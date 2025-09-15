Бюджет РФ не очень сходится, а также новый самый богатый человек на $393 млрд в облачном компьютинге

Как поживает российская экономика?
🐌 У экономистов из противоположных лагерей сложилось редкостное единодушие: проблему с дефицитом российского госбюджета (который за первые 8 месяцев уже превысил план почти в четыре раза) придется решать какими-то весьма неприятными мерами. Кримсон вот тут вангует рост госдолга и урезание налоговых льгот; иноагенты из The Bell1 тоже делятся слухами о том, что (потенциально) рассматривается вариант с повышением НДС до 22% (к НДФЛ и налогу на прибыль тоже присматриваются). Определяться правительству надо будет уже скоро, потому что проект бюджета обычно вносят в Госдуму в конце сентября.
🐌 Набиуллина опустила ключевую ставку на 100 б.п., до 17% годовых – хотя многие ждали, что опускать будут сразу до 16%. Эльвире Сахипзадовне здесь нелегко: она хочет окончательно добороть инфляцию, но для экономики и для бюджета была бы удобнее ставка пониже…
🐌 Рубль тоже начал бодро падать: по данным ЦБ, доллар стоил 80,3 руб. в начале сентября, и дошел до 85,6 руб. в прошедший четверг (правда, на новостях о более скромном снижении ставки чуть откатился обратно).
Другие новости из России: Экстремистские Кириешки
🐌 Еще в позапрошлую субботу приставы начали арест имущества Николая и Дениса Штенгеловых (отца и сына, они не живут в РФ уже больше десяти лет) – владельцев пищевого холдинга «КДВ-групп», которому принадлежат бренды «Яшкино» и «Кириешки» (и еще они владели печально известным ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове).
Генпрокуратура обвинила Штенгеловых в экстремизме, потому что с 2022 года они вывели более 21 млрд рублей в «недружественные» страны, тем самым нанося ущерб России. То есть, им вменяют даже не то, что они пустили эти деньги на какие-то «неправильные» цели – нет, тут сам факт вывода их собственных денег из РФ трактуется как «экстремизм», такие дела. UPD: Не, я тут ерунду написал – всё-таки, основная суть обвинений именно в дальнейшем использовании денег, см. подробнее вот здесь.
🐌 ЦБ хочет обязать инсайдеров с 2026 года сообщать о сделках с инструментами, в отношении которых у них есть инсайдерская информация. Ещё регулятор разделит инсайдеров на обычных и «суперинсайдеров» – во вторую категорию будут входить топ-менеджеры компаний.
🐌 Источники РБК сообщают, что ЦБ может готовиться к новому раунду выплат по замороженным активам россиян. Но Елена Рязанова вот тут пишет, что лучше на скорые выплаты особо не надеяться.
🐌 Помните закон о введении электронных повесток, после получения которых должен автоматически блокироваться выезд из РФ? Так вот, по слухам, произошел первый такой случай: 28-летний парень получил 8 сентября электронную повестку с требованием явиться на медкомиссию в октябре, но решил всё равно полететь в запланированный отпуск в Турцию. В аэропорту «Шереметьево» его развернули и сказали, что снять запрет можно только после личной явки в военкомат.
Международные рынки: Данные по рынку труда были немножк неточные…
🐌 Опубликован отчет по рынку труда в США за август – уровень безработицы вырос до самого высокого уровня с 2021 года (4,3%). Но это еще ладно, веселее то, что американские колдуны-счетоводы продолжают задним числом «исправлять ошибочки» в статистике: нынче вот в данных о создании рабочих мест в американской экономике за последний год просто взяли и срезали половину. В общем, глядя на такое веселье, теперь все ждут более агрессивного снижения ставки процента Федрезервом уже вот-вот.
🐌 Цена на золото, тем временем, обновила исторический максимум, пробив отметку в $3,6 тыс. за унцию. С начала года уже +38%.
🐌 Инвесторы начали распродавать аргентинские активы после того, как партия Хавьера Милея проиграла выборы в провинции Буэнос-Айрес. В Аргентину без Милея инвесторы уже как-то вообще не верят.
Новости богатых: Клаудкомпьютинг разрывает всех
🐌 Nebius Аркадия Воложа (отколовшаяся западная часть экс-Яндекса) обогнала по капитализации российский легаси-Яндекс после того, как было объявлено о масштабной многолетней сделке с Microsoft на поставку вычислительных ресурсов для AI. Тем, кто не смог вовремя поменять нидерландские акции Яндекса на российские, поди, уже и не так грустно теперь. Ну и сам Волож за один день стал богаче на $700 млн примерно.
🐌 Акции Oracle подскочили на 41% после публикации оптимистичного прогноза по сделкам, связанным с облачным бизнесом и AI (чувствуете рифму с предыдущей новостью?). В итоге сооснователь компании Ларри Эллисон ненадолго стал самым богатым человеком в мире с состоянием в $393 млрд, обогнав Илона Маска (потом котировки акций чуть-чуть откатились обратно). Тут еще интересно, что Oracle растет ракетой на долгосрочных сделках с OpenAI по поставке компьюта; но при этом они одновременно и как бы инвестор в тот самый Stargate Project Альтмана. Такой вот немножко голландский circle-jerk выходит.
🐌 А Илону Маску руководство Tesla пообещало премию в $1 трлн в случае, если в течение 10 лет капитализация компании достигнет $8,5 трлн. Платить, естественно, будут акциями. Это всё немножко (или множко) лол, потому что в прошлый раз Маску тоже поставили «нереальные цели» по выращиванию капитализации Теслы – он всё выполнил, но гига-премию акциями у него по суду в итоге со скандалом отобрали (типа, «слишком жирная» вышла). Будет очень весело, если этот сюжет повторится еще раз.
