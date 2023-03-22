Формируем уведомление об исчисленных страховых взносах в «1С:ЗУП»

В нашей новой статье мы расскажем, как в «Зарплате и управлении персоналом» сформировать такое уведомление.

Уведомление представляется в налоговый орган по месту учета не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, взносов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи либо через личный кабинет налогоплательщика.

В месяцах, в которых необходимо представлять уведомление, в бухгалтерской программе регистрируется документ уведомления об исчисленных суммах налогов.

А в месяцах, в которых представлять уведомление не нужно, регистрируется документ Операция по ЕНС.

Регистрация документов Уведомление об исчисленных суммах налогов и Операция по ЕНС: налоги необходима для переноса на счет 68.90 «Единый налоговый счет» задолженности по взносам.

После расчета зарплаты и страховых взносов за месяц с помощью документа Начисление зарплаты и взносов необходимо передать данные о начисленных суммах в бухгалтерскую программу.

Для этого формируется документ Отражение зарплаты в бухучете. После синхронизации данных в бухгалтерской программе создается документ Отражение зарплаты в бухучете.

При проведении документа будут сформированы проводки по начислениям, удержаниям, в том числе по страховым взносам. Суммы страховых взносов по единому тарифу отражаются по Кт счета 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу».

Об исчисленных взносах за март 2023 года уведомление в апреле представлять не нужно, т. к. не позднее 25 апреля необходимо представить расчет по страховым взносам.

Но для переноса на счет 68.90 «Единый налоговый счет» задолженности по взносам в программе необходимо зарегистрировать документ Операция по ЕНС.

1. Для подготовки уведомления в списке Задачи организации нажмите на соответствующую ссылку. Для формирования уведомления нажмите на кнопку Сформировать уведомление. Документ Уведомление об исчисленных суммах налогов заполняется автоматически. В табличной части содержится информация об исчисленных взносах за отчетный период в разрезе КБК, регистраций в налоговом органе. Также указывается счет учета взносов – 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу». Из документа можно сразу отправить уведомление в налоговую, если подключен сервис «1С-Отчетность», а также распечатать документ или выгрузить сведения.

2. При проведении документа формируется проводка Дт 69.09 «Страховые взносы по единому тарифу» Кт 68.90 «Единый налоговый счет». Кроме проводок формируются движения по регистру накопления Расчеты по налогам на едином налоговом счете с видом Приход. Движения с видом Расход будут сформированы при зачете ЕНП при выполнении регламентной операции Зачет аванса по единому налоговому счету в составе обработки Закрытие месяца.

3. Из рабочего места 1С-Отчетность или из журнала Уведомления об исчисленных суммах налогов также можно создать документ Уведомление об исчисленных суммах налогов, но заполняется он только вручную. Кроме того, из рабочего места 1С-Отчетность можно сформировать документ уведомления только для отправки в налоговую, т. е. без движения в регистрах и бухгалтерском учете.

4. Сформируйте документ Операция по ЕНС. По кнопке Добавить строки табличной части документа заполняются вручную. Для автоматического заполнения нажмите на кнопку Заполнить и выберите вид налога Страховые взносы по единому тарифу. Строки заполнятся автоматически, если есть сумма исчисленных взносов по Кт 69.09, которую необходимо перенести на единый налоговый счет. Табличная часть документа заполняется так же, как в документе-уведомлении, только в колонке Отражение в учете можно выбрать, как отражать эту сумму в учете – Бухгалтерский, налоговый учет и ЕНС или Только ЕНС.