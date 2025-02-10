Павел Дуров застрял во Франции на круассановой диете, а также возвращение Comic Con в РФ

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: порно-приложение для европейских айфонов, штраф 40% за покупку машины у иностранца за наличку, DOGE-трекер борьбы Маска против бюрократии, любовные послания Илона Трампу, Google выводит свои AI на тропу войны, а также четкая кнопка «обоснуй» в ChatGPT.

Парижский отпуск Дурова затягивается

🐌 Павел Дуров уже почти полгода торчит во Франции без возможности выехать в связи с уголовным делом. А тут подоспела информация, что сам суд начнется не ранее, чем еще через год, и потом еще хз сколько продлится. В общем, эта вся катавасия вполне может затянуться на годы…

Спросил у Грока, как будут выглядеть знаменитые топлесс-фото Дурова после двух лет круассановой диеты

Новости соцсетей

🐌 VK уже потратил много на привлечение «блогеров-китов», а сейчас вот запустил новую программу монетизации для тех, у кого от 1 до 100 тысяч подписчиков. Там предлагается за фиксу в 30 тыс. руб./мес. выкладывать по 2 клипа и 12 оригинальных постов каждый месяц. Ну, такое, если честно... Какой смысл махать одинаковой по размеру морковкой перед блогерами с различающимся на два порядка объемом аудитории? 🤔

🐌 На европейских айфонах впервые можно скачать приложение с пор... ну, короче, называется оно Hot Tub – можете сами прикинуть суть контента. Дело в том, что в своем официальном Аппсторе Эппл такую похабщину выжигает каленым железом, а теперь их Евросоюз заставил в рамках демонополизации разрешить и сторонние магазины приложений тоже – ну и там стандарты несколько, кхм, послабже будут.

В польском приложении Hot Tub должен быть примерно такой контент. И это вы мне еще скажите спасибо, что я вам аргентинский пример не выложил!!

Ужасы российского валютного законодательства, часть N

🐌 Гражданка РФ купила машину у гражданина Кыргызстана за 2,85 млн рублей, расплатилась наличкой, и получила штраф за незаконную валютную операцию в размере 20–40% от суммы. А потому что по российскому валютному законодательству нельзя заключать сделки с наличкой с валютными нерезидентами РФ! Про эти и другие веселые приколы российского валютного регулирования писал лонгрид еще в 2022 году вот здесь.

Новости санкций

🐌 Обеспеченные россияне жалуются, что в швейцарских частных банках их больше не ждут без хотя бы жалких $10 млн в кармане.

🐌 Михаил Фридман и Петр Авен, оказывается, еще в конце 2023 года продали свои доли в Альфа-банке и одноименной страховой компании примерно за $2,5 млрд. Это было сделано для снятия европейских санкций, но пока с этим делом как-то складывается не очень...

Новости ТРАМПМАСКА

🐌 Трамп с Маском закрыли штаб-квартиру штатовского Агентства по международному развитию (USAID) в Вашингтоне. Само агентство тоже, по слухам, хотят того (а его, между прочим, учредил еще в 1961 году сам Кеннеди).

🐌 В интернетах уже запустили неофициальный DOGE-трекер, который подсасывает данные с Твиттер-фида аккаунта этой Масковской инициативы по сокращению госаппарата и госрасходов. Можно практически в реальном времени наблюдать экономленье бабосов!

Пока пущенных под нож программ накапало примерно на $37 млрд. До обещанных двух триллионов далековато, но и времени еще – полтора года (как раз как Дуров откинется из Франции – будем подводить итоги!)

🐌 Трамп поручил создать фонд благосостояния США. Возможно, именно он в итоге и купит TikTok.

🐌 Текущий статус торговой войны, которую раскочегарил Трамп: Канада с Мексикой взяли под козырек и сказали, что срочно примут меры по защите границы США от всяких нелегальных мигрантов – так что для них ввод тарифов отложили на месяц (а потом и вовсе можно будет тихой сапой отменить). С Китаем ситуация всё еще напряженная, буду держать вас в курсе.

