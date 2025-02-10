Павел Дуров застрял во Франции на круассановой диете, а также возвращение Comic Con в РФ

Парижский отпуск Дурова затягивается
🐌 Павел Дуров уже почти полгода торчит во Франции без возможности выехать в связи с уголовным делом. А тут подоспела информация, что сам суд начнется не ранее, чем еще через год, и потом еще хз сколько продлится. В общем, эта вся катавасия вполне может затянуться на годы…
Новости соцсетей
🐌 VK уже потратил много на привлечение «блогеров-китов», а сейчас вот запустил новую программу монетизации для тех, у кого от 1 до 100 тысяч подписчиков. Там предлагается за фиксу в 30 тыс. руб./мес. выкладывать по 2 клипа и 12 оригинальных постов каждый месяц. Ну, такое, если честно... Какой смысл махать одинаковой по размеру морковкой перед блогерами с различающимся на два порядка объемом аудитории? 🤔
🐌 На европейских айфонах впервые можно скачать приложение с пор... ну, короче, называется оно Hot Tub – можете сами прикинуть суть контента. Дело в том, что в своем официальном Аппсторе Эппл такую похабщину выжигает каленым железом, а теперь их Евросоюз заставил в рамках демонополизации разрешить и сторонние магазины приложений тоже – ну и там стандарты несколько, кхм, послабже будут.
Ужасы российского валютного законодательства, часть N
🐌 Гражданка РФ купила машину у гражданина Кыргызстана за 2,85 млн рублей, расплатилась наличкой, и получила штраф за незаконную валютную операцию в размере 20–40% от суммы. А потому что по российскому валютному законодательству нельзя заключать сделки с наличкой с валютными нерезидентами РФ! Про эти и другие веселые приколы российского валютного регулирования писал лонгрид еще в 2022 году вот здесь.
Новости санкций
🐌 Обеспеченные россияне жалуются, что в швейцарских частных банках их больше не ждут без хотя бы жалких $10 млн в кармане.
🐌 Михаил Фридман и Петр Авен, оказывается, еще в конце 2023 года продали свои доли в Альфа-банке и одноименной страховой компании примерно за $2,5 млрд. Это было сделано для снятия европейских санкций, но пока с этим делом как-то складывается не очень...
Новости ТРАМПМАСКА
🐌 Трамп с Маском закрыли штаб-квартиру штатовского Агентства по международному развитию (USAID) в Вашингтоне. Само агентство тоже, по слухам, хотят того (а его, между прочим, учредил еще в 1961 году сам Кеннеди).
🐌 В интернетах уже запустили неофициальный DOGE-трекер, который подсасывает данные с Твиттер-фида аккаунта этой Масковской инициативы по сокращению госаппарата и госрасходов. Можно практически в реальном времени наблюдать экономленье бабосов!
🐌 Трамп поручил создать фонд благосостояния США. Возможно, именно он в итоге и купит TikTok.
🐌 Текущий статус торговой войны, которую раскочегарил Трамп: Канада с Мексикой взяли под козырек и сказали, что срочно примут меры по защите границы США от всяких нелегальных мигрантов – так что для них ввод тарифов отложили на месяц (а потом и вовсе можно будет тихой сапой отменить). С Китаем ситуация всё еще напряженная, буду держать вас в курсе.
🐌 Трамп расформировал всё, просто всё, что мог: спецгруппу по поиску спрятанных активов российских олигархов и спецподразделение Комиссии по ценным бумагам (SEC) для тыкания острой палкой в криптанов. Заодно еще ввел санкции против Международного уголовного суда (за то, что те обижают его израильского другана Нетаньяху) и вывел США из Совета ООН по правам человека. Трамп – базированный сигма-слон, выходит? 🤔
🐌 Ну, по крайней мере, Илон Маск так точно считает. На прошлой неделе он написал у себя в Твиттере (запрещен в РФ), что любит нового президента крепкой мужской любовью настолько сильно, насколько это вообще возможно между двумя гетеросексуальными консервативными мужиками!
Новости искусственных интеллектов
🐌 Компания Google отказалась от обещания не использовать ИИ для создания оружия. Помогите мне сгенерировать мем «Мне определенно не стоит создавать боевой искусственный интеллект. А впрочем...», мне самому лень.
🐌 Стартап Ильи Суцкевера по «Безопасному Суперинтеллекту» собираются оценить в 20 млрд баксов. Еще полгода назад оценка была всего $5 млрд. Как быстро они растут, а я их помню еще такими маленькими!..
🐌 В ChatGPT добавили кнопку «Reason». На русский ее перевели как «Обоснуй».
Мем недели
🐌 Интернет внезапно обнаружил, что решительно все логотипы ведущих AI-компаний представляют собой схематическое изображение ануса. Живите теперь с этим! (Кроме DeepSeek, у этих милый китик.)
Big Dick Energy
🐌 Компания MicroStrategy, которая идентифицирует себя как мешок с кучей биткоинов внутри, на прошлой неделе перебрендировалась просто в Strategy. Интересно, при каком уровне капитализации мы выйдем на ребрендинг в GigaStrategy? 🤔
Статистика недели
🐌 РАНХиГС посчитали все данные своих опросов релокантов (выборка 3,5 тысяч человек), и у них вышло, что только 10% из покинувших страну в 2022–2023 вернулись обратно в РФ.
Картинка недели
🐌 Канье Уэст пришел на Грэмми со своей женой Бьянкой Цензори. Nuff said, картинка лучше тысячи слов... (Японцы, кстати, почему-то не оценили жест.) То, что Канье потом принялся писать в Твиттере (запрещен в РФ), я вам даже пересказывать отказываюсь!
Исследование недели
🐌 ECONS выпустили обзор исследования о том, что более простые в произношении и короткие имена воспринимаются людьми позитивнее, и это приводит к тому, что у «простоимёнышей» оказывается более высокий доход. Звучит, конечно, как «исследование, которое помрет первым при следующем Replication Crisis», но кто знает...
Интервью недели
🐌 Во-первых, вышла третья часть подкаста Базовый Блок про криптоотчет Messari с моим участием: послушать можно вот здесь.
🐌 Во-вторых, я выпустил уже свое интервью с Вадимом Савицким с канала «Когнитивный надзор». Получилось прикольно, подробнее рассказываю свои впечатления в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду (заодно еще там есть про свежий Патюлингейт, в который я слегка ввязался в Твиттере (запрещен в РФ)).
Хорошая новость недели
🐌 Яндекс купил товарные знаки Comic Сon и Игромир. Вроде как, планирует возрождать эти мероприятия.
Бонусные посты недели
Историческая долгосрочная доходность классов активов, часть 2: разбираем доходности акций и облигаций за последние 200 лет.
Пытаемся понять, зачем обычному инвестору считать доходность по своему портфелю.
Комментарии1
там еще и пояснения к ней забавные: "подумай, прежде чем ответить"