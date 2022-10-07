Что там с Дуровым и почему он кот, а также тайна самой прибыльной компании в России

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: штраф $9к в день бразильцам за Твиттер через VPN, цензура в ФБ, продление выкупа активов российских инвесторов, новый статус «особо квалифицированных инвесторов» в РФ, уход Notion из России, Баффет «сделал триллион», а Hamster Kombat объявил дату листинга токенов.

Поток новостей про Дурова, кажется, вообще не кончается

— Павлу в итоге предъявили обвинения по 6 из 12 первоначально озвучивавшихся составов и отпустили гулять по Парижу под залог в 5 млн евро и подписку о невыезде (надо отмечаться у товарища комиссара два раза в неделю).

— Кратко мое мнение по всей ситуации вот здесь (TLDR: определенная доля ответственности у управляющих массовыми площадками есть, но шить уголовное дело в этом контексте – это беспредел).

— Говорят, что Дуров вполне себе отвечал на запросы французских спецслужб по линии контр-терроризма – но, видимо, не готов был сдавать им вообще всех подряд по первому требованию. BBC вот тоже пишет, что ЦП-материалы по запросам Телеграм удалял, но типа «без особого уважения», что ли, хз.

— Всё это, независимо от исхода, грозит Телеграму серьезными неприятностями: компания генерит по паре сотен миллионов баксов убытка в год и по факту существует на заемные средства. А такие вот истории «с душком» вряд ли помогут в деле выхода на биржу и привлечения долгосрочного финансирования от всяких там дедушек из пенсионных фондов.

— Помимо самого Павла, оказывается, французы выписали ордер на арест и для его брата Николая. Многие тут с удивлением выяснили, что пока Павел качал бицуху в тренажерке и в донорском пункте приема семени – именно его брат запрогал примерно всю айти-начинку его проектов. А еще Николай Дуров – кот! (Извините.)

Наглядно про распределение ролей между братьями Дуровыми (КОТ слева!)

— Самого Павла Дурова, кстати, ровно три года назад сделали почетным гражданином Франции. А сейчас вдруг задним числом выяснили, что он вообще под такое гражданство не подходит совсем. Но ничего: Макрон взял за это ответственность на себя, твердо и четко!

— Параллельно там развивается история с Ириной Болгар – бывшей спутницей жизни Дурова и матерью нескольких его детей, которая подала на него в швейцарский суд за неуплату алиментов и многократное избиение детей (wtf?).

На Дурова, тем временем, уже охотятся парижские папарацци – ну а Павел и его подруга, вроде, в целом бодрядчком выглядят!

И к другим новостям соцсетей: бразильская мыльная опера про Хвиттер

Тем временем, верховный судья Бразилии очень хочет, чтобы Илон Маск назначил там официального представителя Твиттера (запрещен в РФ) для ковровых банов так называемых «фейк-ньюс». Илон в ответ не может определиться, с кем смешнее сравнивать этого судью в мемах – с Вольдемортом или с Гитлером?

Как говорится – «сходство налицо!»

В общем, в итоге соцсеть забанили в Бразилии, а всем, кто продолжит ей пользоваться через VPN, обещают штраф в размере $9 тыс. в день. Заодно еще и Старлинку тоже все бразильские счета арестовали. Маск на всё это заявил, что он вертел Францию и Бразилию на известном месте – и вообще, в «страны без свободы слова» он больше ни ногой!

Цукерберг is really sorry

Марк Цукерберг написал покаянное письмо о том, что Фейсбук (запрещен в РФ) по требованию правительства и спецслужб США цензурировал контент про ковид и «фейк-ньюс» про темные делишки сына Байдена (которые оказались совсем не фейк). «Это больше не повторится», пишет Цукерберг, «ведь теперь мы будем делать факт-чекинг до того, как цензурировать информацию, а не после!».

Как вам, кстати, новая модель Цукерберга повышенной кудрявости? F/M/K?

YouTube в РФ: ускорить нельзя замедлить

Ситуация с замедлением YouTube в России вышла на новый виток комичности. Как вы помните, официальная позиция властей заключается в том, что «у Гугла, э-э-э, типа сервера ломаются от старости, мы ничего специально не замедляем!».

Так вот, российские операторы связи просто начали внедрять специальные технические приблуды, которые позволяют обойти это самое казенное замедление Ютуба (которого официально как бы и нет). Роскомнадзор на это бесится и шлет операторам гневные письма с угрозой их покарать, но при этом не может внятно написать, за что (YouTube же в России не запрещен, лол).

Новости российских рынков бегущей строкой

🐌 Выкуп заблокированных активов российских инвесторов иностранцами по указу №844 продлят до середины октября. В «предыдущей серии» выкуп произошел только на четверть поданных заявок, поэтому сейчас будут искать покупателей на оставшиеся (то есть, заново подавать заявки не надо будет).

🐌 Reuters пишут, что объемы непроведенных (из-за опасений вторичных санкций) платежей между китайским и российским бизнесом растут, издержки на организацию платежей теперь достигают 6% от суммы (кому-то вообще приходится везти золото в Гонконг и там его продавать). Тем временем, в России по прежнему дефицит юаней: в пятницу кто-то брал овернайт-займы под 42% годовых (доходности почти как в крипте!), а расхождение между кросс-курсом юаня к доллару внутри РФ и на западных рынках по-прежнему остается.

