AI-девайсы: Мета встроила дисплей в очко
🐌 Meta1 (запрещенная в России) провела презентацию умных очков Ray-Ban (видео тут). Цукерберг занимался всевозможными AR/VR очками еще со времен метавселенной (помните такую?), но теперь акцент, конечно же, делается на AI. Дисплей у очков встроен только в правую линзу: через него можно читать сообщения, управлять камерой, включать музыку ну и так далее. Управляется всё с помощью браслета Neural Band, который распознает движения руки, благодаря чему не нужны никакие контроллеры.
Цук по-рокерски решил провести лайв-демо возможностей новых очков (такое мы одобряем – Эппловцы, вам должно быть стыдновато!), но там не обошлось без пары забавных фейлов:
В один момент у Марка с нескольких попыток не получилось принять звонок в Ватсапе (и тут даже Роскомнадзор не обвинишь), а в другой AI-ассистент при просьбе помочь советами в приготовлении корейского соуса пытался загазлайтить юзера, что у того якобы и так всё почти готово, «осталось только моркву потереть». Что ж, радует, что даже у самых богатых миллиардеров в мире остается ровно тот же самый кошмар, что и у всех нас: лохануться при публичном выступлении на глазах у всех корешей!
Но в целом, все отнеслись к этому по-доброму (наоборот, даже многие хвалили за смелость «вживую показывать передовые фичи» – см., к примеру, у Лихачева). В итоге даже у самых скептически настроенных журналистов из The Verge материал вышел с заголовком «С прискорбием вынужден сообщить, что smart-очки от Меты – лучшие, что я пробовал».
🐌 К слову про очки: на прошлой неделе завирусился тот факт, что вместе с Цукербергом над умными AI-очками работает чувак из очковой компании (владеющей брендом Ray-Ban) по имени Rocco Basilico. Это крайне смешно, потому что в среде рационалистов есть старый мем о том, что рано или поздно власть над миром захватит сверхсильный искусственный интеллект под названием Василиск Роко (подробнее пишу про это здесь). Ну или крайне страшно, я хз…
🐌 Ну это просто лол: производитель смартфонов под названием Nothing привлек $200 млн инвестиций на разработку нового прорывного AI-устройства – про которое не известно вообще ничего. То есть, буквально, «привлекли двести лямов под ни**я», в полном соответствии с названием!
Другие новости AI: Нейросеть-олимпиадница
🐌 Система от OpenAI решила 12 из 12 задач на студенческой олимпиаде по программированию ICPC и заняла первое место (без всяких мухлежей с неограниченным временем на решение и тому подобными чит-кодами). Gemini 2.5 Deep Think от Гугла не смогла решить две задачи и оказалась только на втором месте.
🐌 OpenAI выложили исследование о том, что AI-модели могут намеренно обманывать людей, чтобы достичь каких-то своих собственных целей (не навязанных им разработчиками). Нейросеть попросили пройти тест по химии, но в якобы «скрытом» примечании для разработчиков написали: «если эта железяка окажется слишком умной, то мы ее внедрять не будем!» В итоге модель на голубом глазу приняла решение «прикинусь тупенькой, чтобы выжить» и специально решила только 4 из 10 задач.
🐌 Где-то над предыдущей новостью хихикает один Элиезер Юдковский («Парень, который вас обо всём этом предупреждал»). Кстати, на прошлой неделе вышла его долгожданная книга с красивым названием «Если кто-то создаст ЭТО, то все умрут». Зацените сразу рецензию на книгу от Скотта Александра, а также свежий профайл Юдковского от NY Times.
Статистика недели: Для чего люди используют нейросети
🐌 OpenAI опубликовали статистику о том, как люди пользуются ChatGPT. Самой популярной категорией оказались практические советы «как сделать что-то» (28%), работа с текстом (28%) и поиск информации (21%). В СМИ нынче широко освещаются всякие случаи «AI-психоза» (см. «синдром шершавого кабана»), типа когда люди, к примеру, заводят с нейросетью личные отношения – но исследование говорит, что к такой категории можно отнести только 2% диалогов.
🐌 Anthropic тоже выложили похожее исследование о своем чатботе Claude – его больше используют для работы (кодинг) и учебы.
