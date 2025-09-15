Бюджет РФ не очень сходится, а также новый самый богатый человек на $393 млрд в облачном компьютинге

Как соцсети взаимопроникают с politics

🐌 В Непале произошла «революция зумеров» – в стране низкий уровень жизни и большая безработица среди молодежи (20%), а поводом выразить свое недовольство стало решение властей запретить почти все популярные соцсети одновременно (вот тут еще некоторые подробности). Довольно кеково звучит, что временное правительство там в итоге выбирают какие-то анонимусы-революционеры в Discord-чатах.

🐌 Полиция Лондона начала расследование в отношении Бэнкси из-за граффити на стене здания Королевского суда – в теории это может привести к раскрытию его личности. Художник изобразил судью в мантии и парике, который молотком избивает протестующего с пустым плакатом – но власти заявляют, что причиной расследования стало не содержание граффити, а тот факт, что оно нанесено на архитектурном памятнике. Через пару дней рисунок стерли – давайте признаем, для современного искусства так даже круче выходит!

Было / стало. Очень символично, such deep meaning, much wow!

🐌 Ну тут просто экспресс-кековая история: Трамп еще недавно пришел к власти в том числе на платформе «демократы-педофилы скрывают тайны Эпштейна, мы раскроем всю правду!». Правда, потом Маск почему-то затвитил «да этот Трамп сам в этих списках фигурирует по уши, я знаю» – в общем, никто никакие Epstein Files в итоге не обнародовал. Наоборот, риторика республиканцев вдруг резко поменялась на «никакого заговора нет, вся тема с Эпштейном – это фейк демократов!» (и еще была альтернативная версия «да Дональд там внедрялся просто под прикрытием на этот остров как агент ФБР!»).

Так вот, еще в июле WSJ писали, что в их распоряжении есть похабная поздравительная открытка Трампа на день рождения Эпштейну, которую тот подарил ему на юбилей в 2003-м году. Трамп тогда сказал, что это всё 100% фейк ньюс и вообще, но на прошлой неделе открытку-таки опубликовали. Подпись там явно Трампа, такие дела. В американских Твиттерах массовые подрывы филейных частей.

🐌 Но были на той неделе и более грустные темы: в Америке поехавший бомж бессмысленно и беспощадно убил в метро беженку из Украины Ирину Заруцкую. Это произошло еще в августе, но на прошлой неделе в соцсети попало страшное видео с камеры наблюдения (не рекомендую) – и там всё развирусилось. Неплохо про это всё написал Пожарский здесь и здесь.

🐌 И еще в результате покушения в США убит Чарли Кирк – активист и один из видных MAGA-инфлюенсеров среди молодежи. В Твиттере теории заговора на тему того, что конкретно произошло и почему (и кто виноват) меняются сейчас примерно каждые четыре часа – поэтому комментировать не возьмусь (ну, кроме дефолтного осуждения любых убийств).