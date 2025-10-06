Шатдаун правительства США, а также Грокипедия от Илона Маска

США: Каникулы для чиновников
🐌 В американском правительстве есть интересная традиция: каждые несколько лет они все вместе дружно забивают на работу – вот и с 1 октября опять произошло то же самое: Конгресс не смог согласовать проект бюджета, и чиновники с криками «йу-ху-у!» дружно побежали домой. Ну ладно, может не так радостно: вот здесь NYT кратко объясняет, что зарплату им в дни «шатдауна» платить не будут. Но когда шатдаун раздуплится в обратную сторону – всё-таки выплатят всё накопившееся!
Нынче в американской политике не особо принято идти на компромиссы, и две партии сразу же перекинули ответственность за шатдаун друг на друга – демократы говорят, что они отстаивают право граждан на доступную медицину, а республиканцы заявляют, что демократы хотят предоставить бесплатное здравоохранение для нелегальных мигрантов, а это никуда не годится.
🐌 Трамп опять вспомнил про тарифы: теперь он ввел пошлину в 10% на импорт древесины и 25% на кухонную и мягкую мебель. А еще он снова пригрозил ввести 100%-е пошлины на иностранные фильмы – но как это будет работать, до сих пор никто не понимает.
Бизнес: Надо ли признать ролики Mr. Beast полноценными фильмами?
🐌 Две недели назад у Bloomberg вышел интересный профайл Мистера Биста – главного ютубера планеты. Каждый его ролик стоит в производстве $3–4 млн и после выпуска набирает средние охваты в 250 млн просмотров (!). Пока, правда, в основном выходят убытки ($100 млн в 2024), с такими-то костами – и даже продажа шоколадок не вытягивает. Но это дело наживное.
🐌 Electronic Arts (издатели FIFA, The Sims, Battlefield и многих других популярных игр) заключили сделку о продаже себя группе частных инвесторов за $55 млрд – говорят, это крупнейшая leveraged buyout-сделка в истории. В группу покупателей вошли суверенный фонд Саудовской Аравии и частные инвестиционные фонды Silver Lake и Affinity Partners (им, кстати, владеет зять Дональда Трампа по имени Джаред Кушнер).
Россия: Райффайзен всё не может уйти
🐌 Reuters пишет, что Райффайзенбанк опять пытался демонстративно продать свой российский бизнес, но в Кремле такие поползновения не одобрили. В комментах принимаются ставки – сколько лет еще Райф сможет успешно находиться в состоянии квантовой суперпозиции, одновременно и уходя, и не уходя из РФ?
🐌 Топ-менеджер энергетического холдинга ПАО «Интер РАО» заявила, что компания «не считает своей текущей задачей рост капитализации компании, поскольку не видит в этом смысла для себя». Кроме того, по ее словам, у менеджмента компании «нет задачи бегать за розничным инвестором». Просто имаджинируйте эмоции всех тех, кто когда-то купил акции Интер РАО! (См., к примеру, у Фининди и Вредного инвестора.)
🐌 Минпромторг России опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Ознакомиться с ним можно ниже:
🐌 Государство приватизировало студию «Союзмультфильм», стоимость сделки составила в районе 1 млрд рублей. Российские СМИ написали, что покупателем стал Сбербанк, но потом отредактировали новость «после отзыва комментария пресс-службой Минфина».
🐌 В России создадут приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей – тендер на эту разработку выиграло ООО «Игры синих котов». Ну, не «синих китов» – и на том спасибо, давайте признаем честно…
Налоги: Их будет больше!
🐌 Появляется всё больше подробностей про грядущую налоговую реформу: страховые взносы для IT-компаний увеличат с 7,6 до 15%, а еще запретят применять патентную систему налогообложения для ИП с доходами свыше 10 млн рублей.
🐌 Еще Минфин уже официально предложил лишить иноагентов налоговых льгот и поднять им НДФЛ до 30%. Цензурных комментариев по этому поводу у меня нет.