Как соцсети взаимопроникают с politics
🐌 В Непале произошла «революция зумеров» – в стране низкий уровень жизни и большая безработица среди молодежи (20%), а поводом выразить свое недовольство стало решение властей запретить почти все популярные соцсети одновременно (вот тут еще некоторые подробности). Довольно кеково звучит, что временное правительство там в итоге выбирают какие-то анонимусы-революционеры в Discord-чатах.
🐌 Полиция Лондона начала расследование в отношении Бэнкси из-за граффити на стене здания Королевского суда – в теории это может привести к раскрытию его личности. Художник изобразил судью в мантии и парике, который молотком избивает протестующего с пустым плакатом – но власти заявляют, что причиной расследования стало не содержание граффити, а тот факт, что оно нанесено на архитектурном памятнике. Через пару дней рисунок стерли – давайте признаем, для современного искусства так даже круче выходит!
🐌 Ну тут просто экспресс-кековая история: Трамп еще недавно пришел к власти в том числе на платформе «демократы-педофилы скрывают тайны Эпштейна, мы раскроем всю правду!». Правда, потом Маск почему-то затвитил «да этот Трамп сам в этих списках фигурирует по уши, я знаю» – в общем, никто никакие Epstein Files в итоге не обнародовал. Наоборот, риторика республиканцев вдруг резко поменялась на «никакого заговора нет, вся тема с Эпштейном – это фейк демократов!» (и еще была альтернативная версия «да Дональд там внедрялся просто под прикрытием на этот остров как агент ФБР!»).
Так вот, еще в июле WSJ писали, что в их распоряжении есть похабная поздравительная открытка Трампа на день рождения Эпштейну, которую тот подарил ему на юбилей в 2003-м году. Трамп тогда сказал, что это всё 100% фейк ньюс и вообще, но на прошлой неделе открытку-таки опубликовали. Подпись там явно Трампа, такие дела. В американских Твиттерах массовые подрывы филейных частей.
🐌 Но были на той неделе и более грустные темы: в Америке поехавший бомж бессмысленно и беспощадно убил в метро беженку из Украины Ирину Заруцкую. Это произошло еще в августе, но на прошлой неделе в соцсети попало страшное видео с камеры наблюдения (не рекомендую) – и там всё развирусилось. Неплохо про это всё написал Пожарский здесь и здесь.
🐌 И еще в результате покушения в США убит Чарли Кирк – активист и один из видных MAGA-инфлюенсеров среди молодежи. В Твиттере теории заговора на тему того, что конкретно произошло и почему (и кто виноват) меняются сейчас примерно каждые четыре часа – поэтому комментировать не возьмусь (ну, кроме дефолтного осуждения любых убийств).
Презентация Apple
🐌 Apple провела презентацию, где представила новые айфоны и другие обновления своих устройств. Показали новый обычный iPhone 17 и его Pro-версию – правда, дизайн последней с крупной нашлепкой сверху вышел спорным.
Еще в линейке айфонов появилось новое устройство – супертонкий iPhone Air с толщиной в 5,6 мм. Страшненькую и толстенькую нашлепку с камерой производитель старательно пытается не замечать и линейку к ней не подносить.
И еще пообещали, что в наушниках AirPods Pro 3 появится функция перевода речи в режиме реального времени. Но она не будет работать в ЕС из-за местного законодательства, лол. Ну, по крайней мере, европейцы в принципе чуть получше американцев языки знают…
AI: ИИ-министр на Балканах
🐌 Албания назначила AI-министра по имени «Диелла» – она будет отвечать за госзакупки. Таким образом «неподкупный ИИ» должен победить коррупцию. Будет смешно, если албанцам потом придется разбираться по факту: «Почему в списках госзакупок сплошные GPU Nvidia и боевые автономные дроны? И что за фигня со счетами за электричество??»
🐌 OpenAI будут помогать своими инструментами делать полнометражный мультфильм. Лондонская студия Vertigo Films хочет завершить съемки за девять месяцев вместо привычных трех лет и потратить гораздо меньший бюджет – художники будут рисовать эскизы и загружать их в AI-инструменты генерации. За основу возьмут короткометражку Critterz про лесных зверьков, выпущенную еще в 2023 году.
Новости крипты
🐌 AML Crypto вместе с юристом Ильёй Корнеевым (из Buzko Krasnov) подготовили большой материал с разбором юридических аспектов защиты прав криптопользователей в России и других популярных странах – криптаны, вам будет полезно это почитать.
🐌 СМИ пишут, что засанкционированная до упора российская криптобиржа Garantex аки феникс восстала из пепла и превратилась в децентрализованную сеть – теперь всё работает через несколько разных компаний, управление всё еще ведется из Москвы-сити, а координацию криптоопераций осуществляют через Телеграм. Исполнительный директор Гарантекса Сергей Менделеев дал по этому поводу чудесный комментарий, но по соображениям приличия привести я его тут не могу.)
Хорошая новость недели
🐌 Папа Римский Лев XIV канонизировал первого святого-миллениала – им стал «инфлюенсер Бога» Карло Акутис, который будучи подростком занимался созданием сайтов, популяризирующих христианское учение. Карло скончался в 2006 году от лейкемии, а сейчас он стал первым католическим святым XXI века.
