Павел Комаровский
Обзоры новостей

Доллар по 99.99, биткоин за $90 000, а также Илон Маск в DOGE-правительстве

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: беды российских застройщиков, фейковое ускорение Ютуба, новый налог на интернет-рекламу, ИИ врезался в «стену» (или нет?), а также тотальная токенизация всех активов мира от Tether.

Чё там с рублем?

🐌 В конце прошлой недели ЦБ РФ установил официальный курс доллара 99,99 рублей. Есть подозрение, что Эльвира Сахипзадовна разослала своим подчиненным мемо на тему «кто нарисует на табло соточку – получит в табло!», вот и пришлось выкручиваться… Тем временем, два месяца назад доллар был по 90,93: получается, вырос на 9,96% (такая вот магия цифр).

Доллар по 99.99, биткоин за $90 000, а также Илон Маск в DOGE-правительстве Политика, Инвестиции, Финансы, Биржа, Фондовый рынок, Новости, Дайджест, Доллары, Центральный банк РФ, Налоги, Видео, YouTube, Длиннопост
Да, я просто переиспользую старые мемы от октября 2023 года, и что вы мне сделаете??

Министр финансов Силуанов уже поспешил заявить, что россиянам доллары на самом деле не нужны, а инвестировать надо исключительно в рублях и в программу долгосрочных сбережений (эх, придется всё-таки делать обзор на нее, похоже). А РСПП (союз российских предпринимателей) сказал, что их мечта – это чтобы ЦБ установил для экспортеров/импортеров свой собственный обменный курс. Ага, разбежались, сейчас еще Набиуллина будет для каждого его личный «психологический курс доллара» высчитывать!

У российских застройщиков всё не очень

🐌 Не только РСПП недовольны Набиуллиной: у российских застройщиков дела идут откровенно не очень на фоне роста процентной ставки. Спрос на жилье падает (см. «отмена льготной ипотеки» и «рыночная ипотека под 28% годовых»), расходы по набранным кредитам под стройку, наоборот, растут. В общем, тяжко ребятам! Акции группы Самолет за последние полгода просели на 60%, ПИК – на 40%. Кстати, ЦБ на прошлой неделе «предъявил» ПИКу за то, что те в 2022 году активно трейдили своими собственными акциями для манипуляции рыночными данными.

Доллар по 99.99, биткоин за $90 000, а также Илон Маск в DOGE-правительстве Политика, Инвестиции, Финансы, Биржа, Фондовый рынок, Новости, Дайджест, Доллары, Центральный банк РФ, Налоги, Видео, YouTube, Длиннопост
Короче, ЦБ такие ПИКи не нравятся...

Фейковое дезамедление Ютуба

🐌 В середине недели россияне успели немножко порадоваться, что Ютуб перестали замедлять в РФ (якобы, это Шахназаров из Мосфильма упросил президента обратно «ускорить» платформу). Но радость была не очень долгой: новость оказалась фейком из разряда «журналиста изнасиловал сервис мониторинга блокировок», увы.

Бешеный принтер: Спецсчета для спецагентов

🖨 Законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов внесли в Госдуму сразу 429 депутатов (обычно это означает, что закон в итоге примут, инфа 100%). Как я и предполагал в прошлом выпуске дайджеста, «спецсчет» в данном случае – это такой эвфемизм для концепции «замороженные деньги, которые государство в случае чего просто заберет себе». Такая вот ответочка на решение ЕСПЧ, которое мы обсуждали в прошлый раз!

🖨 Депутат Хинштейн под это дело пообещал еще придумать способы запретить получать деньги от сдачи жилья в РФ тем эмигрантам, кто ругает страну нахождения этого самого жилья из-за рубежа. Будет ли эта инициатива включена в тот же самый законопроект, или это какая-то отдельная тема – пока непонятно.

Новый налог для бога реестров

🖨 Ура, новый налог! Forbes раскопали законопроект, согласно которому в России планируется собирать от 2 до 5% с оборота любой интернет-рекламы. А вы что, думали, будто все эти «ОРД-реестры» для обязательной отчетности о рекламе вводились чисто из-за любви к табличкам? =) Собранные бабки планируется направить на финансирование нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Получается, на деньги, собранные по итогам внедрения одного реестра, будут создаваться новые реестры? Хитро придумано – эдак можно в итоге вообще всё по реестрам распихать и налогом обложить! 🤔

Доллар по 99.99, биткоин за $90 000, а также Илон Маск в DOGE-правительстве Политика, Инвестиции, Финансы, Биржа, Фондовый рынок, Новости, Дайджест, Доллары, Центральный банк РФ, Налоги, Видео, YouTube, Длиннопост

Илонизация Трампа и догизация Маска

🐌 Дональда Трампа еще не наинаугурировали толком в должность президента, а Илон Маск уже вовсю включился в работу будущего правительства. Пишут, что он там чуть ли не днюет и ночует рядом с Трампом, участвует в совместных созвонах (дейликах?), и везде спешит вставить свое ценное мнение. С одной стороны, конечно, «право имеет» – не зря же он за деда впрягся ресурсом и деньгами «all in». Но с другой, как думаете: как быстро Дональда это достанет и ему придется придумать красивый повод слить Илона?

