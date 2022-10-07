Обзор самых важных и интересных финансовых новостей в России и мире за неделю

🐌 На российском валютном рынке всю неделю происходил какой-то расколбас: доллар резко скакал до отметок выше 90 руб., а высчитанный по кросс-курсам ЦБ РФ курс юаня к доллару оказался совсем не похож на «настоящие» юаневые курсы на зарубежных рынках.

(подробнее с графиками см. здесь). TLDR: Ухудшение возможностей по эффективному арбитражу ведет к тому, что валютные рынки как бы теряют связь между собой и начинают жить «своей жизнью».

🐌 Брокер ВТБ запустил возможность трейдить по выходным фондом денежного рынка LQDT, на очереди – переход к круглосуточным торгам. На всякий случай уточню: чем в менее ликвидный промежуток времени вы совершаете сделки с ценными бумагами – тем выше вероятность, что вы получите какую-нибудь дико невыгодную для себя цену.

🐌 T-Capital (экс-Тинькофф) в сентябре повышает комиссии по ряду своих БПИФов до 1,5–2,1% годовых. В таких случаях принято давать совет «голосовать ногами».

🐌 Появились первые итоги выкупа нерезидентами активов российских инвесторов. Похоже, их можно оценить примерно как «not great, not terrible»: хорошо, что хоть какой-то выкуп вообще состоялся, но объем его составил в среднем всего 23% от поданных заявок (это с учетом и так некрупного лимита в 100 тыс. руб. на человека).

🐌 Рубрика «Press F»: Райф со 2 сентября забанит исходящие переводы в валюте для физлиц.

🐌 Пишут, что американские банки вычисляют по IP тех своих клиентов, кто пытается зайти в приложение/личный кабинет, находясь физически на территории России – и блокируют им счета. По сути, это рулетка: как именно будет трактовать санкционные правила комплаенс-отдел конкретного банка – заранее не угадаешь.

🐌 Михаил Фридман будет судиться с Люксембургом в Гонконге по поводу своих замороженных активов на $16 млрд. Логика в этом есть: если сам механизм включения в санкционные списки является внесудебным, то должна быть возможность это решение оспорить в суде (а выбор для разбирательства «внешней» юрисдикции тут явно повышает шансы на успех).

🐌 Мошенники развели Ларису Долину примерно на 200 млн руб. На мой взгляд, лучшая реакция на такие новости – это не «ха-ха, знаменитости тоже бывают тупыми!», а скорее «хм-м, наверное, на ее месте мог бы оказаться и я – интересно, как я могу снизить вероятность попасть в подобную ситуацию?». Плюсом еще линкану на пост Максима Дорофеева про то, как его пытался развести фейковый «товарищ майор из ФСБ».

🐌 Revolut стал вторым по стоимости банком в Великобритании с оценкой в $45 млрд. При этом у финтеха 45 млн клиентов; это что же, получается – чтобы «отбить бабло», надо выкачать из каждого клиента по штуке баксов? 🤔 Шучу, конечно. Я сам клиент! (Но косарь баксов им всё равно не отдам.)

🐌 Забавная статья в Блумберге про Single Family Office зажиточной семьи Рейманнов (немецких индустриальных химиков). TLDR: Если бы ребята сложили свои бабки в индексный фонд акций, то были бы сейчас примерно в два раза богаче (на $25 млрд). Но зато наемные чувачки в красивых галстуках, которые этой махиной управляют (делают «самые более лучшие частные инвестиции»), на этой теме сами стали миллиардерами…

🐌 Минюст США признал Гугл монополией – уж слишком хорошо гуглят ищут информацию, стервецы такие! В качестве «наказания» сейчас рассматриваются идеи вроде того, чтобы распилить компанию на несколько маленьких и независимых, каждая из которых будет заниматься строго своим направлением бизнеса.

🐌 Сразу про Google еще: на прошлой неделе он решил окончательно отключить ютуберам из России монетизацию (раньше она еще хоть как-то капала с просмотров пользователями из других стран).

🐌 Ну и добьем новостью из разряда «монополисты продвигают честную конкуренцию и улучшают рынок»: Apple заставил сервис для донатов Patreon отчислять долю в 30% с каждого платежа через iOS-устройства. Из кармана получателей донатов, конечно же!

🐌 Хорошая новость недели: нам тут в Японии последние дней десять обещали какое-то мега-землетрясение, а оно и не случилось. Шансы на то, что я через неделю нормально вернусь домой, повысились. И это хорошо!

P.S. Знаете, я тут подумал: а может нам новый текстовый формат новостей (прямо в Телеграме, без лонгридов на других площадках) оставить в таком виде и после моего возвращения из отпуска? Ставьте этому посту 🔥, если поддерживаете эту идею, или 😱, если ждете возвращения старого формата текстового дайджеста. (На видео- и аудиоверсии это никак не повлияет, они в любом случае будут выходить, как и раньше.)