Закон об аресте имущества релокантов, а также конфуз с электрокаром Ferrari

Россия: Проблемы с бюджетом

🐌 FT опубликовали февральское (до кризиса в Иране) письмо правительству от главы Минфина Силуанова с рассуждениями о планах урезать госрасходы по всем направлениям, кроме военного и, если повезет, социалки. Дефицит бюджета, который якобы называл Силуанов в письме вдвое превышал плановый официальный. Иранская ситуация, конечно, должна ситуацию несколько облегчить – но там всё равно нет уверенности, что высокие цены на нефть смогут закрыть всю дырку в полном объеме.

🐌 Также Силуанов недавно дал интервью Коммерсанту, где раздал инсайды по бюджетной политике: госрасходы не будут уменьшаться, более того – бюджетные траты повысят еще сильнее из-за необходимости поддерживать военку, а урезание планируют только в 2027.

🐌 По данным Росстата, долги российских работодателей по зарплатам достигли почти 3 млрд рублей (это максимальное значение с 2019 года) – по сравнению с мартом, общая задолженность в апреле выросла на 35%. Но тут забавнее вот что: «Коммерсантъ» и «Комсомольская правда» ненадолго опубликовали новость об этом, а позже внезапно ее отовсюду потерли. Но осадочек остался. (Как всегда в интернете.)

🐌 Журналисты тут еще к слову вспомнили, что в 2027-м (примерно через год) Эльвира Набиуллина завершит свой третий и по закону последний срок на посту главы ЦБ. А преемники пока даже особо и не обсуждаются. Что думаете – в итоге поменяют закон и попросят Эльвиру Сахипзадовну остаться? Я думаю, попросят. Более подробно здесь.

🐌 Госдума в третьем чтении разрешила ЦБ, Сберу и спецпочте самостоятельно сбивать беспилотники, угрожающие их объектам или работникам. Такие вот новости.

🐌 Минцифры расширило перечень сведений, передаваемых силовикам мобильными операторами. К привычным мобильным звонкам и SMS теперь добавились паспортные и адресные данные абонентов, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса домены, логины, а также пользовательская геолокация.