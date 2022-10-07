Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: доллар ниже 100 рублей, биткоин выше $100к, российские курьеры стали зажиточнее айтишников, страховые асассины в США, корейский военный микропереворот, Трамп помазал нового криптоцаря, а также главные слова года в английском и русском языках.

Новости российского рынка

🐌 Курс доллара к рублю официально спустился обратно ниже 100 рублей, паника на дискотеке отменяется!

🐌 Тем временем, инфляция в России продолжает разгоняться: за прошедшую неделю цены выросли на 0,5%, а годовая инфляция превысила 9% (по прикидке Минэкономразвития). Набиуллина заявила, что возврата инфляции к целевым 4% придется ждать аж до 2026 года – а по пути, вероятно, придется еще поднимать ключевую ставку.

По этой части еще есть куда расти: в конце концов, мы в 1993-м и ставку в размере 210% годовых видали…

🐌 Антон Силуанов признался, что Минфин не ждет в 2025 году никаких дивидендов от Газпрома – с подтекстом, что «и вам, инвесторам, тоже сильно губу раскатывать не стоит». Кстати, fun fact: акции Газпрома начали торговаться на ММВБ в 2006 году по цене 225 рублей, а сейчас (почти 20 лет спустя) одна бумага стоит 115 руб.

И еще немного занимательной статистики: с учетом падения индекса Мосбиржи на 25% за последние полгода, банковские депозиты теперь снова обгоняют рынок акций на горизонте последних 15 лет

🐌 Но президент РФ не прекращает придумывать всякие приколюхи, чтобы завлечь россиян на фондовый рынок: на прошлой неделе он заявил, что неплохо бы разрешить выводить с ИИС-3 дивиденды (сейчас это можно сделать только через закрытие счета и потерю налоговых льгот). Еще одна его идейка – это создать «инструмент для семейных инвестиций», в рамках которого налоговый вычет можно будет получить со взносов до 1 млн руб. в год (по ИИС этот лимит составляет 0,4 млн).

Курьеры – теперь новый средний класс?

🐌 По данным hh, медианная зарплата курьеров в РФ достигла 115 тыс. руб. – это выше, чем у айтишников (114к), лол. Рекламодатели с курсами по вкатыванию в доставку еды – с нетерпением жду ваших предложений!!

Если эта тенденция роста зарплат курьеров продолжится – то ожидаю, что через полгода они будут выглядеть на улицах Москвы примерно так

Правда, пацаны из Минпромторга негодуют: чего это, дескать, здоровые молодые мужики призывного возраста в количестве 1,5 млн человек занимаются никому не нужной непроизводительной доставкой – вместо того, чтобы трудиться на заводе! Хотя, если подумать, сотрудники Минпромторга тоже ведь как бы не очень много чего производят – может быть им, так сказать, начать с себя? 🤔

Лонгрид недели: Мама мыла раму

🐌 Financial Times выпустили статью о том, как бритиши расследовали в 2022–2023 криптосеть для отмывания денег между 30 странами под предводительством россиянки Екатерины Ждановой (краткую версию можно прочесть у The Edinorog). Думаю, парни из Tether сейчас утирают пот со лба, глядя на количество упоминаний стейблкоина в этом материале...

Екатерина, криптанесса in question (задержана во Франции – возможно, ходит теперь в соседний с Павлом Дуровым суд)

В Нью-Йорке убили гендира крупнейшего американского страховщика UnitedHealth Group

Брайан Томпсон шел на инвесторскую конфу, а его целенаправленно застрелил в спину какой-то чел в капюшоне и уехал на электровелосипеде.

Причем, на гильзах нашли написанные слова «deny», «defend» и «depose» – судя по всему, это отсылка к книге о том, как страховая индустрия зажимает выплаты по страховкам. Это крайне болезненная тема для Америки с ее долбанутой системой здравоохранения: если почитать Твиттер (запрещен в РФ)– то там, скажем так, в среднем можно найти весьма мало сочувствия по отношению к жертве.

