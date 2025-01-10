Дуров и Цукерберг переобувают свои «соцсети», а также алкогольный челлендж для нейросетей

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: новые идеи Трампа по обвеличиванию Америки, нефтегазовые санкции, ковровые пожары в Калифорнии, крокодиловая кожанка главы Nvidia, планы по продаже конфискованных у Silk Road биткоинов, а также интервью про креативные способности современных AI.

Товарищи майоры всех стран стали чаще пользоваться Телеграмом (но не так, как вы хотели)

Как вы помните, в августе прошлого года Павла Дурова демократично арестовали французские органы, чтобы придать ему своего рода вращение в сторону более добровольного сотрудничества по массовой передаче полезной информации о пользователях Телеграма. И, вы знаете, сработало!

Попросил у Грока нарисовать Дурова, который вынужденно переобувается во Франции. В целом, что-то в этом есть...

За первые 9 месяцев 2024 года Telegram удовлетворил всего 14 запросов властей США на слив данных пользователей; а вот за последовавшие после ареста три месяца – удовлетворенные запросы подскочили аж до 900 (рост почти в 65 раз).

В топе стран, больше всего интересующихся юзерами Телеги, лидирует Индия – которая задеанонила через Дурова 23 с половиной тысячи индийцев

Интересно, что про общение с российскими госорганами Телеграм раскрывает информацию только до сентября 2024 года (там гордо значится «НИ ЕДИНОГО удовлетворенного запроса!!»), а дальше по четвертому кварталу данных тупо нет. Чё думаете, какое там на самом деле количество цифр в соответствующей графе по РФ будет? 🤔

Цукерберг, кстати, тоже переобувается

Марк «Я больше не андроид в коже человека, а прикольный кудрявый Chill Guy» Цукерберг выступил с рядом заявлений, которые можно трактовать как переосмысление принадлежащих ему соцсетей в сторону большего соответствия духу времени. А время нынче – такое, трампическое! В частности, Марк сказал, что:

В Meta (запрещена в РФ) произойдет «значительное сокращение цензуры», а зловредных сертифицированных фактчекеров заменят на аналог твиттерских краудсорснутых community notes. Также снизят табуированность (с точки зрения алгоритмов распространения) постов про политику и всяких острых тейков про миграцию и гендеры, которые не очень вписывались в предыдущий мейнстрим.

«Цукерберг сказал, что фактчекеры плохие. Фактчекеры проверили это заявление и официально сделали вывод, что это фейк-ньюс!!»

Также Meta (экстремистская в РФ) отменила квоты на найм представителей ЛГБТ (тоже экстремистские в РФ). Экстремум функции уже где-то близко!

В совет директоров Меты приняли Дану Уайта – кореша Трампа и главного по смешанным единоборствам из UFC. Надеюсь, что теперь заседания этого органа будут проходить в восьмиугольной клетке, а у букмекеров можно будет делать ставки – какой из директоров в этот раз уйдет в нокаут (и в каком раунде)?

Как вы помните, еще месяц назад Мета внесла 1 миллион баксов в инаугурационный фонд Трампа (но этим отметились уже вообще все «благоразумные» тех-компании, и Амазон, и Гугл: судя по всему, им массово разослали сообщение на тему «кто не пожертвовал деду хотя бы миллион – хаха, лол, удачи вам в следующие четыре года!»).

В таком вот имидже Цукерберг анонсировал новые веяния – типа, «cool kid, который только что слез с доски для сёрфа»

Мета хочет делать рекламу с твоим лицом

Чувак использовал Meta AI, чтобы улучшить сделанное селфи; а после этого Инстаграм (как обычно, все запрещены в РФ) начал показывать ему рекламу с его же лицом. Сценаристы «Черного зеркала» в исступлении грызут свои шляпы от зависти!

У Трампа появились идейки

Трамп еще толком не инаугурировался в должность, а уже высказал ряд интересных идей, как он будет «Снова Делать Америку Великой». В частности, он предлагает присоединить к США Канаду, Гренландию, и (на сдачу) Панамский канал.

Это реальные твиты из Хвиттера, да. До окончательного превращения Маска в нейроройзмана, кажется, остались считанные недели!

Тем временем, CNN утверждают, что команда Трампа якобы рассматривает ввод в стране режима чрезвычайного положения – чтобы иметь возможность ввести новые конские торговые тарифы без необходимости согласовывать вот это всё со всеми остальными ветвями власти. Ранее озвучивались тарифы в размере 10% на импорт из Китая, 25% из Канады и Мексики, ну и в адрес Евросоюза Дональд обещает сделать что-то страшное, если тот будет мало американской нефти покупать.

Тем временем, доходности 10-летних гособлигаций США продолжают расти – они достигли 4,76% годовых (а кто-то считает, что и 5% уже не за горами). Переживает, получается, рыночек – что там дальше с инфляцией в Америке будет?

Новости нефтегаза и санкций

🐌 США разродились «прощальным пакетом санкций Байдена» – на этот раз, в основном против нефтегазового сектора РФ. Под раздачу попали Газпромнефть и Сургутнефтегаз, разные нефтесервисные компании, 180+ танкеров из так называемого «теневого флота». Интересно, что информацию по санкциям каким-то образом слили на Смартлаб на полдня раньше официальной публикации. 🤔

🐌 Кстати, с 1 января был прекращен транзит российского газа в Европу через Украину. Ведомости выпустили ретроспективу прошлых (кратковременных) отключений трубопровода – но сейчас уже, похоже, речь идет про окончательную остановку.

