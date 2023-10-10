«Военкоматы будут внимательно следить за тем, как организации ведут воинский учет» ... это интересно

Размышления на тему интервью. В настоящий момент вопрос оперативного предоставления информации по воинскому учету стоит очень остро, а точнее провален.

«Военкоматы будут внимательно следить за тем, как организации ведут воинский учет» — хорошая идея, но, как показала практика никак не следят и не хотят следить.

В настоящий момент вопрос оперативного предоставления информации по воинскому учету (ВУ) военному комиссариату (ВК) стоит очень остро, а точнее провален.

Практический опыт работа с военкоматами в подавляющем случае до настоящего времени на бумажном носителе, специалист идет в ВК для того чтобы подать сведения или получить, в том числе отправка информации, например — ежегодные сверки в т.ч. с другими регионами, посредством корреспонденции Почты России.

Доставка в другие регионы занимает от 7 дней, далее получить ответ от ВК с отметкой «сверка пройдена», до 1-2 мес. и т.д.

Попробуйте отнести документы лично, отстоять в очереди, 1-2 часа, потом сдать специалисту и через неделю получить ответ или сверенные документы. За этот период пока сработает «обратная связь» с ВК, сотрудник уже уволится, и тогда начинается «бег по кругу» заново.

Особенно высока текучесть в «массовых низкоквалифицированных» и «рабочих» специальностях, прием-увольнение — цикл 1,5 месяца. Пока документы дойдут до ВК информация будет не актуальна, пока специалист в ВК у себя отметку сделает ему уже следующий работодатель направит сведения или не направит.

Отказать в приеме на работу без документов воинского учета, работодатель не может, соответственно появляются «мертвые души» с которых по факту никак не «стрясти» документы воинского учета и не заставить встать на воинский учет, особенно те категории работников, кому «за 35-40 +» лет и никогда на ВУ не стоял и не пойдет в ВК по месту прописки.

Работники увольняются или уходят в серую схему оплаты труда меняют вид договора или занятости. И многие работодатели сознательно идут на «серые схемы» и поощряют уклонение от взаимодействия с военными комиссариатами.

Вот, работали же 10-15 лет и никакого воинского учета не вели!

Зачем теперь этим заниматься?

Надежда есть, на автоматизацию, или хотя бы взаимодействие по электронным каналам связи, поставить компьютеры для специалистов военных комиссариатов, провести переподготовку — научить работать с электронными базами, получением и формированием сведений из других источников и т.д.

Все это, значительно ускорит процесс и позволит оперативно обмениваться информацией с ведомствами, а также получать сведения о военнообязанных путем межведомственного взаимодействия, оперативно ставить на воинский учет при достижении определённого возраста, взаимодействовать с гражданином напрямую – получения/предоставления сведений, а не играть в одном направлении — вменить всю ответственность работодателю и сидеть ждать «готовую актуальную и оперативную» информацию о военнообязанных.