В общем, атмосфера там примерно вот такая

Новости про Илона Маска

🐌 Помните историю про то, как коварный Дэлаверский суд отобрал у Илона Маска честно заработанный им пакет опционов на акции Tesla на $50 млрд? Так вот, с тех пор Тесла заново провела переголосование среди своих акционеров, те снова одобрили этот бонус Маску, и... На прошлой неделе суд опять признал эту выплату незаконной (стоимость пакета с тех пор, кстати, подросла уже до $100 млрд). Ну не верит судья, что такую премию можно честно заработать, хоть тресни!

🐌 Кстати, недавно еще Илон Маск намекал в Хвиттере (запрещен в РФ), что он подумывает купить игровую компанию Hasbro – чтобы спасти вселенную Dungeons & Dragons от woke-вируса.

В реплаях уже сразу прикинули, к чему дело идет (впрочем, кто-то там отметил «этот совершенно нереалистичный комикс предполагает, что у Маска есть трое друзей, необходимых для игры в D&D»)

Коронавирус разоблачен конгрессменами?

🐌 Конгрессмены США думали почти два года, и в итоге выкатили отчет про ковид: там, в том числе, говорится, что коронавирус «скорее всего» появился в китайской лаборатории в Ухане. Так, вроде же не так давно еще эта точка зрения считалась лютой конспирологией, а вишь оно как...

Впрочем, Александр Панчин написал у себя на канале, что это всё ерунда и конгрессмены там не столько разбираются в научной стороне вопроса, сколько копаются в разных «косвенных свидетельствах». И он (Панчин) по-прежнему считает гипотезу гипотезу о лабораторном происхождении вируса слабообоснованной.

И еще заодно напомню, что у Скотта Александра в блоге был обзор адово подробных дебатов на эту тему, кто интересуется вопросом – стоит ознакомиться вот здесь. Там вывод получился такой, что «заговор» американских и китайских бюрократов по дискредитации Lab Leak Theory действительно был, но при этом сама вероятность выхода вируса именно из лаборатории выглядит сильно ниже, чем естественного происхождения.

Эх, а помните, были времена?.. (Этот коллаж я взял из научного исследования по мемологии ковида, I kid you not!)

Новости искусственных интеллектов

🐌 Nebius Воложа («западный Яндекс») привлек $700 млн свежих частных инвестиций. Кстати, с 15 ноября акции компании выросли на +100%. Хорошо нынче быть AI-компанией! 🤔

🐌 OpenAI официально объявили о сотрудничестве с Anduril – американской военной компанией, которая разрабатывает армию защитных противовоздушных дронов (стало быть, будет помогать туда внедрять ИИ). Друзья, я ни на что не намекаю, конечно – но я как-то раз смотрел фильм с таким сюжетом, и там всё не очень закончилось...

🐌 Еще OpenAI выкатывают новую подписку ChatGPT Pro за 200 баксов. Туда в том числе будет входить доступ к полноценной флагманской модели o1 pro – наверняка, Игорь Котенков нам скоро расскажет, стоит ли это своих денег. Впрочем, думаю, настоящее предназначение этой подписки – это чтобы можно было вскричать «пацаны, я честно донатил!», когда рой боевых дронов Скайнет прилетит зачищать ваш район.

Примерно об этом речь, да

🐌 Некая команда запустила чатбот Freysa, у которого единственное предназначение в жизни – собирать у юзеров деньги (отправить ему сообщение можно только платно) и ни в коем случае никому не отдавать накопленное таким образом бабло. Правда, смекалка кожаных хакеров пока сильнее: кто-то уже смог убедить нейросеть отдать ему $50'000. В следующем конкурсе обещают сделать целью заставить робота признаться тебе в любви... В целом, я удивлюсь, если это дело не закончится промоушеном какого-нибудь хитрого криптокоина.

