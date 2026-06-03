Закон об аресте имущества релокантов, а также конфуз с электрокаром Ferrari

Тема недели: Товарищ майор смотрит на имущество поуехов
🐌 Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон об аресте имущества уехавших из РФ эмигрантов за административки, которые, по мнению авторов документа, пресекают деятельность «против интересов России за рубежом». Вот крамольные статьи слева направо:
Нарушения «иноагентского» законодательства (ст. 19.34) – отсутствие маркировки или отчетов
«Фейки» и распространение информации (ст. 13.15) – за посты и видео
«Дискредитация» армии (ст. 20.3.3) – за комментарии и высказывания в сети
Сотрудничество с «нежелательными организациями» (ст. 20.33) – за ссылки, репосты и донаты тем, кто был объявлен «нежелательным»
«Оскорбление власти» в интернете (ч. 3–5 ст. 20.1)
Производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29)
Призывы к санкциям (ст. 20.34)
Неуплата старых штрафов – если вам уже выписали штраф по одной из этих статей, но вы его не оплатили, новое дело за неуплату (ст. 20.25) заведут по тем же жестким заочным правилам
Если раньше налагать арест на имущество при административке могли исключительно на юрлиц, организовавших незаконную сделку или обогащение, то теперь такая возможность есть как для юриков, так и для физиков. Самое главное: даже из-за небольшого штрафа (при невозможности списать деньги с российского счета) могут наложить арест на всю квартиру, так как с точки зрения российского права нельзя арестовать кусочек квартиры, равный сумме штрафа. Более подробный разбор от юристов можно почитать здесь.
Россия: Проблемы с бюджетом
🐌 FT опубликовали февральское (до кризиса в Иране) письмо правительству от главы Минфина Силуанова с рассуждениями о планах урезать госрасходы по всем направлениям, кроме военного и, если повезет, социалки. Дефицит бюджета, который якобы называл Силуанов в письме вдвое превышал плановый официальный. Иранская ситуация, конечно, должна ситуацию несколько облегчить – но там всё равно нет уверенности, что высокие цены на нефть смогут закрыть всю дырку в полном объеме.
🐌 Также Силуанов недавно дал интервью Коммерсанту, где раздал инсайды по бюджетной политике: госрасходы не будут уменьшаться, более того – бюджетные траты повысят еще сильнее из-за необходимости поддерживать военку, а урезание планируют только в 2027.
🐌 По данным Росстата, долги российских работодателей по зарплатам достигли почти 3 млрд рублей (это максимальное значение с 2019 года) – по сравнению с мартом, общая задолженность в апреле выросла на 35%. Но тут забавнее вот что: «Коммерсантъ» и «Комсомольская правда» ненадолго опубликовали новость об этом, а позже внезапно ее отовсюду потерли. Но осадочек остался. (Как всегда в интернете.)
🐌 Журналисты тут еще к слову вспомнили, что в 2027-м (примерно через год) Эльвира Набиуллина завершит свой третий и по закону последний срок на посту главы ЦБ. А преемники пока даже особо и не обсуждаются. Что думаете – в итоге поменяют закон и попросят Эльвиру Сахипзадовну остаться? Я думаю, попросят. Более подробно здесь.
🐌 Госдума в третьем чтении разрешила ЦБ, Сберу и спецпочте самостоятельно сбивать беспилотники, угрожающие их объектам или работникам. Такие вот новости.
🐌 Минцифры расширило перечень сведений, передаваемых силовикам мобильными операторами. К привычным мобильным звонкам и SMS теперь добавились паспортные и адресные данные абонентов, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса домены, логины, а также пользовательская геолокация.
Международные новости: Электроферрари не поняли
🐌 Ferrari показала свой первый в истории электромобиль Luce, созданный при участии студии LoveFrom бывшего дизайнера Apple Джони Айва. Инвесторы и автолюбители новинку не оценили: после презентации акции компании на торгах в Милане падали почти на 8%. Кстати, электрокар успели подарить Папе Римскому.
🐌 В Лас-Вегасе прошли Enhanced Games («Олимпиада на Стероидах»). Из результатов: был поставлен мировой рекорд по плаванию в вольном стиле на 50 м – его как бы формально не засчитали как мировой из-за разрешенного допинга и плавательных спецкостюмов на соревнованиях, но зато чувак за него получил $1 млн от оргов. В целом, спортики на стероидах людей разочаровали: многие атлеты без фармы их обошли, вышло не так весело, как ожидалось. Акции компании в моменте падали на 50%.
Новости финансовых рынков: Anthropic против OpenAI
🐌 Anthropic успешно привлекли $65 млрд инвестиций при оценке $900 млрд. В результате потенциальная стоимость компании после учета новых вложений составила $965 млрд, тогда как последняя оценка OpenAI достигала $730 млрд.
