Новости российского рынка
🐌 Курс доллара к рублю официально спустился обратно ниже 100 рублей, паника на дискотеке отменяется!
🐌 Тем временем, инфляция в России продолжает разгоняться: за прошедшую неделю цены выросли на 0,5%, а годовая инфляция превысила 9% (по прикидке Минэкономразвития). Набиуллина заявила, что возврата инфляции к целевым 4% придется ждать аж до 2026 года – а по пути, вероятно, придется еще поднимать ключевую ставку.
По этой части еще есть куда расти: в конце концов, мы в 1993-м и ставку в размере 210% годовых видали…
🐌 Антон Силуанов признался, что Минфин не ждет в 2025 году никаких дивидендов от Газпрома – с подтекстом, что «и вам, инвесторам, тоже сильно губу раскатывать не стоит». Кстати, fun fact: акции Газпрома начали торговаться на ММВБ в 2006 году по цене 225 рублей, а сейчас (почти 20 лет спустя) одна бумага стоит 115 руб.
🐌 Но президент РФ не прекращает придумывать всякие приколюхи, чтобы завлечь россиян на фондовый рынок: на прошлой неделе он заявил, что неплохо бы разрешить выводить с ИИС-3 дивиденды (сейчас это можно сделать только через закрытие счета и потерю налоговых льгот). Еще одна его идейка – это создать «инструмент для семейных инвестиций», в рамках которого налоговый вычет можно будет получить со взносов до 1 млн руб. в год (по ИИС этот лимит составляет 0,4 млн).
Курьеры – теперь новый средний класс?
🐌 По данным hh, медианная зарплата курьеров в РФ достигла 115 тыс. руб. – это выше, чем у айтишников (114к), лол. Рекламодатели с курсами по вкатыванию в доставку еды – с нетерпением жду ваших предложений!!
Правда, пацаны из Минпромторга негодуют: чего это, дескать, здоровые молодые мужики
призывного возраста в количестве 1,5 млн человек занимаются никому не нужной непроизводительной доставкой – вместо того, чтобы трудиться на заводе! Хотя, если подумать, сотрудники Минпромторга тоже ведь как бы не очень много чего производят – может быть им, так сказать, начать с себя? 🤔
Лонгрид недели: Мама мыла раму
🐌 Financial Times выпустили статью о том, как бритиши расследовали в 2022–2023 криптосеть для отмывания денег между 30 странами под предводительством россиянки Екатерины Ждановой (краткую версию можно прочесть у The Edinorog). Думаю, парни из Tether сейчас утирают пот со лба, глядя на количество упоминаний стейблкоина в этом материале...
В Нью-Йорке убили гендира крупнейшего американского страховщика UnitedHealth Group
Брайан Томпсон шел на инвесторскую конфу, а его целенаправленно застрелил в спину какой-то чел в капюшоне и уехал на электровелосипеде.
Причем, на гильзах нашли написанные слова «deny», «defend» и «depose» – судя по всему, это отсылка к книге о том, как страховая индустрия зажимает выплаты по страховкам. Это крайне болезненная тема для Америки с ее долбанутой системой здравоохранения: если почитать Твиттер (запрещен в РФ)– то там, скажем так, в среднем можно найти весьма мало сочувствия по отношению к жертве.
Новости про Илона Маска
🐌 Помните историю про то, как коварный Дэлаверский суд отобрал у Илона Маска честно заработанный им пакет опционов на акции Tesla на $50 млрд? Так вот, с тех пор Тесла заново провела переголосование среди своих акционеров, те снова одобрили этот бонус Маску, и... На прошлой неделе суд опять признал эту выплату незаконной (стоимость пакета с тех пор, кстати, подросла уже до $100 млрд). Ну не верит судья, что такую премию можно честно заработать, хоть тресни!
🐌 Кстати, недавно еще Илон Маск намекал в Хвиттере (запрещен в РФ), что он подумывает купить игровую компанию Hasbro – чтобы спасти вселенную Dungeons & Dragons от woke-вируса.
Коронавирус разоблачен конгрессменами?
🐌 Конгрессмены США думали почти два года, и в итоге выкатили отчет про ковид: там, в том числе, говорится, что коронавирус «скорее всего» появился в китайской лаборатории в Ухане. Так, вроде же не так давно еще эта точка зрения считалась лютой конспирологией, а вишь оно как...
Впрочем, Александр Панчин написал у себя на канале, что это всё ерунда и конгрессмены там не столько разбираются в научной стороне вопроса, сколько копаются в разных «косвенных свидетельствах». И он (Панчин) по-прежнему считает гипотезу гипотезу о лабораторном происхождении вируса слабообоснованной.