Расколбас курсов юаня – см. правую часть графика [Источник: TruEcon]

🐌 Зампред ЦБ Алексей Гузнов в интервью говорит, что помимо уже существующих квалинвесторов планируется ввести новую лычку «особо квалифицированный инвестор» – для тех, кого допустят до трансграничных расчетов в крипте. Эдак, такими темпами не за горами и ввод категории «ваще жесть какого квалифицированного инвестора» (ими станут Набиуллина и, может быть, Силуанов там)…

🐌 Самая странная история недели: RTVI обнаружили таинственную компанию ООО «Банкнота», которая в 2023 году по данным отчетности якобы стала третьей в России по объему чистой прибыли (после Роснефти и Газпрома) – ее размер составил примерно 8% от годового бюджета РФ. Что конкретно там отмывалось, и каким образом – пока не очень понятно.

Собственник компании с кликухой «Фрол Вертун» сейчас сидит за кражу, э-э, колбасы примерно на 5000 (пять тысяч) рублей, лол

Скандалы, интриги, расследования: Level Group и Movchan's Group

🐌 Вокруг вышедшей у меня в пятницу рекламы застройщика Level Group развернулся скандал: их обвинили в фиктивной рекламной акции со скидкой 35% – это когда цена сначала поднимается, а потом тут же снижается под видом «скидки». Пришлось провести свое мини-расследование (спойлер: выяснилось, что со скидками всё ок, а виновата во всём криворукость айтишников с Циана).



Также в комментах было нешуточное подгорание по поводу того, можно ли называть 1 bedroom-студию «двухкомнатной» (я сам в похожей на 40 квадратов жил в Екате долго, и называл ее «двушкой» – вот здесь выкладывал фотки!)

🐌 В среду я выпустил статью с вопросами по поводу этичности презентации результатов фонда акций GEIST на сайте Movchan’s Group. Ответ от Андрея Мовчана поступил (см. вот здесь) – но такой, что после него появилось только еще больше вопросов; пока непонятно, стоит ли ждать ответа на них (похоже, что нет). Тем временем, в комментариях были обнаружены инвесторы в фонды Мовчана: среди них есть всякие – и довольные, и не очень.

Зарубежные новости бегущей строкой

🐌 Популярный сервис для заметок Notion с 9 сентября отключит все аккаунты, к которым когда-либо был привязан российский платежный адрес, вместе со всем их содержимым (во исполнение санкций США, конечно же). До этого момента желательно как минимум сделать бэкап накопленных данных, как максимум – найти альтернативу и мигрировать туда (здесь могла бы быть реклама одного из отечественных сервисов, но ребята что-то не подсуетились и не заплатили мне денег).

🐌 Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета впервые превысила по капитализации триллион баксов (единственная такая не из тех-сектора). Вообще, за последние пару недель она неплохо стрельнула вверх, и дед опять обгоняет индексный фонд SPY на S&P500 на горизонте последних десяти лет.

TradingView: не сказать, конечно, что отрыв Баффета гигантский; ну и я взял ETF на S&P500, а не чистый индекс без издержек (что, на мой взгляд, более честно)

🐌 Обзор интересного исследования самых богатых 0,1% норвежцев опубликовали в ECONS. Оказывается, для трех четвертей северных богатеев главный секрет успеха – это наследство (спасибо, кэп!), но нашлись и 25%, которые честно скопили свой капитал сами. У обычных норвежцев 90% активов в недвиге, а у зажиточных – в финансовых активах (правда, это в основном частный бизнес, а не ценные бумаги); причем доходность от инвестиций у богачей почему-то упорно оказывается в пару раз выше, чем у обычных людей.

🐌 OpenAI собирается поднимать новый раунд инвестиций по оценке $100+ млрд. Говорят, что вписаться в это дело хотят Apple и Nvidia – получается, три крупнейших тех-корпорации мира (учитывая еще Microsoft, а вот Гугл на этот праздник жизни не позвали) вот-вот сольются в экстазе владения самой прорывной ИИ-компанией. Как говорится, «я видел киберпанк-фильм, который так начинается…», но вот Котенков объясняет тут, что «всё идет по плану, дедушка Альтман жи хороший вождь!».

🐌 Кипр аннулирует еще десять паспортов, полученных в рамках программы «гражданство за инвестиции 2,5 млн евров». Чудесная бизнес-модель: сначала продаешь этих самых паспортов на миллиарды евро, потом проводишь «расследование» и выясняешь, что ровно половина была выдана «неправильно» и начинаешь их отбирать – маржинальность зашкаливает… Ну и еще один вопрос напрашивается в формате мема:

Интервью недели

В этой рубрике я делюсь одним интересным интервью, которое я послушал на прошлой неделе. В этот раз слушаем Greg Lukianoff в гостях у Plain English – называется выпуск «Почему консерваторы счастливее прогрессивных либералов?» (возможно, у кого-то подгорит от одного только теглайна, да).

Как обычно, более подробно о том, что мне показалось интересным в этом подкасте, я рассказываю в видеоверсии этого дайджеста вот здесь.

Хорошая новость недели

Hamster Kombat пообещал 26 сентября раздать всем успешным тапателям хомяка эйрдроп токена HMSTR. На всякий случай поздравляю всех школьников с прошедшим 1 сентября: когда станете миллионерами – не забывайте там, кто вам мемчики подгонял, что ли! :3

Кажется, древнее пророчество всё же сбывается...

Бонусный пост

Цинично выбираем себе жену с помощью матана (осторожно, прочтение комментариев к этому посту может представлять угрозу для вашего психического здоровья!).