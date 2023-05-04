Как учитывать дни отпусков в мае 2023 года. На какие моменты обратить внимание

В мае началась горячая пора отпусков. А в связи с большим количеством праздников в этом месяце бухгалтеру нужно знать, как учитываются дни отпуска. Разберемся вместе в этом вопросе.

Как учитывать дни отпуска

Как говорится в ст.115 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск считается в календарных днях. При этом дни, которые признаны на государственном уровне праздничными, не входят в календарный отпуск.

В мае 2023 года праздниками стали следующие дни:

Праздник Весны и Труда – 1 мая;

День Победы – 9 мая.

За счет этих двух дней отпуск работника увеличится, при этом они должны учитываться при расчете продолжительности отпуска и не подлежат оплате.

Что касается 8 мая (понедельник), то он стал выходным за счет переноса с 8 января, которое выпало на воскресенье. По этой причине 8 мая — это выходной нерабочий день, который необходимо учитывать при расчете продолжительности отпуска и соответственно, оплатить.

При расчете количества дней отпуска, которые подлежат оплате, необходимо исходить из того, что написано в заявлении на отпуск.

К примеру, если в нем указано следующее: «прошу предоставить очередной отпуск с 24 апреля на 14 календарных дней», тогда работник приступает к исполнению трудовых обязанностей 10 мая. При этом сам отпуск будет длиться с 24 апреля по 8 мая (1 мая — праздник, который не прибавляется к дням отпуска, 8 мая – выходной, 9 мая — праздник, не входящий в дни отпуска). Оплатить необходимо 14 календарных дней.

В заявлении может присутствовать следующая фраза: «прошу предоставить очередной отпуск с 24 апреля по 7 мая». В такой ситуации оплачивается 13 дней отпуска (1 мая не берется в учет, так как это праздник, который не должен входить в отпуск). Учитывая, что 8 мая будет выходной, а 9 мая — праздник, на работу отпускнику придется выходить 10 мая.

Еще один вариант написания заявления: «прошу предоставить очередной отпуск со 2 мая по 5 мая». В этой ситуации необходимо оплатить 4 дня. Приступать к работе придется 10 мая, так как с 6 мая по 8 мая — выходные, а 9 мая — праздник.

Важно! Если в документе «Отпуск» у вас имеется флажок «Рассчитать зарплату за апрель 2023», это означает, что будет проведен расчет зарплаты за период до отпуска.