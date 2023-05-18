Товары из ЕАЭС и НДС. Специфика подтверждения уплаты налога с 2023 года и нюансы отражения в декларации (Часть 1)

Косвенные налоги (НДС и акцизы) при экспорте и импорте товаров (выполнении работ, оказании услуг) в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) уплачивают особым образом. Сейчас членами ЕАЭС наряду с Россией являются Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Порядок взимания косвенных налогов и механизм контроля их уплаты регламентирован протоколом, являющимся приложением № 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014 (далее — договор о ЕАЭС и приложение № 18 к договору о ЕАЭС). Применять эти документы нужно с учетом новшеств, начавших действовать в текущем году. На что нужно обратить внимание плательщикам «евразийского» НДС, разъяснила налоговая служба.

Налоговики обратили внимание налогоплательщиков на два момента.

Один из них касается большинства плательщиков импортного «евразийского» НДС и обусловлен введением с 01.01.2023 института ЕНП (письмо ФНС от 24.03.2023 № ЕА-4-15/3533@, далее – письмо № ЕА-4-15/3533@).

Другой нюанс касается плательщиков НДС, импортирующих товары с территории государств — членов ЕАЭС на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны (СЭЗ)*. При этом речь идет об СЭЗ, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы ЕАЭС, функционирующей в РФ по состоянию на 01.07.2016.

*Информация о перечне особых экономических зон, их типах, конкурентных преимуществах при реализации бизнес-проектов и государственных преференциях, размещена на сайте Минэкономразвития России.

Особенность декларирования «евразийского» НДС при ввозе товаров на территорию СЭЗ связана с изменениями, внесенными протоколом, подписанным в Москве 08.02.2021. В России документ был ратифицирован Федеральным законом от 01.05.2022 № 117-ФЗ. Новые правила начали действовать 03.04.2023. Причина столь отсроченного вступления в силу новых норм указана в самом протоколе, которым они были приняты. Согласно ст. 2 протокола от 08.02.2021, изменения вступают в силу с даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для его начала действия. Уведомления передаются по дипломатическим каналам, что, как видим, потребовало немало времени. Нюансы заполнения налоговой декларации по НДС и представления документов по нормам вновь введенного п. 20.1 приложения № 18 к договору о ЕАЭС, налоговая служба разъяснила в письме от 05.05.2023 № СД-4-3/5770@. (далее — письмо № СД-4-3/5770@).

Специфика возмещения «евразийского» НДС-2023 (без СЭЗ)

При ввозе товаров с территорий государств — членов ЕАЭС на российскую территорию НДС уплачивается налоговому органу по месту постановки на учет налогоплательщиков — собственников товаров. Причем уплатить импортный НДС обязаны:

лица, освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС (п. 3 ст. 145, п. 1 ст. 145.1 НК);

упрощенцы (п. 2 ст. 346.11 НК).

Эта норма закреплена в п. 4 ст. 72 договора о ЕАЭС, п. 13 приложения № 18 к договору о ЕАЭС.

При импорте товаров с территории государства — члена ЕАЭС на территорию другого государства - члена союза, косвенные налоги уплачиваются не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (новая редакция п. 19 приложение № 18 к договору о ЕАЭС). Для сторон договора лизинга срок уплаты НДС установлен не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем срока платежа, предусмотренного договором (контрактом). Это правило косвенных налогов не касается акцизов по маркируемым подакцизным товарам.

При импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов ЕАЭС в указанный срок налогоплательщик одновременно с налоговой декларацией по косвенным налогам должен представить:

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее — заявление). Форма заявления утверждена в приложении 1 к протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных налогов (далее — протокол об обмене информацией);

выписку банка , подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам (при наличии излишне взысканных (уплаченных) налогов — решение ИФНС об их зачете в счет уплаты косвенных налогов по импортированным товарам), или

иной документ, подтверждающий исполнение налоговых обязательств по уплате косвенных налогов (п. 20 приложения № 18 к договору о ЕАЭС).