🐌 Журналисты, наконец, признали: российская налоговая стала сильнее придираться к налоговым нерезидентам и «специальным» валютным резидентам (гражданам РФ, которые живут за рубежом). Если раньше для подтверждения своего статуса им было достаточно загранпаспорта с отметками о пересечении границы, то теперь с них могут требовать показать копии трудовых договоров, соглашений об аренде жилья и тому подобного. Мы с юристами, кстати, про такую практику писали в своих статьях последние два года.
🐌 В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке домашних животных. Если его примут, то хозяева должны будут вешать на своих питомцев специальную бирку – это вроде как должно помочь, если они потеряются.
Международные новости: Долгоносик пожрал афганские кабеля
🐌 В Афганистане пропал интернет. СМИ пишут, что за этим стоит приказ Талибана (разрешенной в России организации) по «борьбе с безнравственностью», но в движении заявляют, что причина проблем со связью –
деградация серверов плохое качество оптоволокна. Если честно, тут с налету даже и непонятно – какая из причин выглядит хуже.
🐌 Турция аннулирует 451 поддельный «золотой» паспорт по подозрению в фиктивных ��делках с недвижимостью при их получении. Кажется, это национальный спорт всех стран, продающих «гражданство за инвестиции»: безотходное, так сказать, производство.
Новости Маска: Грокипедия с грокифактами
🐌 Борьба Маска с «woke mind virus» продолжается: он анонсировал создание Grokipedia – аналога Википедии, но с факт-чекингом от Грока. Через две недели обещает уже запустить первый бета-прототип.
🐌 FT написали статью о том, как в компаниях Маска участились увольнения – не всем сотрудникам по душе его политические заявления и рабочая этика, которая заключается во вкалывании 24/7. Особенно это касается xAI, которой нужно было быстро наверстать отставание от OpenAI и Google (что, справедливости ради, у компании плюс-минус получилось сделать, хоть и с оговорками).
🐌 На прошлой неделе Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в $500 млрд. И как назло, в этот же день капитализация OpenAI тоже побила рекорд среди частных компаний: обогнала SpaceX и достигла $500 млрд. Мерзский Альтман и тут спокойно насладиться лаврами не дает… (Как написано в статье из предыдущей новости: «Илон тратит каждое мгновение своего бодрствования на то, чтобы разорить Альтмана».)
Новости OpenAI: Sora 2 для видеослопа
🐌 OpenAI показали Sora 2 – новую версию их нейронки для генерации видео (теперь со звуком!). Доступ пока только по инвайтам, причем зарегаться дадут только с американским VPN. Мой товарищ Леша Шипулин сделал удобного бота, в котором можно получить инвайт (и поделиться своим потом, чтобы продолжить цепочку).
Вместе с этим на iOS вышло приложение Sora – соцсеть по типу Тиктока, где пользователи делятся AI-видео. Из особенных фич в Sora добавили Cameo – возможность сгенерировать видео со своим лицом и голосом, но для этого надо пройти верификацию. Через пару дней у соцсети вышел апдейт – в нем людям запретили генерировать защищенных авторским правом персонажей, и пообещали добавить монетизацию. Но нейрослоп с самим Альтманом уже прочно заполонил все интернеты:
🐌 OpenAI запускает команду «Applied Evals» – в нее войдут специалисты в разных областях, которые должны подсказать компании, как сделать ИИ полезным в их работе. Предлагают много денег + акции.
🐌 Еще OpenAI создали метрику GDPval (название, конечно, отсылка на ВВП). Она измеряет то, насколько AI-модели полезны в реальных рабочих задачах (из тех, которые выполняются на компьютере). В первом таком измерении всех выиграла модель Claude Opus 4.1 – она уже якобы находится почти на экспертном уровне во всех задачах.
Прочие новости AI: к Мире Мурати есть вопросы
🐌 The Information выпустили статью «The $10 Billion Enigma of Mira Murati» – собственно, она о том, как стартап Миры Мурати «Thinking Machines» получил оценку в $10 млрд без какого-либо продукта или просто внятного плана работы (даже на закрытых встречах с инвесторами Мурати отказывалась на что-либо толком отвечать). Короче, нынче для поднятия денег инвесторов достаточно выйти на питч с тезисом «мы собрали под одной крышей десяток топовых AI-спецов: смотрите, из них часть лысые, часть в очках, один кент работал в OpenAI – в общем, дайте пару миллиардов!».
