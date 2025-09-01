Алиса хамит товарищу майору из ФСБ, а OpenAI пообещал стучать на юзеров

Нежный перестук искусственных интеллектов
🐌 Яндекс оштрафовали на 10 тыс. рублей за непередачу ФСБ круглосуточного онлайн-доступа к системе умных домов с «Алисой». До конца не понятно, о каких конкретно данных тут идет речь: где-то пишут о более невинных регистрационных данных, где-то – про то, что силовики чуть ли не через микрофон хотят всё подряд слушать.
Трактовки происходящего тоже разнятся: одни говорят, что собирать и хранить такие данные очень дорого, и поэтому Яндексу проще заплатить штраф (в похожую ситуацию он попадает уже не в первый раз). Другие считают, что новость – это просто пиар-акция «совершенной безопасности использования Алисы». У вас, кстати, есть умная колонка? Вы рядом с ней как обычно разговариваете, или стараетесь «фильтровать базар»? 🤔
🐌 И сразу в продолжение темы: OpenAI известили, что они анализируют переписки пользователей, и если надо – то могут и в компетентные органы настучать. Положняк при этом такой: если пользователь собирается совершить самому себе РОСКОМНАДЗОР – то это, типа, его конфиденциальное право (чатбот только услужливо подскажет номера Suicide Prevention Hotlines); а вот если юзер намекает на реальные планы причинения вреда другим людям – то тут уже нейросеть отправит весточку мистеру майору. Правда, в компании не раскрыли число случаев такой передачи, и не сказали, в каких конкретно странах они сотрудничают с полицией.
🐌 К слову, на днях в WSJ как раз вышла жутковатая история про то, как «синдром шершавого кабана» в ChatGPT привел поехавшего 56-летнего айтишника по имени Эрик к убийству его матери (тот убедил его, что в иероглифах рецепта китайского блюда совершенно точно содержатся символы, указывающие на связь между его 83-летней матерью и неким демоном). Понятно, что исходя из объема проникновения нейросетей в нашу жизнь, таких случаев в будущем будет становиться только больше.
🐌 Тем времен, в России юзеры заметили, что если попросить у GigaChat (нейросети от Сбера) порекомендовать «русскоязычные независимые объективные СМИ», то он честно предлагает ориентироваться не только на всякие иноагентские The Bell и Медиазону, но и даже на материалы от страшной нежелательной организации на букву М (рифмуется со словом «Горгона»). Через день после обнаружения пагубных либеральных наклонностей Гигачата этому чатботу настучали по башке, и теперь он советует только правильные сайты, вроде «ТАСС» и «Ленты.ру».
Россия: IB признали нежелательным (но другой)
🐌 Швейцарскую International Baccalaureate признали «нежелательной организацией». IB занимается школьными программами, обучение в старших классах ведется на иностранных языках, и с дипломом IB школьникам легче поступить в зарубежные вузы. Генпрокуратура же считает, что реальная цель International Baccalaureate – «форматирование российской молодежи по западным шаблонам» и популяризация нетрадиционных ценностей. Ребята, ну ей-богу, всем было бы сильно легче, если бы вы просто начали посещать психотерапевта…
В России по программе IB сейчас аккредитованы 29 школ – их руководители в шоке с того, что решение приняли всего за неделю до начала учебного года, но говорят, что перестроить учебный план можно быстро, а потом и попробовать получить какую-то другую международную аккредитацию.
🐌 Сбер запустил «Вжух», аналог Apple Pay, работающий на Bluetooth. Айфонщики могут снова забыть про пластиковые карты – правда, пока что сервис работает только для клиентов Сбербанка и только на новых терминалах оплаты (тех, что без кнопок).
🐌 Не успели в Газпроммедиевском Rutube завершить борьбу с волчистостью в айти, как появилась новость о массовых сокращениях в их конторе – в связи со слиянием трех бесполезных видеосервисов Rutube / Premier / Yappy в один бесполезный (но чуть более эффективный). Больше инсайдов по поводу того, какая там сейчас внутри творится «Игра престолов», рассказывает Саша Ильин.
