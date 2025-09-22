Цукерберг надел умнеющие очки, а также вызовы на допрос за банковскую карту из Казахстана

AI-девайсы: Мета встроила дисплей в очко

🐌 Meta1 (запрещенная в России) провела презентацию умных очков Ray-Ban (видео тут). Цукерберг занимался всевозможными AR/VR очками еще со времен метавселенной (помните такую?), но теперь акцент, конечно же, делается на AI. Дисплей у очков встроен только в правую линзу: через него можно читать сообщения, управлять камерой, включать музыку ну и так далее. Управляется всё с помощью браслета Neural Band, который распознает движения руки, благодаря чему не нужны никакие контроллеры.

Цук по-рокерски решил провести лайв-демо возможностей новых очков (такое мы одобряем – Эппловцы, вам должно быть стыдновато!), но там не обошлось без пары забавных фейлов:

В один момент у Марка с нескольких попыток не получилось принять звонок в Ватсапе (и тут даже Роскомнадзор не обвинишь), а в другой AI-ассистент при просьбе помочь советами в приготовлении корейского соуса пытался загазлайтить юзера, что у того якобы и так всё почти готово, «осталось только моркву потереть». Что ж, радует, что даже у самых богатых миллиардеров в мире остается ровно тот же самый кошмар, что и у всех нас: лохануться при публичном выступлении на глазах у всех корешей!

Но в целом, все отнеслись к этому по-доброму (наоборот, даже многие хвалили за смелость «вживую показывать передовые фичи» – см., к примеру, у Лихачева). В итоге даже у самых скептически настроенных журналистов из The Verge материал вышел с заголовком «С прискорбием вынужден сообщить, что smart-очки от Меты – лучшие, что я пробовал».

🐌 К слову про очки: на прошлой неделе завирусился тот факт, что вместе с Цукербергом над умными AI-очками работает чувак из очковой компании (владеющей брендом Ray-Ban) по имени Rocco Basilico. Это крайне смешно, потому что в среде рационалистов есть старый мем о том, что рано или поздно власть над миром захватит сверхсильный искусственный интеллект под названием Василиск Роко (подробнее пишу про это здесь). Ну или крайне страшно, я хз…

«Рокко Василисков, который работает над искусственным суперинтеллектом» – это почти так же смешно, как если бы подразделение по AI Safety в OpenAI возглавлял Джон Конноренко

🐌 Ну это просто лол: производитель смартфонов под названием Nothing привлек $200 млн инвестиций на разработку нового прорывного AI-устройства – про которое не известно вообще ничего. То есть, буквально, «привлекли двести лямов под ни**я», в полном соответствии с названием!