И еще заодно напомню, что у Скотта Александра в блоге был обзор адово подробных дебатов на эту тему, кто интересуется вопросом – стоит ознакомиться вот здесь. Там вывод получился такой, что «заговор» американских и китайских бюрократов по дискредитации Lab Leak Theory действительно был, но при этом сама вероятность выхода вируса именно из лаборатории выглядит сильно ниже, чем естественного происхождения.
Новости искусственных интеллектов
🐌 Nebius Воложа («западный Яндекс») привлек $700 млн свежих частных инвестиций. Кстати, с 15 ноября акции компании выросли на +100%. Хорошо нынче быть AI-компанией! 🤔
🐌 OpenAI официально объявили о сотрудничестве с Anduril – американской военной компанией, которая разрабатывает армию защитных противовоздушных дронов (стало быть, будет помогать туда внедрять ИИ). Друзья, я ни на что не намекаю, конечно – но я как-то раз смотрел фильм с таким сюжетом, и там всё не очень закончилось...
🐌 Еще OpenAI выкатывают новую подписку ChatGPT Pro за 200 баксов. Туда в том числе будет входить доступ к полноценной флагманской модели o1 pro – наверняка, Игорь Котенков нам скоро расскажет, стоит ли это своих денег. Впрочем, думаю, настоящее предназначение этой подписки – это чтобы можно было вскричать «пацаны, я честно донатил!», когда рой боевых дронов Скайнет прилетит зачищать ваш район.
🐌 Некая команда запустила чатбот Freysa, у которого единственное предназначение в жизни – собирать у юзеров деньги (отправить ему сообщение можно только платно) и ни в коем случае никому не отдавать накопленное таким образом бабло. Правда, смекалка кожаных хакеров пока сильнее: кто-то уже смог убедить нейросеть отдать ему $50'000. В следующем конкурсе обещают сделать целью заставить робота признаться тебе в любви... В целом, я удивлюсь, если это дело не закончится промоушеном какого-нибудь хитрого криптокоина.
Рубрика «Бешеный принтер», западный спецвыпуск
🐌 На Кипре законодательно запретили покупать или продавать что-либо за наличные на сумму свыше 10 тысяч евро, а иначе – штраф до 10% от суммы сделки. При этом, в тексте закона, вроде бы, речь идет не просто про кэш, а в целом про некие «ликвидные активы» – поди, крипту сюда же притянут? 🤔
🐌 Французский парламент обсуждает ввод налога на так называемое «непродуктивное богатство». Сюда включили яхты, всякие спорткары и, как ни странно, биткоин. Ну тут хз, конечно – в моем портфеле за последние полгода, наоборот, самый продуктивный актив вышел.
🐌 В Дубае задержали ирландца за то, что тот отправил знакомому (с которым у него были тёрки по поводу имущества) два эмодзи: 🥷🩸. Теперь ему грозит потенциально до двух лет тюрьмы. То есть, к заключению контрактов смайлами мы уже привыкли; теперь вот новая тема – отсидка за смайлы! Те, кто мне дизлайки иногда ставит – примите к сведению, на всякий случай...
Политическая дичь недели
🐌 В Южной Корее президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение для борьбы с «внутренними врагами», а через шесть часов отменил и сделал заявление в стиле «извините, был напуган!». Братан, это всё конечно хорошо, но вот тебе бесплатный совет: ближайшие полгода на всякий случай самолетами не летай.
🐌 Хантера Байдена уже давно судят за вранье про отсутствие наркозависимости при покупке ствола и за уход от налогов. Джо Байден (его батя) всё это время высказывался в ключе «закон един для всех, дюралекс, демократия стронг, никак вмешиваться в процесс не буду (хотя мог бы, но я не такой)». Но в итоге дело кончилось тем, что уходящий президент на прошлой неделе выписал сыну ковровое помилование за любые преступления, «которые он совершил или мог совершить» за 10+ лет с 2014 по 2024 год. А чё, так можно было? 🤔
🐌 Впрочем, против самого Трампа уголовное дело по поводу подначивания к захвату Капитолия в 2021 году тоже прекратили. Возможно, деды просто между собой договорились: «а давай, может, никто никого типа сажать не будет, ну прост?»
Новые назначенцы Трампа
🐌 Дональд Трамп продолжает формировать правительство: на прошлой неделе он объявил преемника Гэри Генслера на посту руководителя SEC – им станет Пол Аткинс, которого в прессе называют «криптоадвокатом». Криптаны уже вне себя от радости (правда, сам Аткинс еще своего официального согласия не дал).
