влиянием на всякое в мире: How four U.S. presidents unleashed economic warfare across the globe.

Если бы в мире проводилась Олимпиада по санкциям, то США там определенно заняли бы первое место

Ввод и вывод денег из Interactive Brokers еще более затрудняется

Популярный американский брокер Interactive Brokers сделал рассылку по клиентам с российским резидентством о том, что он прекращает обрабатывать пополнения в 12 валютах (включая юани), а вывод средств в этих валютах перестанет работать после 30 августа.

Кстати, интересно, что в российской традиции юань принято называть CNY, а на западе – CNH (хотя в обоих случаях речь идет про один и тот же «офшорный» CNH-юань, а CNY – это, вообще-то, те оригинальные юани, которые внутри Китая ходят)

Штатовская экономика зачихала

В США неожиданно подскочила безработица с 4,1% до 4,3%. Некоторые стали говорить, что «зря Пауэлл ставочку не подснизил в июле», а рынок резко повысил оценку вероятности увидеть снижение ставки ФРС в сентябре аж сразу на 0,5%. Доходность 10-летних US Treasuries спикировала вниз до 3,8% годовых – такого уровня мы не видели с декабря 2023 года.

Твое лицо, когда немного пережестил со ставкой, и теперь надо готовить панамку

Тем временем, компания Intel объявила о том, что «были приняты некоторые неправильные решения», и теперь надо бы перестать платить дивиденды и уволить 15% сотрудников. Акции красиво упали отвесно вниз примерно на 20%+.

Павел Дуров: Двести тысяч единиц уже готовы, еще миллион на подходе...

Не успели мы осознать семейный скандал Бакальчуков, как подоспел новый сезон денежно-генеалогической драмы: некая Ирина Болгар из Швейцарии написала с пруфами в Forbes, что им в их списке богатеев надо поправить счетчик детей Дурова с 2 до 5. К самому Павлу никаких предъяв публично не анонсировано, но это явно похоже на какой-то квази-семейный конфликт (не знаю, как тут правильно писать, с учетом того, что они не расписаны).

В ответной реакции Дуров решил повысить ставочки: в своем Телеграм-канале он написал, что он вообще-то батя больше чем 100 детей. Дело в том, что 15 лет назад он начал сдавать свою «high quality donor material» (не шучу, так и написано) сперму в специальные клиники – и к текущему моменту из нее вылупилось 100+ бейбиков (с трудом удержался, чтобы не написать «маленьких Дуриков»).

У меня только один вопрос после прочтения канала Дурова: почему он использует странные смайлы в таких количествах, будто за него посты пишет 14-летняя девочка, которая в 2006 году впервые завела себе ICQ? 🤔

В интернете сейчас, понятно, идет активное обсуждение на тему «наконец-то мы поняли тайное значение того самого стикера с кончающим баклажаном...»

Фото недели: Стрельбовая мемология

На олимпийских соревнованиях по стрельбе все пришли с модными приблудами и спец-очками «+20 to accuracy», а батя-турок выступал на чилле без всего, и в итоге взял серебряную медаль. Ну и, понятно, стал героем всех возможных мемов:

Правда, в мемах как-то потерялось, что в индивидуальном зачете турок был только 13-м, а второе место они заняли именно в командном зачете с девушкой-турчанкой. Но девушка, видать, выступала не очень мемабельно – а это нынче главный залог успеха!

Интервью недели: Лебедев у Дудя

В этой рубрике я делюсь одним интересным интервью, которое я послушал на прошлой неделе. В этот раз смотрим свежее интервью Артемия Лебедева у Юрия Дудя (он иноагент).

Как обычно, более подробно о том, что мне показалось интересным в этом подкасте, я рассказываю в видеоверсии этого дайджеста вот здесь.

Хорошая новость недели

Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными. И это хорошо!

Ну и вдобавок смешанная новость: послезавтра улетаю в отпуск в Японию (это хорошо), так что ближайшие две недели полноценные текстовые дайджесты новостей я публиковать не смогу (это уже не очень хорошо). Но будут краткие подборки ключевых новостей у меня в ТГ-канале – можно подписаться, если не хотите пропустить.

Бонусные посты: Завершение эпичной серии о том, как Эд Торп разоблачал пирамиду Берни Мэдоффа за 17 лет до ее развала, а также как ему удалось угореть по ЗОЖу и выглядеть в 90 лет минимум годов на двадцать моложе. Ну и обсуждаем волчистую этику, заодно.