Как будто в ответ на материал Thinking Machines представили свой первый продукт – API Tinker, с которым клиенты могут дообучать ИИ-модели для своих нужд. Чё думаете, отработали свои $2 млрд инвестиций, или еще нет?
🐌 Создатели ИИ-кулона «Friend» запустили масштабную рекламную кампанию в Нью-Йорке, где позиционировали свой гаджет как друга, который всегда выслушает и поддержит. Жителям города это не понравилось, и они активно начали вандалить биллборды – в итоге появился целый виртуальный музей с выставкой такого вандализма.
🐌 У Anthropic вышла модель Claude Sonnet 4.5 (с упором на программинг) – конечно же, она обгоняет в бенчмарках все остальные (пока не выйдет новая модель). Ладно, Цви Мовшовиц пишет, что реально топовая модель на текущий момент.
🐌 DeepSeek нашли способ урезать цену запросов к API вдвое: для этого они создали модель DeepSeek V3.2-exp, которая не читает весь вопрос пользователя целиком, а концентрируется только на самых важных его частях. При этом результаты в бенчмарках вроде как не падают. В общем, ИИ научили древнему искусству чтения по диагонали.
🐌 Сценаристка и продюсер Элине Ван дер Фелден представила на фестивале в Цюрихе AI-актрису Тилли Норвуд. По ее словам, она хочет сделать Норвуд «следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман». Также Элине написала в Линкедине, что «зрителям всё равно, есть ли у актрисы пульс».
Технохоррор недели
🐌 У парня вздулась батарея смарт-кольца Samsung Galaxy Ring прямо в аэропорту – в итоге его не пустили на рейс, и ему пришлось срочно ехать в больницу, чтобы снять кольцо с пальца. Когда он написал об этом в Твиттере (запрещен в РФ), Samsung оплатили ему билет до дома и забрали кольцо «для дальнейшего расследования». Со времен Galaxy Note 7 ничего не поменялось...
🐌 Тем временем, Сбер запустил продажи своего смарт-кольца, цена вопроса – 25 тыс. рублей. Есть у меня в подписчиках смельчаки?..
RIP недели
🐌 На 91-м году ушла из жизни приматолог Джейн Гудолл. Она занималась исследованиями шимпанзе и перевернула представления об их интеллекте, и в том числе тем самым внесла вклад в дискуссию о правах животных.
Интервью недели
🐌 Рассказываю вам в этой рубрике об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе: нынче это, конечно, интервью Павла Дурова у Лекса Фридмана. Паша поделился мудростью жизни, признался, что его пытались отравить в 2018 году, и предложил свое решение для загадки о двух стульях. Свою рецензию на это интервью (в двух частях) я выложил у себя в ТГ-канале.
Кроме интервью Дуров еще успел объявить на прошлой неделе об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане, которая займется совмещением AI и блокчейна (всё самое хайповое собрали – разве что, «сноубординга» и «дискеты» не хватает!).
Хорошая новость недели
🐌 Сегодня у нас в книжном клубе RationalAnswer начинается совместное чтение и разбор книги Алексея Маркова «Лягушка, слон и брокколи» (вместе с самим автором). Подробности здесь.
Бонусные посты недели из моих ТГ-каналов
🐌 Большой комментарий (в двух частях) от меня на интервью Дурова у Лекса Фридмана.
🐌 Тотальный пассивный общерыночный портфель: что это за зверь, и почему в нем интересно поразбираться.
🐌 Подписчик проверил на практике: если оператор отберет у вас номер телефона – то увести привязанные к нему Госуслуги будет легче легкого.
🐌 Разбираем на графиках, где хранятся мировые пенсионные накопления.
🐌 Просто фотка моей жены с кипрского Комик Кона, который прошел в минувшие выходные:
Начать дискуссию