🐌 Самому Маску официально отрядили должность главы свежесозданного ДЭГа (Департамента эффективности государства, извините!), который на английском звучит как DOGE. Будет интересно, какие плоды принесет столкновение бескомпромиссного техноперфекционизма Илона и традиционного ленивого старпёрства госчиновников. Пока, правда, основные плоды заключаются в том, что котировки DOGE-коина за последний месяц выросли аж в три раза…

Доллар по 99.99, биткоин за $90 000, а также Илон Маск в DOGE-правительстве Политика, Инвестиции, Финансы, Биржа, Фондовый рынок, Новости, Дайджест, Доллары, Центральный банк РФ, Налоги, Видео, YouTube, Длиннопост
Ну и AI-generated мемы, конечно, которые Маск сам про себя постит

Лонгрид недели

🐌 Кейси Ньютон – AI companies hit a scaling wall. В ИИ-сообществе развернулась интересная дискуссия: на прошлой неделе прозвучало сразу несколько мнений инсайдеров о том, что результаты новых флагманских больших языковых моделей (LLM) оказываются отнюдь не так хороши, как можно было бы ожидать с учетом количества вбухиваемых в них мощностей – дескать, в их масштабировании наметилась непреодолимая стена. Сэм Альтман ответил на это в Твиттере лаконично: «Стены нет». Как там оно на самом деле – похоже, узнаем только когда эти самые новые модели будут наконец выпущены в следующем году.

Доллар по 99.99, биткоин за $90 000, а также Илон Маск в DOGE-правительстве Политика, Инвестиции, Финансы, Биржа, Фондовый рынок, Новости, Дайджест, Доллары, Центральный банк РФ, Налоги, Видео, YouTube, Длиннопост
Сэм Альтман тут, безусловно, всего лишь жалкая пародия для неповторимого оригинала от Дурова

Статистика недели

🐌 Рыночная капитализация Nvidia сейчас выше, чем капитализация рынков каждой из пяти отдельных стран G7 (Канада, UK, Франция, Германия и Италия). Япония еще держится, но с опаской! Ну, если окажется, что действительно «стены нет» – то нужно будет Нвидию тоже принимать в G8…

Доллар по 99.99, биткоин за $90 000, а также Илон Маск в DOGE-правительстве Политика, Инвестиции, Финансы, Биржа, Фондовый рынок, Новости, Дайджест, Доллары, Центральный банк РФ, Налоги, Видео, YouTube, Длиннопост

ИИ захватил бизнес-поляну ГДЗ

🐌 The Edinorog написал про компанию Chegg, которая продает готовые домашние задания и чьи акции в 2021 году стоили 100 баксов за штуку, а сейчас – меньше двух долларов. Кто виноват в падении на 98%? Конечно же, ChatGPT, который сейчас любую домашку готов помочь решить школоте примерно за пять копеек.

Новости крипты

🐌 Биткоин пробил рекорд цены и закрепился выше $90к. BTC-фьючерсы на декабрь 2025-го дак вообще уже торгуются практически по соточке… Что думаете, братья-криптаны, когда уже продавать пора будет? 🤔

Доллар по 99.99, биткоин за $90 000, а также Илон Маск в DOGE-правительстве Политика, Инвестиции, Финансы, Биржа, Фондовый рынок, Новости, Дайджест, Доллары, Центральный банк РФ, Налоги, Видео, YouTube, Длиннопост
Мы или не мы?

🐌 Tether, тем временем, с начала ноября навыпускали стейблкоинов еще почти на $8 млрд – сейчас в обращении находится USDT на 123 млрд долларов. На прошлой неделе они также анонсировали новую платформу Адрон (не Кончаловский, нет) для токенизации разных активов из реального мира – от ценных бумаг до земельных участков.

Интервью недели

🐌 Stan Druckenmiller в гостях у подкаста In Good Company (это проект того самого Норвежского пенсионного фонда). Как обычно, подробнее рассказываю о подкасте в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Хорошая новость недели

🐌 Найдена так называемая «самая загадочная песня интернета», которую искали всем Реддитом предыдущие 17 лет.

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