🐌 15 мая 2026 года фонды FinEx подали в Высокий суд Ирландии ходатайства о своей ликвидации. Каких-то внятных официальных комментариев, нафига это делается, мы пока не получили. В целом, звучит не очень весело: если до этого момента замороженными оставались хотя бы активы, которые долгосрочно должны приносить доходность – то после ликвидации видится риск остаться с обычным кэшем, который будет постепенно обесцениваться из-за инфляции. Ребятам из Финекса незачет как минимум за отсутствие объяснения своих действий!
🐌 Robinhood разрешила пользователям подключать ИИ-агентов к брокерским счетам и виртуальным картам, чтобы те могли самостоятельно анализировать портфель, торговать акциями и совершать покупки в рамках установленных лимитов. Теперь, наверное, лудоманы смогут более эффективно проигрывать деньги с плечом х10, используя самые современные AI-технологии!
Новости AI: Claude Opus 4.8
🐌 Вышел Claude Opus 4.8. Модель стала эффективнее использовать токены: новый low-режим в некоторых задачах уже может обгонять старый max. При этом выросли и расходы токенов на рассуждения, и лимиты в Claude Code. Также Claude стала реже придумывать ответы там, где не уверена, а fast-режим подешевел в три раза. Плюс Anthropic обещает выпустить Mythos в ближайшие недели (ждем).
🐌 Папа Римский представил энциклику (религиозный документ, поясняющий отношение католиков к важным вопросам) на тему AI. Он там раскритиковал применение ИИ в войнах, выступил против монополии крупных корпораций на технологии, а также призвал задуматься о проблеме безработицы в контексте ИИ-революции. Кстати, на представлении документа Ватикане присутствовал сооснователь Anthropic Кристофер Олах. Из забавного: аналитика детектора Pangram показывает, что ИИ активно использовался при написании энциклики. Средний процент ИИ-текста в оценивается в 46% на 2 тыс. слов (хотя, понятно, все эти детекторы не то чтобы супер-надежны). Почитать энциклику на русском можно здесь.
🐌 WP: Трамп передумал подписывать указ, который вводил бы новую систему проверки ИИ-моделей перед релизом. Документ предполагал, что компании будут за 90 дней до выпуска предоставлять властям информацию о новых разработках для оценки возможных рисков. По данным журналистов, решение было принято после обсуждений с Дэвидом Саксом, Илоном Маском и Марком Цукербергом.
Новости крипты: Новые ограничения в РФ
🐌 Минфин сообщил, что законопроект о регулировании криптовалют, который сейчас в Госдуме ожидает второе чтение, теперь предусматривает период охлаждения при выводе средств с криптокошельков через цифровые депозитарии. По аналогии с банковской системой перевод может быть временно задержан при подозрительных операциях. Короче, взят курс «максимальный анти-шифропанк»!
🐌 Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалют. Если майнинг ведётся без регистрации и приносит доход свыше 3,5 млн рублей, нарушителям могут назначить штраф до 1,5 млн рублей, принудительные работы или до двух лет лишения свободы. Для организованных групп и случаев, где сумма превышает 13 млн рублей, максимальное наказание составит до пяти лет тюрьмы. Еще власти смогут конфисковывать оборудование и другое имущество, использованное для незаконного майнинга.
Новости рынков предсказаний: Поймали инсайдера из Гугла
🐌 Разработчика Google обвинили в инсайдерской торговле на Polymarket. По версии следствия, он заработал около $1,2 млн на ставках о трендах поисковых запросов Google, используя закрытую внутреннюю статистику компании. Теперь ему грозит до 50 лет тюрьмы за мошенничество, нарушение законодательства о финансовых рынках и отмывание денег.
🐌 Дональд Трамп выступил против штатов, запрещающих prediction markets. Он написал пост о том, что платформы может контролировать только федеральное правительство, а не всякие «отбросы» и вообще лишние регуляции мешают лидерству Америки в области крипты.
Хорошая новость недели
🐌 Парламент Турции одобрил законопроект, освобождающий резидентов от налогов на зарубежные доходы на срок до 20 лет. Льгота будет доступна тем, кто не был налоговым резидентом страны последние три года. Кроме того, документ предусматривает амнистию капитала: до июля 2027 года можно будет легализовать наличные, золото и иностранные активы через турецкие банки и брокеров.
Бонусные посты недели из моих тг-каналов
🐌 Пытаюсь понять в каком возрасте россияне достигают пика зарплаты (спойлер: по данным выходит, что раньше, чем вы думаете – но есть нюанс).
🐌 Интересный разбор про ЗПИФ коммерческой недвижимости от Альфы, который внезапно закрылся в минус.
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