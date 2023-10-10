Логотип KadryPRO
KadryPRO
Воинский учет

«Военкоматы будут внимательно следить за тем, как организации ведут воинский учет» ... это интересно

Размышления на тему интервью. В настоящий момент вопрос оперативного предоставления информации по воинскому учету стоит очень остро, а точнее провален.
117

«Военкоматы будут внимательно следить за тем, как организации ведут воинский учет» — хорошая идея, но, как показала практика никак не следят и не хотят следить.

В настоящий момент вопрос оперативного предоставления информации по воинскому учету (ВУ) военному комиссариату (ВК) стоит очень остро, а точнее провален.

Практический опыт работа с военкоматами в подавляющем случае до настоящего времени на бумажном носителе, специалист идет в ВК для того чтобы подать сведения или получить, в том числе отправка информации, например — ежегодные сверки в т.ч. с другими регионами, посредством корреспонденции Почты России.

Доставка в другие регионы занимает от 7 дней, далее получить ответ от ВК с отметкой «сверка пройдена», до 1-2 мес. и т.д.

Попробуйте отнести документы лично, отстоять в очереди, 1-2 часа, потом сдать специалисту и через неделю получить ответ или сверенные документы.  За этот период пока сработает «обратная связь» с ВК, сотрудник уже уволится, и тогда начинается «бег по кругу» заново.

Особенно высока текучесть в «массовых низкоквалифицированных» и «рабочих» специальностях, прием-увольнение — цикл 1,5 месяца. Пока документы дойдут до ВК информация будет не актуальна, пока специалист в ВК у себя отметку сделает ему уже следующий работодатель направит сведения или не направит.

Отказать в приеме на работу без документов воинского учета, работодатель не может, соответственно появляются «мертвые души» с которых по факту никак не «стрясти» документы воинского учета и не заставить встать на воинский учет, особенно те категории работников, кому «за 35-40 +» лет и никогда на ВУ не стоял и не пойдет в ВК по месту прописки.

Работники увольняются или уходят в серую схему оплаты труда меняют вид договора или занятости. И многие работодатели сознательно идут на «серые схемы» и поощряют уклонение от взаимодействия с военными комиссариатами.

  • Вот, работали же 10-15 лет и никакого воинского учета не вели!

  • Зачем теперь этим заниматься?

Надежда есть, на автоматизацию, или хотя бы взаимодействие по электронным каналам связи, поставить компьютеры для специалистов военных комиссариатов, провести переподготовку — научить работать с электронными базами, получением и формированием сведений из других источников и т.д.

Все это, значительно ускорит процесс и позволит оперативно обмениваться информацией с ведомствами, а также получать сведения о военнообязанных путем межведомственного взаимодействия, оперативно ставить на воинский учет при достижении определённого возраста, взаимодействовать с гражданином напрямую – получения/предоставления сведений, а не играть в одном направлении — вменить всю ответственность работодателю и сидеть ждать «готовую актуальную и оперативную» информацию о военнообязанных.

KadryPRO

KadryPRO

Кадровик в Самозанятая

1 подписчик

Комментарии

1
  • Логотип Natatalka
    Natatalka 22 минуты назад

    Какой-то поток сознания нередактированный

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Бесплатно с IT-компании

Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
15,6 тыс.
Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
3
1,5 тыс.

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бесплатно с Увольнение

Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс

В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
164
Бесплатно с Первичные документы

Срок хранения первичной документации. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.

Срок хранения первичной документации. Мини-курс
368
Бесплатно с Налоговая оговорка

Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
438

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
343
Бесплатно с НДС

Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
307

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить

  • Добрый день. Наш поставщик, выставил отгрузочные документы, когда был в статусе ИП. Позже он прекратил деятельность и закрыл ИП и закрыл рсч. У нас остался долг ИП, который он просит погасить на личну

    Оплата поставщику

  • Добрый день. Организация зарегистрирована в г.Москве, хочет заключить договор ГПХ с гражданином Узбекистана (регистрация в Московской области). Адрес объекта где выполняются работы, также Московская о

    ГПХ с гражданином Узбекистана
Бесплатно с РСВ

Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года

РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
983
Бесплатно с Товарный знак

Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс

В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.

Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс
347
Бесплатно с Воинский учет

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
37
35,6 тыс.
Бесплатно с IT-компании

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями
781
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Бесплатно с Защита персональных данных

Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.

Как уберечь персональные данные от утечки. Мини-курс
325
Бесплатно с Отчетность в СФР

ЕФС-1 за 9 месяцев 2023 года

ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
930

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Бесплатно с Налог на прибыль

Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.

Контрагента исключили из ЕГРЮЛ, что с кредиторкой и дебиторкой. Мини-курс
470
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится

Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.

Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится
3
4 тыс.
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
1,3 тыс.
Бесплатно с Ликвидация бизнеса

Форма Р19001 для упрощенной ликвидации ООО + образец заполнения

Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
389
Бесплатно с Налоговые споры

Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс

ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.

Как заключить мировое соглашение с налоговой. Мини-курс
303
Бесплатно с Электронные подписи

Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

Получение ЭЦП ИП в 2023 году
9,7 тыс.
Бесплатно с НДФЛ

Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи

В разных ситуациях срок владения недвижимостью считают по-разному. Не всегда отсчет идет от даты регистрации в Росреестре.

Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи
4,1 тыс.
Мнения