С введением с 01.01.2023 ЕНС обязанность налогоплательщика по уплате налога считается исполненной (частично исполненной) (подп. 1 п. 7 ст. 45 НК):

со дня перечисления в бюджет денег в качестве ЕНП,

со дня признания денежных средств в качестве ЕНП.

При этом на соответствующую дату на ЕНС налогоплательщика должна быть учтена совокупная обязанность ввозного «евразийского» импортного НДС, позволяющая налоговикам определить принадлежность средств именного к этому налогу.

Налоговики определяют принадлежность перечисленных в качестве ЕНП сумм в определенной последовательности. Если у налогоплательщика есть недоимка, перечисленные деньги учтут в первую очередь в счет ее погашения (начиная с наиболее раннего момента ее выявления). И при этом налоговикам неважно, что вы уплатили импортный НДС. Во вторую очередь деньги направят на погашение текущих платежей по налогам (авансовым платежам, сборам, страховым взносам).

Вот и получается, что уплаченный по импортированным «евразийским» товарам НДС в текущем году участвует в погашении общей совокупной обязанности, имеющейся на ЕНС на дату поступления платежа. А уплаченным этот НДС будет признан с того момента, когда налоговики определят принадлежность поступивших в качестве ЕНП денег по сроку уплаты за соответствующий период. И произойдет это не ранее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (следующего за месяцем срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга).

Уплаченный при ввозе товаров из государств ЕАЭС НДС российский налогоплательщик вправе принять к вычету на территории России в порядке, предусмотренном НК РФ (п. 26 Приложения № 18 к договору о ЕАЭС).

Товары в ЕАЭС перемещаются без таможенного оформления. По таким товарам принять к вычету НДС можно, если выполнена совокупность следующих условий:

товары приняты на учет;

предназначены для использования в облагаемых НДС операциях;

у налогоплательщика имеются документы, подтверждающие фактическую уплату налога;

имеется оформленный счет-фактура. Если выставление (выписка) счета-фактуры не предусмотрено законодательством государства-члена либо товары приобретаются у налогоплательщика государства, не являющегося членом ЕАЭС, то вместо счета-фактуры в ИФНС представляют иной документ (документы), выставленный (выписанный) продавцом, подтверждающий стоимость импортированных товаров.

Пункт о документах, подтверждающих фактическую уплату НДС, налогоплательщик может выполнить, только получив на заявлении отметку ИФНС о подтверждении уплаты налога. Согласно протоколу обмена информацией (п. 6), должностное лицо налогового органа, принявшего заявление, должно его рассмотреть и подтвердить факт уплаты косвенных налогов (освобождения либо иного способа уплаты) либо мотивированно отказать в соответствующем подтверждении. Результат проверки заявления и документов, предусмотренных протоколом, утверждается проставлением отметки ИФНС (или отказом в проставлении отметки). Налоговики должны проставлять отметку в срок не позднее десяти рабочих дней со дня поступления заявления.

Десять дней могут истечь как до срока уплаты косвенных налогов (20-го числа месяца), так и после этой даты.

Если десятидневный срок истекает до 20-го числа месяца отказать в отметке налоговики не могут. Это противоречит протоколу от обмене информацией. Но и проставить такую отметку до 20-го числа месяца налоговики не вправе по действующим нормам НК РФ о ЕНП. Как же быть?

Руководство ФНС нашло выход. В письме № ЕА-4-15/3533@ подведомственным инспекциям рекомендовано уведомлять налогоплательщиков (посредством информационных писем) о возможности проставления указанной отметки после наступления срока уплаты косвенных налогов за соответствующий период.

Если десятидневный срок истечет ранее или в день наступления срока уплаты косвенных налогов, налоговый орган проставит отметку о подтверждении уплаты косвенных налогов либо откажет в ее проставлении не позднее следующего дня после наступления срока уплаты косвенных налогов, т. е не позднее 21 числа. При условии, что этот день не приходится на выходной.

Пример