🐌 Александр Елисеев пишет про интересное постановление московского арбитражного суда: там российскому инвестору присудили возмещение от Euroclear за заблокированные бумаги в размере не только купонов по ним (как было раньше), но и основного тела тоже.

🐌 Андрей Авраменко пишет о том, что против Deel (компании по организации платежей «валютным удаленщикам» – популярной у разных айтишников, работающих на зарубеж) запустили судебное разбирательство с претензиями за недостаточную «санкционную жесткость».

Рубрика «Заголовок недели»

Здесь уверенную победу в этот раз одерживает РБК!

Калифорния горит

В Калифорнии с 7 января бушуют какие-то адские лесные пожары: уже погибло более 10 человек, 10+ тысяч домов сгорело, общий ущерб оценивают на $130+ млрд.

Так как горят самые престижные районы, пострадала недвижимость многих известных людей (от Пэрис Хилтон до помилованного сына Байдена). Кстати, в подкасте Джо Рогана с Тарантино, который я рекомендовал к прослушиванию месяц назад, он как раз вспоминал, что как-то общался с калифорнийским пожарным – и тот ему сказал что-то в ключе «однажды ветер будет дуть не в ту сторону, и тут всё к чертям сгорит начисто, так как мы вообще ничего сделать не сможем».

Отдельно там в Калифорнии неразбериха со страховками: государство ограничивает стоимость страховых полисов сверху, поэтому некоторые страховщики перестали продлевать куче людей страховки от пожаров (ведь риски слишком велики по сравнению с выручкой), тем приходится идти к специальному государственному «крайнему страховщику», а у того не супер-много денег на выплаты... Короче, it's a mess.

Тем временем, на Форчане есть своя научно-экономическая теория с объяснением происходящего

Картинка недели: Nvidia крокодилится

У Дженсена Хуанга (CEO Nvidia) новая стильная кожанка, из крокодила. Распространите!

И другие любопытные моменты с регулярной презентации Нвидии:

Презентовали собственный текстовый AI-помощник G-Assist для ускоренного поиска точки G. Окей, шучу, этот попугай будет просто помогать правильно настроить видеокарточку...

Для внедрения ИИ в игровых NPC сделали специальную технологию Nvidia Ace – будет помогать и с анимацией лиц, и с поведением, и много с чем еще.

Новости крипты

🐌 Правительство США получило разрешение на продажу биткоинов стоимостью $6,5 млрд, ранее изъятых у Silk Road. Но ведь... Трамп обещал криптовалютный резерв?.. В общем, BTC в очередной раз упал с $100k+ в начале недели до текущих $94k.

🐌 До «Я развел всех на участие в не-очень-стейбл-койне TerraUSD» Квона экстрадировали-таки из Черногории в США. Прогноз для этого веселого пухляша неутешительный. Хотя, сам суд начнется только в январе 2026-го.

🐌 Антон Воробьев выложил сводную таблицу с рейтингами надежности стейблкоинов от разных аналитических агентств. Самым надежным там считается стейбл GUSD с капитализацией, не смейтесь, 60 млн баксов. Что это вообще за ГУСЬ-доллар такой?? (Окей, на самом деле, речь про Gemini USD, конечно.)

Мем недели

Новая рубрика. Откроем ее как раз с криптовалютной темы. =)

Статистика недели

Интересная динамика ВВП двух, скажем так, ранее аффилированных с СССР стран от канала Data distributor (спасибо Алексею Маркову за наводку). Самое крупное отличие – это даже не то, о чем вы сразу подумали, а мощный рывок Польши в 90-е: там у них за 14 лет ВВП вырос чуть ли не в четыре раза, в то время как в Украине было падение на 15%.

Интервью недели: AI не может налить полный бокал вина

Я запустил в Твиттере (запрещен в РФ) забавный тред про то, что современные нейросетевые картинко-генераторы не могут сделать изображение бокала, до краев наполненного вином. Ну, потому что в жизни люди так вино не разливают – и в тренировочных датасетах таких фоток практически нет. (Можете сами проверить в вашей любимой нейросетке.)

Впрочем, у кого-то в реплаях итоге получилось заставить GPT нарисовать что-то похожее на нужный результат (правда, в процессе нейросеть немножко устала и перешла в режим пассивной агрессии).

Так вот, при чем тут вообще рубрика «Интервью недели»? А при том, что в этот раз у нас здесь AI-эксперт Франсуа Шолле в гостях у Шона Кэррола в отличном подкасте Mindscape (там про науку, рекомендую подписаться). И они там как раз обсуждают природу умений нейросетей, есть ли у них «настоящая соображалка», способны ли они на творчество, и так далее. Как обычно, подробнее свои мысли по поводу интервью рассказываю в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Хорошая новость недели

На выставке CES 2025 был представлен половой пылесос Roborock со специальной робо-рукой для сбора носков. Что ж, для кота, похоже, настанут тяжелые времена...

Бонусный пост недели

Я тут упоролся по Sankey-диаграммам, и сначала в одном посте сделал с помощью этого инструмента анализ своих финансов за 2024 год (там же есть ссылка на прикольный бесплатный сайт, где очень удобно Сэнки-граммы делать), а потом еще и про совокупные итоги всей своей «финансовой жизни» за 16 лет с 2009-го.