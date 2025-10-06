Шатдаун правительства США, а также Грокипедия от Илона Маска

США: Каникулы для чиновников

🐌 В американском правительстве есть интересная традиция: каждые несколько лет они все вместе дружно забивают на работу – вот и с 1 октября опять произошло то же самое: Конгресс не смог согласовать проект бюджета, и чиновники с криками «йу-ху-у!» дружно побежали домой. Ну ладно, может не так радостно: вот здесь NYT кратко объясняет, что зарплату им в дни «шатдауна» платить не будут. Но когда шатдаун раздуплится в обратную сторону – всё-таки выплатят всё накопившееся!

В нашу редакцию попало фото объявления, которое в настоящий момент вывешено на дверях Белого дома в Вашингтоне

Нынче в американской политике не особо принято идти на компромиссы, и две партии сразу же перекинули ответственность за шатдаун друг на друга – демократы говорят, что они отстаивают право граждан на доступную медицину, а республиканцы заявляют, что демократы хотят предоставить бесплатное здравоохранение для нелегальных мигрантов, а это никуда не годится.

🐌 Трамп опять вспомнил про тарифы: теперь он ввел пошлину в 10% на импорт древесины и 25% на кухонную и мягкую мебель. А еще он снова пригрозил ввести 100%-е пошлины на иностранные фильмы – но как это будет работать, до сих пор никто не понимает.