Поучительная картинка с канала Григория Баженова. Сверхнизкие тарифы – это, так то, тема только последних лет 30-ти примерно!

🐌 Трамп расформировал всё, просто всё, что мог: спецгруппу по поиску спрятанных активов российских олигархов и спецподразделение Комиссии по ценным бумагам (SEC) для тыкания острой палкой в криптанов. Заодно еще ввел санкции против Международного уголовного суда (за то, что те обижают его израильского другана Нетаньяху) и вывел США из Совета ООН по правам человека. Трамп – базированный сигма-слон, выходит? 🤔

🐌 Ну, по крайней мере, Илон Маск так точно считает. На прошлой неделе он написал у себя в Твиттере (запрещен в РФ), что любит нового президента крепкой мужской любовью настолько сильно, насколько это вообще возможно между двумя гетеросексуальными консервативными мужиками!

Думаю, пора вводить новую категорию на сайтах с видео: PILF – President I'd Love to have Fun with

Новости искусственных интеллектов

🐌 Компания Google отказалась от обещания не использовать ИИ для создания оружия. Помогите мне сгенерировать мем «Мне определенно не стоит создавать боевой искусственный интеллект. А впрочем...», мне самому лень.

🐌 Стартап Ильи Суцкевера по «Безопасному Суперинтеллекту» собираются оценить в 20 млрд баксов. Еще полгода назад оценка была всего $5 млрд. Как быстро они растут, а я их помню еще такими маленькими!..

🐌 В ChatGPT добавили кнопку «Reason». На русский ее перевели как «Обоснуй».

Как говорится, «нейросеть в переводе ст. о/у Гоблина»

Мем недели

🐌 Интернет внезапно обнаружил, что решительно все логотипы ведущих AI-компаний представляют собой схематическое изображение ануса. Живите теперь с этим! (Кроме DeepSeek, у этих милый китик.)

Big Dick Energy

🐌 Компания MicroStrategy, которая идентифицирует себя как мешок с кучей биткоинов внутри, на прошлой неделе перебрендировалась просто в Strategy. Интересно, при каком уровне капитализации мы выйдем на ребрендинг в GigaStrategy? 🤔

Зацените еще новое лого, просто «Стратегия категории Б» какая-то

Статистика недели

🐌 РАНХиГС посчитали все данные своих опросов релокантов (выборка 3,5 тысяч человек), и у них вышло, что только 10% из покинувших страну в 2022–2023 вернулись обратно в РФ.

Картинка недели

🐌 Канье Уэст пришел на Грэмми со своей женой Бьянкой Цензори. Nuff said, картинка лучше тысячи слов... (Японцы, кстати, почему-то не оценили жест.) То, что Канье потом принялся писать в Твиттере (запрещен в РФ), я вам даже пересказывать отказываюсь!

Извините, я на всякий случай всё же добавил немного цензуры!

Исследование недели

🐌 ECONS выпустили обзор исследования о том, что более простые в произношении и короткие имена воспринимаются людьми позитивнее, и это приводит к тому, что у «простоимёнышей» оказывается более высокий доход. Звучит, конечно, как «исследование, которое помрет первым при следующем Replication Crisis», но кто знает...

Сын Маска по имени X Æ A-Xii с надеждой смотрит на мир вокруг (еще не зная, что по исследованиям ученых ему с его именем не светит примерно ничего хорошего)

Интервью недели

🐌 Во-первых, вышла третья часть подкаста Базовый Блок про криптоотчет Messari с моим участием: послушать можно вот здесь.

🐌 Во-вторых, я выпустил уже свое интервью с Вадимом Савицким с канала «Когнитивный надзор». Получилось прикольно, подробнее рассказываю свои впечатления в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду (заодно еще там есть про свежий Патюлингейт, в который я слегка ввязался в Твиттере (запрещен в РФ)).

Хорошая новость недели

🐌 Яндекс купил товарные знаки Comic Сon и Игромир. Вроде как, планирует возрождать эти мероприятия.

Моя жена на последнем Комик Коне на Кипре (хз к чему это, да я просто хвастаюсь к слову, наверное)

Бонусные посты недели