Рубрика «Бешеный принтер», западный спецвыпуск

🐌 На Кипре законодательно запретили покупать или продавать что-либо за наличные на сумму свыше 10 тысяч евро, а иначе – штраф до 10% от суммы сделки. При этом, в тексте закона, вроде бы, речь идет не просто про кэш, а в целом про некие «ликвидные активы» – поди, крипту сюда же притянут? 🤔

🐌 Французский парламент обсуждает ввод налога на так называемое «непродуктивное богатство». Сюда включили яхты, всякие спорткары и, как ни странно, биткоин. Ну тут хз, конечно – в моем портфеле за последние полгода, наоборот, самый продуктивный актив вышел.

🐌 В Дубае задержали ирландца за то, что тот отправил знакомому (с которым у него были тёрки по поводу имущества) два эмодзи: 🥷🩸. Теперь ему грозит потенциально до двух лет тюрьмы. То есть, к заключению контрактов смайлами мы уже привыкли; теперь вот новая тема – отсидка за смайлы! Те, кто мне дизлайки иногда ставит – примите к сведению, на всякий случай...

Политическая дичь недели

🐌 В Южной Корее президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение для борьбы с «внутренними врагами», а через шесть часов отменил и сделал заявление в стиле «извините, был напуган!». Братан, это всё конечно хорошо, но вот тебе бесплатный совет: ближайшие полгода на всякий случай самолетами не летай.

🐌 Хантера Байдена уже давно судят за вранье про отсутствие наркозависимости при покупке ствола и за уход от налогов. Джо Байден (его батя) всё это время высказывался в ключе «закон един для всех, дюралекс, демократия стронг, никак вмешиваться в процесс не буду (хотя мог бы, но я не такой)». Но в итоге дело кончилось тем, что уходящий президент на прошлой неделе выписал сыну ковровое помилование за любые преступления, «которые он совершил или мог совершить» за 10+ лет с 2014 по 2024 год. А чё, так можно было? 🤔

Комьюнити-ноутс в Твиттере, конечно, совершенно беспощадны

🐌 Впрочем, против самого Трампа уголовное дело по поводу подначивания к захвату Капитолия в 2021 году тоже прекратили. Возможно, деды просто между собой договорились: «а давай, может, никто никого типа сажать не будет, ну прост?»

Новые назначенцы Трампа

🐌 Дональд Трамп продолжает формировать правительство: на прошлой неделе он объявил преемника Гэри Генслера на посту руководителя SEC – им станет Пол Аткинс, которого в прессе называют «криптоадвокатом». Криптаны уже вне себя от радости (правда, сам Аткинс еще своего официального согласия не дал).

🐌 Но на этом Трамп не остановился, и дополнительно анонсировал новую должность в правительстве: «AI/крипто-царь» (не шучу, так и сказано, «Czar»), которая уже предложена Дэвиду Саксу – бывшему директору PayPal.

В нашу редакцию попали эксклюзивные кадры первого знакомства Дэвида Сакса с остальными членами правительства Трампа

Я думаю, новому президенту стоит пойти дальше, и все официальные посты переименовать в похожем стиле: «Финансовый Халиф», «Князь Просвещения», «Аэрокосмический Бог-Император», и т.д. А за министерство по работе с мигрантами пусть отвечает, э-э-э... «Миграционный Фюрер»? 🤔

Новости крипты

🐌 Биткоин пробил $100к и достиг 104к! Правда, потом в какой-то момент 6 декабря упал до 90к... В итоге сейчас болтается обратно на уровне плюс-минус 100к. Короче, обычная неделя в крипте, выходит. =)

🐌 Наш пострел Джастин «Питаюсь бананами по $6 млн» Сан, оказывается, тратит криптобабки не только на фрукты. 25 ноября он объявил, что инвестирует $30 млн в кривой криптопроект Дональда Трампа World Liberty Financial – и, тем самым, по сути спас его. Без Сановского взноса Трампу не досталось бы ничего, а благодаря Джастину – он получит на карман минимум 15 лямов. А вы говорите, что крипта бесполезна: разве мог бы иностранный бизнесмен так просто впрямую фиатом заслать взятку свежеизбранному президенту США? Шах и мат, криптоскептики!