🐌 Но на этом Трамп не остановился, и дополнительно анонсировал новую должность в правительстве: «AI/крипто-царь» (не шучу, так и сказано, «Czar»), которая уже предложена Дэвиду Саксу – бывшему директору PayPal.
Я думаю, новому президенту стоит пойти дальше, и все официальные посты переименовать в похожем стиле: «Финансовый Халиф», «Князь Просвещения», «Аэрокосмический Бог-Император», и т.д. А за министерство по работе с мигрантами пусть отвечает, э-э-э... «Миграционный Фюрер»? 🤔
Новости крипты
🐌 Биткоин пробил $100к и достиг 104к! Правда, потом в какой-то момент 6 декабря упал до 90к... В итоге сейчас болтается обратно на уровне плюс-минус 100к. Короче, обычная неделя в крипте, выходит. =)
🐌 Наш пострел Джастин «Питаюсь бананами по $6 млн» Сан, оказывается, тратит криптобабки не только на фрукты. 25 ноября он объявил, что инвестирует $30 млн в кривой криптопроект Дональда Трампа World Liberty Financial – и, тем самым, по сути спас его. Без Сановского взноса Трампу не досталось бы ничего, а благодаря Джастину – он получит на карман минимум 15 лямов. А вы говорите, что крипта бесполезна: разве мог бы иностранный бизнесмен так просто впрямую фиатом заслать взятку свежеизбранному президенту США? Шах и мат, криптоскептики!
🐌 Как проще и быстрее всего монетизировать внезапно свалившуюся на тебя славу? В современном мире на этот вопрос есть только один правильный ответ: сделать pump-n-dump соответствующего криптокоина. В общем, неудивительно, что героиня мема Hawk Tuah Girl на прошлой неделе, наконец, дошла до запуска своего щиткоина HAWK. Тот сначала взлетел до капитализации в полмиллиарда баксов, а потом предсказуемо рухнул обратно вниз на –95%.
В Твиттере (запрещен в РФ) Хейли Уэлч, понятно, напихали полную панамку; а она сама пытается отмазаться «да мы сами ни одного коина не продали!! это всё злые боты трейдеров!». Ну-ну, охотно верим, конечно же. =)
🐌 И к позитивным новостям: основатель крипто-почти-что-пирамиды Celsius (подробнее писал про нее вот здесь) Алекс Машинский полностью признал вину по двум обвинениям из семи. Итого будет до 30 лет, ждем объявления приговора.
🐌 А в России Станиславу Моисееву (основателю «Hydra» – даркнет-площадки для продажи веществ) выдали пожизненный срок. Fun fact: создатели Гидры для конспирации запилили апп для телефона «Калькулятор», который действительно работал как калькулятор – но после ввода «секретного числа» там можно было подсмотреть координаты закладок. Хитро!
Слово недели (ладно, целого года даже)
Британские ученые (да) из Оксфорда выбрали словом года «brain rot» – на русский это можно перевести примерно как «раковый контент уровня Б» (если вы понимаете, о чем я). Для тех, кто хочет изучить понятие поближе, есть целый отдельный комикс под названием Brainrot Girlfriend.
Кстати, по версии отечественной Грамоты.ру словом года стал «вайб» (в тройке призеров также есть «скуф» и «прилет»).
Статистика недели
Американцев опросили: какой уровень годовой зарплаты и накопленных чистых активов означает для них «финансовый успех»? Ответы заставили плакать всю маршрутку!
Самые охреневшие запросы, конечно, у поколения зумеров: эти насмотрятся своих тиктоков, и давай ждать зарплату $600к в год + 9 миллионов баксов накоплений. Мы, миллениалы, смотрим на мир гораздо более трезво... Думаю, дело в том, что миллениалы всё еще достаточно молоды, чтобы продолжать мечтать, – но жизнь при этом уже достаточно их пообломала, чтобы не быть такими наивно-о****вшими, как зумеры.)
Интервью недели
В этот раз сошлюсь на интервью с Андреем Мовчаном в гостях у меня самого. Как обычно, некоторые мои мысли по итогам интервью – в видеоверсии этого дайджеста новостей по ссылке с таймкодом.
Хорошая новость недели
В Париже наконец доотреставрировали и открыли сгоревший собор Нотр-Дам!
Бонусные посты
Продолжаем разбираться с вопросом о том, как посчитать премию за риск в акциях. Разбираем простой и наивный подход к этому упражнению вот здесь (там выходит, что акции S&P500 должны приносить 0,7–1,5% годовых сверх безрисковой доходности), а потом чуть более хитрую методологию вот тут (там уже 4,1% получается).
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