Уведомления по имущественным налогам-2023: рекомендации ФНС по заполнению и представлению

Близится срок представления уведомлений об исчисленных налогах, авансовых платежах по налогам, сборах за I квартал 2023 года.

Близится срок представления уведомлений об исчисленных налогах, авансовых платежах по налогам, сборах за I квартал 2023 года.

Как мы знаем, на основании уведомлений налоговики определяют принадлежность перечисляемых средств к источнику бюджетных доходов и реквизиты, определяющие исполнение обязанности налогоплательщика по уплате налогов. Уплата имущественных налогов имеет свои особенности.

Чтобы помочь налогоплательщикам разобраться в них, руководство ФНС выпустило два письма от 01.03.2023 № БС-4-21/2346 и от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@.

Из перечня ответов на вопросы мы выбрали часть тех, которые относятся к текущему году. Но перед тем как рассмотреть советы ФНС, напомним несколько общих норм об уведомлениях.

И первое напоминание касается формы уведомления, которая утверждена приложением 1 к приказу ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Чуть позже мы будем ссылаться на этот документ, поясняя нюансы порядка заполнения отдельных его строк.

Уведомление необходимо представлять в случае, если законодательством (абз. 1 п. 9 ст. 58 НК):

предусмотрена уплата (перечисление) налогов, авансовых платежей по налогам до представления соответствующей налоговой декларации (расчета) либо

не установлена обязанность по представлению налоговой декларации (расчета).

Уведомления по авансовым платежам

Для отчетных периодов 2023 года не установлена обязанность организации по представлению налоговых деклараций (расчетов) по имущественным налогам. НК (абз. 2 п. 9 ст. 58) предписывает представлять уведомление в ИФНС по месту учета не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих авансовых платежей по этим налогам.

Уведомления в 2023 году должны быть представлены

за I квартал - не позднее 25.04;

за II квартал (полугодие) – не позднее 25.07;

за III квартал (девять месяцев) 2023 года – не позднее 25.10.

Авансовые платежи по имущественным налогам подлежат уплате организациями в срок не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 383, п. 1 ст. 397 НК).

Для организаций отчетными периодами признаются:

по транспортному налогу - I квартал, II квартал, III квартал (п. 2 ст. 360 НК);

по налогу на имущество организаций (п. 2 ст. 379 НК): I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года - по объектам с налоговой базой в виде среднегодовой стоимости; I, II и III квартал календарного года - по объектам с налоговой базой в виде кадастровой стоимости (далее – «кадастровые» объекты);

по земельному налогу – I, II и III квартал календарного года (п. 2 ст. 393 НК).

Авансовые платежи в составе ЕНП следует уплатить не позднее 28 числа:

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом – по транспортному налогу ;

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом – в регионах РФ, в которых предусмотрена уплата авансовых платежей, и на федеральной территории «Сириус» (п. 1 ст. 372.1 НК) - по налогу на имущество ;

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом - по земельному налогу. Авансовые платежи в этом случае уплачивают, если нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, нормативным правовым актом представительного органа федеральной территории «Сириус») предусмотрена их уплата.

У организаций в течение 2023 года сохраняется право на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему платежными поручениями. Налогоплательщики пользуются этим правом при условии, что ранее они не представляли уведомления (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Уплата авансовых платежей без представления уведомлений

Уплата авансовых платежей по имущественным налогам за отчетные периоды 2023 года осуществляется в составе ЕНП на ЕНС налогоплательщика.

Налоговые декларации (расчеты) по имущественным налогам за отчетные периоды в ИФНС не направляются. А это значит, что без уведомлений такие авансовые платежи при наступлении установленного НК срока их уплаты не будут распределены по реквизитам КБК и ОКТМО в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований по месту нахождения объектов налогообложения, а останутся на ЕНС налогоплательщика.

После чего принадлежность поступивших денежных средств будет определяться налоговиками с соблюдением следующей последовательности (п. 8 ст. 45 НК):

в начале погашается сформированная обязанность по недоимке, начиная с наиболее раннего момента ее выявления;

затем – обязанность по налогам, авансовым платежам, сборам, страховым взносам - с момента возникновения обязанности по их уплате;

после чего погасят пени, проценты и штрафы.

И лишь по окончании налогового периода совокупная обязанность будет сформирована и учтена на ЕНС организации исходя (подп. 1, 7 п. 5 ст. 11.3 НК):

из направленного налогоплательщику сообщения об исчисленных суммах имущественных налогов и (или)

из представленной организацией налоговой декларации по налогу на имущество, исчисляемому исходя из среднегодовой стоимости.

Помните: за непредставление в установленный срок в ИФНС документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК, взыскивается штраф 200 руб. за каждый непредставленный документ (ст. 126 НК).

Неверное указание в уведомлении суммы одного из налогов

В одной из рекомендаций ФНС рассмотрела следующую ситуацию. Организация представила уведомление об исчисленных суммах авансовых платежей по имущественным налогам за I квартал 2023 года. В уведомлении была неверно указана сумма авансового платежа по земельному налогу. До наступления срока уплаты данных авансовых платежей (28.04.2023) организация представила новое уведомление за I квартал. В уведомлении были указаны же КБК и ОКТМО и верная сумма авансового платежа по земельному налогу. Возник вопрос: в какой период (по сроку первого или второго уведомления) будет сформирована на ЕНС обязанность по уплате земельного налога?

Согласно НК (подп. 5 п. 5 ст. 11.3) совокупная обязанность налогоплательщика формируется и подлежит учету на ЕНС на основе уведомлений со дня их представления в ИНФС. Но происходит это в следующем порядке:

не ранее наступления срока уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам и до дня представления: налоговой декларации (расчета) по налогам, авансовым платежам, указанным в уведомлении, или направления ИФНС сообщений об исчисленных суммах налогов либо

по истечении десяти дней со дня окончания срока, установленного для представления указанных налоговых деклараций (расчетов), в случае их непредставления.

