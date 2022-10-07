Доллар по 99.99, биткоин за $90 000, а также Илон Маск в DOGE-правительстве

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: беды российских застройщиков, фейковое ускорение Ютуба, новый налог на интернет-рекламу, ИИ врезался в «стену» (или нет?), а также тотальная токенизация всех активов мира от Tether.

Чё там с рублем?

🐌 В конце прошлой недели ЦБ РФ установил официальный курс доллара 99,99 рублей. Есть подозрение, что Эльвира Сахипзадовна разослала своим подчиненным мемо на тему «кто нарисует на табло соточку – получит в табло!», вот и пришлось выкручиваться… Тем временем, два месяца назад доллар был по 90,93: получается, вырос на 9,96% (такая вот магия цифр).

Да, я просто переиспользую старые мемы от октября 2023 года, и что вы мне сделаете??

Министр финансов Силуанов уже поспешил заявить, что россиянам доллары на самом деле не нужны, а инвестировать надо исключительно в рублях и в программу долгосрочных сбережений (эх, придется всё-таки делать обзор на нее, похоже). А РСПП (союз российских предпринимателей) сказал, что их мечта – это чтобы ЦБ установил для экспортеров/импортеров свой собственный обменный курс. Ага, разбежались, сейчас еще Набиуллина будет для каждого его личный «психологический курс доллара» высчитывать!

У российских застройщиков всё не очень

🐌 Не только РСПП недовольны Набиуллиной: у российских застройщиков дела идут откровенно не очень на фоне роста процентной ставки. Спрос на жилье падает (см. «отмена льготной ипотеки» и «рыночная ипотека под 28% годовых»), расходы по набранным кредитам под стройку, наоборот, растут. В общем, тяжко ребятам! Акции группы Самолет за последние полгода просели на 60%, ПИК – на 40%. Кстати, ЦБ на прошлой неделе «предъявил» ПИКу за то, что те в 2022 году активно трейдили своими собственными акциями для манипуляции рыночными данными.

Короче, ЦБ такие ПИКи не нравятся...

Фейковое дезамедление Ютуба

🐌 В середине недели россияне успели немножко порадоваться, что Ютуб перестали замедлять в РФ (якобы, это Шахназаров из Мосфильма упросил президента обратно «ускорить» платформу). Но радость была не очень долгой: новость оказалась фейком из разряда «журналиста изнасиловал сервис мониторинга блокировок», увы.

Бешеный принтер: Спецсчета для спецагентов

🖨 Законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов внесли в Госдуму сразу 429 депутатов (обычно это означает, что закон в итоге примут, инфа 100%). Как я и предполагал в прошлом выпуске дайджеста, «спецсчет» в данном случае – это такой эвфемизм для концепции «замороженные деньги, которые государство в случае чего просто заберет себе». Такая вот ответочка на решение ЕСПЧ, которое мы обсуждали в прошлый раз!

🖨 Депутат Хинштейн под это дело пообещал еще придумать способы запретить получать деньги от сдачи жилья в РФ тем эмигрантам, кто ругает страну нахождения этого самого жилья из-за рубежа. Будет ли эта инициатива включена в тот же самый законопроект, или это какая-то отдельная тема – пока непонятно.

Новый налог для бога реестров

🖨 Ура, новый налог! Forbes раскопали законопроект, согласно которому в России планируется собирать от 2 до 5% с оборота любой интернет-рекламы. А вы что, думали, будто все эти «ОРД-реестры» для обязательной отчетности о рекламе вводились чисто из-за любви к табличкам? =) Собранные бабки планируется направить на финансирование нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Получается, на деньги, собранные по итогам внедрения одного реестра, будут создаваться новые реестры? Хитро придумано – эдак можно в итоге вообще всё по реестрам распихать и налогом обложить! 🤔

Илонизация Трампа и догизация Маска

🐌 Дональда Трампа еще не наинаугурировали толком в должность президента, а Илон Маск уже вовсю включился в работу будущего правительства. Пишут, что он там чуть ли не днюет и ночует рядом с Трампом, участвует в совместных созвонах (дейликах?), и везде спешит вставить свое ценное мнение. С одной стороны, конечно, «право имеет» – не зря же он за деда впрягся ресурсом и деньгами «all in». Но с другой, как думаете: как быстро Дональда это достанет и ему придется придумать красивый повод слить Илона?

🐌 Самому Маску официально отрядили должность главы свежесозданного ДЭГа (Департамента эффективности государства, извините!), который на английском звучит как DOGE. Будет интересно, какие плоды принесет столкновение бескомпромиссного техноперфекционизма Илона и традиционного ленивого старпёрства госчиновников. Пока, правда, основные плоды заключаются в том, что котировки DOGE-коина за последний месяц выросли аж в три раза…

Ну и AI-generated мемы, конечно, которые Маск сам про себя постит

Лонгрид недели

🐌 Кейси Ньютон – AI companies hit a scaling wall. В ИИ-сообществе развернулась интересная дискуссия: на прошлой неделе прозвучало сразу несколько мнений инсайдеров о том, что результаты новых флагманских больших языковых моделей (LLM) оказываются отнюдь не так хороши, как можно было бы ожидать с учетом количества вбухиваемых в них мощностей – дескать, в их масштабировании наметилась непреодолимая стена. Сэм Альтман ответил на это в Твиттере лаконично: «Стены нет». Как там оно на самом деле – похоже, узнаем только когда эти самые новые модели будут наконец выпущены в следующем году.

Сэм Альтман тут, безусловно, всего лишь жалкая пародия для неповторимого оригинала от Дурова

Статистика недели

🐌 Рыночная капитализация Nvidia сейчас выше, чем капитализация рынков каждой из пяти отдельных стран G7 (Канада, UK, Франция, Германия и Италия). Япония еще держится, но с опаской! Ну, если окажется, что действительно «стены нет» – то нужно будет Нвидию тоже принимать в G8…

ИИ захватил бизнес-поляну ГДЗ

🐌 The Edinorog написал про компанию Chegg, которая продает готовые домашние задания и чьи акции в 2021 году стоили 100 баксов за штуку, а сейчас – меньше двух долларов. Кто виноват в падении на 98%? Конечно же, ChatGPT, который сейчас любую домашку готов помочь решить школоте примерно за пять копеек.

Новости крипты

🐌 Биткоин пробил рекорд цены и закрепился выше $90к. BTC-фьючерсы на декабрь 2025-го дак вообще уже торгуются практически по соточке… Что думаете, братья-криптаны, когда уже продавать пора будет? 🤔

Мы или не мы?

🐌 Tether, тем временем, с начала ноября навыпускали стейблкоинов еще почти на $8 млрд – сейчас в обращении находится USDT на 123 млрд долларов. На прошлой неделе они также анонсировали новую платформу Адрон (не Кончаловский, нет) для токенизации разных активов из реального мира – от ценных бумаг до земельных участков.

Интервью недели

🐌 Stan Druckenmiller в гостях у подкаста In Good Company (это проект того самого Норвежского пенсионного фонда). Как обычно, подробнее рассказываю о подкасте в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Хорошая новость недели

🐌 Найдена так называемая «самая загадочная песня интернета», которую искали всем Реддитом предыдущие 17 лет.

Бонусные посты