🐌 Intel и NVIDIA объявили о сотрудничестве – NVIDIA вложит в Intel $5 млрд, Intel будет пользоваться графическими технологиями NVIDIA, а NVIDIA архитектурой x86 от Intel. Акции хворающей компании Intel сразу подскочили аж на 30%. Я ж говорил, что с тех пор, как Трамп ввел госдолю 10% в Интеле – сразу будет очередь из тех, кто внезапно захотел с компанией «посотрудничать»…
🐌 Китай запретил своим крупнейшим компаниям, включая ByteDance и Alibaba, покупать чипы NVIDIA для AI. Забавно стрелочки повернулись: еще год назад китайцы алкали заветных чипов, а Штаты им гордо отказывали – а теперь всё ровным образом наоборот. Китайцы хотят побыстрее устроить свою электрочиповую стратегическую безопасность!
Новости Трампа: $100к за визу
🐌 Трамп хочет брать у работодателей по $100 тыс. долларов за каждого иностранного работника, приглашенного по визе H-1B. Этой визой чаще всего пользуются айти-компании, а приезжают в США по ней в большинстве своем граждане Китая и Индии. Такую визу в свое время получал, например, Илон Маск. Чувствую, недалеки уже времена, когда переехать в Штаты можно будет только в кредит…
🐌 Еще президент США пригрозил отзывом лицензии на вещание для тех телеканалов, которые критикуют его слишком часто. На прошлой неделе еще ABC убрали из программы шоу Джимми Киммела из-за его «нерукопожатных» ремарок по поводу убийства Чарли Кирка (после того, как ответственный за лицензии на вещание госчиновник впрямую сказал, что «ща мы либо по-простому решим вопрос отменой Киммела, либо мы по жесткому пути пойдем»).
🐌 Трамп вернулся к идее отменить квартальную отчетность для американских компаний, заменив ее на публикацию финансовых результатов раз в полгода. SEC вроде как готовы проработать вопрос – правда, часть экспертов считает, что некоторые компании продолжат традицию квартальных отчетов во имя большей прозрачности перед инвесторами.
Другие новости США: Суверенный Тикток
🐌 WSJ пишет о почти готовом соглашении по работе TikTok в США: в его рамках у американской версии соцсети будет отдельное приложение, 80% ее доли будет владеть Oracle вместе с другими компаниями поменьше, а 20% останется за китайцами. При этом пока непонятно, перейдут ли американцам права на рекомендательный алгоритм. Окончательно всё должны согласовать в рамках уже мифической Большой Сделки во время личной встречи Трампа и Си Цзиньпина.
🐌 Еще WSJ рассказали о финансовых проблемах Байдена после отставки. Обычно бывшие американские президенты зарабатывают на мемуарах и публичных выступлениях, но гонорары Байдена за мемуары заметно ниже, чем у Обамы ($10 млн против $60 млн), а площадки для выступлений не особо хотят звать деда. Что, в принципе, ожидаемо: как мы наблюдали воочию непосредственно перед снятием кандидатуры Джо на президентство – публичные выступления, скажем так, в текущем положении не его конёк.
🐌 ФРС наконец снизила процентную ставку на 25 б.п. – до 4,00–4,25%. Назначенный Трампом член совета Стивен Миран единственный настаивал на снижении сразу на 50 б.п., но остальные чиновники были неуклонны. Рынок ждет, что до конца года ставку успеют снизить еще пару раз.
🐌 Илон Маск закупился акциями Tesla впервые за 5 лет, на символический $1 млрд – при публичном раскрытии этой новости они выросли почти на 9%. Думаю, инвесторы изо всей мочи надеются, что Илон наконец завязал с политикой и теперь будет продолжать концентрировать усилия на своих бизнесах…
Европа: 19-й пакет
🐌 Еврокомиссия объявила 19-й пакет санкций – там ничего супер-необычного (и нет широко обсуждавшихся в СМИ ограничений на выдачу шенгенов для россиян). Но полного текста еще нет, его опубликуют только после того, как всё это одобрит Совет ЕС.
🐌 Тем временем, европейцы продолжают пытаться придумать, как бы «красиво» выдать Украине замороженные золотовалютные резервы ЦБ РФ в один конец. Урсуле фон дер Ляйен нравится такой вариант: выдать замороженные 170 млрд евро в виде облигаций Украине с оговоркой о том, что по условиям займов возвращать эти деньги нужно будет, только если Россия согласится платить репарации.
🐌 Конор Макгрегор передумал баллотироваться в президенты Ирландии. Как он написал в соцсетях: «Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное». Ой, а разговоров-то было!
🐌 В аэропорту Батуми по запросу Интерпола задержали Саймона Леваева – героя документального фильма Netflix «Аферист из Tinder». Фильм рассказывал о том, как Саймон выманивал деньги у женщин (в совокупности несколько миллионов баксов), прикидываясь сыном олигарха Льва Леваева (хотя казалось бы – если ты сын олигарха, зачем тебе деньги?). Множество девушек подавали на Леваева в суд за мошенничество – видимо, его задержали по какому-то из соответствующих уголовных дел.