Бешеный принтер: Законы, вступающие в силу с 1 сентября
🐌 С 1 сентября в России вступает в силу куча новых законов (о которых мы уже рассказывали раньше) по ссылке можно освежить их в памяти. Если вкратце:
Запрет на поиск «экстремистских материалов»
Штрафы за рекламу VPN и за размещение рекламы на ресурсах, признанных «экстремистскими», вроде Инстаграма1 и Фейсбука1 (Ютуба пока не касается)
Запрет на передачу своих сим-карт посторонним людям (а еще на Госуслугах можно оформить самозапрет на оформление новых симок)
Запрет на просветительскую деятельность для иноагентов (из-за этого, кстати, книжные магазины начали распродажу книг за иноагентским авторством – прямого запрета на их продажу нет, но владельцы книжных боятся более широкой трактовки закона)
На новых телефонах, продаваемых в РФ, теперь должны быть предустановлены мессенджер Max и RuStore
🐌 В рамках нового пакета по борьбе с кибермошенничеством в правительстве обсуждается много разных инициатив, одна из идей – ограничить количество банковских карт на одного человека десятью штуками, вроде как, чтобы бороться с дропперами. Это немного лол – даже у меня, не живущего в России уже четыре года, больше 10 карт. С нетерпением жду сообщения в Госуслугах «теперь ты дроппер, Гарри!».
Еще там в пакете мер предполагается возможность для граждан установить самозапрет на звонки из-за границы, а также дополнительные наказания мошенникам при использовании ИИ и… да, я специально так сформулировал предложение, чтобы там легитимно шло 5 букв «и» подряд. 🙈
🐌 Кроме того, Минцифры предложили ввести уголовку за DDoS-атаки, правда, СМИ заметили в проекте закона одно маленькое примечание – от ответственности освобождаются нарушители, чьи «действия направлены на ресурсы, доступ к которым запрещен или ограничен в Российской Федерации». Как говорится, плохой ддос – это когда сосед ддосит мою корову; а хороший – когда наоборот!
🐌 А еще власти хотят наконец штрафовать за прием криптовалюты в качестве оплаты за товары или услуги в России, а также за незаконный майнинг (раньше это всё типа было запрещено, но без конкретного наказания). Штрафы большие – от 100 тыс. рублей для физлиц до 1 млн для юрлиц (плюс опциональная конфискация крипты), подробный разбор у Артура Дулкарнаева.
США: Суд щемит Трампа по пошлинам
🐌 Очередная инстанция американского суда признала незаконными торговые пошлины, введенные Трампом (напоминаю, что он там хитро заюзал лазейку с «чрезвычайным положением», чтобы бахнуть тарифы самостоятельно – а так-то их по уму должен был Конгресс утверждать). Но решение вступит в силу не раньше октября, Дональду еще дали шанс посудиться в Верховном суде.
🐌 Трамп опять атакует ФРС, на этот раз он попытался уволить члена правления Лизу Кук. В качестве обоснования он привел раскрытые случаи ипотечного мошенничества со стороны чиновницы – она немного жульничала с данными в заявках по кредитам, чтобы получить выгодные условия. Кук уходить в отставку отказалась и заявила, что у Трампа нет полномочий ее увольнять. Назначение членов правления ФРС – очень сложная процедура (подробней о ней писал Гриша Баженов), которая защищает чиновников ведомства от подобных нападок, и баталии Лизы Кук и Трампа теоретически могут дойти до Верховного суда.
🐌 «Почта России», как и другие почтовые операторы по всему миру, приостановила отправку посылок с товарами в США из-за новых правил, связанных с пошлинами. Если раньше порог беспошлинного ввоза составлял $800, то теперь он снизился до $100. Почтовые службы сообщают, что новые правила ввоза и процедура оплаты пошлины не совсем понятные, из-за чего возрос риск задержек и усложнения логистики.
🐌 Марко Рубио официально объявил о закрытии USAID (это та, которая заведовала всякими движухами по «благотворительной помощи + поддержке демократии» по всему миру) – немногими оставшимися программами агентства теперь будет заниматься Госдепартамент.
Статистика недели: Нужно больше золота
🐌 Международные центральные банки (кроме США) теперь официально в совокупности владеют в своих резервах большим количеством золота (около 30%), чем казначейских облигаций США – впервые с 1996 года. Но в 80-х там и под 70% золотишка было в закромах – получается, есть еще куда расти!
