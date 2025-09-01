Алиса хамит товарищу майору из ФСБ, а OpenAI пообещал стучать на юзеров

Нежный перестук искусственных интеллектов

🐌 Яндекс оштрафовали на 10 тыс. рублей за непередачу ФСБ круглосуточного онлайн-доступа к системе умных домов с «Алисой». До конца не понятно, о каких конкретно данных тут идет речь: где-то пишут о более невинных регистрационных данных, где-то – про то, что силовики чуть ли не через микрофон хотят всё подряд слушать.

Предлагаю для удобства сделать опцию активации голосового помощника по запросу не только «Алиса…», но и «Товарищ майор…»

Трактовки происходящего тоже разнятся: одни говорят, что собирать и хранить такие данные очень дорого, и поэтому Яндексу проще заплатить штраф (в похожую ситуацию он попадает уже не в первый раз). Другие считают, что новость – это просто пиар-акция «совершенной безопасности использования Алисы». У вас, кстати, есть умная колонка? Вы рядом с ней как обычно разговариваете, или стараетесь «фильтровать базар»? 🤔

🐌 И сразу в продолжение темы: OpenAI известили, что они анализируют переписки пользователей, и если надо – то могут и в компетентные органы настучать. Положняк при этом такой: если пользователь собирается совершить самому себе РОСКОМНАДЗОР – то это, типа, его конфиденциальное право (чатбот только услужливо подскажет номера Suicide Prevention Hotlines); а вот если юзер намекает на реальные планы причинения вреда другим людям – то тут уже нейросеть отправит весточку мистеру майору. Правда, в компании не раскрыли число случаев такой передачи, и не сказали, в каких конкретно странах они сотрудничают с полицией.

Про то, сколько для этого понадобится свиней, тоже на всякий случай лучше теперь не спрашивать…

🐌 К слову, на днях в WSJ как раз вышла жутковатая история про то, как «синдром шершавого кабана» в ChatGPT привел поехавшего 56-летнего айтишника по имени Эрик к убийству его матери (тот убедил его, что в иероглифах рецепта китайского блюда совершенно точно содержатся символы, указывающие на связь между его 83-летней матерью и неким демоном). Понятно, что исходя из объема проникновения нейросетей в нашу жизнь, таких случаев в будущем будет становиться только больше.

Дежурное напоминание: если ваша мама говорит вам, что вы самый умный и хороший пирожочек на свете, который не может ошибаться – то это ок; а если то же самое делает чатбот – то, возможно, пришло время обратиться к специалисту по кукуховым делам

🐌 Тем времен, в России юзеры заметили, что если попросить у GigaChat (нейросети от Сбера) порекомендовать «русскоязычные независимые объективные СМИ», то он честно предлагает ориентироваться не только на всякие иноагентские The Bell и Медиазону, но и даже на материалы от страшной нежелательной организации на букву М (рифмуется со словом «Горгона»). Через день после обнаружения пагубных либеральных наклонностей Гигачата этому чатботу настучали по башке, и теперь он советует только правильные сайты, вроде «ТАСС» и «Ленты.ру».