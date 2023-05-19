Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип 1CVDGB
1CVDGB
Зарплата

Выплачиваем аванс в мае 2023 года. Как правильно рассчитать

В связи с майскими праздниками и переносом выходных дней постановлением Правительства России от 29.08.2022 № 1505 в первой половине мая 2023 года мало рабочих дней. Рассмотрим, как выплачивать аванс.
123
Выплачиваем аванс в мае 2023 года. Как правильно рассчитать

Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц в сроки, установленные коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором. Поэтому каждые полмесяца работодатель обязан выплачивать работникам заработную плату за фактически отработанное время. Сведения о фактически отработанном конкретным работником количестве дней содержатся в табеле учета рабочего времени.

При расчете аванса необходимо исходить из того, что выплачивается заработная плата за первую половину месяца. Соответственно, зарплата рассчитывается пропорционально отработанному сотрудником времени в первой половине месяца.

В связи с майскими праздниками и переносом выходных дней постановлением Правительства России от 29.08.2022 № 1505 в первой половине мая 2023 года мало рабочих дней. Количество рабочих дней в первой половине месяца отличается у работников в зависимости от того, какая продолжительность рабочей недели им установлена — пятидневная или шестидневная. При пятидневной рабочей неделе в первой половине мая 2023 года у сотрудников 8 рабочих дней, а при шестидневной – 10 рабочих дней.

Отметим, что для работников, получающих должностной оклад, установлена гарантия, согласно которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения им заработной платы. Поэтому работодатель не вправе снижать работникам из-за праздников заработную плату за май 2023 года. Также необходимо учитывать, что в первой половине месяца сотрудник может отсутствовать на работе по различным причинам. В этом случае количество рабочих дней будет меньше и размер аванса также уменьшится.

1CVDGB

1CVDGB

ВДГБ

29 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Жилищное законодательство

    Сколько нужно голосов для утверждения предельной стоимости работ по капремонту?

    Порядок принятия решения о капитальном ремонте в многоквартирном доме. Сколько нужно собрать голосов, чтобы утвердить допустимую стоимость работ по капремонту.

    Сколько нужно голосов для утверждения предельной стоимости работ по капремонту?
    12
    Логотип Novakid
    Novakid
    Общество

    Сон всему голова. Как наладить режим сна и наконец-то высыпаться. Советы невролога

    Качественный сон является залогом физического и психологического здоровья. Мы собрали для вас полезные рекомендации детского и взрослого невролога, которые помогут вам выспаться, даже после нервной сдачи отчетности.

    Сон всему голова. Как наладить режим сна и наконец-то высыпаться. Советы невролога
    14
    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
    Учет расходов

    Представительские расходы. Что в них входит, какие расходы можно учесть

    Многие слышали о том, что есть такое понятие, как представительские расходы. Но далеко не все знают, зачем они нужны, что в них входит, и кто является спонсором такого рода трат: компания или может быть сам директор? Ответы на эти и многие другие важные вопросы вы найдете в статье.

    Представительские расходы. Что в них входит, какие расходы можно учесть
    41
    Логотип nlukina
    nlukina

    Будь готов! Всегда готов! Вспомним, кто такие пионеры. Пятничный демотиватор

    Советские школьники 19 мая проводили линейки, концерты и поднимали флаг. В этот день праздновали день Пионерии. В СССР праздник носил официальное название — День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. С распадом СССР праздник потерял смысл, а сейчас и вовсе забыт. Давайте вспомним, кто такие пионеры, и что они делали.

    Будь готов! Всегда готов! Вспомним, кто такие пионеры. Пятничный демотиватор
    52
    261
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Воинский учет в 1С: ЗУП 8.3. Как правильно вести и не наделать ошибок

    Даем пошаговую инструкцию по начальной настройке ведения воинского учета в 1С. Разбираемся, какие флажки ставить, как заполнять карточки мобилизованных или состоящих на учете сотрудников.

    Воинский учет в 1С: ЗУП 8.3. Как правильно вести и не наделать ошибок
    6,4 тыс.
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Зарплата

    Выплачиваем аванс в мае 2023 года. Как правильно рассчитать

    В связи с майскими праздниками и переносом выходных дней постановлением Правительства России от 29.08.2022 № 1505 в первой половине мая 2023 года мало рабочих дней. Рассмотрим, как выплачивать аванс.

    Выплачиваем аванс в мае 2023 года. Как правильно рассчитать
    123
    Логотип Джей энд Кей Лоерз
    Джей энд Кей Лоерз
    Выездные налоговые проверки

    Решение ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения изменить — УФНС по г. Москве

    Реальный опыт арбитражного юриста. Публикую новую часть противостояния с фискалами.

    Решение ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения изменить — УФНС по г. Москве
    42
    Логотип nlukina
    nlukina
    Транспортный налог у физлиц

    Новые налоговые льготы. Депутаты предложили освободить многодетных и родителей-одиночек от транспортного налога

    Группа депутатов от ЛДПР предложила освободить тех, кто имеет трех и более детей от транспортного налога. Также льготы предлагают ввести для родителей-одиночек. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

    Новые налоговые льготы. Депутаты предложили освободить многодетных и родителей-одиночек от транспортного налога
    1
    51
    Читать еще