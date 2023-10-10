🔥Военкоматы будут внимательно следить за тем, как организации ведут воинский учет

На «Клерк» сегодня вышло интервью Натальи Горячей , руководителя консалтинговой компании, основателя «Делаем бизнес вместе», автора Трибуны.

В нем эксперт рассказала про отчеты, которые ждут от организаций в военкомат, про сроки сдачи и про штрафы, которые грозят руководителям и организациям, если те нарушат законодательство. Кроме этого Наталья рассказала, что военкомы усилят контроль за работодателями, но на массовые штрафы пока у них не хватит ресурсов.

Почитать интервью полностью и оставить свой комментарий можно тут. Подписывайтесь на автора, заводите свой блог.