Выплачиваем аванс в мае 2023 года. Как правильно рассчитать

В связи с майскими праздниками и переносом выходных дней постановлением Правительства России от 29.08.2022 № 1505 в первой половине мая 2023 года мало рабочих дней. Рассмотрим, как выплачивать аванс.

Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц в сроки, установленные коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором. Поэтому каждые полмесяца работодатель обязан выплачивать работникам заработную плату за фактически отработанное время. Сведения о фактически отработанном конкретным работником количестве дней содержатся в табеле учета рабочего времени.

При расчете аванса необходимо исходить из того, что выплачивается заработная плата за первую половину месяца. Соответственно, зарплата рассчитывается пропорционально отработанному сотрудником времени в первой половине месяца.

В связи с майскими праздниками и переносом выходных дней постановлением Правительства России от 29.08.2022 № 1505 в первой половине мая 2023 года мало рабочих дней. Количество рабочих дней в первой половине месяца отличается у работников в зависимости от того, какая продолжительность рабочей недели им установлена — пятидневная или шестидневная. При пятидневной рабочей неделе в первой половине мая 2023 года у сотрудников 8 рабочих дней, а при шестидневной – 10 рабочих дней.

Отметим, что для работников, получающих должностной оклад, установлена гарантия, согласно которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им заработной платы. Поэтому работодатель не вправе снижать работникам из-за праздников заработную плату за май 2023 года. Также необходимо учитывать, что в первой половине месяца сотрудник может отсутствовать на работе по различным причинам. В этом случае количество рабочих дней будет меньше и размер аванса также уменьшится.