🐌 Как проще и быстрее всего монетизировать внезапно свалившуюся на тебя славу? В современном мире на этот вопрос есть только один правильный ответ: сделать pump-n-dump соответствующего криптокоина. В общем, неудивительно, что героиня мема Hawk Tuah Girl на прошлой неделе, наконец, дошла до запуска своего щиткоина HAWK. Тот сначала взлетел до капитализации в полмиллиарда баксов, а потом предсказуемо рухнул обратно вниз на –95%.

В общем-то, TLDR такой (нарисовалась фигура технического анализа «spit on that thang»)

В Твиттере (запрещен в РФ) Хейли Уэлч, понятно, напихали полную панамку; а она сама пытается отмазаться «да мы сами ни одного коина не продали!! это всё злые боты трейдеров!». Ну-ну, охотно верим, конечно же. =)

🐌 И к позитивным новостям: основатель крипто-почти-что-пирамиды Celsius (подробнее писал про нее вот здесь) Алекс Машинский полностью признал вину по двум обвинениям из семи. Итого будет до 30 лет, ждем объявления приговора.

🐌 А в России Станиславу Моисееву (основателю «Hydra» – даркнет-площадки для продажи веществ) выдали пожизненный срок. Fun fact: создатели Гидры для конспирации запилили апп для телефона «Калькулятор», который действительно работал как калькулятор – но после ввода «секретного числа» там можно было подсмотреть координаты закладок. Хитро!

Слово недели (ладно, целого года даже)

Британские ученые (да) из Оксфорда выбрали словом года «brain rot» – на русский это можно перевести примерно как «раковый контент уровня Б» (если вы понимаете, о чем я). Для тех, кто хочет изучить понятие поближе, есть целый отдельный комикс под названием Brainrot Girlfriend.

Если вы поняли все выражения из подписей – то завязывай с чтением этого дайджеста, щегол, тебе еще дз по матеше на завтра готовить надо!

Кстати, по версии отечественной Грамоты.ру словом года стал «вайб» (в тройке призеров также есть «скуф» и «прилет»).

Статистика недели

Американцев опросили: какой уровень годовой зарплаты и накопленных чистых активов означает для них «финансовый успех»? Ответы заставили плакать всю маршрутку!

Самые охреневшие запросы, конечно, у поколения зумеров: эти насмотрятся своих тиктоков, и давай ждать зарплату $600к в год + 9 миллионов баксов накоплений. Мы, миллениалы, смотрим на мир гораздо более трезво... Думаю, дело в том, что миллениалы всё еще достаточно молоды, чтобы продолжать мечтать, – но жизнь при этом уже достаточно их пообломала, чтобы не быть такими наивно-о****вшими, как зумеры.)

Интервью недели

В этот раз сошлюсь на интервью с Андреем Мовчаном в гостях у меня самого. Как обычно, некоторые мои мысли по итогам интервью – в видеоверсии этого дайджеста новостей по ссылке с таймкодом.

Хорошая новость недели

В Париже наконец доотреставрировали и открыли сгоревший собор Нотр-Дам!

В интернетах были замечены массовые подгорания по поводу того, что «собор сделали слишком бежевым!»

Бонусные посты

Продолжаем разбираться с вопросом о том, как посчитать премию за риск в акциях. Разбираем простой и наивный подход к этому упражнению вот здесь (там выходит, что акции S&P500 должны приносить 0,7–1,5% годовых сверх безрисковой доходности), а потом чуть более хитрую методологию вот тут (там уже 4,1% получается).