С учетом этого в рассматриваемой ситуации совокупная обязанность по имущественным налогам за I квартал 2023 года сформируется и будет учтена на ЕНС:

в отношении транспортного налога и налога на имущество организаций - на основе первого уведомления, а

в отношении земельного налога - на основе второго уведомления, относящегося к тому же отчетному периоду, КБК, ОКТМО.

КПП в уведомлении

Налогоплательщики – организации не представляют декларации по транспортному и земельному налогам с налогового периода 2020 года и последующие периоды. Аналогично по налогу на имущество организаций в части «кадастровых» объектов налогообложения, декларации не представляют за налоговый период 2022 года и последующие периоды.

В отношении названных налогов налоговики рекомендовали налогоплательщикам по строке 1 уведомления указывать код причины постановки на учет (КПП) в ИФНС по месту нахождения организации в соответствии со свидетельством.

Но при этом ФНС отметила, что КПП - это реквизит, который не используется при проведении в автоматизированной информационной системе квитирования (сопоставления) с начислениями указанных налогов в сообщениях. По имущественным налогам для сопоставления используют иные идентификаторы, такие как ИНН, КБК, ОКТМО, налоговый (отчетный) период.

Единовременная уплата авансовых платежей по транспортному налогу

Организация, у которой в течение года не меняется состав зарегистрированных транспортных средств, может по сроку 28.04.2023 единовременно уплатить авансовые платежи по транспортному налогу за I, II и III кварталы. В этом случае допускается представление одного уведомления в срок 25.04.2023. В таком уведомлении должно быть заполнено три блока:

по строке 4 - об исчисленных суммах авансовых платежей за соответствующий отчетный период;

по строке 5 – коды отчетных периодов «34/01», «34/02» и «34/03» (коды из приложения 2 к порядку заполнения уведомления, утв. приказом № ЕД-7-8/1047@).

Уведомления по «кадастровой» недвижимости

В 2023 году российские организации - плательщики налога на имущество (п. 1, 6 ст. 386 НК):

не включают в налоговую декларацию сведения о «кадастровых» объектах, а также

не представляют в течение налогового периода расчеты по налогу.

При уплате в течение текущего года авансовых платежей по налогу за отчетные периоды, а затем суммы налога по итогам налогового периода в отношении «кадастровых» объектов налогоплательщику следует представлять уведомления.

Земельный налог: исправление неверно рассчитанных и уплаченных авансовых платежей

Авансовые платежи по земельному налогу определяются за I, II и III квартал текущего налогового периода как 1/4 соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Сумма подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода определяется как разница между исчисленной величиной налога и совокупностью подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.

Налоговые органы передают (направляют) сообщения налогоплательщикам-организациям (их обособленным подразделениям) по месту нахождения принадлежащих этим организациям земельных участков. Сообщения составляют на основе документов и иной информации, имеющихся у налоговиков, об исчисленных ими суммах налога. В сообщении при этом указывают объект налогообложения, налоговую базу, налоговый период, налоговую ставку, сумму исчисленного налога (п. 5 ст. 397 НК).

По имеющейся информации о кадастровой стоимости земельного участка налоговики могут определить суммы подлежащих уплате авансовых платежей и земельному налогу по окончании налогового периода.

Предположим, что организация неверно исчислила и уплатила авансовые платежи по земельному налогу за I, II и III кварталы текущего года. Платежи пересчитаны и налог уплачен по окончанию налогового периода за 2023 год.

Сумма авансового платежа по налогу указывается по строке 4 уведомления (п. 2.6.4 порядка).

Согласно пунктов п. 2.6.5 и 2.6.6 порядка, в уведомлении:

по строке 5 приводится код налогового периода в соответствии с приложением 2 к порядку. По ежеквартальным авансовым платежам при заполнении кода 34 указывается порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04;

по строке 6 заносится год налогового периода, за который исчислен налог, авансовый платеж по налогу.

При заполнении уведомления после перерасчета авансовых платежей следует:

по строке 4 занести одной суммой совокупность авансовых платежей за указанные отчетные периоды;

по строке 5 указать код 34/03;

по строке 06 указать 2023 год.

При пересчете по окончании II квартала ошибочно исчисленного и уплаченного авансового платежа за I квартал 2023 года, в подаваемом до 25.07.2023 уведомлении следует указать:

по строке 4 - совокупность авансовых платежей (одной суммой) за I и II кварталы;

по строке 5 – код 34/02;

по строке 06 – 2023.

При пересчете по окончании III квартала неверно исчисленных и уплаченных авансовых платежей за I и II квартал 2023 года, в уведомлении, подаваемом до 25.10.2023, необходимо отразить:

по строке 4 - одной суммой совокупность авансовых платежей за I, II, III кварталы;

по строке 5 – код 34/03;

по строке 06 – 2023.

Уведомление по земельному налогу за налоговый период

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть отменена обязанность по уплате авансовых платежей по земельному налогу. В связи с этим отсутствует необходимость подачи уведомления по авансовым платежам. А вот по налогу за год организация обязана представить уведомление, поскольку налоговая декларация по земельному налогу не подается.

Налогоплательщиками - организациями налог нужно уплатить в срок не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 397 НК). Следовательно, уведомление с исчисленной суммой земельного налога необходимо представить в ИФНС не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Поэтому за 2023 год организация должна подать уведомление не позднее 26.02.2024 (25.02.2024 воскресенье).