Лонгрид недели
🐌 WSJ выпустили огромную историю про разрушенную дружбу между наследницей богатейшей семьи Канады Тэйлор Томсон (Thomson Reuters – это про них, да) и ее подругой Эшли Ричардсон. У них 10 лет были очень близкие отношения, пока Эшли не решила «помочь» вложить деньги Тэйлор в крипту. Потерянные деньги, экстрасенсы, судебные тяжбы с помощью ChatGPT – в общем, там от души навалено.
AI: В тренде нейминга нынче «Макро-твердые нано-банананы»
🐌 Илон Маск набирает людей в xAI для создания Macrohard – компании-конкурента Microsoft. По его словам, раз Microsoft не делают никакого железа, их работу (разработку софта и сбор обратной связи) можно полностью эмулировать с помощью AI – этим и займется новое подразделение компании Маска. Что ж, посмотрим на результаты этого вайб-бизнеса.
🐌 Google выпустили модель «nano-banana» для генерации и редактирования фото. Во-первых, отметим смешное название. Во-вторых, модель шустро работает и хорошо добавляет разные детали на фотографии – в общем, эдакий фотошоп для тех, кому лень учить фотошоп.
🐌 Исследователи компании ESET нашли вирус PromptLock, который впервые использует ИИ для генерации вредоносных скриптов в реальном времени прямо на компе жертвы – для этого он использует опенсорсную LLM gpt-oss-20b от OpenAI. Судя по всему, это пока не столько реальный вредный вирус, сколько «пруф концепции». Но всё равно чёт тревожно!
В целом, промптовый принцип работы этих новомодных вирусов немного напоминает анекдот про молдавский вирус: ну это тот, где на почту приходило письмо с вежливой просьбой самостоятельно удалить папку Windows и разослать копию письма всем своим друзьям. Только тут эта просьба, получается, адресована нейросетке, а не юзеру.
Новости мамонтоводства
🐌 Чувак из Сингапура собрал четыре с половиной миллиона баксов под «AI-трейдера, который никогда не теряет деньги». Торговля велась на счетах инвесторов, всё подтверждалось отчетами независимого брокера C7TVL на платформе C7 Traders. Правда, в итоге выяснилось, что эта самая C7TVL – просто еще одна контора того же чела, зарегистрированная на островах Вануату, а деньги туда по факту даже не перечислялись (все «прибыли» инвесторов просто рисовались от руки). Что-то это мне напоминает, не могу понять, что конкретно... 🤔🤔
Ладно, шучу, понятно, что напоминает – чудесную историю про ICN Holding, в которой я копаюсь последний месяц. На прошлой неделе как раз вышла вторая часть моего расследования, где я отвечаю на (не очень умелые) предъявы защитников этой конторы. А еще я у себя на канале выложил расчет по итоговой фактической доходности, которую получили в ICN два подписчика, приславших мне полный набор отчетов – там вышло скорее грустно, чем весело.
Интервью недели
🐌 Рассказываю вам об одном интересном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. На этот раз речь про очень кайфовый выпуск Подлодки с писателем Алексеем Поляриновым про то, как писать художественные тексты и как их понимать. Мини-рецензию на этот подкаст я выложил у себя на щитпостинг-канале.
Хорошая новость недели
🐌 SpaceX с десятого раза провела (почти) успешный запуск Starship. Ракета взлетела, ускоритель Super Heavy успешно отделился и приводнился в Мексиканском заливе, сам корабль Starship вывел в космос восемь муляжей спутников Starlink и полетел обратно на Землю – правда, взорвался при контакте с водой. Эксперты говорят, что запуск стал большим прорывом, хороший разбор есть у «Техасского вестника».
Бонусные посты недели из моих ТГ-каналов
🐌 Совершенно адовая история про эксперименты немецкого профессора по передаче мальчиков из детдома педофилам (да, это было на самом деле)
🐌 Как разная трудоемкость сельхозпродукции в США предопределила доминирование рабства на Юге
🐌 Попоболим по поводу автоперевода заголовков и звуковых дорожек видео на Ютубе
🐌 Финансовый анекдот про «Счет под ключ» Т-Банка с комиссией 5,5% годовых
🐌 Наглядная иллюстрация бед со здравоохранением в США (и там же я поясняю за правильное рисование графиков)
🐌 За счет чего последние 15 лет S&P500 обгоняет рынки остальных развитых стран
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию