Ежегодное подтверждение аккредитации ИТ-компаниями: сроки подачи заявления, критерии и процедурные моменты

В целях обеспечения ускоренного развития ИТ-отрасли год назад на государственном уровне был определен комплекс мер. Основным условием их применения является государственная аккредитация ИТ-компаний.

В целях обеспечения ускоренного развития ИТ-отрасли год назад на государственном уровне был определен комплекс мер.

Основным условием их применения является государственная аккредитация ИТ-компаний.

Нормативно-правовое регулирование этой процедуры кардинально было изменено в прошлом году. По обновленному порядку (п. 27 положения, утв. постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729, далее — положение № 1729) уже имеющие аккредитацию ИТ-компании должны в плановом порядке подтвердить соответствие условиям и критериям, предусмотренным пунктами 22 и 25 положения № 1729.

Проводить плановую процедуру подтверждения соответствия условиям аккредитации уполномочено Минцифры.

Это ведомство напомнило о сроках подачи заявления через ЕПГУ. Здесь работает специальный сервис для ИТ-компаний, на котором с 12.05.2023 по 01.06.2023 будет открыта форма соответствующего заявления.

Войти на портал можно исключительно с помощью учетной записи юридического лица. Соответственно подать заявление может руководитель компании и сотрудники, у которых есть доверенность на ЕПГУ.

Информация, которую нужно отразить в заявлении

В форме заявления на ЕПГУ всем аккредитованным компаниям нужно указать:

информацию о доле доходов от деятельности в области ИТ;

ссылку на официальный сайт организации.

Правообладатели программного обеспечения указывают наименование и номер продукта в едином реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Информацию о доле доходов прикрепляют к заявлению в форме справки.

Справка о доходах должна подтверждать:

общую сумму доходов;

доход организации, полученный в результате осуществления деятельности в ИТ-области. Такой доход должен составлять более 30% всех доходов организации за предшествующий год.

Если компания образовалась в 2022 году, в котором доходы отсутствовали, и подает заявление о подтверждении аккредитации в 2023 году, то долю ИТ-доходов следует определять по всей сумме выручки с начала 2023 года (январь-апрель).

При этом у такой компании доходы на момент подачи заявления не должны быть меньше 1 млн руб. (за исключением стартапов) (подп. «в» п. 4 положения № 1729);

процентное соотношение дохода, полученного от конкретного вида деятельности, и общего дохода.

В общую сумму доходов айтишная компания включает:

доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;

внереализационные доходы.

В состав доходов от ИТ-деятельности, в частности, включают выручку:

от разработки компьютерного ПО, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг (код ОКВЭД, соответствующий классу 62);

от деятельности по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации, деятельности порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет (код подкласса 63.1);

от деятельности в области защиты информации (код подгруппы 74.90.9);

от ремонта компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (код группы 95.11);

от издания компьютерных игр (код 58.21) и издания прочих программных продуктов (код группы 58.29);

от производства средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации (код подгруппы 26.20.4).

Полный перечень видов экономической деятельности, в соответствии с которыми организация вправе получить государственную аккредитацию, приведен в приложении 1 к положению № 1729.

Постановлением Кабмина от 22.02.2023 № 296 приложение 1 было дополнено кодами, подгруппами и группами видов экономической деятельности, в т. ч. связанными ‎с проведением научных исследований и разработок в области естественных ‎и технических наук, защитой информации и обеспечением информационной безопасности.

В целях единообразного определения понятия «деятельность в области информационных технологий» Минцифры подготовило проект приказа (ID проекта 01/02/03-23/00136952), которым планируется утвердить дополненный перечень видов деятельности, относящихся к ИТ-сфере.

Дополнения позволят обеспечить реализацию законных интересов аккредитованных организаций при подаче заявления как на получение государственной аккредитации, так и для ежегодной процедуры ее подтверждения.

Если основным видом экономической деятельности ИТ-компании является вид, которому по ОКВЭД соответствуют коды 26.20.4, 26.30.16, 46.51.2, 47.91.2, 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29, 59.14, 60.10, 60.20, 63.91, 71.20.9, 73.11, 73.12, 73.20.1, 74.90.9, 85.30, 85.41, 85.42, 95.11, государственная аккредитация может быть предоставлена только при осуществлении организацией дополнительных видов деятельности, соответствующих кодам ОКВЭД, предусмотренным классом 62 и (или) группой 63.1 (подп. «а» п. 4 положения № 1729).

Вместе с тем, по информации Минцифры, «Аккредитация ИТ-компаний» требование к основному виду деятельности (согласно ОКВЭД) в отношении ранее аккредитованных организаций при проведении процедуры подтверждения не применяется.

Во время этой процедуры будет проверяться только доля прямого госучастия. Компании с любым косвенным госучастием или прямым госучастием менее 50 %, которые ранее уже были аккредитованы, сохранят свою аккредитацию.

Стартапам (ИТ-компаниям не старше трех лет с доходом до 1 млн руб.) подтверждать процент доходов от ИТ-деятельности не нужно.

Кроме критерия по доходам (более 30 % выручки от ИТ-деятельности) одним из условий аккредитации является уровень средней зарплаты работников в компании.

При подтверждении соответствия условиям аккредитации Минцифры рекомендует проверить это условие.

Калькулятор соответствия зарплат доступен на ЕПГУ.

Уровень средней зарплаты в компании должен быть не ниже, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована (без привязки к ИT-отрасли, к кодам ОКВЭД или иным данным).

При наличии обособленных подразделений в других субъектах РФ ИT-компания может использовать для сравнения любой показатель средней зарплаты по РФ или по региону, где находятся ее подразделения (руководствуясь принципом выгоды).

Правообладатели ПО из единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных могут не подтверждать соответствие критерию уровня средней зарплаты.

Методика расчета среднемесячного размера выплат, начисленных ИТ-компанией в пользу работников, определена положением № 1729 (подп. «б» п. 4 и п. 5).

По методике для определения размера выплат используют сведения из раздела 3 расчета по страховым взносам (РСВ) (строки 140, 160).

С отчетности за I квартал 2023 года применяется форма РСВ, утвержденная приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@).

До 01.01.2023 применялась форма расчета, утвержденная приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@.

Согласно разъяснениям ФНС (письмо от 28.11.2022 № ЗГ-3-11/13312@) и Минцифры, в текущем году для подтверждения среднего уровня будет оцениваться зарплата за IV квартал 2022 г. и I квартал 2023 г.

В 2024 г. будет оцениваться уровень зарплаты за весь 2023 г. и I квартал 2024 г. Признак трудоустройства работника (на полную или неполную ставку) на расчет среднего уровня зарплаты не влияет.

Заинтересованные ИТ-компании могут воспользоваться техникой расчета среднего уровня выплат, приведенной в письме № ЗГ-3-11/13312@. Она соответствует методике, определенной подп. «б» п. 4 и п. 5 положения № 1729.

Из описанных правил есть исключение.

В отношении ИТ-компаний, которые по итогам квартала, предшествующего дате проведения проверки (I квартал 2023 г), применяли пониженные тарифы страховых взносов (подп. 1.1 п. 2 и п. 2.2 ст. 427 НК), процедура подтверждения соответствия требованиям аккредитации не проводится (п. 27 положения № 1729).

Процедурные моменты

Плановую процедуру подтверждения соответствия условиям аккредитации Минцифры будет проводить в текущем году до 01.07.2023. При этом будут использоваться сведения, полученные министерством по системе межведомственного взаимодействия и из государственных информационных ресурсов.

Как мы уже отметили, сама компания должна представить справку о доходах и актуализированную информацию о своем сайте, на котором должна быть размещена информация о деятельности компании в области ИT.

Министерство вправе запросить у компании-заявителя документы и (или) сведения, необходимые для подтверждения соответствия аккредитации. Представить такие документы компания должна в течение 5 рабочих дней.

Представление документов (сведений), подтверждающих соблюдение условий п. 4, положения № 1729, осуществляется согласно приложению 2 (п. 12 положения № 1729).

Основным источником представляемых сведений является ФНС. Посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности) налоговая служба предоставляет, в частности, сведения:

из ЕГРЮЛ;

об основном виде экономической деятельности;

о государственной регистрации юридического лица и его организационно-правовой форме;

о наличии (отсутствии) недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам (свыше 3000 руб.);

о согласии на раскрытие информации уполномоченному органу.

Налоговые льготы для аккредитованных ИТ-компаний

В заключение кратко напомним перечень льгот, которые определены как меры господдержки аккредитованных ИТ-компаний.

Нулевая ставка по налогу на прибыль (ставка налога для зачисления в федеральный бюджет снижена с 3 % до нуля, для зачисления в региональный бюджет — с 17 % до нуля).

Условием применения нулевой ставки является соблюдение критерия по доле доходов от деятельности в области ИТ. За отчетный период доля таких доходов должна составлять не менее 70 % общего дохода за тот же период (п. 1.15 ст. 284 НК). Срок действия льготы — до 31.12.2024.

Нулевая ставка по НДС применяется при передаче исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных.

Воспользоваться освобождением по НДС вправе не только правообладатели, но и прочие участники цепочки поставки ПО. Условия применения льготы - программы ЭВМ должны быть включены в единый реестр российских программ. При этом ПО не должно использоваться для распространения рекламы в интернете, для поиска потенциальных клиентов и заключения сделок.

Льготный тариф взносов на социальное страхование для ИТ-компаний установленв размере 7,6 % для выплат в пределах единой предельной величины базы (в 2023 г. — 1 917 000 руб).

Максимальная сумма взносов — 145 692 руб. На период 2023 и 2024 годов льготный тариф сохраняется и получении работниками доходов свыше установленной предельной величины базы.

Региональная мера поддержи предусмотрена для ИТ-компаний в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций.

Наконец еще одна мера государственной поддержки ИТ-бизнеса — приостановление выездных налоговых проверок компаний до 03.03.2025.

Исключение составляют те проверки, которые назначены с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС.