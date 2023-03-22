НДФЛ: детали соцвычета на фитнес

Декларационная кампания по доходам 2022 года в самом разгаре.

Налоговики в это время проводят контрольно-аналитические, организационные и разъяснительные мероприятия. Они выявляют и анализируют объекты налогообложения. Определяют тех лиц, которые обязаны декларировать свои доходы, а также тех, кто нарушает законодательство.

Что касается граждан, то отдельные из них (например, сдававшие в прошлом году недвижимость в аренду, продавшие ценные бумаги, а также недвижимость или транспортные средства, бывшие в собственности меньше минимального срока владения) должны отчитаться о доходах. С этой целью нужно заполнять форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ (в ред. приказа от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@).

Декларацию в этом году необходимо подать не позднее 02.05.2023 (30.04.2023 – воскресенье). Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 17.07.2023 (15.07.2023 – суббота).

Налогоплательщики, желающие заявить стандартные, социальные и имущественные вычеты, вправе представить декларации в любое время. Но если хочется быстрее вернуть себе часть уплаченного налога, есть смысл подать декларацию уже сейчас.

По доходам, которые облагаются по ставкам:

13 % – при величине основной налоговой базы за налоговый период 5 000 000 руб. и менее;

650 000 руб. и 15 % основной налоговой базы, превышающей 5 000 000 руб. – при величине основной налоговой базы за налоговый период, превышающей 5 000 000 руб. –

НК (ст. 219) предоставляет право гражданам на социальный налоговый вычет. Перечень налоговых баз, формирующих основную налоговую базу по НДФЛ, приведен в п. 2.1 ст. 210 НК.

С 2022 года перечень социальных вычетов пополнился благодаря закону от 05.04.2021 № 88-ФЗ. Теперь НК (подп. 7 п. 1 ст. 219 НК) позволяет указанным выше лицам воспользоваться социальным налоговым вычетом в сумме, уплаченной ими в налоговом периоде за занятия фитнесом. Речь идет о расходах за счет собственных средств на оплату услуг, оказанных физкультурно-спортивными организациями либо ИП.

Кому могут быть оказаны льготные услуги

Вычет можно получить по физкультурно-оздоровительным услугам, оказанным:

самому физическому лицу;

его детям (в т. ч. усыновленным) в возрасте до 18 лет. Если дети (в т. ч. усыновленные) обучаются по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, то вычет предоставляется до достижения ими 24 лет;

подопечным в возрасте до 18 лет;

бывшим подопечным после прекращения опеки или попечительства, если указанные лица являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет.

Условия предоставления вычета

К физкультурно-спортивным организациям и ИП, оказывающим услуги, предъявляются следующие требования:

деятельность в области физической культуры и спорта у таких субъектов является основным видом экономической деятельности;

экономический субъект должен быть включен в перечень физкультурно-спортивных организаций, ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, сформированный на соответствующий налоговый период.

Правила формирования и ведения указанного перечня утверждены постановлением Правительства от 06.09.2021 № 1501.

Утвержденные Минспортом перечни организаций на 2022 и 2023 годы размещены на официальном сайте ведомства. Доступ к сайту и нужным сервисам осуществляется через браузеры, поддерживающие российский сертификат (например, Яндекс Браузер). О размещении перечней ФНС России сообщала в письмах от 08.02.2022 № БС-4-11/1393 и от 14.12.2022 № БС-4-11/16950@.

Файл (в формате pdf) с перечнем на 2022 год включает 278 страниц (к примеру, физкультурно-спортивные организации и ИП г. Москвы приведены на стр. 69 – 89, Московской области – на страницах 89 – 97).

Согласно письму № БС-4-11/16950@, при выявлении расхождений между данными в перечне, опубликованном на сайте Минспорта России и перечнем, опубликованном налоговыми органами, в регионах УФНС должны использовать данные, размещенные на интранет-портале ФНС России.

Подтверждая право на вычет за 2022 год, следует руководствоваться перечнем на соответствующий налоговый период.

Может случиться так, что в имеющихся у налогоплательщика документах, подтверждающих расходы на занятие фитнесом, адрес физкультурно-спортивной организации или ИП не совпадет с адресом, указанным в опубликованном перечне. Будет ли это причиной отказа в вычете? Ответ отрицательный. ФНС в письме № БС-4-11/16950@ пояснила, что норма НК (подп. 7 п. 1 ст. 219) не ставит в зависимость право налогоплательщика на налоговый вычет от адресов физкультурно-спортивных организаций. Поэтому при соблюдении иных условий разница адресов в документах и в перечне не является основанием для отказа налогоплательщику в социальном вычете.

Услуги, относящиеся к физкультурно-оздоровительным

На дату оплаты услуги должны быть включены в перечень видов услуг, утвержденных распоряжением Правительства от 06.09.2021 № 2466-р. Согласно этому перечню к физкультурно-оздоровительным относятся услуги:

по физической подготовке и физическому развитию;

по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в первый раздел единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов РФ, муниципальных образований;

по разработке программ занятий физической культурой, соответствующих тренировочных планов.

Документальное подтверждение вычета и размер расходов

Подтвердить фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг можно копией договора и кассовым чеком. Чек может быть бумажным или электронным, и должен быть выдан в соответствии с требованиями, установленными законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

В письме от 30.12.2022 № 03-04-06/130306 Минфин отметил, что справка об оплате услуг, выданная физкультурно-спортивной организацией, не является документом, подтверждающим право налогоплательщика на получение вычета.

Для социального вычета максимальный совокупный размер фактически понесенных расходов, включая расходы на фитнес, в налоговом периоде составляет 120 000 руб. В эту сумму не входят расходы на обучение детей налогоплательщика и расходы на дорогостоящее лечение.

Коллективным или трудовым договором может быть предусмотрено частичное возмещение работнику части расходов на оплату спортивных услуг. Такие услуги могут быть оказаны на объектах работодателя, например, объектах социальной сферы (в физкультурно-оздоровительных комплексах, в санаториях-профилакториях и т. п.) или на сторонних объектах для фитнеса. На такую компенсацию вычет не распространяется.

Время предоставления вычета

В общем случае социальный налоговый вычет предоставляется при подаче налоговой декларации по НДФЛ в ИФНС физическим лицом по окончании налогового периода (года). Этот вариант подходит при помесячной оплате услуг фитнеса на основе абонемента (клубной карты). Такие документы удостоверяют право налогоплательщика на пользование услугами объекта.

В то же время работник может как и в прошлом году получать вычет до окончания налогового периода через работодателя Для этого претендент на вычет должен направить в ИФНС заявление о подтверждении его права на получение социального налогового вычета (приложение 1 к приказу ФНС России от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@) и документы, подтверждающие право на его получение. Заявление с приложением документов может быть подано:

в письменной форме непосредственно в ИФНС;

в электронной форме по ТКС;

через личный кабинет налогоплательщика.

На рассмотрение заявления налоговикам отведено не более 30 календарных дней.

При наличии права на вычет в указанный срок налоговики должны:

проинформировать налогоплательщика о результатах рассмотрения заявления. Информирование осуществляется через личный кабинет, а при отсутствии (прекращении) у претендента доступа к личному кабинету – по почте заказным письмом. При этом используется форма уведомления, приведенная в приложении 4 к приказу ФНС от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@);

представить работодателю, выступающему налоговым агентом, подтверждение права физического лица на получение вычета (приложение 4 к приказу № ЕД-7-11/755@, в которой указывается сумма вычета).

При наличии такого уведомления работодатель вправе предоставить работнику социальный налоговый вычет в приведенной в документе сумме.