Налогообложение систем вентиляции и кондиционирования: классификация судами имущества с учетом его свойств и функционального назначения

Плательщики налога на имущество организаций хорошо знают, что риски доначисления налога существенно зависят от правильной классификации имущества. Это подтверждает и постановление АС Московского округа от 14.02.2023 № Ф05-27009/2021 по делу № А40-110147/2020.

Плательщики налога на имущество организаций хорошо знают, что риски доначисления налога существенно зависят от правильной классификации имущества.

Это подтверждает и постановление АС Московского округа от 14.02.2023 № Ф05-27009/2021 по делу № А40-110147/2020.

Кропотливый и неординарный подход судей в вопросе классификации имущества избавил налогоплательщика от претензий налоговиков.

Подоплека спора

МРИ ФНС провела выездную налоговую проверку общества по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) по всем налогам и сборам. По итогам проверки ИФНС привлекла налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

По мнению инспекции общество необоснованно применило налоговую льготу, предусмотренную п. 25 ст. 381 НК (в редакции, действовавшей в проверяемый период).

Общество освободило от налогообложения системы вентиляции и кондиционирования (далее – СВиК), признав их движимым имуществом. А по мнению налоговиков СВиК обладали признаками недвижимости.

Поэтому ИФНС сочла, что общество занизило налоговую базу, что привело к неполной уплате налога.

По результатам проверки обществу были доначислены налог на имущество организаций, пени и штраф по п. 1 ст. 122 НК.

Аргументы налогоплательщика

СВиК были смонтированы в рамках реконструкции зданий и установок.

Налогоплательщик в проверяемом периоде квалифицировал СВиК как не подлежащее налогообложению движимое имущество, поскольку указанные объекты:

не имеют прочной связи с землей;

относятся к категории «Оборудование» в соответствии с классификатором основных фондов;

приняты на учет ранее срока окончания реконструкции зданий, в которых монтировались спорные объекты;

по своей конструкции предусматривают возможность перемещения.

Мнение инспекции

Налоговая инспекция исходила из того, что СВиК относятся к недвижимому имуществу, поскольку:

имущество неотъемлемо входит в состав зданий;

системы необходимы для их эксплуатации;

смонтированы в рамках реконструкции здания и установок;

до реконструкции объекты учитывались в составе здания.

Этапы оспаривания решения

В порядке досудебного урегулирования общество обратилось в ФНС с апелляционной жалобой.

Решением от 30.03.2020 № КЧ-4-9/5360@ ФНС отказалась удовлетворить апелляционную жалобу общества.

После чего общество отправилось отстаивать свои интересы в суд.

Первоначально арбитражный суд первой инстанции отказался удовлетворять заявленное обществом требование о признании неправомерным решения ИФНС. Постановлением арбитражного апелляционного суда решение суда оставлено без изменения.

А вот окружной суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении решением арбитражного суда первой инстанции требования заявителя были удовлетворены. Принятое ИФНС решение было признано недействительным. Постановлением арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба налоговиков - без удовлетворения.

Судебные вердикты

При принятии нормативных актов суды использовали:

Принималась во внимание судебная практика:

постановление Пленума ВСФ от 23.06.2015 № 25 (п. 38);

определения судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 17.05.2021 № 308-ЭС20-23222 по делу № А32-56709/2019 и от 28.09.2021 № 308-ЭС21-6663 по делу № А18-1531/2019.

По мнению судов, для целей применения льготы по налогу на имущество основные средства оцениваются как с точки зрения их свойств и функционального назначения, так и с точки зрения формализованных критериев признания имущества налогоплательщика (движимого и недвижимого) в качестве соответствующих объектов на основании применения кодов ОКОФ.

Из системного толкования норм ГК, закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ОК 013-94, следует, что СВиК по умолчанию признается движимым имуществом.

Но из приоритетной нормы гражданского законодательства (общего правила) существует исключение. СВиК признается недвижимым имуществом (как часть здания) при условии выполнения критериев, установленных ОК 013-94.

Суть критерия - это общесанитарное назначение СВиК и их предназначенность для эксплуатации здания (а не принадлежность к оборудованию, расположенному в здании).

Судами нижестоящих инстанций правомерно учтено, что СВиК являются промышленными вентиляционными системами. Они обеспечивают безопасную эксплуатацию оборудования, а не функционирование зданий.

Значит, СВиК могут являться частью зданий, в пределах которых они находятся, но выступать в качестве технологического оборудования, относящегося к движимому имуществу на основании ОКОФ.

Присвоенный налогоплательщиком СВиК код 14 2919450 в соответствии с ОКОФ не относится к зданиям и сооружениям, в т. ч. не относится к коммуникациям зданий, формируя самостоятельную группу основных средств.

Судами также установлено, что сроки полезного использования спорных СВиК и зданий установок, к которым их относит ИФНС, существенно различаются. Обществом на основании ОКОФ для СВиК установлен срок эксплуатации 91 месяц, в отличие от зданий и сооружений, срок эксплуатации которых от 181 до 1000 месяцев. В случае признания СВиК и зданий установок одним объектом, образованным из нескольких частей, будет нарушаться условие пункта 6 ПБУ 6/01 - отсутствие существенных различий в сроках полезного использования.

Принадлежность спорных СВиК к технологической вентиляции, а не к общесанитарной, подтверждается также и тем, что они проектировались в соответствии со СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п. 4.4.1. «СНиП 41-01-2003. Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»).

При этом учитывались требования безопасности нормативных документов органов государственного надзора, инструкций предприятий - изготовителей оборудования, арматуры и материалов.

Это является ключевым отличием от санитарной вентиляции, при проектировании которой не требуется учитывать дополнительные факторы, связанные с эксплуатацией оборудования.

Требование данного СНиП было соблюдено обществом при проектировании реконструкций установок, что подтверждалось положительными заключениями государственной экспертизы.

На взгляд кассации, суды, правильно указали, что вывод МРИ ФНС о занижении налоговой базы по налогу на имущество в результате неправомерного применения льготы (п. 25 ст. 381 НК) в отношении спорных СВиК, отнесенных к движимому имуществу, не соответствует нормам налогового законодательства и фактическим обстоятельствам дела.

Налоговики приравняли СВиК к системам коммуникаций внутри зданий: теплотрассе, газопроводу, водопроводу, канализации и т. д.

Такой вывод недопустим, поскольку в отличие от СВиК приведенные объекты инженерно-технического обеспечения в соответствии с ОК 013-94 являлись неотъемлемой частью зданий.

Доводы о том, что СВиК смонтированы в рамках реконструкции зданий и установок, не свидетельствуют о невозможности их отделения без нарушения целостности как зданий, так и самой системы. Технические комиссии (комиссии по приемке основных средств) квалифицировали СВиК как отдельные объекты основных средств, которые могут работать независимо от зданий, находящихся в этот период в стадии реконструкции. СВиК в основных элементах принимаемого из реконструкции здания ни в одном из актов как отдельный (существенный) элемент здания не был поименован.

Соотношение сроков эксплуатации зданий и сроков эксплуатации СВиК предполагает возможность неоднократного их демонтажа и установки в период эксплуатации здания. Инспекция не привела доказательств того, что демонтаж СВиК невозможен без нарушения целостности здания и установки новой системы вентиляции.

Окружной суд согласился с такими выводами.