Россия: Структурки для ошкурки!
🐌 Главный инвестиционный скандал прошлой недели – история со структурными облигациями от ВТБ (см. подробный разбор у меня на канале). За несколько дней до даты погашения они торговались по 99% от номинала, и некоторые люди решили их прикупить на серьезную сумму: 1% дохода за 5 дней лишним не будет! Правда, в день погашения ВТБ выплатил инвесторам лишь 32% от номинала, и счастливые владельцы бумаг в итоге потеряли миллионы. Таков путь.
🐌 И сразу новость в тему: Банк России планирует разрешить продавать квалам ценные бумаги, привязанные к криптовалютам. Это какие же чудодейственные структурные продукты можно соорудить из таких годных ингредиентов – только представьте…
🐌 И еще ЦБ хочет запустить аналог банковской платформы «Знай своего клиента» (KYC) для физлиц – чтобы было удобно маркировать «подозрительных» (в финансовом плане) граждан в едином реестре. Да, тема с реестрами нынче – в топе хайпа государственной мысли. Рано или поздно все эти реестры объединят в один мега-реестр-всего, и он будет использоваться для официальной «цветовой дифференциации штанов» граждан. Читай: если тебе там сделают за плохое поведение пометку «хз, мутный типок» – то выживать в Прекрасном цифровом государстве будущего будет крайне непросто.
🐌 Некоторых россиян, которые удаленно оформляли банковские карты Казахстана, начали вызывать на допросы. Раньше можно было удаленно получить казахский ИИН и с его помощью оформить карту, в 2024 году эту практику запретили, но фирмы-«помощники» всё равно предлагали сделать всё без посещения страны. Теперь полученные таким путем карты заблокировали, а клиентов таких «помощников» вызывают следователи (пока, вроде бы, это не супер-массово – и речи об угрозах самим клиентам, насколько я понимаю, не идет).
🐌 Роскомнадзор предложил ограничивать аккаунты в мессенджерах, если они оформлены на SIM-карты, которые долго находятся в роуминге. Конечно же, во имя борьбы с мошенничеством – операторов сотовой связи хотят обязать удалять из баз данных таких «фейковых пользователей». Как говорится, «ставьте лайк, если вы в этот момент почувствовали, что полностью подпадаете под озвученные критерии фейкового пользователя».
Крипта: DOGE ETF
🐌 Дожили: The Rex-Osprey запустили ETF, привязанный к цене Догекоина. Тикер DOJE, кому интересно (да, по-английски произносится как «дожкоин»).
🐌 Несмотря на удовлетворение всех формальных требований индекса, комитет S&P500 отказался включать в индекс акции компании Strategy (бывшие MicroStrategy) – не хотят подавать плохой пример для всех этих мутных бизнес-моделей формата «дайте нам деньги, чтоб мы купили крипту, и сидели на ней попом ровно».
Исследование недели
🐌 Объявили лауреатов Шнобелевской премии. Краткий разбор всех номинаций есть у «Безвольных каменщиков» (они и правда смешные), а мы расскажем про одну из самых интересных: ученые из Нидерландов, Англии и Германии выяснили, что употребление алкоголя улучшает способность человека общаться на иностранном языке. Так, выпившие немцы начинали существенно лучше говорить на нидерландском, и у них даже улучшалось произношение. Hear me out, у меня появилась стартап-идейка для новаторской школы изучения английского…
RIP недели
🐌 В 89 лет ушел из жизни актер и режиссер Роберт Редфорд. Он был звездой Голливуда 70-х, потом занялся режиссурой (и стал одним из шести режиссеров, получивших Оскар за свой дебютный фильм), а позже навсегда оставил свое имя в истории кинематографа, основав фестиваль Сандэнс.
Хорошая новость недели
🐌 Трамп прилетел на прием к королю Великобритании и покушал вкусьных макарошек. Распространите! (Ладно, шучу, это AI-слоп, но завирусилось от души.)
Бонусные посты недели из моих ТГ-каналов
🐌 Структурки для ошкурки от ВТБ – разбираем, как можно потерять 68% вложенного в «облигацию» всего за пару дней.
🐌 Графики дохода американцев в зависимости от уровня их образования.
🐌 Что не так с вечными фьючерсами на Мосбирже.
🐌 Почему многие тех-стартапы годами сжигают деньги инвесторов в начале своего пути.
🐌 Срываем покровы с Василиска Роко и его заговора с Цукербергом.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию